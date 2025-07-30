Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.117

Три работы в стиле художника Вадима Окладникова Галин Семен Александрович

В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк Галин Семен Александрович Семен родился 23 мая 2003 г в с.Читкан

Заключил контракт в мае 2024 г

Погиб 14 мая 2024 г в ходе СВО.

Остались мама, папа, три брата и сестра

Награжден орденом Мужества посмертно

О дате похорон будет сообщено дополнительно в группе района.

Выражаем соболезнования родным и близким. Вечная память герою!- сообщает администрация СП "Читканское"

https://vk.com/wall-2178627_374079

Тоже самое и страничка в ВК "Я люблю Баргузин: https://vk.com/wall-125621037_6911

И "Синодик" https://vk.com/wall-201190697_1171104

Прошел год, но больше никаких сведений не выложено. По крайней мере я не нашла.

Дерябин Никита Владиславович

Книга Памяти:

Дерябин Никита Владиславович родился 19 ноября 1996 года в г.Челябинске.

Был очень активным ребёнком, с детства не давал себя в обиду. С 6 лет начал заниматься спортивной гимнастикой в ДЮСШ №4, получил второй взрослый разряд.

В 12 лет начал заниматься тайским боксом в спортивной школе «Мастер». Участвовал и побеждал в различных городских и областных соревнованиях, победитель УРФО И УПЗ. Трёхкратный призёр России, кандидат в мастера спорта. Окончил МАОУ «СОШ № 62 г.Челябинска».

В 2014 году был призван на срочную службу в в/ч 31612, село Елань, в 140-й учебный мотострелковый полк, далее был отправлен в пограничный район — село Сергеевка, в/ч 44980. В 2018 году женился на замечательной девушке Анне, в этом же году родилась доченька Юна — такое необычное имя Никита выбрал сам.

В 2019 году был заключён первый контракт в г.

В 2020 году у Никиты родился сын Данила, копия папы. Никита был замечательным мужем и папой, очень любил свою семью, оберегал и защищал. Второй семьёй для него была армия, так он всегда говорил сам. Перед самым отъездом на СВО участвовал в турнире по армейскому рукопашному бою, заняв 2 место.

24 февраля 2022 года отправился на СВО. Очень редко выходил на связь, но каждый раз произносил заветные слова: «Жив, здоров, всё будет хорошо, я вас люблю!»

Последний раз вышел на связь 5 марта, связь была плохая, было очень шумно, сказал, что не нужно верить никому, если будут писать и звонить с неизвестных номеров. Воспоминания сослуживцев: «Никита Дерябин служил в разведывательной роте на должности разведчика-снайпера, с самых первых дней выполнял боевые задачи в зоне СВО. Всегда был верен присяге и своим принципам, в зоне СВО, несмотря на риск жизни, выполнял задачи строго в срок и без колебаний. Для него каждая задача была важна и с каждым разом подходил к своей винтовке с педантичностью. Незадолго до начала специальной военной операции показывал высокие результаты стрельбы. Неоднократно участвовал в соревнованиях снайперской дуэли из штатного оружия, а именно — из легендарной винтовки Драгунова. Занимал призовые места, не уступая мастерам спорта по стрельбе. Он был подготовленным и в совершенстве владеющим своим оружием. Также Никита был в превосходной физической форме, что для снайпера необходимо. Принимал активное участие в жизни разведывательной роты, пользовался большим авторитетом у сослуживцев и друзей». Дерябин Никита погиб 8 марта 2022 года в посёлке Богдановка под Киевом, получив ранения, несовместимые с жизнью. Указом Президента РФ Дерябин Никита Владиславович награждён орденом Мужества, посмертно.

6 сентября 2024 года в Красноярске при участии МОО «Вечная память героям» было высажено именное дерево в память о Никите.

17-18 ноября 2024 года в г.Челябинске прошёл чемпионат и первенство региона по тайскому боксу в память о Дерябине Никите Владиславовиче.

20 ноября 2024 года в г.Челябинске открыта мемориальная доска по улице Молодогвардейцев 61а — в школе, где учился Никита.

Я буду сильной, я обещаю,

Я справлюсь с этой чертовской болью!

Я буду сильной, ходить по краю,

Но я не сдамся, хоть потом, кровью!

Я буду сильной, будь только рядом,

Ангел-хранитель, моя защита.

Только везде ищу я взглядом

Среди прохожих, мой Никита…

Анна Дерябина

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/deryabin-nikita-v...

"Синодик" в Вк сообщает:

Сегодня Никите исполнилось бы 28 лет... ГЕРОЙ ДЕРЯБИН НИКИТА ВЛАДИСЛАВОВИЧ.

Сегодня уже по сложившийся традиции мы хотим рассказать Вам о Герое, для которого армия была второй семьей, о замечательном голубоглазом воине, который отдал свою жизнь защищая свой дом, своих родных, свою Родину.

Родился Никита 19 ноября 1996 г. в городе Челябинске, в самой обычной семье. С самого детства Никиты был очень активным и подвижным ребенком. Наверное, именно по этому с 6 лет начал заниматься спортом в ДЮСШ №4, где и получил свой второй, взрослый разряд по спортивной гимнастике. Уже в 12 лет начал заниматься тайским боксом.

Начались первые соревнования в разных городах нашей страны. Стал победителем УРФО и УПЗ и трехкратным призером России. В этой же спортивной школе получил кандидата в мастера спорта. Вообще, с самых ранних лет Никита никогда не давал себя в обиду. Параллельно со спортивной карьерой шла и обычная учеба в Средней школе г. Челябинска. Никита Дерябин занимался единоборствами. Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте»

В 2014 году Никиту призывают на срочную службу в село Елань в/ч 31612 в 140 мотострелковый полк, далее он был отправлен в пограничный район, село Сергеевка в/ч 44980.

Почти сразу после службы Никита создает свою семью, женится на красавице Анюте и у них рождается лапушка дочка. Имя Никита выбирал для доченьки сам, Юна-очень красивое и необычное имя.

Никита всегда говорил, что ВС России это его второй дом и именно поэтому в 2019 году он заключает свой первый контракт в г. Чебаркуль, 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая дивизия, в/ч 89547 в должности разведчика-снайпера, разведывательной роте 239 танкового полка.

Служба шла свои чередом. Да и сама жизнь тоже. В 2020 году родился сыночек Данила, копия своего папы. Никита всегда оберегал своих близких, старался делать все, что бы его семья была под защитой. Он был замечательным мужем, отцом, сыном.

Спорт он никогда не оставлял, старался всегда поддерживать хорошую физическую форму. Принимал участие в турнирах по армейскому рукопашному бою, где занял 2 место.

Неоднократно участвовал в соревнованиях снайперской дуэли из штатного оружия, а именно из Легендарной Винтовки Драгунова. Выигрывал призовые места, не уступая мастерам спорта по стрельбе. Незадолго до начала СВО показывал высокие результаты стрельбы.

И когда началась Специальная Военная Операция Никита принял твердое решение, что он должен быть там, он нужен своей Родине, он должен встать на защиту своих родных и близких.

И уже в феврале 2022 отправился на СВО.

Никита служил в разведывательной роте на должности разведчика снайпера и самых первых дней выполнял боевые задачи в зоне СВО. Всегда был верен присяге и своим принципам, не смотря на риск жизни всегда был на линии соприкосновения фронта. Для него каждая задача была важна и с каждым разом подходил к своей винтовке с особым трепетом. Настоящий профессионал военного дела подготовленный и в совершенстве владеющий своим оружием. Никита, пользовался большим авторитетом у сослуживцев и друзей. Никита Дерябин служил в разведке. Фото: личная страница Никиты Дерябина в «ВКонтакте»

Но вот домой он звонил очень редко, не получалось выходить на связь с родными. Как же дороги были для его заветные слова "Жив, здоров, все будет хорошо, я вас люблю!"

Последний раз он вышел на связь 5 марта, связь была плохая, было очень шумно, сказал, что не верить никому, если будут писать и звонить неизвестные номера, мы вас любим!

8 марта 2022 года Никиты не стало, он погиб выполняя боевую задачу, под Киевом, посёлок Богдановка, получив ранения не совместимые с жизнью.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

6 сентября в городе Красноярск при участии организации Вечная Память Героям было высажено именное дерево в память о Никите.

Также осенью 2024 года будет открыта мемориальная доска по улице Молодогвардейцев 61а, в школе где учился ГЕРОЙ. В ноябре 2024 года будет проходить первый турнир по тайскому боксу в память о Дерябине Никите Владиславовиче. (к сожалению фото самой мемориальной доски я не нашла)

И память о наших героях будет жить наших сердцах вечно, мы будем передавать историю их подвига из поколение в поколение. Вечная слава Герою, вечная память защитнику.

Источник: Помощь Военным на СВО "Вместе"Копейск Южный Урал

https://vk.com/wall-201190697_1068138

Небольшая статья на ИА URA.RU : https://ura.news/news/1052540474 Книга Памяти Новороссии: https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154807188798932

Прощание с погибшим пройдет 24 марта. Фото: Соцсети

Челябинец Никита Дерябин погиб в спецоперации на Украине. Об этом рассказали жена военнослужащего и его друг. У 25-летнего мужчины остались маленькие дети. Информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.

— Навсегда. Буду любить тебя до конца жизни. Ты был, есть и будешь самым лучшим в моей жизни, ты самый лучший папочка на свете. Я и наши детки будем гордиться тобой всю жизнь. Ты с нами, рядом наш ангел-хранитель, наш ГЕРОЙ, — написала на своей странице во ВКонтакте Анна Дерябина. Прощание с погибшим пройдет 24 марта. Фото: СоцсетиЧелябинец Никита Дерябин погиб в спецоперации на Украине. Об этом рассказали жена военнослужащего и его друг. У 25-летнего мужчины остались маленькие дети. Информацию подтвердили в правительстве Челябинской области.— Навсегда. Буду любить тебя до конца жизни. Ты был, есть и будешь самым лучшим в моей жизни, ты самый лучший папочка на свете. Я и наши детки будем гордиться тобой всю жизнь. Ты с нами, рядом наш ангел-хранитель, наш ГЕРОЙ, — написала на своей странице во ВКонтакте Анна Дерябина. У Никиты осталось трое маленьких детей

О гибели военного рассказал на своей странице и его товарищ Данис Сафин. Он охарактеризовал Никиту как отличного друга и душу компании.

— Братишка, ты всегда в моем сердце! Я не могу поверить, что не увижу тебя больше! Прости меня за все родной! Спи спокойно, наш герой, — попрощался с другом мужчина.

Прощание с Никитой состоится в четверг, 24 марта, в 12:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

КП Челябинск: https://www.chel.kp.ru/daily/27370/4562175/

Челябинск онлайн: https://74.ru/text/incidents/2022/03/23/70527260/

Магнитогорск онлайн: https://mgorsk.ru/text/incidents/2022/03/23/70527260/

74.RU создал страницу памяти военнослужащих

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВОЕ БРАТСТВО:

https://bbratstvo.com/2025/02/04/proekt-vremya-geroev-deryab... , погибших в ходе спецоперации на Украине, но ее уже удалили на сегодняшний день. У Никиты осталось трое маленьких детейО гибели военного рассказал на своей странице и его товарищ Данис Сафин. Он охарактеризовал Никиту как отличного друга и душу компании.— Братишка, ты всегда в моем сердце! Я не могу поверить, что не увижу тебя больше! Прости меня за все родной! Спи спокойно, наш герой, — попрощался с другом мужчина.Прощание с Никитой состоится в четверг, 24 марта, в 12:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.страницу памяти военнослужащих

Еламков Владислав Александрович

Книга Памяти:

Еламков Владислав Александрович родился 15 августа 1989 года в г.Брянске. Ещё мальчишкой Влад грезил ВДВ. Даже в Брянский колледж физической культуры поступил, чтобы быть готовым к службе. Входил в состав сборной колледжа по баскетболу, являлся победителем областной спартакиады, участвовал в чемпионате Брянской области, неоднократно принимал участие в ежегодных спортивных мероприятиях, посвящённых Дню Победы в ВОВ и Дню Города. Прадед Владислава награждён орденом Красной Звезды в ВОВ, погиб под Кёнигсбергом.

Срочную службу проходил в 331-м гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку.

9 мая 2010 года участвовал в Параде Победы на Красной площади. Во время службы подавал пример своим сослуживцам, в высшей степени был готов к выполнению служебных обязанностей в мирное и военное время. В коллективе пользовался авторитетом и уважением.

За этим коротким текстом — жизнь настоящего Человека, Защитника, верного друга, заботливого, любимого и любящего сына и брата.

После армии Владислав хотел связать свою жизнь с военным делом, но из-за мамы, которую очень любил, а она была против — не сложилось. Но всё равно в мирной жизни выбирал профессии, связанные с защитой людей: два года работал в ГБР «Премьер», где зарекомендовал себя добросовестным, исполнительным и ответственным работником, обладал высокими профессиональными и моральными качествами, был вежливым и тактичным с коллегами, всегда стремился помогать слабым, подставлял сильное плечо. «Влад был воином, у него совесть была» — скажет позже его боевой сослуживец.

О том, что записался добровольцем в начале специальной военной операции, мама не знала — не хотел её расстраивать, догадывался, что не отпустит. Правду мама узнала только на перроне 7 апреля 2022 года, когда уезжал. Владислав отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине в составе 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты Дважды Краснознамённого Балтийского флота. «Молодые погибают, а я дома сидеть буду?!» — объяснял он свой выбор боевым товарищам. Любовь и тепло, свойственные Владиславу, он принёс и в своё отделение. Заботился о тех ребятах, которые возвращались с заданий и был горой за товарищей. Всегда шёл на риск, если на кону стояла жизнь другого человека. Очень любил животных. Даже там подкармливал прибившегося щеночка, который помог потом ребятам.

«Вы воспитали настоящего мужчину. Такие как он — ценность не только на войне, но и в мирной жизни, Владислав был как брат, как психолог, как товарищ, и многим там помог» — написали его маме те, кто знал Влада в бою, жили с ним в одном окопе.

«Влад патриот и отдал мечту, любовь, стремления и самое дорогое — жизнь, чтобы защитить тех, кого он любил!» — сказал его брат Александр.

Добрый, отзывчивый, весёлый, с юмором, заботливый — в семье, с друзьями, на работе и на СВО — на всех хватало тепла души и сердца Владислава. Последний раз мама разговаривала с сыном по телефону 17 октября 2022 года. Через пять дней, 22.10.2022 года, командир отделения, снайпер с позывным «Сокол» Владислав Еламков погиб.

Владислава похоронили на Аллее Славы Центрального кладбища Советского района г.Брянска.

Награждён орденом Мужества, посмертно.

2 июня 2023 года в Володарском районе прошла памятная акция, посвящённая открытию мемориальной доски. На стене МБОУ «СОШ №33» г.Брянска, где учился Владислав, повесили мемориальную доску в память о нём. На проспекте Героев г.Брянска был установлен баннер с портретом Владислава.

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/elamkov-vladislav...

Книга Памяти Ивановской области:

Еламков Владислав Александрович-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 15.08.1989 года в городе Брянске.

Окончил среднюю школу №33 родного города.

В 2006 году поступил в Брянское государственное училище олимпийского резерва.

В 2009-2010 года проходил военную службу в составе 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского ударного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии (г.Кострома).

9 мая 2010 участвовал в Параде на Красной площади. Во время службы подавал пример своим сослуживцам, к выполнению служебных обязанностей в высшей степени был готов в мирное и военное время на отлично. В коллективе пользовался авторитетом и уважением.

В апреле 2022 года отправился в зону проведения Специальной военной операции на Украине в составе 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты Дважды Краснознамённого Балтийского флота (г.Балтийск).

Погиб при выполнении боевой задачи 22.10.2022 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). В Книге Памяти Ивановской области. Учтён как ветеран 331-го ПДП 98-й ВДД.

https://37kp.ru/%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%...

МК Брянска об установке мемориальной доски: https://www.mkbryansk.ru/social/2023/06/02/imena-ruslana-pis...

Весь Искитим с упоминанием имени героя:

Новостной Брянск: https://bga32.ru/2023/04/27/uvidimsya-posle-pobedy/

Группа газеты "Знамя труда" Дубровского района о вручении награды родным: https://ok.ru/novostidub/topic/156103152745970

То же и в Брянской губернии: https://guberniya.tv/obshhestvo/v-bryanske-rodstvennikam-dvu...

и в Брянск без формата: https://bryansk.bezformata.com/listnews/bryanske-rodnim-dvuh... занесен на страничку "Честь и Слава училища": https://bguor.ru/uchebno-vospitatelnaya-rabota/vospitatelnay...

Новостной портал wosoft.ru об открытии мемориальной доски: https://wosoft.ru/news-915692-dosku-v-pamyat-o-vladislave-el... Мама на своей страничке написала: Мой Герой. Защитник. Друг. Человек. Мужчина. Мой родной сыночек Владислав! Ты был и останешься навсегда со мной в моем сердце и в моей душе

Ссылку не приведу.

Далее идут работы самого Вадима Окладникова, к которым в первых выпусках не было описаний

Луконин Владислав был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5



Гвардии старший лейтенант Владислав Луконин пал смертью храбрых на Украине вначале марта 2022... Его памяти и памяти всех наших воинов, сражающихся с нацизмом, посвящена новая программа из цикла "Помним имя твоё..."

Спасибо команде Ульяновской ТВ студии Арсенал автору фильма Владимиру Коршунову, спасибо Алексею Шишову, Наталье Мартыновой за такую идею программ о наших Российских героях. спасибо всем друзьям, знакомым и наставникам нашего сына за предоставленные фото и видео материалы и просто поддержку.

Конечно нашей семье, близким, друзьям и всем, кто был знаком с Владом данный фильм, это память о нем в наших сердцах и пример для подражания нашим детям и внукам. А ведь за каждым парнем, который сейчас выполняет воинский долг есть своя история детства, юности, молодости и подвига...

Но насколько такой фильм нужен простым Российским людям? Неважно какой национальности мы являемся, мы живем в России! Или наши дети и дальше будут смотреть блокбастеры про храбрых выдуманных супермэнов и прочих человеков-пауков или рядовых Райенов???

Может еще кого добавите, кто государственные деньги на создание фильмов распределяет?

Просто посмотрите...

Если посчитаете нужным, можно делиться с друзьями. За авторские права никто не спросит. Светлая память всем Российским павшим Воинам - Героям при проведении специальной военной операции на Украине по защите мира от нацизма...

Александр Луконин

Вот тут полное интервью с отцом Владислава: https://ulpravda.ru/rubrics/soc/neokonchennyi-razgovor-aleks...



В интервью о гибели сына:

- 5 марта ночью Влад позвонил жене по спецсвязи, разговор длился 30 секунд. Потом выяснилось, что он звонил перед разведвыходом, а 7 марта утром он погиб. Такой вот неоконченный разговор получился… Нам известно, что Влад был заместителем командира роты разведки. Они вернулись с разведвыхода, привели пленных, доставили особо секретные документы. Утром на постановке новой боевой задачи, когда командир их собрал, прилетел снаряд и накрыл их. Погибли сразу несколько человек. В той ситуации не было шансов на спасение… В поселке Октябрьский, где родился Влад, в его честь назвали центральную улицу.

А вот тут видео о сыне Александра Владиславе Луконине: https://vk.com/lukonin_ul?z=video446057319_456239106%2F7d500...

Статья в Циклопедии: https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1...

9 мая 2024 года Александр Луконин (депутат Общественнай Палаты Российской Федерации) рассказал о своем сыне-участнике СВО, погибшем смертью храбрых в ходе освобождения Украины

Луконин Владислав Александрович (1996-2022)

Владислав Луконин – гвардии старший лейтенант, заместитель командира разведроты 137-го парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии ВДВ, кавалер Ордена Мужества (Посмертно).

Окончил гимназию № 24 в Ульяновске. С 12 лет стал выступать в Ульяновской Открытой городской Лиге КВН Российского Союза Молодежи в составе школьной команды. С 14 лет начал работать во Дворце творчества детей и молодежи, был участником молодежных трудовых отрядов МБУ «Перспектива» и проекта «Остров Отважных».

В 2014 году по окончанию школы с первого раза поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова на специальность «Применение подразделений разведки ВДВ». В 2015 году стал участником Парада Победы на Красной площади в Москве. В процессе учебы стал КМС по военно-спортивному многоборью, двукратным серебряным призером Всероссийских соревнований «Десантный взвод», выступал в команде Высшей Лиги КВН РВВДКУ «Умные люди».

В 2019 году окончил РГВВДКУ с Красным Дипломом. В качестве командира взвода ВДВ принимал участие в военной операции России в Сирии.

Погиб смертью храбрых 7 марта 2022 года в Специальной военной операции по освобождению братской Украины от захвативших ее нацистов.

В этом году к 9 мая портрет Владислава Луконина разместили на памятном полотне, подготовленном в Ульяновске сообществом родителей и жен погибших десантников-участников СВО. Полотно назвали «Сердце вновь оживет» – помимо портретов героев Отечества на нем вышиты журавли и символы ВДВ.

https://ulyanovsk-news.net/society/2024/05/09/193149.html

Статья о Герое в Ульяновском новостном портале 73online от 12 Апреля 2022:

Стать десантником не было детской мечтой Влада. Он учился в школе №24, гулял во дворе с друзьями, периодически, как и все ребята его возраста, хулиганил. В 12 лет его жизнь резко изменилась благодаря одному происшествию.

— Я вернулся с работы, жена мне говорит: вызывают в школу, Влад подрался. Я приехал: сидят мамы, представитель инспекции по делам несовершеннолетних, завуч, директор. Нам заявили: понимаете, у вас вырастут неблагополучные дети! И тогда я предложил отправить всех участников конфликта в лагерь, в КВНовскую смену, чтобы они прочувствовали себя в другом мире, с другими идеями и ценностями. Вот так в школе появилась команда КВН «Форсаж», — рассказывает Александр Луконин.

Экс-министр молодёжного развития Ульяновской области Оксана Солнцева, руководившая тогда Открытой городской и школьной лигами КВН, вспоминает: Влад, наверно, не был самым ярким игроком в актерском плане, но считался остовом команды.

— В нем чувствовалась надежность, стержень, который держал творческое сообщество. Команда «Форсаж» была одной из самых юных в лиге, но ребята показали себя очень интересно в разминке, поймали волну и обошли более взрослых квнщиков. И этим сразу же запомнились зрителям, — вспоминает Солнцева.

Позже Влад вошел в состав команды «ВАДЯ», названной по первым буквам имен участников (Владислав, Алексей, Дмитрий, Ян).

Один из сокомандников, Ян Мартынов, с теплотой вспоминает о друге:

— Он был очень добрым и невероятно отзывчивым. Не спрашивал, зачем тебе нужна помощь — просто ее оказывал.

Главное в характере Влада — для него важно не слово, а дело. Даже когда он был совсем юным мальчишкой, на него можно было положиться.

— Он хорошо раскрылся как автор, но сам оставался немногословным. Это подкупало: было ощущение, что для него слово очень важно. Говорил мало, но всегда в точку, — рассказывает редактор открытой городской лиги КВН в 2006-2010 годах Антон Титов.

Навыки быстро соображать, оперативно принимать решения, брать на себя ответственность помогли Владу и в дальнейшем, когда он поступал в десантное училище.

От острова до казачества

— Решение пойти в десантники Влад принял в 10 классе, внезапно. Сказал: дядя Олег, я хочу как ты. Я проговорил с ним несколько часов. Скажу честно, отговаривал: все же это нелегкая служба, как морально, так и физически. Гражданским ребятам в армии всегда трудно. Но уговорить не поступать его было невозможно — он принял решение идти этим путем, и добился своего, — рассказывает крестный Влада, наставник, выпускник военно-десантного училища Олег Шкирков.

Первые тренировки Владислава ждали на «Острове отважных» — это спортивно-воспитательный проект для ребят из детдомов и интернатов, автором которого был спортсмен, журналист, старший тренер сборной Ульяновской области по вольной борьбе среди девушек Фарит Минибаев. Детдомовцы жили на острове, тренировались, обеспечивали себя сами. Влад попал в лагерь как оператор — помогал ребятам монтировать видеоролики, которые они снимали. Заодно и проверял себя на прочность.

— Первый год он был шалопай шалопаем, с очень доброй, обезоруживающей улыбкой. Детдомовские ребята и девчата — совершенно другие, сложные. Чтобы вписаться в их компанию, нужно завоевать авторитет, и Влад быстро это сделал благодаря своему остроумию, ответственному отношению к делу, удивительному позитиву, который от него исходил. Неделю они притирались, присматривались, а потом, где бы ни был Влад, вокруг него сразу образовывалась компания ребят, — вспоминает Фарит Минибаев.

На острове Влад пробыл три лета подряд, а потом приезжал уже курсантом военного училища. Дополнительную закалку парень получил в казачестве: увлекся, принял присягу на Никольской горе в Сурском.

— Он был очень справедливым, не любил, когда кто-то обманывает. Никогда не доказывал ничего кулаками, умел сделать это грамотно, словами. Раскладывал все по полочкам, и даже агрессивный человек успокаивался, — вспоминает старший урядник Симбирского отдельного казачьего округа Светлана Рязанова.

В казачестве Влад тренировался по специальной программе, освоил рукопашный бой. Клинок легко лег ему в руку. Те, кто знал парня, говорят: у него был талант к военной службе. Схватывал быстро, никогда не жаловался — стиснет зубы, но сделает. Влад так сильно хотел стать военным, что пошел на хитрость. В приписном свидетельстве у него было указано, что он ограниченно годен к военной службе — из-за небольшого сколиоза. Он якобы «потерял» свидетельство, заново прошел медкомиссию. И получил полный допуск.

Сложно говорить «был»

Поступать в военно-десантное училище из Ульяновска поехали четверо ребят. Двое сошли с дистанции сразу же, одного срезали на медкомисии. Влад рассказывал — некоторые абитуриенты писали рапорты об уходе после первой же зарядки. Ему, хорошо подготовленному, было легко, «как в детском лагере».

— Каждый отпуск он приезжал, рассказывал, какие были курьезы, какие сложные моменты, как проходил первые в жизни учения. Очень переживали за его первый пеший переход. Но он все испытания прошел достойно. Мы очень им гордились. Школьный хорошист окончил военное училище с красным дипломом! — говорит Олег Шкирков.

Вскоре после распределения в воинскую часть Влад отправился в первую боевую командировку в Сирию. Чтобы туда попасть, нужно было пройти серьезный отбор: брали военных с высокими моральными качествами и идеальным личным делом. Влад был в резерве, и когда одного из командиров взвода не согласовали, занял его место.

— Он пробыл там три месяца. Особо много не рассказывал, лишь говорил: все нормально. К русским, по его словам, отношение было доброжелательным, местные жители были благодарны, что они помогли им сохранить свою страну, свой дом, — вспоминает Александр Луконин.

После командировки молодой лейтенант получил досрочно свою первую награду, звание старшего лейтенанта и новую должность.

А после случилась еще одна командировка.

— О том, что Влад отправляется на Украину, мы узнали не сразу. Он позвонил маме, сказал, что будет не на связи, чтобы не волновались, — говорит Александр Луконин.

Сообщения о первых погибших приходили родным не сразу. Влад погиб 7 марта. Похоронили его лишь через две недели. Проводить десантника в последний путь пришло огромное количество людей.

«Не верим, что его нет. Душа Влада точно рядом. Сложно говорить о нем «был» — он будет с нами всегда», — говорили, не сдерживая слез, люди.

Владислав Луконин посмертно награжден орденом Мужества. У него осталась жена и трехлетняя дочка.

Виктория Чернышева

https://73online.ru/r/ego_dusha_ryadom_kakim_byl_desantnik_v...

Эту же статью через год опубликовал и на страничке в ВК "Информационная поддержка Президента России"

https://vk.com/wall-150020650_1422969

Ульяновск сейчас сообщил об открытии мемориальной доски на здании школы, где он учился – 24 гимназии. https://vk.com/wall-70262548_286755

Улправда об открытии мемориальной доски: https://ulpravda.ru/tv/novost_dnia/pomnim-imia-tvoe-v-uliano...

ВООВ Боевое Братство об открытии мемориальной доски: https://bbratstvo.com/2022/09/05/pamyatnaya-doska-vladislavu...

Ролик об открытии парты Героя

rutube.ru/video/d5649a7153d69121da6ae20e950f5c19/

Ролик и небольшой текст в ОК "СВОи. Герои регионов": https://ok.ru/geroyregionov/topic/154519504281819

Есть еще небольшие статьи в разных изданиях и пабликах, но в основном перепечатки. Нагорных Кирилл был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

Книга Памяти Новороссии:

Кирилл Константинович Нагорных, 30 лет. Гибель командира отделения разведки, «ТВК Красноярск»подтвердили в администрации Лесосибирска. О том, почему мужчина выбрал профессию военного, ТВК поговорили с младшим братом Кирилла.

«После школы поступил в железнодорожный техникум в Красноярске, но во время учебы его призвали на срочную службу – десантником. Потом вернулся и решил уйти все-таки на контракт. Сейчас смотрим семьей, у него и рисунки с детства на военную тему – всегда хотел туда.

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155592917269972

ЧП Лесосибирск:

Сегодня Лесосибирск простился с Кириллом Константиновичем Нагорных - гвардии старшим сержантом, командиром отделения разведки 3-й отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ Российской федерации (легендарный спецназ группировки «отважные»). Кириллу было 30 лет. Он родился в Лесосибирске, учился в Гимназии, ходил в секцию по вольной борьбе.

По ссылке видео момента прощания с Героем: https://vk.com/wall-94956458_958992

Жизнь трагически оборвалась 8 июля при выполнении боевой задачи. Он прошёл славный путь защитника Отечества, настоящего воина. За выполнение боевых задач неоднократно награждался государственными наградами от имени Президента РФ, Министерства обороны РФ. Принимал участие в боевых операциях - Таджикистан, Донбасс, Крым, Сирия.

За проявленный личный героизм, мужество, отвагу и храбрость в ходе проведения специальной военной операции на Украине - представлен к 4-ём высоким государственным наградам. Остались супруга и два сына, старшему три с половиной года, младшему полтора месяца (он так и не увидел своего второго сына).

Склоняем голову – перед героизмом и воинской доблестью Кирилла.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ – ДОРОГОЙ НАШ.

https://smartik.ru/lesosibirsk/post/168136878

Мой Красноярск:

Сообщение о гибели. https://trk7.ru/news/145032.html

МК Красноярск:

https://kras.mk.ru/social/2022/07/18/dva-urozhenca-krasnoyar...

Портал Победа и Память

https://xn--80aabmeu3ajig9a6ipb.xn--p1ai/hero7404

Тг канал ROSGVARDIA_RUSSIA:

https://t.me/rosgvardia67/8361

Страничка в ВК "Война и мир;

https://vk.com/wall388812616_4157

Более подробных материало я не нашла. Так же как и упоминаний об открытии мемориально доски или парты Героя.

Совет муниципальных образований Красноярского края:

В Лесосибирске состоялось первенство города по вольной борьбе памяти командира отделения бригады спецназа ГРУ ВС РФ Кирилла Нагорных

Участие в турнире приняли более ста спортсменов это юноши 2010-2011, 2012-2013 годов рождения.

Почетными гостями стали родители, брат, друзья, сослуживцы Кирилла, учителя гимназии, глава города.

Кирилл Нагорных родился в 1992 году в Лесосибирске. Выпускник Гимназии и отделения вольной борьбы ДЮСШ по вольной борьбе. Поступил в Красноярский техникум железнодорожного транспорта.

В 2010 году был призван в армию. Службу проходил в 83 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ ВС РФ. В 2012 году заключил контракт о прохождении воинской службы в разведке 201-ой российской военной базы в Таджикистане. В том же году переводится для дальнейшего прохождения контрактной военной службы в г. Тольятти Самарской области – в третью отдельно-гвардейскую Варшавско-Берлинскую ордена Жукова Краснознаменую ордена Суворова бригаду спецназа ГРУ. Участвовал в боевых операциях в Таджикистане, Донбассе и Крыму, был в двух боевых командировках в Сирии.

Нагорных Кирилл Константинович неоднократно награждался высокими государственными наградами.

Имеет нагрудный знак «За безупречную службу», приказом Министра обороны РФ награжден:

- медалью «За возвращение Крыма»;

- медалью «Участнику военной операции в Сирии»;

- «За воинскую доблесть»;

- «За боевые отличия».

Указом президента РФ награжден

- «Георгиевским крестом» 4 степени;

- и медалью «Суворова».

За проявленные личный героизм, мужество, отвагу и храбрость в ходе проведения СВО по защите республик Донбасса представлен к четырём государственным наградам.

Указом Президента РФ награжден орденом мужества посмертно.

Именно в служении Отечеству, любви к своей Родине, защите ее рубежей, Кирилл нашел свое призвание. Таким он и останется в памяти друзей и родственников – смелым, храбрым, отдавшим жизни и сердце России.

http://www.ksmo.ru/news/3490/

И это всё!

Никифоров Александр был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

На страничке в ВК Информационная поддержка Президента России

Герои нашего времени! Командир инженерно-саперного батальона подполковник Александр Никифоров в ходе наступательных действий, действуя в составе колонны мотострелковых подразделений, осуществлял инженерную разведку маршрута следования. Находясь под интенсивным минометным огнем со стороны противника, Александр Никифоров вместе со своим подразделением в кратчайшие сроки возвел мостовой переход через реку, что позволило оперативно перебросить на другой берег подразделения и продолжить вытеснение противника с занимаемых позиций.

Продвигаясь далее вглубь обороны противника, российские инженеры обнаружили на подступах к населенному пункту, подконтрольного украинским боевикам, минное поле.

Подчиненные подполковника Никифорова, используя штатные устройства разминирования, в кратчайшие сроки проделали проходы в минном поле, что позволило вести рейдовые действия группам специального назначения и преодолеть оборонительный рубеж.

Мужественные и самоотверженные действия подполковника Александра Никифорова, а также высочайший профессионализм его подчиненных позволили, не снижая темпов, продолжать наступление российских войск и успешно выполнить поставленные задачи».

https://vk.com/wall-150020650_772645

Информационный портал г.Шахты выложил текст как и в первой ссылке:

https://shakhty-media.ru/geroi-z-podpolkovnik-aleksandr-niki...

Новости Хабаровска:

https://smartik.ru/habarovsk/post/197376064

Видеоролик на портале КП https://www.kp.ru/video/879927/

Этот же ролик поставили часть СМИ и порталов, таких как

https://skolkovo.moscow/feed/podpolkovnik-aleksandr-nikiforo...

https://gradmsk.ru/video/d6e0af901c0edcd0ce4de18b7e9660e8/

https://interesnoe.me/source-9828339/post-3840352

и некоторые другие.

Минобороны выпустили информационный листок

Перепечатка его в РАН: http://xn----8sbeyckrgcbzinq9j.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2...

Офицер продолжает свое дело и потому никаких дополнительных данных пока не расскрыто, как я понимаю.

Дополнительные данные:

Вышел документальный фильм о Евгении Михайлове Темы, в которых был о нем материал:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.5

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.47

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.57

Замечательные работы художника Вадима Окладникова, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова ч.105

Сыновья России. Часть 47. Старший лейтенант ВДВ Евгений Михайлов

Про Евгения Михайлова ещё в детстве говорили, что он родился в берцах. Никакой другой судьбы для себя Евгений не представлял: только военная служба, только воздушно-десантные войска. На таких парнях держится наша армия. Не только армия, такие воины – это гордость России навеки, это наша надежда и уверенность в победе. Фильм можно посмотреть по ссылке:

https://vk.com/im/convo/2000000001?entrypoint=list_all&z=video-117908125_456258917%2F5b32b409f5c3f7ae5e

На странице в ВК "Вечная Память Героям появилась статья О Крауклисе Алексее Андреевиче

Ранее вышедшие материалы:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.73

Крауклис Алексей Андреевич родился 22 апреля 2001 года в с.Стрелка Вадского района Нижегородской области. Был первым ребëнком в семье. Посещал детский сад, воспитатели были уверены в том, что ничего плохого не случится там, где Алëша.

В 2007 году пошëл в 1 класс МАОУ «Стрельская ООШ». Рос весëлым, добрым мальчишкой. Любил подвижные игры. Со всеми легко находил общий язык, но мог и настоять на своём, был хорошим и верным товарищем. В 10 лет стал посещать секцию «дзюдо», занимался рукопашным боем, имел немало грамот и медалей. Алёша любил отдыхать в летних пионерских лагерях. Увлекался рыбалкой, техникой, был хорошим помощником по хозяйству, помогал родителям строить дом.

В 14 лет увлëкся всем, что связано с армией, особенно ВДВ. Сам нашёл военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником», где совершил первый прыжок с парашютом, в этом лагере был дважды.

В 2016 году окончил школу. В этом же году поступил в Вадский филиал ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» по специальности «техник-механик сельского хозяйства». Параллельно учился на сварщика, получил удостоверение тракториста, водительское удостоверение категорий «B» и «C». Был старостой группы, колледж окончил с отличием, но диплом получить не успел, так как его забрали в армию.

На срочную службу был призван 5 июля 2020 года. В распределительном пункте Алексея распределили в 45-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения ВДВ, очень этим гордился. Присягу принял 8 августа. После курса молодого бойца был направлен в ремонтную роту. Сослуживцы отзываются о нëм, как об ответственном человеке, который всегда готов прийти на помощь. Отлично справлялся с доверенными ему поручениями, выполнял спортивные нормативы. Во время срочной службы принял решение подписать контракт. В декабре 2021 года был дома в отпуске.

С 5 января 2022 года участвовал в миротворческой миссии ОДКБ в Республике Казахстан. Далее - учения в Республике Беларусь. После учений попал в зону специальной военной операции. На службу никогда не жаловался:

«Это моя работа, я знаю, как еë делать».

Крауклис Алексей Андреевич погиб 14 марта 2022 года от миномëтного обстрела в аэропорту Гостомеля.

Указом Президента РФ Крауклис Алексей Андреевич награждён орденом Мужества, посмертно.

22 июня 2022 года в селе Стрелка Вадского муниципального округа состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски на здании МАОУ «Стрельская ООШ» Крауклису Алексею Андреевичу. Открыл памятную мемориальную доску брат Алексея - Данила Крауклис.

В октябре 2024 года граффити с изображением Алексея Крауклиса, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, появились на стене трансформаторной подстанции на улице Германа Лопатина в микрорайоне Верхние Печёры в Нижнем Новгороде. Вот тут много фото с мероприятия: https://vk.com/album-71750281_304724350

https://vk.com/public222921857

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