Как наш подполковник навсегда приземлил немецкого "золотого мальчика", сбившего 173 советских самолета?

История знает немного случаев, когда немецкий ас с трехзначным числом уничтоженных машин и семью стами боевых вылетов был сбит в бою советским истребителем с 15 звездочками на фюзеляже. Именно такой уникальный случай произошел 5 сентября 1943 года в небе над Полтавщиной, где был сбит «золотой мальчик» люфтваффе.



Опаснейший враг с лицом парнишки

В нашей стране практически ничего не слышали о немецком летчике Хайнце Шмидте. О нем нет страницы в русской Википедии, а его имя вспоминают лишь как большую победу советских асов. Тем не менее Шмидт был опаснейшим врагом и мог доставить еще немало проблем, если бы его не сбили 5 сентября 1943 года.

По слухам, сами немцы называли Шмидта «золотым мальчиком». И дело тут не только в совершенно мальчишеском лице 23-летнего Йонни. В бою Шмидт был страшно результативен.

Воюя с самого 22 июня 1941 года, к концу переломного лета 1943-го на счету гауптмана Шмидта было 173 сбитых самолета.

Да, всегда стоит учитывать, что своих лучших асов немцы старались беречь и лишний раз не обременять опасной летной рутиной. К тому же, на счету Шмидта было и огромное количество боевых вылетов — 712. Для сравнения: у трижды Героев Советского Союза Кожедуба и Покрышкина было по 330 и 650 боевых вылетов.

Хайнц (Йонни) Шмидт.

Хайнц служил в 52-й истребительной эскадре, считавшейся лучшим подразделением люфтваффе. Тем не менее, к концу лета 1943 года эскадре пришлось попрощаться с привычным комфортом на знакомых аэродромах и господством в воздухе. JG-52 приходилось постоянно рассеивать силы на трещащем по швам фронте от Кубани до Харькова.

По воспоминаниям воевавшего в 52-й эскадре аса Вальтера Вольфрума, немецким летчикам приходилось каждые пару дней менять аэродромы и перемешаться на другие «горящие» участки фронта. Кроме того, после разгрома под Сталинградом эскадре остро не хватало транспортников Ju-52.

С дефицитом «Юнкерсов» немцам было всё труднее перевезти необходимые запчасти и инструменты. А механиков иногда приходилось перевозить на истребителях. Не будет лишним сказать, что самая крупная заслуга в этих проблемах немцев принадлежит Красной Армии, которая с каждым днем гнала фашистскую гадину всё дальше на запад.

Настоящий ас и командир

Личное участие в этом принимал опытный летчик подполковник Николай Варчук — человек, поставивший точку в судьбе Йонни Шмидта. Николай Изотович был опытным летчиком. Еще до войны окончил с отличием Качинское летное училище, сражался с японцами на озере Хасан в 1938 году, за что был удостоен ордена Красного Знамени.

На фронтах Великой Отечественной Николай Изотович сражался с первых дней войны. Свой счет уничтоженных фашистов на И-16 капитан Варчук открыл 15 октября 1941 года (по другим данным — сделал это еще летом). Особенно Николай Изотович отличился в качестве командира 737-го истребительного авиаполка.

Полк Варчука входил в 291-ю штурмовую авиационную дивизию и в бою должен был решать сложную тактическую задачу по сопровождению и прикрытию штурмовиков Ил-2. Вместе со штурмовиками летчики Варчука прошли ожесточеннейшие сражения войны: Сталинград, Курск и битву за Днепр.

Н.И. Варчук (1912-1943).

Командира отмечали за хладнокровие и выдержку, его летчиков — за самоотверженность в бою. Маршал авиации Степан Красовский констатировал, что летчики 737-го истребительного авиаполка поднимались в небо по 8-9 раз в день. Ощутимо снижая при этом потери штурмовиков.

Летчики полка ценили своего командира не только за смелость в воздушных сражениях, но и за человеческие качества. Требовательный Николай Варчук всегда интересовался моральным состоянием и настроением своих подопечных, как они проводят досуг, хорошо одеты и накормлены.

Николай Изотович и сам прекрасно справлялся с истреблением авиации противника, подавая личный пример мужества в бою. Только в небе над Харьковом летом 1943 года майор сбил 5 самолетов. А всего к концу лета сбил 14 самолетов лично и еще 9 в группе. Кто бы мог подумать, что следующим сбитым будет один из лучших асов Геринга.

Уничтожил «короля снайперов» в упор

Историческая дуэль произошла утром 5 сентября 1943 года в небе над городом Зеньков, что в 70 километрах севернее Полтавы. Каждый работал по своим целям: Николай Варчук уничтожил немецкий пикирующий бомбардировщик, а Шмидт записал на свой счет два сбитых советских самолета.

В какой-то момент Шмидт с ведомым решили атаковать Ла-5 подполковника, но тот, к счастью, вовремя обратил внимание на врагов. Николаю Изотовичу пришлось проявить небывалое мужество, выдержку и хладнокровие, чтобы одолеть двух фашистов.

Сначала Варчуку удалось подбить ведомого Шмидта, который пошел вверх, повис и начал терять скорость. В бою один-на-один немец попытался использовать маневренность своего Bf-109 и зайти в хвост «Лавочкину» Варчука, но тот не дал врагу осуществить свои намерения. Летчики начали сходиться в лобовой атаке.

Ла-5.

Испытание нервов двух асов воздушного боя становилось все более напряженным. Варчук вел огонь практически в считанных метрах, сошелся с немцем один раз, другой. А после третьей встречной атаки не обнаружил врага за спиной. Лучше всего битву в воздухе видели на земле. О судьбе Шмидта рассказал следивший за боем полковник Валентин Сапрыкин.

По словам полковника, после третьей атаки перевернулся на спину, перешел в штопор и упал близ одного из сел Полтавщины. Скорее всего, Николаю Изотовичу повезло с близкого расстояния тяжело ранить или убить «золотого мальчика». Интересно, что немцы приписывали победу кому угодно, только не советскому асу.

Говорили и о «дружественном огне» от венгров и вероятности, что Шмидта якобы сбили немецкие же истребители. Однако эти версии не подтверждаются историками.

Победа Николая Варчука в небе над Зеньковом стала самой болезненной для лучшей немецкой эскадры: такого опытного летчика они не теряли ни до, ни после 5 сентября 1943 года.

К сожалению, 15-я звездочка на фюзеляже стала для Николая Изотовича последней. Через 16 дней он погиб в результате аварии самолета. Еще летом 1943-го был подписан документ о представлении Николая Варчука к званию Героя Советского Союза, но его подполковник был удостоен только посмертно.