Военно-историческая реконструкция "Путь к Победе" на Мамаевом кургане

Традиционно каждый год на Мамаевом кургане в Волгограде проводятся военно-патриотические мероприятия, приуроченные к тем или иным памятным датам или событиям.
Не далее как осенью 2022 года здесь был показан "Последний бой генерала Глазкова".
Не стал в этом плане исключением и 2023 год – год 80-летия Победы Красной Армии под Сталинградом!
Масштабная военно-историческая реконструкция, которая прошла на южных склонах Мамаева кургана в январе 2023 года, носила звучное название «Путь к Победе».
На ней были воссозданы эпизоды операции «Кольцо», которая проводилась советским командованием в Сталинграде 80 лет назад.
Организаторы реконструкции старались максимально правдиво воспроизвести события 26 января 1943 года, когда в районе Мамаева кургана соединились части 21-й и 62-й армий.
26 января 1943 года
В тот день 6-я армия генерал-полковника Фридриха Паулюса была рассечена на Северную и Южную группировки. После чего капитуляция Паулюса было только делом времени.
Перед мероприятием у посетителей была возможность ознакомиться с аутентичной боевой техникой, принимавшей участие в Сталинградской битве.
А так же принять участие в конкурсах и викторинах и согреться горячим чаем на полевой кухне.
Сама реконструкция, как я уже сказал, проводилась на месте реальных сражений. Пиротехника и звуковые эффекты добавляли ко всему происходящему реалистичность и правдоподобность.
Все зрители, судя по восторженным аплодисментам, остались очень довольны. Тем более что каждый желающий после окончания смог побывать на месте «боев» и сделать фото на память с участниками.
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