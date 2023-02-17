Военно-историческая реконструкция "Путь к Победе" на Мамаевом кургане

Военно-историческая реконструкция "Путь к Победе". Волгоград

Традиционно каждый год на Мамаевом кургане в Волгограде проводятся военно-патриотические мероприятия, приуроченные к тем или иным памятным датам или событиям.

Не далее как осенью 2022 года здесь был показан "Последний бой генерала Глазкова".

Не стал в этом плане исключением и 2023 год – год 80-летия Победы Красной Армии под Сталинградом!

"Путь к победе" Волгоград 2023

Масштабная военно-историческая реконструкция, которая прошла на южных склонах Мамаева кургана в январе 2023 года, носила звучное название «Путь к Победе».

"Путь к победе" Волгоград 2023

На ней были воссозданы эпизоды операции «Кольцо», которая проводилась советским командованием в Сталинграде 80 лет назад.

Организаторы реконструкции старались максимально правдиво воспроизвести события 26 января 1943 года, когда в районе Мамаева кургана соединились части 21-й и 62-й армий.

26 января 1943 года

В тот день 6-я армия генерал-полковника Фридриха Паулюса была рассечена на Северную и Южную группировки. После чего капитуляция Паулюса было только делом времени.

Перед мероприятием у посетителей была возможность ознакомиться с аутентичной боевой техникой, принимавшей участие в Сталинградской битве.

"Путь к победе" Волгоград 2023

А так же принять участие в конкурсах и викторинах и согреться горячим чаем на полевой кухне.

"Путь к победе" Волгоград 2023

Сама реконструкция, как я уже сказал, проводилась на месте реальных сражений. Пиротехника и звуковые эффекты добавляли ко всему происходящему реалистичность и правдоподобность.

"Путь к победе" Волгоград 2023

Все зрители, судя по восторженным аплодисментам, остались очень довольны. Тем более что каждый желающий после окончания смог побывать на месте «боев» и сделать фото на память с участниками.

"Путь к победе" Волгоград 2023

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Автор - участник Сталинградской битвы на основе фронтовых записей достоверно и художественно ярко рассказывает о героическом сражении на берегах Волги осенью и зимой 1942-1943 годов, воссоздает волнующую картину победы советских войск, которая явилась коренным переломом во Второй мировой войне.

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