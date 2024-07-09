Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.18. Коротко о некоторых мостах и каналах

Начну с Большеохтинского моста — завораживающее своей сложностью и красотой сооружение ▫️Открытие моста было приурочено к 200-летнему юбилею Полтавской битвы, триумфатором которой был Петр I, именно поэтому изначально его назвали в честь императора мост Императора Петра Великого Строительство моста началось в 1909 г, накануне 200-летия Полтавской битвы.

Этой датой легко объяснить название будущего моста – Мост Петра Великого – император вышел победителем из этого знаменитого сражения.

Мост несколько раз менял название. В 1917 был переименован Большеохтенский мост, а в 1956 в Большой Охтенский или Большеохтинский, как и называется в настоящее время. При строительстве произошла катастрофа: на месте впадения Охты в Неву затонул пароход «Архангельск» – погибло ~ 39 человек. Позже император Николай II отдал приказ: «Не затягивать постройку моста!». ▫️При сооружении моста была применена технология клепки металла, аналогичная той, которая использовалась при строительстве парижской Эйфелевой башни. ▫️Существует легенда, что среди миллиона заклепок, использованных для возведения моста, есть одна золотая, закрашенная под цвет всех остальных. ▫️В 1980 году на мосту установили рельсы для электротранспорта. Трамвайное движение по нему было прекращено в 2005 году.

▫️Благодаря сходству с лондонском Тауэрским мостом Большеохтинский мост снимали для одной из серий советского фильма о Шерлоке Холмсе.

13 октября 1879 года был торжественно открыт Литейный мост, известный раннее как мост императора Александра II Он был возведен по проекту русского военного инженера, предпринимателя, специалиста в области мостостроения Аманда Егоровича Струве. А вы знали, что Литейный мост хранит в себе много тайн и загадок? Эта переправа через Неву негласно носит титул самого мистического моста в Санкт-Петербурге. Строительство моста сопровождалось большим количеством жертв: в городе поползли слухи, что мост заколдован и приносит несчастье. Люди рассказывали о проклятом камне, который лежит на дне реки: говорили, что ему поклонялись язычники и совершали на нем жертвоприношения. Другая городская легенда рассказывает о черном водовороте, который появлялся под мостом и затягивал туда людей на лодках.

Первый мост города — Иоанновский мост Небольшой мостик, который ведет к Петропавловской крепости, является «прямым потомком» первого моста Петербурга. Он был заложен в XVIII веке, когда только застраивалась Петроградская сторона и возникали первые строения Петропавловской крепости.

Именно с этого моста можно кинуть монеткой в зайчика на столбе и загадать желание.

Первая переправа через Неву Исаакиевский мост – первая в Санкт-Петербурге наплавная переправа: его построили по распоряжению князя Меншикова в 1727 году. Конструкция моста состояла из барок-плашкоутов, поверх которых настилали деревянное покрытие: мост держался за счет деревянных свай и корабельных якорей. Литография С. Г. Хаммера по рисунку В. Треттера, 1820-е гг.

В 1850 году Исаакиевский мост перестроили на новом месте и переименовали в Дворцовый. Дворцовый мост в середине XIX веке, литография по рисунку И. Шарлеманя

Впоследствии, из-за строительства постоянной металлической переправы мост вновь вернули на прежнее место. Однако простоял он недолго: в 1916 году случился крупный пожар, мост решили не восстанавливать и сейчас о нем напоминают лишь каменные устои на набережных. Мемориальная доска на Университетской набережной

Дворцовый мост, фото 1916 года Перед открытием моста провели испытание на прочность: 34 грузовых автомобиля одновременно въехали на мост и заняли все пролеты, мост выдержал. С этой же точки сегодня

3 декабря 1850 года был открыт первый постоянный мост через Неву — Благовещенский мост

В 1842 г. император Николай I издал указ о строительстве первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Мост должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной. Первоначально мост был назван Благовещенским и стал самым первым разводным мостом, построенным в северной столице.

Петербургская газета «Северная пчела» так прокомментировала сооружение Благовещенского моста: «Самая постройка моста — дело гигантское. Едва ли в новые времена проводились работы по такому огромному плану, с такою удивительной точностью, изяществом, вкусом и из такого драгоценного материала! Горы гранита переброшены сюда из Финляндии и, как нежный воск, повинуются гениальной мысли человека!». «Если бы кто-либо из иностранцев желал узнать, как и в чем сильна Россия, ему надлежало бы присутствовать при открытии моста… когда громовое «ура!» раздавалось в воздухе, когда все сердца сильно бились одним русским чувством…» (из газеты «Северная пчела»).

Тучков мост Мост назвали по фамилии купца Тучкова, на средства которого он был построен. В XVIII веке Тучков мост был самым длинным в Северной столице. Его длина составляла 890 метров. Двукрылый разводной пролет состоял из четырех деревянных рам и разводился вручную с помощью лебедок. 5 декабря 2003 года спустили на воду одноимённый танкер "Тучков мост", построенный на заводе «Адмиралтейские верфи».

18 декабря 1828 года был открыт Большой Конюшенный мост Мост был сделан из чугуна и располагался через Мойку в створе Мошкова переулка. До наших дней мост дошёл практически неизменным.

Аничков мост Вид Аничкова Дворца и моста от Фонтанки. Рис. середины XVIII века. 2 декабря 1841 года было открыто движение по Аничкову мосту после реконструкции. Переправу перестроили по проекту инженера и архитектора И.Ф. Буттаца. И. И. Шарлемань. Аничков мост и дворец Белосельских-Белозерских, 1850-е

Новый мост стал каменным и трехпролетным, там появились перила и гранитные пьедесталы для статуй Петра Карловича Клодта. Капитальный ремонт Аничкова моста. Фото 1907 года. Северо-восточная скульптурная группа. Видна табличка с названием Аничкин мост. 1880-е Сегодня он выглядит так.

Архитектурные близнецы Одинаковые мосты через Фонтанку В конце XVIII века в Петербурге построили семь однотипных мостов через Фонтанку. Большинство исследователей сходятся во мнении, что типовой проект разработал французский инженер Жан-Родольф Перроне, автор парижского моста Согласия.

Трехпролетные мосты установили на каменные опоры. Центральный пролет у каждого был разводной: механизмы «прятались» в изящных гранитных башенках. Позже пять мостов были перестроены. И только два моста из первоначального «комплекта» сохранили прежний вид. Это Старо-Калинкин — неподалеку от устья Фонтанки — и мост Ломоносова.

Мост Ломоносова

Зимой он производит просто сказочное впечатление Изначально его назвали Екатерининским, однако вскоре он был переименован в Чернышёв мост. Имя дали сооружению по находившейся здесь загородной усадьбы графа Чернышёва. В 1948 г. переправу переименовали в честь Михаила Ломоносова.

Цветные мосты Петербурга

Санкт-Петербург — город мостов! Можно насчитать сотни мостов, но некоторые из них особенные — это цветные мосты через реку Мойку.

Красный мост

Изначально его прозвали Белым, и только в 1778 году его покрасили в красный цвет. Мост украшают изящные чугунные решетки и гранитные обелиски с золотыми шарами, которые не изменились за более чем 200 лет.

Синий мост

Данный мост, построенный в 1737 году, знаменит тем, что является самым широким мостом Петербурга — его ширина 97,3 метра! А у Синего моста есть еще вот такие отметки ▫️Они обозначают даты самых сильных наводнений в Петербурге. В 1824 году было крупнейшее наводнение в истории города — тогда вода поднялась на 421 см.

▫️А в 1924 году было другое сильное наводнение — вода поднялась на 380 см!

Зелёный мост Первый деревянный мост был построен еще в 1716-1717 годах, позже его заменили на чугунный.

По указу царя здесь находился пропускной пункт для официального опроса приезжающих.

9 января 1905 года на мосту расстреливали демонстрантов, шедших к Зимнему дворцу.

После революции мост стал Народным, в 1998 году ему вернули первоначальное название – Зеленый. Самый старый из цветных мостов города. Его построили ещё в XVIII веке, причем, впервые в мире — с использованием типового проекта металлического моста.

Жёлтый (Певческий) мост Мост построили в 1834 году по проекту Монферрана и назвали Жёлтым из-за цвета конструкции.

Он является самым молодым из цветных мостов и занимает 4-е место по ширине в Петербурге.

Жёлтый мост возвели для прохода войск, участвовавших в параде на Дворцовой площади. Сейчас он носит название Певческий мост, да и цвет уже совсем не тот — его перекрасили. Находится рядом с Дворцовой площадью и красивейшей Певческой капеллой.

Мост закрыли на реконструкцию только спустя 160 лет после его открытия. Вот так строили, а у нас бордюрный камень и плитку ежегодно перекладывают.

Сампсониевский мост 1903 год.

В начале XIX века сюда перевезли Гренадерский наплавной мост, который ранее располагался в створе улицы Братства (бывший Мало-Сампсониевский проспект).

Здесь мост переименовали вначале в Выборгский, а затем в Сампсониевский – в память победы над шведами под Полтавой. Сегодня он выглядит так.

Крюков канал. Кашин мост,фото 1930-е Современное название мост носит с 1795 года, по фамилии владельца находившегося рядом питейного дома. Сегодня выглядит так.

Кстати. В начале XX века петербуржцы могли лишиться еще одного канала.

Идея заключить канал в трубу, а на его месте устроить сухопутную артерию родилась в 1910 году.

Предложение выдвинул архитектор Леонтий Бенуа. Планировалось, что строение со временем заменит Балтийский и Варшавский вокзалы на Обводном канале. То есть основная задача, которую решила бы радикальная перестройка района — перенос железной дороги ближе к центру города. Проект имел все шансы на реализацию. Авторы активно пропагандировали план, выступали с докладами, издали труд «Задачи преобразования Санкт-Петербурга» и сделали выставку материалов в Академии Художеств.

25 марта 1913 года ее посетил Николай II. Императору все понравилось, но планы сорвались с началом Первой Мировой.

Каменноостровский мост, фото 1905 До него еще был мост 1760 года постройки. Однако тот был безопорный — наплавной: поддерживали его 11 плоскодонных судов. Сегодня он выглядит так.

Сенной мост 1936 год

Именно тут, на набережной бывшего Екатерининского канала и на соседних улицах, разворачивалось действие в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Вид сегодня

Американские мосты в Петербурге Несмотря на то, что часто название этой переправы употребляется в единственном числе — Американский мост, конструктивно это целая группа из пяти мостов. В настоящее время для обозначения каждого из них используются литеры. Мосты были построены для Николаевской железной дороги. Деревянные переправы появились здесь в первой половине XIX века. Позже, в 1860-х годах конструкции одного из мостов были заменены на металлические. В начале XX века западнее было выстроено ещё несколько подобных переправ. Наименование появилось в 1860 году. Оно связано с изобретателем Уильямом Гау, по системе которого был выстроен один из первых деревянных мостов. Несложно догадаться, что этот архитектор был выходцем из Америки.

Завораживающий вид моста ЗСД с высоты птичьего полета. Мост через Корабельный фарватер — автодорожный металлический вантовый мост через Корабельный фарватер (Невская губа Финского залива) в Санкт-Петербурге, часть внутригородской платной автомагистрали Западный скоростной диаметр (3СД). Построен в 2013—2016 годах.

Крюков канал и история одной картины. Художник Никитин никак не мог продать ни одной своей картины. Петр I решил ему помочь и позвал его на ассамблею к Меншикову, приказав принести все свои картины.

Когда на продажу выставили последнюю картину Никитина, Семен Крюков, как раз получивший деньги за строительство канала, купил ее за тысячу рублей.

Петр поблагодарил подрядчика:

«Спасибо тебе, Семен. Из любви ко мне ты сделал то, что за границей делают из любви к искусству. А я тебя не забуду и велю твоим именем назвать тот канал, что ты прорыл».

А кстати, почему в Петербурге набережную назвали Английской? Современное название набережной появилось в середине XVIII века, когда здесь начали активно селиться английские купцы. На набережной возводились роскошные дворцы и особняки, ведь здесь проходили суда в петербургский порт и надо было показать город лицом! Английская набережная всегда относилась к числу самых престижных районов Петербурга. Интересно, что раньше застройка в центре Санкт-Петербурга велась по типу усадебной — особняк, а вокруг конюшни и дворовые постройки. На Английской набережной было запрещено такое строительство.

Ну и напоследок, набор открыток «Ленинградские мосты» в фотографиях Б. Рабиновича 1977 год

Египетский мост ▫️До наших дней дошла третья реинкарнация моста, которая существенно изменилась внешне, но сохранила египетскую тематику, так популярную среди населения в конце 19 века!

Мост украшают четыре фигуры мистических существ — сфинксов, повернутых от моста в стороны. Именно этим существам приписывают обрушение первой версии моста.

Ну и как не упомянуть Зимнюю канавку? Этот канал один из самых коротких в Петербурге — всего лишь 228 метров!

▫️Над каналом перекинуты арки-галереи, которые соединяют здания дворцового комплекса. Существует легенда, что там когда-то был устроен праздник «пир над Зимней канавкой».

Согласно исторической шутке, недруги архитектора после окончания работ распустили слухи о непрочности арки. Чтобы опровергнуть слова клеветников, императрица Екатерина II велела устроить в галерее богатый пир, который арка успешно выдержала!

Почему в Петербурге все набережные гранитные? Набережные Петербурга — еще одна достопримечательность Северной столицы. И не мудрено, ведь город построен на болоте. Большое число рек и ручейков заболачивает почву, а непредсказуемый нрав Невы приводит к большому числу наводнений.

При этом сначала каналы и реки в Петербурге играли более важную роль, чем дороги. По воде легче переправлять тяжелые грузы, которые были необходимы для строительства, Петр мечтал создать город с каналами вместо дорог.

Петербург развивался именно у берегов рек, и их укреплению уделялось особое внимание. Сначала градостроители облицовывали берега известняком. Но пористый материал быстро разрушался. Нужно было быстро найти крепкий и влагостойкий материал, который легко было бы доставить. Выбор пал на гранит с карельских и выборгских каменоломен.

Облицовка набережных продолжалась весь XIX век, в первую очередь укреплялись берега Невы, а потом уже набережные малых рек. Обратите внимание, что в Петербурге набережные очень высокие, чтобы оградить город от небольших наводнений.

Петербург — город, спланированный заранее. Сразу планировали и набережные, за них отвечали специально назначенные архитекторы. Так, в середине XVIII века главным по внешнему убранству набережных Петербурга стал прославленный Юрий Фельтен.

К концу XIX века основной ансамбль петербургских набережных был завершен, поэтому прогулку вдоль петербургских рек можно считать настоящим путешествием в прошлое.