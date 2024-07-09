Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.18. Коротко о некоторых мостах и каналах

Начну с Большеохтинского моста — завораживающее своей сложностью и красотой сооружение▫️Открытие моста было приурочено к 200-летнему юбилею Полтавской битвы, триумфатором которой был Петр I, именно поэтому изначально его назвали в честь императора мост Императора Петра ВеликогоСтроительство моста началось в 1909 г, накануне 200-летия Полтавской битвы.
Этой датой легко объяснить название будущего моста – Мост Петра Великого – император вышел победителем из этого знаменитого сражения.
Мост несколько раз менял название. В 1917 был переименован Большеохтенский мост, а в 1956 в Большой Охтенский или Большеохтинский, как и называется в настоящее время. При строительстве произошла катастрофа: на месте впадения Охты в Неву затонул пароход «Архангельск» – погибло ~ 39 человек. Позже император Николай II отдал приказ: «Не затягивать постройку моста!».▫️При сооружении моста была применена технология клепки металла, аналогичная той, которая использовалась при строительстве парижской Эйфелевой башни.▫️Существует легенда, что среди миллиона заклепок, использованных для возведения моста, есть одна золотая, закрашенная под цвет всех остальных.▫️В 1980 году на мосту установили рельсы для электротранспорта. Трамвайное движение по нему было прекращено в 2005 году.
▫️Благодаря сходству с лондонском Тауэрским мостом Большеохтинский мост снимали для одной из серий советского фильма о Шерлоке Холмсе.
13 октября 1879 года был торжественно открыт Литейный мост, известный раннее как мост императора Александра IIОн был возведен по проекту русского военного инженера, предпринимателя, специалиста в области мостостроения Аманда Егоровича Струве.А вы знали, что Литейный мост хранит в себе много тайн и загадок? Эта переправа через Неву негласно носит титул самого мистического моста в Санкт-Петербурге. Строительство моста сопровождалось большим количеством жертв: в городе поползли слухи, что мост заколдован и приносит несчастье. Люди рассказывали о проклятом камне, который лежит на дне реки: говорили, что ему поклонялись язычники и совершали на нем жертвоприношения. Другая городская легенда рассказывает о черном водовороте, который появлялся под мостом и затягивал туда людей на лодках.
Первый мост города — Иоанновский мостНебольшой мостик, который ведет к Петропавловской крепости, является «прямым потомком» первого моста Петербурга. Он был заложен в XVIII веке, когда только застраивалась Петроградская сторона и возникали первые строения Петропавловской крепости.
Именно с этого моста можно кинуть монеткой в зайчика на столбе и загадать желание.
Первая переправа через НевуИсаакиевский мост – первая в Санкт-Петербурге наплавная переправа: его построили по распоряжению князя Меншикова в 1727 году. Конструкция моста состояла из барок-плашкоутов, поверх которых настилали деревянное покрытие: мост держался за счет деревянных свай и корабельных якорей.Литография С. Г. Хаммера по рисунку В. Треттера, 1820-е гг.
В 1850 году Исаакиевский мост перестроили на новом месте и переименовали в Дворцовый.Дворцовый мост в середине XIX веке, литография по рисунку И. Шарлеманя
Впоследствии, из-за строительства постоянной металлической переправы мост вновь вернули на прежнее место. Однако простоял он недолго: в 1916 году случился крупный пожар, мост решили не восстанавливать и сейчас о нем напоминают лишь каменные устои на набережных.Мемориальная доска на Университетской набережной
Дворцовый мост, фото 1916 годаПеред открытием моста провели испытание на прочность: 34 грузовых автомобиля одновременно въехали на мост и заняли все пролеты, мост выдержал.С этой же точки сегодня
3 декабря 1850 года был открыт первый постоянный мост через Неву — Благовещенский мост
В 1842 г. император Николай I издал указ о строительстве первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Мост должен был соединить Васильевский остров с Английской набережной.Первоначально мост был назван Благовещенским и стал самым первым разводным мостом, построенным в северной столице.
Петербургская газета «Северная пчела» так прокомментировала сооружение Благовещенского моста: «Самая постройка моста — дело гигантское. Едва ли в новые времена проводились работы по такому огромному плану, с такою удивительной точностью, изяществом, вкусом и из такого драгоценного материала! Горы гранита переброшены сюда из Финляндии и, как нежный воск, повинуются гениальной мысли человека!».«Если бы кто-либо из иностранцев желал узнать, как и в чем сильна Россия, ему надлежало бы присутствовать при открытии моста… когда громовое «ура!» раздавалось в воздухе, когда все сердца сильно бились одним русским чувством…» (из газеты «Северная пчела»).
Тучков мостМост назвали по фамилии купца Тучкова, на средства которого он был построен.В XVIII веке Тучков мост был самым длинным в Северной столице. Его длина составляла 890 метров.Двукрылый разводной пролет состоял из четырех деревянных рам и разводился вручную с помощью лебедок.5 декабря 2003 года спустили на воду одноимённый танкер "Тучков мост", построенный на заводе «Адмиралтейские верфи».
18 декабря 1828 года был открыт Большой Конюшенный мост Мост был сделан из чугуна и располагался через Мойку в створе Мошкова переулка. До наших дней мост дошёл практически неизменным.
Аничков мостВид Аничкова Дворца и моста от Фонтанки. Рис. середины XVIII века.2 декабря 1841 года было открыто движение по Аничкову мосту после реконструкции. Переправу перестроили по проекту инженера и архитектора И.Ф. Буттаца.И. И. Шарлемань. Аничков мост и дворец Белосельских-Белозерских, 1850-е
Новый мост стал каменным и трехпролетным, там появились перила и гранитные пьедесталы для статуй Петра Карловича Клодта.Капитальный ремонт Аничкова моста. Фото 1907 года.Северо-восточная скульптурная группа. Видна табличка с названием Аничкин мост. 1880-еСегодня он выглядит так.
Архитектурные близнецыОдинаковые мосты через ФонтанкуВ конце XVIII века в Петербурге построили семь однотипных мостов через Фонтанку. Большинство исследователей сходятся во мнении, что типовой проект разработал французский инженер Жан-Родольф Перроне, автор парижского моста Согласия.
Трехпролетные мосты установили на каменные опоры. Центральный пролет у каждого был разводной: механизмы «прятались» в изящных гранитных башенках. Позже пять мостов были перестроены. И только два моста из первоначального «комплекта» сохранили прежний вид. Это Старо-Калинкин — неподалеку от устья Фонтанки — и мост Ломоносова.
Мост Ломоносова
Зимой он производит просто сказочное впечатлениеИзначально его назвали Екатерининским, однако вскоре он был переименован в Чернышёв мост. Имя дали сооружению по находившейся здесь загородной усадьбы графа Чернышёва.В 1948 г. переправу переименовали в честь Михаила Ломоносова.
Цветные мосты Петербурга
Санкт-Петербург — город мостов! Можно насчитать сотни мостов, но некоторые из них особенные — это цветные мосты через реку Мойку.
Красный мост
Изначально его прозвали Белым, и только в 1778 году его покрасили в красный цвет. Мост украшают изящные чугунные решетки и гранитные обелиски с золотыми шарами, которые не изменились за более чем 200 лет.
Синий мост
Данный мост, построенный в 1737 году, знаменит тем, что является самым широким мостом Петербурга — его ширина 97,3 метра!А у Синего моста есть еще вот такие отметки▫️Они обозначают даты самых сильных наводнений в Петербурге. В 1824 году было крупнейшее наводнение в истории города — тогда вода поднялась на 421 см.
▫️А в 1924 году было другое сильное наводнение — вода поднялась на 380 см!
Зелёный мостПервый деревянный мост был построен еще в 1716-1717 годах, позже его заменили на чугунный.
По указу царя здесь находился пропускной пункт для официального опроса приезжающих.
9 января 1905 года на мосту расстреливали демонстрантов, шедших к Зимнему дворцу.
После революции мост стал Народным, в 1998 году ему вернули первоначальное название – Зеленый. Самый старый из цветных мостов города. Его построили ещё в XVIII веке, причем, впервые в мире — с использованием типового проекта металлического моста.
Жёлтый (Певческий) мост Мост построили в 1834 году по проекту Монферрана и назвали Жёлтым из-за цвета конструкции.
Он является самым молодым из цветных мостов и занимает 4-е место по ширине в Петербурге.
Жёлтый мост возвели для прохода войск, участвовавших в параде на Дворцовой площади. Сейчас он носит название Певческий мост, да и цвет уже совсем не тот — его перекрасили. Находится рядом с Дворцовой площадью и красивейшей Певческой капеллой.
Мост закрыли на реконструкцию только спустя 160 лет после его открытия. Вот так строили, а у нас бордюрный камень и плитку ежегодно перекладывают.
Сампсониевский мост 1903 год.
В начале XIX века сюда перевезли Гренадерский наплавной мост, который ранее располагался в створе улицы Братства (бывший Мало-Сампсониевский проспект).
Здесь мост переименовали вначале в Выборгский, а затем в Сампсониевский – в память победы над шведами под Полтавой.Сегодня он выглядит так.
Крюков канал. Кашин мост,фото 1930-еСовременное название мост носит с 1795 года, по фамилии владельца находившегося рядом питейного дома.Сегодня выглядит так.
Кстати. В начале XX века петербуржцы могли лишиться еще одного канала.
Идея заключить канал в трубу, а на его месте устроить сухопутную артерию родилась в 1910 году.
Предложение выдвинул архитектор Леонтий Бенуа. Планировалось, что строение со временем заменит Балтийский и Варшавский вокзалы на Обводном канале. То есть основная задача, которую решила бы радикальная перестройка района — перенос железной дороги ближе к центру города. Проект имел все шансы на реализацию. Авторы активно пропагандировали план, выступали с докладами, издали труд «Задачи преобразования Санкт-Петербурга» и сделали выставку материалов в Академии Художеств.
25 марта 1913 года ее посетил Николай II. Императору все понравилось, но планы сорвались с началом Первой Мировой.
Каменноостровский мост, фото 1905До него еще был мост 1760 года постройки. Однако тот был безопорный — наплавной: поддерживали его 11 плоскодонных судов.Сегодня он выглядит так.
Сенной мост1936 год
Именно тут, на набережной бывшего Екатерининского канала и на соседних улицах, разворачивалось действие в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».Вид сегодня
Американские мосты в ПетербургеНесмотря на то, что часто название этой переправы употребляется в единственном числе — Американский мост, конструктивно это целая группа из пяти мостов. В настоящее время для обозначения каждого из них используются литеры.Мосты были построены для Николаевской железной дороги. Деревянные переправы появились здесь в первой половине XIX века. Позже, в 1860-х годах конструкции одного из мостов были заменены на металлические. В начале XX века западнее было выстроено ещё несколько подобных переправ.Наименование появилось в 1860 году. Оно связано с изобретателем Уильямом Гау, по системе которого был выстроен один из первых деревянных мостов. Несложно догадаться, что этот архитектор был выходцем из Америки.
Завораживающий вид моста ЗСД с высоты птичьего полета.Мост через Корабельный фарватер — автодорожный металлический вантовый мост через Корабельный фарватер (Невская губа Финского залива) в Санкт-Петербурге, часть внутригородской платной автомагистрали Западный скоростной диаметр (3СД).Построен в 2013—2016 годах.
Крюков канал и история одной картины.Художник Никитин никак не мог продать ни одной своей картины. Петр I решил ему помочь и позвал его на ассамблею к Меншикову, приказав принести все свои картины.
Когда на продажу выставили последнюю картину Никитина, Семен Крюков, как раз получивший деньги за строительство канала, купил ее за тысячу рублей.
Петр поблагодарил подрядчика:
«Спасибо тебе, Семен. Из любви ко мне ты сделал то, что за границей делают из любви к искусству. А я тебя не забуду и велю твоим именем назвать тот канал, что ты прорыл».
А кстати, почему в Петербурге набережную назвали Английской?Современное название набережной появилось в середине XVIII века, когда здесь начали активно селиться английские купцы. На набережной возводились роскошные дворцы и особняки, ведь здесь проходили суда в петербургский порт и надо было показать город лицом!Английская набережная всегда относилась к числу самых престижных районов Петербурга. Интересно, что раньше застройка в центре Санкт-Петербурга велась по типу усадебной — особняк, а вокруг конюшни и дворовые постройки. На Английской набережной было запрещено такое строительство.
Ну и напоследок, набор открыток «Ленинградские мосты» в фотографиях Б. Рабиновича1977 год
Египетский мост▫️До наших дней дошла третья реинкарнация моста, которая существенно изменилась внешне, но сохранила египетскую тематику, так популярную среди населения в конце 19 века!
Мост украшают четыре фигуры мистических существ — сфинксов, повернутых от моста в стороны. Именно этим существам приписывают обрушение первой версии моста.
Ну и как не упомянуть Зимнюю канавку?Этот канал один из самых коротких в Петербурге — всего лишь 228 метров!
▫️Над каналом перекинуты арки-галереи, которые соединяют здания дворцового комплекса. Существует легенда, что там когда-то был устроен праздник «пир над Зимней канавкой».
Согласно исторической шутке, недруги архитектора после окончания работ распустили слухи о непрочности арки. Чтобы опровергнуть слова клеветников, императрица Екатерина II велела устроить в галерее богатый пир, который арка успешно выдержала!
Почему в Петербурге все набережные гранитные?Набережные Петербурга — еще одна достопримечательность Северной столицы. И не мудрено, ведь город построен на болоте. Большое число рек и ручейков заболачивает почву, а непредсказуемый нрав Невы приводит к большому числу наводнений.
При этом сначала каналы и реки в Петербурге играли более важную роль, чем дороги. По воде легче переправлять тяжелые грузы, которые были необходимы для строительства, Петр мечтал создать город с каналами вместо дорог.
Петербург развивался именно у берегов рек, и их укреплению уделялось особое внимание. Сначала градостроители облицовывали берега известняком. Но пористый материал быстро разрушался. Нужно было быстро найти крепкий и влагостойкий материал, который легко было бы доставить. Выбор пал на гранит с карельских и выборгских каменоломен.
Облицовка набережных продолжалась весь XIX век, в первую очередь укреплялись берега Невы, а потом уже набережные малых рек. Обратите внимание, что в Петербурге набережные очень высокие, чтобы оградить город от небольших наводнений.
Петербург — город, спланированный заранее. Сразу планировали и набережные, за них отвечали специально назначенные архитекторы. Так, в середине XVIII века главным по внешнему убранству набережных Петербурга стал прославленный Юрий Фельтен.
К концу XIX века основной ансамбль петербургских набережных был завершен, поэтому прогулку вдоль петербургских рек можно считать настоящим путешествием в прошлое.
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