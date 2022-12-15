Чем владеет в России оскандалившаяся Вайкуле, «содержавшая весь СССР»?

В России у Лаймы Вайкуле остался доходный бизнес

О бизнесе советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

После скандального заявления советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала весь СССР», ИА REGNUM решило выяснить, какие бизнес-интересы есть у гражданки Латвии в России сегодня. Оказалось, что, несмотря на свою позицию по спецоперации РФ на Украине и размахивание украинским флагом на концертах, Вайкуле всё так же владеет активами в Москве через своё латвийское юрлицо. Иероним Босх. Смерть скупца (фрагмент). 1516

Напомним, в конце июля 2022 года на концерте в Латвии Вайкуле развернула украинский флаг, продемонстрировав тем самым своё отношение к спецоперации РФ на Украине. А в начале декабря в своём скандальном интервью она и вовсе заявила, что содержала филармонии и «содержала Советский Союз». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале на это с юмором отметила, что «осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы».

Несмотря на всю критику, от денег клиентов в России, судя по всему, Вайкуле вовсе не собирается отказываться. Лайма Вайкуле

Элеонора Х Рузвельт

В 1993 году в Риге бизнесмен Шираз Мамедов и Лайма Вайкуле создали компанию LaimaLux Group, которая в числе прочего занимается услугами салонов красоты, продажей косметики для волос, салонной мебели, оборудования и аксессуаров. На сайте компании отмечается, что ещё в августе 2022 года латвийская компания LAIMALUKSS LATVIA, принадлежащая Вайкуле, передала свою долю участия в компании ООО «Лайма-Люкс РУС» основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову.

В ЕГРЮЛ действительно фигурирует компания ООО «Лайма-Люкс РУС», созданная в Москве 4 апреля 2000 года. На 6 декабря 2022 года владеют активом Шираз Мамедов (доля — 51%) и латвийская компания LAIMALUKSS с долей 49%. Никаких передач долей в августе 2022 года юридически не происходило, также относительно доли латвийской фирмы Вайкуле нет отметок о доверительном управлении. В базе «Контур. Фокус» с августа 2022 года также нет сведений о поданных заявлениях о внесении изменений в учредительные документы. Последние записи такого плана были сделаны в конце мая 2022 года и касались переоформления лицензии. Таким образом, юридически компанией владеют по-прежнему те же лица, что и в 2010 году (последняя корректировка по долям). История компании «LaimaLux Group»

laimalux.com



У ООО «Лайма-Люкс РУС» есть представительства и филиалы в Самаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. ООО также является учредителем негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования учебный центр «Академия Лайма-Люкс». Академией руководит Марина Мдивани, которая ранее руководила благотворительным фондом «Культура и дети» в Москве, а также было его соучредителем.

По данным базы «Контур. Фокус», академией, учрежденной в 2011 году, «за 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы была предоставлена нулевая отчётность».

Что касается ООО «Лайма-Люкс РУС», то за 2021 год выручка компании составила 389,605 млн рублей, за 2020 год — 327,716 млн рублей, за 2019 год — 381,983 млн рублей, за 2018 год — 436,174 рублей, а за 2017 год — 398,008 млн рублей. Таким образом, за последние пять лет компания, в которой Вайкуле является бенефициаром (через латвийское юрлицо), выручила в России почти 2 млрд рублей. При этом за последние пару лет компания демонстрировала мизерную чистую прибыль. Например, за 2021 год — всего 13 тыс. рублей, а за 2020 год — 8 тыс. рублей.

В 2014 году компания выступила исполнителем одного госконтракта, поставив в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Москвы «Первый московский образовательный комплекс» оборудование на сумму более 6,69 млн рублей.

Бизнес-партнёр Вайкуле — Шираз Мамедов, судя по открытым данным, владеет в России ещё одной компанией — ООО «Эс Джей Эс медиа» (деятельность в области радиовещания).

На сайте компании «Эс Джей Эс медиа» также уточняется, что она является официальным представительством итальянского бренда Medavita в России (бренд итальянской профессиональной косметики для волос) и ни про какие радиостанции на сайте не сообщается. Фирма, похоже, как и головная компания LaimaLux Group, торгует оборудованием и сопутствующими товарами для салонов красоты, а также ведёт обучение по профилю.

При этом в 2017 году компания «Эс Джей Эс медиа» выступила исполнителем госконтракта на «обеспечение участия Лаймы Вайкуле и ее коллектива в проводимом на сцене БКЗ «Октябрьский» «Праздничном концерте». Цена контракта с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Большой концертный зал «Октябрьский» составила 1,518 млн рублей. Большой концертный зал «Октябрьский»

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Для справки: в базе госзакупок фамилия Лаймы Вайкуле в свете её участия в тех или иных концертах в рамках госконтрактов упоминается ещё три раза: в контракте на оказание услуг по обеспечению выступления в концерте для участников торжественного приёма, посвящённого встрече нового, 2018 года, (цена услуги — 212,8 тыс. рублей), участие в концерте на сцене «БКЗ «Октябрьский» в мероприятии «Нашим любимым» в 2018 году — 1,55 млн рублей и в мероприятии в том же БКЗ «Октябрьский» «Звёзды с любовью» в 2017 году — 680 тыс. рублей. Если изучить контракт об участии Вайкуле в концерте от 2017 года, то по нему БКЗ взял на себя обязательство оплатить среди прочего два билета бизнес-класса, услуги VIP-зала, услуги носильщиков, номер люкс в отеле «Европа», мерседес для перемещения участников по городу.

В трёх случаях из четырёх контракт как с единственным поставщиком заключался через ИП Сергей Обосян, который с октября 2017 года ведёт вспомогательную деятельность, связанную с исполнительскими искусствами. Обосян был исполнителем трёх госконтрактов, все связаны с участием Вайкуле в концертах в РФ.

Обосян также является совладельцем двух московских компаний — «Хедлайнер Мьюзик» и «Хедлайнер». Среди совладельцев активов — Кирилл Борисов (владелец ООО «Концерт Менеджмент Групп») и гражданин Казахстана Камалдин Камирдинов.

Возвращаясь к скандальному интервью с Вайкуле.

В нём она также упомянула Аллу Пугачёву, заявив, что та «содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет». Напомним, ранее ИА REGNUM подробно разобрало российский бизнес-портфель и этой певицы.

30 ноября 2022 года Пугачева приняла решение о ликвидации своей российской компании — ООО «АБП». Процедура завершится 22 ноября 2023 года.