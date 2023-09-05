День Чеченской Республики - День гражданского согласия и единения

Отмечается праздник с 2002 года в соответствии с Указом Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

День Чеченской Республики или День гражданского согласия и единения был учрежден 21 год назад. С тех пор шестое сентября стало знаменательной датой в новой истории Чеченской Республики.

Ахмат-Хаджи Кадыров объединил расколотое общество и остановил произвол и беззаконие, проведя референдум, на котором жители Чечни приняли Основной закон ЧР и сделали свой выбор – жить в составе Российской Федерации.

Современная Чеченская Республика представляет из себя цветущий край, где восстановлены и построены новые объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта. В каждом районе создаются все необходимые условия для их жителей.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет пристальное внимание межнациональным вопросам. Одним из первых документов, принятых Указом Главы Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, является Концепция государственной национальной политики, которая представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в деятельности органов государственной власти республики в сфере национальных отношений.

Здесь веками вместе живут представители многочисленных национальностей. За многие годы в регионе не было ни одного конфликта на почве национальной и религиозной розни. В республике регулярно проводятся Дни культуры всех национальностей, проживающих в Чечне. В рамках этих дней они имеют возможность продемонстрировать самобытную культуру своего народа, рассказать о традициях и обычаях. В Чечне живут и трудятся чеченцы, русские, ингуши, татары, казаки, кумыки, ногайцы, турки, аварцы, армяне, евреи и многие другие. Они принимают активное участие в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни республики, внося тем самым достойный вклад в развитие республики и в установление межэтнического мира и согласия.

https://grozny.tv/news/day-in-history/33821

https://www.warchechnya.ru/6-sentyabrya-den-chechenskoj-respubliki/ Из прошлогоднего поста уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова:

Ахмат-Хаджи говорил, что без единства люди обречены на гибель. Он был твёрдо убеждён, что путь к миру и созиданию лежит именно через консолидацию общества. И ему удалось объединить чеченский народ, несмотря на многочисленные прогнозы скептиков. И поэтому День гражданского согласия и единения имеет большое значение. Это не просто праздник, но еще и день возрождения чеченского народа.

Благодаря пути Ахмата-Хаджи мы не только восстановили республику, но и построили новые города, посёлки, возвели школы, больницы, тысячи жилых домов, дороги, спорткомплексы, детские сады, мечети, медресе, школы хафизов. Чеченская Республика является единственной территорией в мире, где полностью уничтожен терроризм.⠀

Я искренне поздравляю всех жителей ЧР с Днем Республики! От всей души желаю счастья, мира, добра и благополучия! Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность приумножить достигнутые успехи и укрепит наше единство и согласие на праведном пути!

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