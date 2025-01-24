25 января – Татьянин день

О православном празднике святой мученицы Татьяны (Татианы) Римской мы уже рассказывали (см. ссылки на предыдущие темы внизу), а сегодня поговорим о студентах. Где поесть студенту в Москве 1900-х годов

В начале XX века в Москве говорили: «московский студент всегда немного голоден, а точнее немного голоден после обеда, а во все остальное время просто голоден».

В 1900-е годы, если не брать в расчет возможную помощь родителей, средняя студенческая стипендия составляла 25 рублей в месяц. Из этих 25 рублей нужно вычесть 11 рублей за не очень хорошую съемную комнату, а также расходы на учебники, одежду, личную жизнь, — и на пропитание оставалось 7−9 рублей. Куда же мог пойти студент с такими деньгами и на что можно было рассчитывать?

Обо всём этом можно узнать в материале Электронекрасовки по ссылке:

https://electroproject.nekrasovka.ru/moscowstudent

Здесь же можно почитать/полистать книгу Петра Иванова «Студенты в Москве. Быт. Нравы. Типы», где подробно описаны все аспекты студенческой жизни начала XX века: классификация студентов по характеру и поведению, квартирный вопрос, питание и личная жизнь.

Жизнь студенческая: типы дореволюционных студентов и курсисток

Владимир Кадулин, иногда подписывавшийся как Наядин, прославился в Киеве в годы Первой русской революции. В 1905 году он пытался доучиться в художественном училище, что ему не удалось. Однако талант и, главное, желание творить прослеживались уже тогда.

Кадулин начал рисовать сатирические открытки на политические темы. Работы художника пользовались огромной популярностью. Исследователь Евгения Демченко отмечает, что Кадулин сотрудничал не менее чем с десятью изданиями Киева. Художник подписывался вымышленными именами, но его слава распространялась по всей России.

Со временем Кадулин переориентировался и на другие темы: рисовал пасхальные открытки, иронизировал над бытовыми сюжетами, а одной из главных тем творчества художника стало пьянство в различных ипостасях. Даже выводят у Кадулина отдельную «Пьяную серию». К сожалению, данные о Кадулине теряются после 1917 года.

Наиболее примечательны работы, посвящённые студенческой жизни. Открытки издавались с 1910 по 1915 год. Студенты разделены по следующим параметрам: специализация, национальность, убеждения, социальный статус. Бытовые сценки из жизни студентов посвящены, в первую очередь, любви в разных её проявления. Художник выбрал ряд характерных типажей, актуальных и по сей день, изобразил их ярко, достоверно, но в то же время иронично. Фребеличка — воспитательница детей дошкольного возраста по методу немецкого педагога Фребеля Сергей Лунёв

https://vatnikstan.ru/archive/students-before-revolution/

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