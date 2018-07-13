Полковник Старинов - дедушка советского спецназа, личный враг Гитлера и диверсант столетия

Нет слов, чтобы выразить насколько был велик этот человек непростой судьбы, совершенно справедливо называвший "супердиверсанта" Отто Скорцени сопляком. Нет слов, чтобы выразить насколько был велик этот человек непростой судьбы, совершенно справедливо называвший "супердиверсанта" Отто Скорцени сопляком.

Старинов Илья Григорьевич (родился 2 августа 1900 года в селе Войново в Орловской области, умер 18 ноября 2000 года) – советский военный деятель, партизан-диверсант, полковник, «дедушка русского спецназа». С 1902 года семья Стариновых, которая состояла из 8 человека жила в железнодорожной будке. Однажды ночью мальчик проснулся от громких взрывов. Оказалось, что его отец обнаружил на путях лопнувший рельс и, не надеясь на то, что машинист заметит это и остановится, положил на рельсы петарды. Данные петарды смогли задержать состав, а увиденное произвело на маленького Илью сильное впечатление и во многом предопределило его судьбу. Во время Гражданской войны Илья Старинов принимал участие в боях против Деникина и Врангеля, в 1919 году он попадает в плен, но ему удается бежать и вновь вернуться в строй. После завершения Гражданской войны Старинов с отличием оканчивает Воронежскую школу военно-железнодорожных техников. После этого его отправляют в Киев в 4-й Краснознаменный Коростенский железнодорожный полк, в полку Старинов становится начальником подрывной команды. Уже в те годы молодой советский командир начинает задумываться над разработкой портативной мины, которую можно было бы использовать для подрыва воинских эшелонов. Как практик, он отлично понимал, что такая мина должна быть удобной, простой, надежной, а взрыватель к ней безотказным. Тогда по всей стране вблизи городов и сел можно было найти большое количество неразорвавшихся снарядов, и Старинов, пользуясь случаем, исследовал устройство их взрывателей. Тогда же он получил положительный опыт выплавления взрывчатки из бомб и снарядов. В 1923-1924 годах Старинова привлекали как эксперта при расследовании диверсий на железных дорогах страны. А летом 1924 года комроты Илья Старинов принимал участие в строительстве железной дороги Орша-Лепель, сочетая в себе умение не только взрывать, но и строить железные дороги.

С 1929 года Старинов начинает заниматься профессиональной подготовкой диверсантов-подпольщиков, которые в случае возможной войны должны были осуществлять диверсии в тылу войск противника. Взявшись за новое дело, Старинов сумел организовать мастерскую-лабораторию, в которой совместно с товарищами занимался созданием образцов мин, которые наилучшим образом подходили для ведения партизанских действий. В данной лаборатории появились на свет так называемые «угольные мины», автоматические мины, с успехом использовавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Здесь же под непосредственным руководством Старинова был спроектирован «колесный замыкатель», который прошел боевое крещение во время гражданской войны в Испании. Здесь же отрабатывались различные варианты подрыва поездов и автомобилей минами, которые управлялись с помощью бечевки или по проводам.

В начале 1930-х годов оборона СССР на его западных рубежах во многом строилась на развитой сети партизанских формирований. Предполагалось, что армии противника, перейдя государственную границу и углубившись в советскую территорию до сотни километров, подойдут к укрепрайонам и увязнут в позиционной войне. В это время в тылу противника должны были начать свое действие партизаны. Через определенное время, лишившись налаженного подвоза боеприпасов, свежего пополнения, а также продовольствия, армии противника вынуждены были бы отступить. Вместе с неприятелем отошли бы и партизанские формирования, который продолжили бы осуществление диверсии уже на территории противника. В случае необходимости им разрешался переход госграницы. Это была достаточно хорошо продуманная система, которая была рассчитана как на оборону, так и на атаку. Партизанские базы разрабатывались и вне территории СССР. Велась подготовка маневренных партизанских формирований, которые были способны действовать на территории неприятеля. Однако вся данная система в 1937 году по решению политического руководства страны была уничтожена. Факт уничтожения разработанной партизанско-диверсионной системы имел для СССР самые негативные последствия. В годы Великой Отечественной войны создавать ее пришлось заново. Позднее Илья Старинов называл свертывание подготовки к партизанской войне одной из величайших ошибок высшего руководства СССР. Старинов утверждал, что немецкую армию удалось бы разбить минимум на 1 год раньше и с меньшими потерями, если бы партизанское движение было организовано по всем правилам и заранее.

В ноябре 1936 года он получил назначение в разведгруппу капитана Доминго Унгрии в Испанию, которая в конце 1937 года превратилась в полноценный 14-й партизанский корпус. В Испании он пробыл с ноября 1936 по ноябрь 1937 года. За время испанской кампании подопечные «Родолфо» (под таким псевдонимом Старинов действовал в Испании) осуществили порядка 200 диверсий и засад, в результате которых противник потерял не менее 2 тысяч человек. Самой громкой из них стало уничтожение под Кордовой составов со штабом итальянской авиадивизии в феврале 1937 года. На следующий день после этой диверсии о ней говорили по всей Испании, в живых в результате диверсии не осталось никого. После этой акции на базу партизан начали прибывать корреспонденты самых прогрессивных газет мира, был среди них и известный писатель Эрнест Хемингуэй. Журналисты хотели лично познакомиться с героями. Тогда об Илье Старинове писали Михаил Кольцов и Константин Симонов. Существовала версия, что в знаменитом романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» были использованы фрагменты из боевой и организационной деятельности старшего советника командующего Южным фронтом Республиканской армии Старинова.

Старинов вернулся на родину в конце ноября 1937 года. Его боевые успехи в Испании были отмечены наилучшим образом, но когда он прибыл в Москву, оказалось, что все его знакомые и соратники оказались «врагами народа», а офицер, который готовил документы на его представление к званию Героя Советского Союза, был расстрелян по сфабрикованному обвинению. Старинова вызывали в НКВД и просили его чистосердечно во всем признаться, чекисты хотели, чтобы он дал показания в подготовке диверсантов и создании тайных складов для свержения власти в стране. От неминуемого ареста его спас маршал Ворошилов. После этого Старинов успел принять участие в Финской войне, а во время Великой Отечественной его знания и умения пригодились стране. Он многое сделал для восстановления партизанско-диверсионной базы, подготовки специалистов и организации диверсионных операций. Во время большой войны он чувствовал себя, как рыба в воде. Подводя итоги своей деятельности в первой половине XX века, Старинов в своей автобиографии перечислил свои важнейшие достижения. По словам Старинова, обученные им инструкторы только в предвоенные годы смогли подготовить порядка 1000 квалифицированных партизан. В годы Великой Отечественной войны подготовленные им инструкторы в специальных школах подготовили порядка 5 тысяч партизан-диверсантов. Только в Оперативно-учебном центре Западного фронта прошли обучение 1600 человек.

К наиболее важным операциям в своей жизни, которые были осуществлены под его непосредственным руководством, Илья Старинов относил:

В Испании:

- ликвидация штаба итальянской авиадивизии;

- организацию крушения поезда с марокканцами, крушение воинского эшелона в туннеле, которое надолго прервало важную вражескую коммуникацию;

- вывод из строя коммуникации между Мадридским и Южным фронтами противника на 7 дней. В рамках Великой Отечественной войны:

- октябрь 1941 года – превращение коммуникаций и путей сообщения на Харьковском узле в западню для противника, что в какой-то мере замедлило его наступление;

- февраль 1942 года – организация ледовых переходов через Таганрогский залив, благодаря которым удалось вывести из строя автомобильную магистраль Мариуполь – Ростов-на-Дону, а также разгром немецкого гарнизона на Косой Горе;

- организация диверсионной службы в украинских партизанских формированиях, а также в Украинском штабе партизанского движения в 1943 году. В результате этих действий на Украине в 1943 году было произведено более 3500 крушений поездов, тогда как в 1942 году их было только 202;

- 1944 год – создание партизанских формирований и подготовка кадров украинских партизан для ведения диверсионной войны за границей – на территории Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии.

За 4 года Великой Отечественной войны Илья Старинов организовал подрыв 256 средних и малых мостов, разработанные им мины пустили под откос более 12 000 военных эшелонов противника. Особенно широко в СССР использовались поездные мины Старинов (ПМС) мгновенного и замедленного действия и автомобильные мины Старинова (АС). К окончанию Великой Отечественной войны Илье Старинову, который был ровесником века, исполнилось уже 45 лет. Многим в те годы он казался уже настоящим живым мамонтом, он был отправлен в запас, а его уделом должна была стать история. Но в самый разгар холодной войны его опыт вновь оказался очень востребованным. Старинова позвали на преподавательскую работу на Курсы усовершенствования офицерского состава. В будущем выпускники этих курсов составят основу знаменитых групп спецназа «Вымпел», «Каскад», «Зенит». Позднее спецназовцы всех силовых ведомств страны будут уважительно называть его Дедом. В то время как военные теоретики оценивали вероятность и последствия возможной третьей мировой войны, а общественность и политики боролись за ее предотвращение, Илья Старинов написал работу под названием «Партизанская война», в которой утверждалось о том, что третья мировая война уже идет и ведется она в форме локальных войн и конфликтов с преимущественно партизанскими способами боевых действий. Старинов прекрасно понимал, какого опасного зверя выпускают на волю сверхдержавы, помогая «дружественным партизанам» вести борьбу с «недружественными режимами».

Спецназ ФСБ "Вымпел"

ВДВ "Каскад"

МВД "Зенит" Такие высказывания звучали как минимум двусмысленно, потому что любая из противоборствующих сторон имела свои представления о «дружественных» и «недружественных» режимах. Со временем Старинов вновь оказался не у дел, а подготовленные им ученики один за одним выходили в запас. Да и части спецназа после развала СССР основательно перетряхивались, очевидно, что новое политическое руководство искало более дружественных офицеров. Профессор и полковник запаса Илья Старинов был автором почти 150 монографий, ряда научных пособий, 2 автобиографических книг. При этом дальше полковника он продвинутся не сумел, как не сумел стать и Героем СССР, а затем и России. К званию Героя Советского Союза его представляли трижды, а к званию Героя России дважды, но всегда тщетно.

В свои годы он консультировал и во время чеченских войн, причём как и во время Отечественной, если бы его послушали, кампания длилась бы на годы меньше и прошла не так тяжело. За свою долгую жизнь (Илья Григорьевич Старинов прожил 100 лет) он никогда не курил и, по его собственным словам, напивался лишь 2 раза. При этом секрет своего долголетия он видел в другом – в постоянном труде на благо Родины.

Источник: tehnowar.ru