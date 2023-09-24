История создания песни. "Вологда"

Сегодня мы еще вспомним один шлягер в исполнении "Песняров". «Вологда» (1976) ПЕСНЯРЫ вообще были крайне востребованы у именитых советских композиторов. Те знали, что песня в исполнении этого ансамбля сразу превращается в настоящий алмаз. Вот например:

Ну, а знаменитую «Вологду» ансамбль буквально воскресил из небытия… Именно благодаря ПЕСНЯРАМ, строчка «Письма-а, письма лично на почту ношу» хорошо известна любому советскому человеку, а уж тем более жителю города Вологда, где песня давно уже стала неофициальным гимном. Для молодого поколения напомню, что «лично» письма на почту приносили для того, чтобы ускорить их отправку.

Путь к сердцу слушателей «Вологда», написанная Борисом Мокроусовым на стихи Михаила Матусовского, нашла далеко не сразу. Первым песню исполнил Владимир Нечаев в 1956 году. Звучала она тогда более тягуче и популярности не снискала.

В 1966 году «Вологда» попала в спектакль Малого театра «Белые облака», где её исполнил Михаил Новохижин — исполнитель роли слепого баяниста Якова.

М. Новохижин:

«Она всем нам и зрителям понравилась. Но спектакль продержался в репертуаре театра недолго. С ним ушла и постепенно стала забываться и песня».

К сожалению записи в его исполнении нет.

Но песню исполнял в 60-х еще А.И.Усманов

Своего «звёздного часа» «Вологда» дождалась лишь спустя 10 лет. ПЕСНЯРЫ готовились выступать на творческом вечере Матусовского и решили разучить какую-то песню из репертуара поэта.

"Песняры" изначально пели только белорусские песни. Министерство культуры СССР настояло на включении в репертуар произведений советских авторов. На осень 1976 года был запланирован творческий вечер Михаила Матусовского. Столь торжественное мероприятие в Колонном зале Дома Союзов не могло пройти без "Песняров", и участники ансамбля обратились к виновнику торжества с просьбой подобрать для них произведение, соответствующее их стилю.

Вечно занятый Матусовский просто дал "Песнярам" одну из своих старых песен, даже не придав значения, какую именно, и тотчас о ней забыл. Однако через некоторое время ему позвонили из ВИА с очередной просьбой. На этот раз его просили изменить первую пару строчек. Автор удивился, но молча выполнил просьбу.

По словам Владимира Мулявина, песня поначалу вообще не понравилась коллективу:

И по интонации, и по мелодии она мне поначалу не приглянулась. И если бы не участник ансамбля Володя Николаев (он сам родом из Вологды), мы, может быть, и не взялись бы за работу. Но Володя нас заразил своей увлеченностью. И всё же мы считали, что это будет "одноразовый" номер. Невероятный успех песни на концерте был для нас большой неожиданностью. Заставили петь "на бис".



Здесь уместным будет обратиться к воспоминаниям самого Владимира Николаева, которому потом суждено стать крестным отцом обновленной песни "Вологда".

Он рассказывает, что, выбирая в том сборники песни для будущего концерта, усмотрел песню с родным для него названием "Вологда". Ранее даже не знал, что она вообще существует. Она писалась для спектакля, который со временем сошел со сцены и был забыт, как и сама песня. Уже не помнили о ней и сами авторы.

Николаев загорелся желанием жать ей вторую жизнь:

Естественно, я никак не мог упустить возможности прославить свой родной город. И, пробежав ноты глазами, тут же предложил руководителю "Песняров" сделать песню "Вологда" для концерта.

Как уже говорилось, изначально песню никто всерьез не воспринимал, но Владимир не останавливался. За ночь он сделал первую аранжировку. Утром предложил ее сыграть, сказав при этом, что нужно использовать баян. Для вокально-инструментального ансамбля это было новинкой, а потому идея восторга не вызвала, но Николаев настоял на своем.

Используя шведский портативный магнитофон, на записанную инструментальную музыку сделал наложение вокала. Была сделана пробная запись музыки. В качестве солиста был предложен Анатолий Кашепаров. Песня заинтересовала коллег.

Далее делалось несколько аранжировок, в том числе с использованием баяна. Одна из них стала основной, звучащей все эти годы.

Мулявин изрядно обновил песню — ускорил темп, ввёл запоминающееся соло на баяне, а также попросил Матусовского изменить первые две строчки. В итоге «Песни, песни сам для неё я пишу. Письма, письма лично на почту ношу» заменили на «Письма, письма лично на почту ношу. Словно я роман с продолженьем пишу».

Так песня "Вологда" попала в концерт, проходивший в Колонном зале. Надо отметить, что на этой концертной площадке существовала строгая традиция. Номера там никогда не исполнялись на "бис", то есть повторно. Поскольку публика там была официальной и проверенной, то нарушений не возникало.

С исполнением "Вологды" случилось то, о чем рассказал Николаев:

После первого исполнения "Вологды" разразилась такая овация, что организаторы концерта даже растерялись. Что делать? Народ аплодирует, кричит "бис", со сцены нас не отпускает. И все это безобразие — в прямом эфире! Микрофоны не выключишь, телекамеры не отключишь… Поступила команда: "Пойте еще раз". Мы спели. А публика не унимается!



Михаил Матусовский был настолько растроган таким подарков, что искренне поблагодарил Владимира Мулявина и расцеловал его. Далее началось повсеместное исполнение "Вологды". Люди слушали ее практически беспрерывно, а Владимир Николаев из-за нее теперь повсюду возил за собой баян. Стоит ли говорить, что композиция стала визитной карточкой "Песняров".



Автор текста Михаил Матусовский связал успех "Вологды" с творческой работой Владимира Мулявина:

После того как Владимир Мулявин "поколдовал" над песней, сделал инструментовку, где-то что-то "тронул", она заискрилась, зазвенела, заулыбалась. "Песняры" открыли в ней всю неповторимость мокроусовского дарования. И произошло её второе рождение.



Со временем песня стала и неофициальным гимном Вологды, родного города Владимира Николаева. Таким образом, благодаря настырности последнего забытая песня получила свое второе рождение и сногсшибательную популярность на постсоветском пространствеВыступление ПЕСНЯРОВ на телепрограмме «Песня года-76» стало триумфом обновлённой «Вологды». Ансамбль отыграл и уже переодевался в гримёрке, когда к ним прибежала ведущая со словами: «Зал снова требует песню!». Полупереодетым ПЕСНЯРАМ пришлось срочно возвращаться на сцену и петь «Вологду» на бис. Для советского, чётко регламентированного, телеконцерта подобное бисирование было редкостью.

Александр Демешко, участник ПЕСНЯРОВ:

«Никто из нас не предполагал, что „Вологда“ станет хитом. Когда на концертах народ, как на футбольном матче, скандировал „Во-лог-да“, „Во-лог-да“, мы злились: ведь было много других, не менее хороших произведений».

О популярности песни свидетельствует знаменитый слух о том, что «дом, где резной палисад», куда герой песни отправляет письмо, в Вологде всего один — и это здание… кожно-венерологического диспансера. Резной палисад, действительно, не характерен для этого города. Хотя подобные дома и встречались в Вологде вплоть до 1980-х годов, пока не были окончательно вытеснены новостройками…

https://www.kursivom.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%80...

http://song-story.ru/vologda/

https://www.5-tv.ru/video/1017485/

https://dubikvit.livejournal.com/387179.html