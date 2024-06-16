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Почему иностранцы не понимают русских

Потому что они учат русский язык по очень странным учебникам.

Один из таких учебников мы уже разбирали, занимательном делом оказалось. Правда, в конце разбора стало совсем противно, но знать это нам просто необходимо, чтобы даже мысль, что нас кто-то там ждёт и любит, в наших мозгах и мозгах наших детей не возникала никогда.

Кто пропустил или не застал, очень рекомендую к прочтению (это ссылка на последнюю 4-ю часть, в ней есть отсылки на предыдущие части):

Учебник русского языка для немцев "Ключи"

Не удивительно, что после изучения этих книг иностранцы считают русских чудаками с другой планеты.

Предлагает полистать некоторые учебники и разговорники для иностранцев и узнать о себе много нового.Обычный праздник простой русской девушки.Вот так надо брать интервью!«Живут они вразжопицу» — звучит почти изящно.Действительно, к сожалению.Вот и поговорили.Маленькая бытовая зарисовка.Если у вас есть три тигра, бабушка может пропасть.«Ы — как будто вас пнули в живот».А сейчас вы — Борис, но у вас амнезия. Вопросы к автору учебника?Очень важный вопрос из русско-китайского разговорника.А вот это явно пригодится.Немецкий учебник хорошо знает русскую действительность.«Здесь паршиво, правда?»Без мата в России не выживешь.И только бедные албанцы говорят по-албански. Кажется.Подборка фактов и иллюстраций против формальной логики.Захватывающая история о Западном и Восточном Блинске из культового учебника 1976 года.Любит ли культурный товарищ Бородин курить в троллейбусе?И апофеоз — песня о бетоне.Диалог маленького глупого хомячка и большого умного врача.Обзор достопримечательностей.В этой семье собака явно умнее всех.Потому что для изучения русского языка нужны ясный ум и крепкая голова.

https://m.fishki.net/1279160-pochemu-inostrancy-ne-ponimajut-russkih.html

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