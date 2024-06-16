Почему иностранцы не понимают русских

Потому что они учат русский язык по очень странным учебникам.

Один из таких учебников мы уже разбирали, занимательном делом оказалось. Правда, в конце разбора стало совсем противно, но знать это нам просто необходимо, чтобы даже мысль, что нас кто-то там ждёт и любит, в наших мозгах и мозгах наших детей не возникала никогда.

Кто пропустил или не застал, очень рекомендую к прочтению (это ссылка на последнюю 4-ю часть, в ней есть отсылки на предыдущие части):

Учебник русского языка для немцев "Ключи"

Не удивительно, что после изучения этих книг иностранцы считают русских чудаками с другой планеты.

Предлагает полистать некоторые учебники и разговорники для иностранцев и узнать о себе много нового. Обычный праздник простой русской девушки. Вот так надо брать интервью! «Живут они вразжопицу» — звучит почти изящно. Действительно, к сожалению. Вот и поговорили. Маленькая бытовая зарисовка. Если у вас есть три тигра, бабушка может пропасть. «Ы — как будто вас пнули в живот». А сейчас вы — Борис, но у вас амнезия. Вопросы к автору учебника? Очень важный вопрос из русско-китайского разговорника. А вот это явно пригодится. Немецкий учебник хорошо знает русскую действительность. «Здесь паршиво, правда?» Без мата в России не выживешь. И только бедные албанцы говорят по-албански. Кажется. Подборка фактов и иллюстраций против формальной логики. Захватывающая история о Западном и Восточном Блинске из культового учебника 1976 года. Любит ли культурный товарищ Бородин курить в троллейбусе? И апофеоз — песня о бетоне. Диалог маленького глупого хомячка и большого умного врача. Обзор достопримечательностей. В этой семье собака явно умнее всех. Потому что для изучения русского языка нужны ясный ум и крепкая голова.

https://m.fishki.net/1279160-pochemu-inostrancy-ne-ponimajut-russkih.html