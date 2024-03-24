Европа. Анализ в трёх частях

Часть первая. Историческая модель Меня периодически догоняет моя философская база, заставляя пытаться писать очередные «Опус Магна» и создавать «философские камни» на ту или иную тему.

Я стараюсь обуздывать эти порывы, ибо «теории всего», согласно теореме Геделя, неполны и/или противоречивы.

Но иногда всё же надо развёрнуто проанализировать то или иное явление. И сейчас, когда с украиной уже почти всё понятно, такое явление – это Европа. Её прошлое и настоящее, экономика и мифология, что она хочет и что она может, чем она дышит и как она думает.

Тема гигантская, надо постараться впихнуть её в как можно меньший объём, но всё равно возможно придётся бить на несколько частей. Ладно, покончили с предисловиями, приступим.

Историческая модель ЕС

У каждой достаточно старой или большой страны есть свои традиции, коллективные представления о себе, мифы и концепции.

У нас, например, это Третий Рим. Это то, во что многие верят, это то, что многих мотивирует. Часть самоидентификации, в конце концов.

Для ЕС это, безусловно, СРИГН. Священная Римская Империя Германского Народа.

Вот какую бы страну ни строили русские, всё равно получается Империя, что бы ни пытались строить европейцы, получается Рейх.

Надо отметить особенность, что в построении Четвёртого Рейха пытается участвовать в том числе ряд стран, которые в предыдущих трёх не участвовали – Испания, Франция, Италия, Польша, Венгрия. А британцы спрыгнули при первой же возможности, ибо у них есть свой собственный проект в голове, и он совсем не похож на ЕС.

Итак, каковы характерные особенности СРИГН на всём протяжении его существования?

Наличие формального императора, не обладающего всей полнотой власти.

Неравенство стран-участников между собой в правах. Небольшая кучка «электоров» и десятки бесправных княжеств и графств.

Большая, плохо управляемая структура, не объединённая единством экономических интересов, общей самоидентификацией, единством языка и культуры.

Конфликт интересов между участниками. Раздираемая внутренними противоречиями система, что периодически выливается в мятежи, религиозные войны (и гуситы, и протестанты опирались на экономические и национальные противоречия, но оформляли их в виде религиозных) и революции.

То есть существует некое формальное единство, существуют «европейские институты», но при этом каждый сам за себя и тянет европейское одеяло на свои тощие ноги. Собственно, ничего не поменялось.

Нужно подчеркнуть, что мотто Габсбургов (которые длительное время правили СРИГН) было «A.E.I.O.U.», то есть «Austriae Est Imperare Orbi Universo» (Австрии суждено править миром). При этом Австрия едва не пала от ударов турок, не достигла каких-либо особых успехов за пределами СРИГН, не смогла объединить СРИГН и, в конце концов, проиграла лидерство в «немецком мире» Пруссии. Не говоря уже о том, что австрийская армия регулярно огребала и от французов с одной стороны, и от русских с другой (когда не была в союзе с русскими, тогда у неё было всё хорошо). То есть амбиции «Второго Рейха» и тогда существенно превосходили его реальные возможности (это вообще лечится?). Собственно, ничего не поменялось.

Недавнее социологическое исследование показало, что только порядка 5% населения ЕС ассоциируют себя с неким понятием «европеец», остальные по-прежнему считают себя немцами, французами, поляками etc. А зачастую и являются носителями самоидентификации более локального уровня – баварцами, гасконцами, швабами etc.

Почему это важно? Привычки, передаваемые через поколения, формируют менталитет. Наработанные тактики, традиции, стереотипы, предубеждения – всё это никуда не исчезает и продолжает влиять. Я сейчас грязно выругаюсь, но «бихевиеризм».

Если тысячу лет все изображали единство (сначала против турок, потом против шведов, потом против французов, теперь против русских), но при этом каждый старался оторвать себе кусок пожирнее и пропетлять от необходимости участвовать в общих расходах и усилиях – с какой стати это всё должно вдруг исчезнуть?

Понимая это, можно не только предсказывать возможное развитие событий внутри ЕС (рост напряжения, конфронтацию и вероятный распад), но и понимать, как необходимо работать с отдельными странами внутри Евросоюза.

Часть вторая. Экономика Вот что за люди такие? Я им про поведенческие паттерны и стереотипы мышления, а они со мной пытаются спорить о переводе терминов (в контексте цикла это вообще никакого значения не имеет).

Экономическая основа ЕС

Современный Евросоюз создавался на основе «Европейского объединения угля и стали» (ЕОУС). Карта ЕОУС на момент основания в 1952 году.

Идея создания ЕОУС впервые была предложена 9 мая 1950 года Робертом Шуманом, министром иностранных дел Франции, в качестве меры пресечения дальнейших войн между Германией и Францией. Он заявил, что этот шаг «станет гарантией того, что какая-либо война между Францией и Германией не только немыслима, но и невозможна по материальным соображениям».

Фигня полнейшая, конечно. Шуман этот явно в школе не учил историю. Ибо тысяча (почти, а то опять начнёте душнить) лет существования СРИГН никогда не мешала войнам между входящими в неё графствами и княжествами (герцыгствами, душнилы).

В основу формирования ЕС был положен принцип «четырёх свобод»: свободы передвижения капиталов, людей, товаров и услуг.

Но это не создало равенства возможностей, ибо у стран-участниц разные экономические потенциалы, географические особенности, природные ресурсы, человеческий потенциал etc.

Кроме того, у разных стран-участниц свои собственные законы, налоговые и пенсионные системы, центробанки etc.

Лоскутное одеяло.

И, конечно, страны-основатели ЕС «равнее других»…

Длительное время экономика ЕС существовала в этом неравновесном формате. Когда есть страны центра (Германия и немного Франция) и периферия (все остальные).

При этом Германия производила товары, а на периферии уничтожалась промышленность, а дефицитные бюджеты периферийных стран пополнялись за счёт кредитов от Бундесбанка. Таким образом Бундесбанк косвенно кредитовал и стимулировал немецкую промышленность, когда стимулы получают немецкие промышленники, а в долги залазит кто-то другой.

Вроде как «хитрая схема», но…

Во-первых, при этом рядовые немцы вынуждены были впахивать за себя и за того парня.

Во-вторых, «тот парень» при этом становился неплатёжеспособным (потому что на периферии не было работы), ибо даже в долг можно забраться только до определённого уровня – дальше обслуживание долга становится неподъёмным.

И, соответственно, плохо от этой схемы в результате становилось всем – и рядовым немцам, и рядовым грекам с итальянцами. Профит получал только крупный капитал (ну, как обычно).

Однако итоговым потерпевшим стал «Бундесбанк», на балансе которого скопилось огромное количество токсичных (безнадёжно невозвратных и необеспеченных) долговых обязательств. Дела у центробанков других европейских стран идут также, мягко говоря, не особо хорошо.

Я всё это предельно кратко пишу, во-первых, потому что уже сто раз писал подробно, во-вторых, потому что и так плотность текста зашкаливающая, а превращать его в трактат на сотню страниц нет ни желания, ни времени.

В результате с определённого момента и немецкий «Бундесбанк», и другие Центробанки стран ЕС оказались в критическом состоянии. И больше не могут кредитовать все хотелки Евросоюза в старых объёмах. Это при том, что хотелки только выросли, а так называемый «зелёный переход» вообще требует запредельных сумм в десятки триллионов (которых попросту нет).

А ЕЦБ не может самостоятельно эмитировать деньги, как это делает ФРС. Потому что согласно принципу создания фиатных денег, они создаются под гарантии обеспечения. А выпускать свои «евро-трэжерис» (термин «евробонды» не хочу использовать, ибо евробонды отдельных стран уже есть, и будет путаница) ЕЦБ не может.

Почему не может? Потому что долговые обязательства можно продать (то есть взять в долг) можно только тогда, когда есть источники дохода, гарантирующие, что этот долг сможет обслуживаться (выплачивать проценты) и быть вовремя возвращён. А для этого у ЕЦБ (и Еврокомиссии) должны быть собственные источники доходов. Например, налоги. А их нет – сегодня Европарламент распределяет не собственные деньги, а взносы отдельных стран.

Чтобы запустить «евро-трэжерис», Евросоюзу нужна собственная фискальная система – собственные законы, собственные налоги, собственные фискальные органы, собственные судебные органы (дополнительные) и так далее.

То есть фактически нужно существенно урезать те остатки суверенитета, которые ещё есть у стран ЕС, лишить их субъектности (а тут всякие Орбаны и Фико фиги им крутят), расширить свою судебную юрисдикцию и ввести новые общеевропейские налоги (и немалые).

По сути они хотят «Revoke the Privilegia», если вы понимаете, о чём я. А это предпоследний шаг перед «Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer» (мне лень умляут ставить, и так понятно).

Тут и так евроскептики грозят победить на летних выборах в Европарламент (в 9 странах евроскептики на 1 месте, ещё в 12 – на 2 или 3). А представьте, что будет, если ещё и не только напасть на суверенитет, но и ввести новые налоги. Особенно сейчас, когда промпроизводство падает, а фермеры бастуют по всей Европе.

Но без внедрения собственной налоговой системы и евро-трэжерис, Евросоюз (у подавляющего большинства членов которого серьёзный дефицит госбюджета) уже сейчас будет вынужден существенно урезать свои расходы, хотелки и амбиции.

Ибо, как говорил классик, «У тебя ничего своего нет, ты голодранец!».

А уж про всякие «зелёные переходы» и прочие глобалистские проекты тогда можно будет точно забыть.

Казалось бы, при чём тут Путин и Россия?

Ну как, понятнее, к чему я клоню (и для чего была первая часть)?

Часть третья. Политические игры Картинку нашёл просто шикарную

Теперь, когда мы рассмотрели исторический и экономический базис современного Евросоюза (это и называется «системный подход»), можно перейти к описанию его политической реальности.

Итак, мы имеем минимум три группировки: это сторонники национальных государств (евроскептики), сторонники «единой Европы» (еврооптимисты) и подпиндосники (единая Европа, как инструмент американского неоколониализма).

То есть мы имеем как минимум два противоречия: одно между сторонниками суверенитета отдельных стран и паневропейцами, второе между сторонниками суверенитета Европы и американскими марионетками.

Так что да, всё весьма запутанно (и это нормально, такова жизнь).

Одно очевидно – ЕС в нынешнем виде нежизнеспособен. И нужно или разбегаться по национальным квартирам, расформировывая эту химеру, или преобразовывать её в единое государство.

Проблема тех, кто пытается построить единую Европу в том, что у них категорически нет для этого никаких идей. Европа перестала быть территорией смыслов. Блеяние отдельных пенсионеров про «цветущий сад» не только никого не впечатляет, но и не соответствует реальности.

Кстати, напоминаю, что «цветущий сад, окружённый джунглями» Борреля – это на самом деле концепция нациста Киплинга. Который не только писал красивые сказки про Маугли и мангустов (а также весьма качественные стихи), но и продвигал вполне себе нацистский дискурс про «бремя белого человека, рождённого править» (пока двое его сыновей не погибли под условным Верденом, после чего пафос Киплинга заметно потускнел).

Нет ни града на холме. Ни маяка прогресса. Ни технологического лидерства. Ни стража гуманизма (какой нафиг гуманизм после кучи войн на Ближнем Востоке и геноцида в Газе). Ни территории смыслов.

Только лицемерие, ложь, коррупция, непотизм и содомия.

Нет ответа на вопрос «объединяться ради чего?».

Ради «процветания»? Так нет процветания (даже и близко), жить в Европе всё хуже и дороже.

Ради «прогресса»? Так центром прогресса давно стали Россия и Китай, а европейская версия «прогресса» – это изобретение всё новых способов месить глину (ну, вы поняли).

Ради «лишь бы не было войны», как предлагал Шуман? Так Европа постоянно ведёт какие-то войны, просто не на своей территории (в том числе поучаствовала в развязывании войны на украине, поддержав госпереворот «евромайдана»).

Нет настоящей позитивной повестки. И даже запущенная страшилка про «глобальное потепление» не помогает (ибо сроки прогнозов Греты в Тумбе уже прошли, а апокалипсиса предсказуемо не случилось).

А создать «единую Европу» очень хочется. Ибо это власть, влияние, деньги на порядок больше тех, которые есть у них сегодня.

Поэтому нужен «external enemy», внешний враг. Китай ничего (там страшные коммунисты, кушающие уйгуров и тибетских буддистов на завтрак), но далековато.

Россия и Путин подходят лучше. Вернее, подходят идеально. Причём на все случаи жизни.

Ухудшается качество жизни и растут цены? Это Россия виновата.

Орбан не хочет подчиняться дебильным приказам из Брюсселя? Это его Путин купил.

Фермеры бастуют? Это их кровавое КГФСБ натравливает.

Клопы заедают? Это «кремлёвский нарратив».

Нельзя возмущаться действиями политиков, потому что это помогает Путину.

То есть любые, просто любые проблемы Европы можно объяснить происками этих ужасных русских. Строго по Оруэллу.

Плюс это внешний мотиватор для продвижения непопулярных реформ и создания этой самой «единой Европы», Четвёртого Рейха.

Нужна единая европейская армия, иначе Россия нападёт.

Нужны новые налоги, иначе Россия нападёт.

Нужно подавить все митинги и забастовки силой, иначе Россия нападёт.

Нужно лишить страны-члены суверенитета (то самое «revoke the privilegia»), иначе Россия нападёт.

Нужен один великий Фюрер, который может остановить агрессивную Россию!

Технологию эту, кстати, уже прокачали на украинцах, где «украина едина, иначе Путин нападёт и всех убьёт».

России ж нефиг делать, только захватывать блохастых французов и нищих поляков, чтобы потом их кормить и наводить у них порядок…

И тут я скажу самую смешную и ехидную мысль.

Чтобы продвигать эту самую «единую Европу» и пугать всех ужасной Россией, европейским политикам нужно, чтобы Россия победила на украине.

Им всем нужна сильная и страшная Россия. Чтобы было кем пугать обывателей.

Причём уже даже виноватых в победе России назначили – это бесформенная тварь Нуланд, которую давеча отправили в отставку. Она всё это замутила с евромайданом, она всё дальше провалила. Крайний назначен.

При этом они прекрасно понимают, что ни на кого Россия нападать не собирается, и даже не готовятся к такому сценарию. Поэтому и расходы на оборону не увеличивают, и производство снарядов не наращивают – незачем.

Вся риторика про «Россия нападёт» – исключительно для этих целей, для оболванивания обывателей. И никакие Макроны никакие французские войска никуда не пошлют. Не-за-чем.

Им всем нужна победа России над хохлами (и над пиндосами).

Мвухахахаха!

Согласитесь, ради такого вывода стоило две главы обоснования написать. Так что украину сливают, но красиво – с заламыванием рук, плачем, криками «что ещё мы можем сделать для наших дорогих бандеровцев?!» и прочим рваньём рубашек на груди. Спектакль должен быть разыгран до конца, чтобы соблюсти достоверность (ну и там в процессе кто-то ещё попилит бюджеты, это святое).

Раз Европа не может победить Россию, то будет использовать её как страшилку. Но для этого Россия должна победно завершить СВО. И все уже просекли фишку.

UPD. А вот и иллюстрация подъехала https://alexandr-rogers.livejournal.com/1744751.html

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1745468.html

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1746032.html