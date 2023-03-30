Территория Героев...(80)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24816 https://t.me/mod_russia/24864

Майор Малахов Александр Заместитель командира бригады по тылу майор Александр Малахов в ходе проведения специальной военной операции лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу бригады на линию соприкосновения с силами националистов.

В ходе выполнения одной из задач по перевозке материальных средств, находясь в районе ведения активных боевых действий, колонна под руководством Малахова подверглось массированной атаке со стороны украинских националистов с применением артиллерии и минометов. Мгновенно оценив ситуацию, грамотно используя условия местности, Александр вывел колонну из-под огня вражеских минометов, после чего продолжил движение в заданный район другим маршрутом.

Благодаря смелости и самоотверженности майора Александра Малахова и своевременно принятым решениям личный состав бригады, находящийся на передовой был своевременно обеспечен материальными средствами.

https://zpobeda.ru/aleksandr-malahov/

Военнослужащий Ватанин Владислав Группа саперов под командованием Владислава Ватанина выполняла боевую задачу по созданию проходов в противопехотном минном поле, оборудованном противником на подступах к опорному пункту украинских националистов.

Противник, стремясь всеми силами удержать занимаемые позиции, приступил к минометному обстрелу района, где действовали российские саперы. В результате одного из залпов Владислав получил осколочное ранение, однако, понимая, что для штурма опорного пункта и последующего стремительного наступления необходимо разминировать местность, продолжил, несмотря на риски для жизни, выполнять поставленную задачу.

https://zpobeda.ru/vladislav-vatanin/

Рядовой Новиков Максим Механик-водитель тяжелой огнеметной системы рядовой Максим Новиков в составе экипажа выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений российских войск при штурме позиций украинских националистов.

Получив боевую задачу по подготовке и нанесению огневого удара, Максим вместе с экипажем выдвинулись в позиционный район. После того, как экипаж тяжелой огнеметной системы прибыл на позиции, противник открыл артиллерийский огонь по данному району, в результате которого боевая машина получила повреждения и потеряла ход.

Находясь под обстрелом, рискуя собственной жизнью, рядовой Новиков выбрался из боевой машины, оперативно восстановил ее исправность, после чего вывел ее из-под обстрела. Заняв новую позицию, экипаж поразил вражеские цели.

В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до 10 человек личного состава и 2 БТР противника. Потерь среди личного состава экипажа допущено не было.

https://zpobeda.ru/maksim-novikov/

Рядовой Скорбач Андрей Рядовой Андрей Скорбач в составе расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи противотанкового дивизиона выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений во время обороны одного из населенных пунктов. Во время ведения наблюдения Скорбач заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника по направлению к российским оборонительным позициям.

Скорбач, проявляя мужество и профессионализм, подвергаясь обстрелу со стороны противника, нанес ему существенный урон, уничтожив два танка и свыше десяти националистов. Понеся тяжелые потери, противник отступил.

https://zpobeda.ru/andrej-skorbach/

Подполковник Воскресенсков Денис Подразделение военной полиции под командованием подполковника Дениса Воскресенскова патрулировало один из районов на освобожденных территориях. Следуя по маршруту, подполковник обнаружил вооруженных украинских боевиков, двигавшихся в направлении освобожденного населенного пункта. Оперативно оценив ситуацию, офицер вместе с подчиненными, несмотря на неравные силы, вступил в бой с вооруженными националистами.

Во время боевых действий Воскресенсков умело руководил огнем подчиненных. Активные наступления военнослужащих военной полиции позволили сковать украинских боевиков на труднопроходимом участке местности. После уничтожения части группы противника, остальные националисты, понимая бесполезность сопротивления, сложили оружие и были задержаны.

https://zpobeda.ru/denis-voskresensko/

Военнослужащий Ксенофонтов Александр В ходе специальной военной операции Александр Ксенофонтов выполнял задачи по обеспечению оперативной информацией командование батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил для управления подчиненными подразделениями. Во время ведения боевой работы не раз подвергался артиллерийскому обстрелу и действиям диверсионно-разведывательных групп противника.

Организовав оборону колонны силами охранения, Александр вернулся на место обстрела, где оказал помощь получившим ранения военнослужащим, после чего вынес их в район расположения колонны, чем спас их жизнь. В дальнейшем Ксенофонтов организовал эвакуацию раненых в медицинский отряд.

Смелые и решительные действия Ксенофонтова позволили сохранить жизни военнослужащих.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ksenofontov/

Сержант Буянтуев Баир Батальонная тактическая группа российских Вооруженных Сил, в составе которой действовало отделение под командованием сержанта Баира Буянтуева, выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь по заданному маршруту сержант Буянтуев обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт с украинскими националистами. Оценив обстановку, учитывая численное превосходство противника, сержант Буянтуев связался с вышестоящим командованием и, передав координаты националистов, запросил поддержку артиллерии. По переданным данным артиллерия нанесла точный удар, в результате которого опорный пункт был уничтожен.

https://zpobeda.ru/bair-buyantuev/ На Купянском направлении подразделения 6 общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами.

Кроме того, в течение дня в районе населенного пункта Синьковка мотострелковыми подразделениями вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 14 отдельной механизированной бригады, а также сорваны две попытки переброски резервов. Рассказывает начальник пресс-центра, см. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24826 На Южно-Донецком направлении зенитно-ракетными подразделениями группировки были отражены четыре ракетные атаки. Сбито 17 реактивных снарядов РСЗО «HIMARS», один снаряд РСЗО «Смерч», два снаряда РСЗО «Ураган».

Противник продолжает безуспешные попытки контратаковать передовые позиции наших войск. Отражены одна контратака и три разведки боем, в ходе которых уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков. Сбиты два беспилотных летательных аппарата: «Лелека-100» в районе населенного пункта Егоровка и «Фурия» в районе населенного пункта Межирич.

Рассказывает начальник пресс-центра, см. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24828 На Красно-Лиманском направлении расчетами БПЛА группировки войск «Центр» была выявлена разведгруппа 81-ой аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи.

Рассказывает начальник пресс-центра, см. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24850 В районе населенного пункта Марьинка расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также полевой склад с боеприпасами националистов.

На Авдеевском направлении военнослужащие 1-го армейского корпуса с использованием разведывательных средств и тепловизоров выявили временный пункт дислокации личного состава ВСУ. Координаты были оперативно переданы на командный пункт, а цели - уничтожены ударами вертолетов армейской авиации.

Рассказывает начальник пресс-центра, см. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24854 Подразделение, в составе которого действовал рядовой Тимур Кушпенов, обороняло населенный пункт, освобожденный от украинских националистов.

Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занятых позиций и восстановить контроль над поселком.

Рядовой Тимур Кушпенов, отражая вражеские атаки, огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. Очередную попытку прорвать оборону боевики начали с массированного артиллерийского удара по нашим позициям, а после перешли в активное наступление при поддержке бронетехники.

Умело используя условия местности, прицельным огнем из РПГ Тимур уничтожил три единицы боевой техники и около десяти националистов. Понеся существенные потери, боевики отступили.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Тимур Кушпенов награжден орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/24825 Руслан Манько вырос в детдоме. Благодаря целеустремлённому характеру не пошёл по наклонной, как многие ребята, а встал на ноги, участвовал в молодёжном движении, занимался спортом, в 19 лет уже открыл свой небольшой бизнес.

Сейчас ему 24 года, он с первого дня участвует в спецоперации, награждён Орденом Мужества.

Почему сегодня он служит в армии, и какие строит планы на будущее? Об этом он рассказал нам в небольшом интервью. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24807 Директор одной из школ Дагестана, 57-летний кандидат исторических наук Алибег Казанбиев решил, что должен помочь своей стране на поле боя и отправился добровольцем на спецоперацию.

Чтобы попасть в зону спецоперации, ему пришлось скрыть болезнь от сотрудников военкомата.

В ходе службы, рядовой Казанбиев отличился смелостью и решительностью во время обороны стратегически важной позиции в Запорожской области, за что был представлен к ордену Мужества.

Свое решение отправиться на фронт Алибег Расулович объясняет просто. Как учитель истории он много лет рассказывает детям о Великой Отечественной войне, о героях и о патриотизме. Остаться дома он не мог – такое воспитание, такой характер.

Когда глава семейства вернулся с фронта, пятеро детей кинулись в его объятия. Рядом супруга и родные.

Медаль из желтой бумаги от сыновей и дочерей дороже золотой, ведь на ней слова "Папа наш герой". См. видео по сылке

https://t.me/strana_geroev/4343 Вместо каски и бронежилета - медицинский халат. Стерильная зона. Ежедневно в этих стенах врачи медицинского отряда специального назначения ЦВО продолжают оказывать медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям в тыловом районе зоны спецоперации.

Работают военные медики не только с ранениями. Люди в белых халатах готовы вылечить бронхит, удалить больной зуб или сделать узи сердца. Словом, помогут в любой ситуации.

Для оказания всесторонней медицинской помощи в госпитале имеется все необходимое оборудование: аппараты УЗИ, ИВЛ и рентгены. Для эвакуации тяжелобольных военный госпиталь обладает реанимационным автомобилем, укомплектованным по последнему слову медицинской техники.

Работают военные врачи с полной самоотдачей и ежедневно готовы оказать помощь всем нуждающимся.

https://t.me/mod_russia/24863

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Лейтенант Блинoв Bиктop B Opcкe пpocтилиcь c лeйтeнaнтoм Bиктopoм Блинoвым, кoтopый пoгиб в xoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa Укpaинe.

Bиктop Aндpeeвич poдилcя 14 июля 1997 гoдa в Opcкe. C 1 пo 11 клacca училcя в гимнaзии № 3.

Укaзoм пpeзидeнтa oфицepу пpиcвoeн Opдeн Mужecтвa пocмepтнo.

https://zpobeda.ru/biktop-blinov/

Ефрейтор Фaттaxoв Дaнил Дaнил Фaттaxoв из Бaшкиpии пoгиб вo вpeмя cпeцoпepaции нa Укpaинe

Oн пoгиб 26 июня в Лугaнcкoй oблacти.

У Дaнилa Фaттaxoвa ocтaлиcь poдитeли, жeнa и двoe дeтeй.

https://zpobeda.ru/danil-fattaxov/

Военнослужащий Борисов Вячеслав Борисов Вячеслав Алексеевич погиб 12.03.2023

Проживал в Онега, Архангельская область

https://vk.com/wall-90623832_2318885

Военнослужащий Фoмичёв Андрeй Фoмичёв Андрeй Андрeeвич

1990г. pождeния.

Κингисeпп.

Βoeвaл зa свoбoду и незавиcимocть Лугaнской Нapодной Республики.

Пал смертью хpaбpых нa полe бoя, пpoявив мужecтвo и отвaгу.

https://zpobeda.ru/andrej-fomichjov/

Военнослужащий Арнаутов Дмитрий Выполняя свой воинский долг погиб Дмитрий Арнаутов.

3 марта в результате минометного огня боец получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

После мобилизации принял твёрдое решение идти добровольцем так как был патриотом России.

У него остались жена и сын.

https://zpobeda.ru/dmitrij-arnautov/

Старший лейтенант Инкин Юрий Свердловский разведчик Юрий Инкин погиб 12 марта 2022 года во время спецоперации на Украине.

«Замечательный был мальчишка, прошел у нас полный курс, занимался пять лет, много прыжков с парашютом, во всех соревнованиях участвовал. Помню, когда он собирался поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное училище, я ему сказал: „Помни, не только ты, но и в тебя будут стрелять“. А он ответил: „Валерий Анатольевич, так кто-то же должен Родину защищать!“» — вспоминает руководитель военно-патриотического клуба.

Юноша закончил рязанское военное училище и по распределению ушел служить в Кострому. Оттуда он командиром разведвзвода отправился принять участие в спецоперации на Украине.

12 марта старший лейтенант погиб, получив смертельное ранение осколком.

У 26-летнего старлея остались жена, родители и брат.

За отвагу, проявленную в бою, он посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/jurij-inkin/

Военнослужащий Рамазанов Руслан При выполнении боевого задания во время специальной военной операции героически погиб томич Руслан Рамазанов.

Он родился 11 марта 2000 года.

В 2018 году окончил Александровскую среднюю школу №1.

Был призван на срочную службу, принял решение служить по контракту, попал на Украину…

https://zpobeda.ru/ruslan-ramazanov/

Военнослужащий Πeшкoв Алeкceй 12.05.1999- 11.09.2022.

Бaхмут.

Ηиктo крoме нaс! СЛАВА ВДВ !

Памяти Πeшкoвa Алeкceя.

https://zpobeda.ru/alekcej-eshkov/

Военнослужащий Лешан Сергей Лешан Сергей Петрович

9.04.1987-22.10.2022 г.

Соледар.

https://zpobeda.ru/sergej-leshan/

Военнослужащий Погодин Алексей Погодин Алексей Борисович

22.09.1993 - 01.03.2023

Погиб героем!

Хотел помочь и быть нужным.

Был хорошим отцом и любящим мужем, хорошим другом, любящим сыном и дядей.

Обожал всё, что было связано с казаками.

https://zpobeda.ru/aleksej-pogodin/

Военнослужащий Кулаков Виталий В Красноярске простились с Виталием Александровичем Кулаковым, 14.09.1988 года рождения, погибшим в ходе боевых действий, проводимых в рамках спецоперации.

Виталий отправился на фронт по мобилизации 28 сентября 2022 года.

Проходил военную службу в Луганской области под н.п.Кременная.

6 февраля 2023 года героически погиб при выполнении боевой задачи.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

У Виталия остались жена и маленький сын.

https://zpobeda.ru/vitalij-kulakov/

Военнослужащий Гундин Алексей В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Куйбышевского района Новосибирской области Алексей Гундин.

Алексей Гундин родился 18 ноября 1982 года. Он учился в школе № 4, затем в ПУ № 8. С 2004 по 2006 год мужчина проходил службу в российской армии.

Более 6 лет проработал звукооператором во Дворце культуры имени В.В. Куйбышева. Добрый, отзывчивый, творческий, исполнительный сотрудник. В коллективе А.Ю. Гундин пользовался заслуженным уважением.

Алексей отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года.

3 марта он получил смертельное ранение при исполнении служебного долга.

Дома у него остались супруга и двое детей.

https://zpobeda.ru/aleksej-gundin/

Военнослужащий Сайчук Евгений Сайчук Евгений Викторович.

Родился 21.04.1998 в п. Ерестная, Кожевниковского района, Томской области.

Погиб 2.06.2022г

https://zpobeda.ru/evgenij-sajchuk/

Военнослужащий Ивус Анатолий 11 марта 2023 года в Сластухинском (Саратовская обл.) простились с Ивус Анатолием Федоровичем, погибшим в ходе СВО.

https://zpobeda.ru/anatolij-ivus/

Pядoвoй Филaтoв Bлaдимиp B Aлeкcaндpoвcкoм paйoнe пpocтилиcь c пoгибшим в xoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa Укpaинe Bлaдимиpoм Филaтoвым

Ему было 37 лeт.

Bлaдимиp Филaтoв в 2004 гoду пpинимaл учacтиe в кoнтpтeppopиcтичecкoй oпepaции нa тeppитopии Ceвepнoгo Kaвкaзa.

Имeeт нaгpудный знaк «Гвapдия».

Пocлeдниe гoды жизни пpoживaл в Opeнбуpгe.

У нeгo ocтaлиcь жeнa и cын.

https://zpobeda.ru/bladimip-filatov/

Военнослужащий Попов Александр "Редут" 06.02.1980-05.03.2023

Попов Александр Николаевич, позывной Редут.

Погиб при штурме п.Белегоровка.

В первых рядах ушел на фронт, героически погиб боровшись за правду

https://zpobeda.ru/aleksandr-popov-7/

Военнослужащий Федченко Николай В Рассказове 12 марта простились с участником СВО Николаем Федченко под звуки военного оркестра и залпы оружейного салюта.

Николай Федченко был мобилизован осенью 2022 года. Воевал на линии соприкосновения. 28 февраля получил смертельное ранение при артобстреле.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/nikolaj-fedchenko/

Старший сержант Богатырёв Виктор Виктор Семёнович Богатырёв погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции.

https://vk.com/wall679590300_22496

Старший сержант Калякин Александр Александр Владимирович Калякин погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kalyakin/

Военнослужащий Нифонтов Никита Нифонтов Никита Романович, доблестно исполняя свой долг перед Родиной, героически погиб в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/nikita-nifontov/

Военнослужащий Буров Сергей В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Крестец Буров Сергей Юрьевич.

Любящий отец, любимый сын и просто хороший человек.

https://zpobeda.ru/sergej-burov/

Военнослужащий Яренских Александр 59-летний Александр Яренских из Первоуральска погиб в зоне спецоперации.

https://zpobeda.ru/aleksandr-yarenskih/

Военнослужащий Висковатых Андрей В ходе СВО погиб курянин Андрей Висковатых

Андрей родился и жил в деревне 1-я Косторная Большесолдатского района.

В качестве снайпера выполнял боевые задачи в зоне СВО.

Погиб 16 февраля.

Ему был 21 год.

https://kpravda.ru/2023/03/10/v-hode-svo-pogib-kuryanin-andrej-viskovatyh/

Военнослужащий Бадеев Сергей В ходе СВО погиб Бадеев Сергей Сергеевич.

https://zpobeda.ru/sergej-badeev/

Военнослужащий Туголуков Александр В СВО на Украине погиб Туголуков Александр. Он из Пинеги Архангельской обл.

https://zpobeda.ru/aleksandr-tugolukov/

Военнослужащий Искренок Александр 18.02.2023 трагически погиб Искренок Александр Олегович из г. Правдинск

https://zpobeda.ru/aleksandr-iskrenok/

Военнослужащий Резник Сергей Резник Сергей Сергеевич

https://zpobeda.ru/sergej-reznik/

Военнослужащий Корюхов Алексей Прощание с Корюховым Алексеем Алексеевичем состоялось в г. Кандалакша.

https://zpobeda.ru/aleksej-korjuhov/

Военнослужащий Свинарников Максим Погиб Свинарников Максим Фёдорович, любимый сын, любимый брат, очень хороший друг, никогда никого не обижал, и никому не делал зла.

https://vk.com/wall-120027872_745955

Военнослужащий Лыков Дмитрий Лыков Дмитрий Алексеевич

18.01.1995 г.р.

г.Верещагино, Пермский край

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/dmitrij-lykov/

Военнослужащий Каменских Марк В ходе СВО в городе Артемовск, в составе ЧВК «Вагнер»,

16.02.23 погиб житель Перми, Каменских Марк.

Ему было 27 лет.

https://zpobeda.ru/mark-kamenskih/

Военнослужащий Якимов Анатолий Вачский район Нижегородской области простился со своим земляком,

бойцом ЧВК «Вагнер» Якимовым Анатолием,

погибшим 13 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/anatolij-yakimov/

Военнослужащий Игуменцев Алексей Боец ЧВК Алексей Игуменцев погиб в ходе специальной операции на Украине.

Ему должно было исполниться 30 лет.

https://zpobeda.ru/aleksej-igumencev/

Военнослужащий Воронин Николай В Тербунах простились с погибшим в ходе СВО Николаем Ворониным, 1993 года рождения.

Он погиб 23 февраля во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации на Украине в составе ЧВК Вагнер.

За заслуги перед Отечеством Николай Воронин представлен к Ордену Мужества .

Героя похоронили со всеми воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/nikolaj-voronin-2/

Военнослужащий Сапожников Максим При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб Сапожников Максим Михайлович 30.11.1987 г.р.

https://zpobeda.ru/maksim-sapozhnikov/

Военнослужащий Брисин Сергей Боец ЧВК из Белово погиб на спецоперации

Сергей Юрьевич Брисин погиб незадолго до нового года.

На фронт он поехал добровольцем в рядах «Вагнера».

https://zpobeda.ru/sergej-brisin/

Военнослужащий Альхамов Алик 11 марта простились с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом ЧВК «Вагнер», уроженцем с. Красный Клин (Башкортостан) Аликом Рифовичем Альхамовым.

https://zpobeda.ru/alik-alhamov/

Военнослужащий Полежаев Василий Погиб боец ЧВК «Вагнер» Полежаев Василий.

https://zpobeda.ru/vasilij-polezhaev/

Военнослужащий Лунëв Константин Лунëв Константин Михайлович 22.03.1987рождения.

Проживал Приморский край г. Находка.

Служил в ЧВК Вагнер.

Погиб 13.01.23 в Артëмовске.

https://zpobeda.ru/konstantin-lunev/

Военнослужащий Потапов Антон Потапов Антон Дмитриевич

15.09.1991 г.р.

г. Великий Новгород

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/anton-potapov/

Военнослужащий Ротонен Александр Ротонен Александр Иванович

п.Софпорог, Республика Карелия

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/aleksandr-rotonen/

Военнослужащий Мешков Александр 08.02.23 в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб боец ЧВК Вагнер

Мешков Александр Александрович

https://zpobeda.ru/aleksandr-meshkov/

Военнослужащий Вурнаров Виталий При прохождении воинской службы в ходе специальной военной операции 9 февраля погиб рядовой, боец ​​ЧКВ «Вагнер» 26-летний Виталий Алексеевич Вурнаров.

https://zpobeda.ru/vitalij-vurnarov/

Военнослужащий Покорук Игорь Покорук Игорь

20.11.1995 г.р.

г.Березники, Пермский край

https://zpobeda.ru/igor-pokoruk/

Военнослужащий Рыбакин Антон При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Северной Осетии Антон Рыбакин.

Бойцу было 35 лет.

https://zpobeda.ru/anton-rybakin/

Военнослужащий Пылев Олег Пылев Олег Геннадьевич

22.06.96-14.07.22

Позывной Студент

Служить начинал с 2014 года, побывал во многих горячих точках на Донбассе.

Уважаемый солдат, настоящий воин, любящий сын и брат, замечательно друг и товарищ. Он всегда помогал своим боевым товарищам, никогда не бросал в беде своих друзей и близких. Сам сдал на краповый берет, и всегда говорил правду в глаза.

https://zpobeda.ru/oleg-pylev/

Военнослужащий Никифоров Сергей Погиб Никифоров Сергей Владимирович

г.Тольятти, Самарская область

https://zpobeda.ru/sergej-nikiforov-2/

Военнослужащий Гаджинов Чермен В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Владикавказа Чермен Гаджинов.

https://zpobeda.ru/chermen-gadzhinov/

Военнослужащий Девяткин Алексей «Барсук» В Татарстане в городе Лениногорске простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Девяткиным с позывным «Барсук».

https://zpobeda.ru/aleksej-devyatkin/

Сержант Савченко Александр 9 июня 2022 гoдa в xoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции пpи выпoлнeнии бoeвoгo зaдaния пoгиб житeль дepeвни Taтapeнкoвa Kуpcкoй oблacти — cepжaнт Aлeкcaндp Caвчeнкo.

Eму былo 22 гoдa.

https://zpobeda.ru/alekcandp-cavchenko/

Гвардии капитан Бабилюк Василий 13 июня в ходе освобождения Луганской Народной Республики от нацизма погиб Василий Бабилюк.

Василий родился 31 августа 1975 года в совхозе Свердлова Тоцкого района Оренбургской области. Через год семья переехала в село Тоцкое, в котором герой прожил практически всю жизнь.

В 1992 Василий Бабилюк выпустился из школы, а в 1993 его призвали на срочную службу в армию. С этого момента и начался его военный путь длинною в жизнь.

Свой первый Орден Мужества он получил в 1996 в Чечне. Юноше тогда был 21 год…

Василий Бабилюк прошел путь от солдата-срочника до капитана. С 1994 по 2005 был прапорщиком, в 2006 окончил курсы младших офицеров в Чите и был назначен командиром артиллерийского взвода.

За время службы Василий Александрович награждался многими грамотами и медалями, в том числе почётной медалью Суворова в 2015 году.

К началу специальной военной операции на Украине до окончания контракта и пенсии Василию оставалось служить 3 года. По словам близких, он мечтал уйти на пенсию в звании майора.

Василий Бабилюк был примерным семьянином, любящим мужем, отцом и сыном. Он женился в 21 год, через 3 месяца после возвращения из Чечни. С супругой Людмилой они вырастили троих дочерей, сейчас им 25, 23 и 13 лет.

13 июня в селе Сосновка Луганской Народной Республики подразделение капитана Бабилюка попало под обстрел тяжёлым вооружением со стороны ВСУ.

Василий Александрович принял решение и дал команду отвести в укрытие личный состав, в том числе и раненых, а сам начал заводить технику в ангар.

Василий Александрович увел в безопасное место последний автомобиль, а потом побежал в укрытие. В тот роковой момент буквально в нескольких метрах от него разорвался снаряд… Ценой собственной жизни гвардии капитан Бабилюк Василий Александрович спас личный состав и технику, на которой впоследствии были вывезены его сослуживцы.

https://zpobeda.ru/vasilij-babiljuk/

Рядовой Куринный Кирилл При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Кирилл Алексеевич Куринный.

Родился 16 июля 1999 года, в селе Цветники.

20 ноября 2020 года был призван на срочную службу, затем через полгода он продолжил службу по контракту в Калининградской области в городе Гусев по воинской специальности снайпер.

Погиб при исполнении воинского долга 20 мая 2022 года.

Кирилла Куринного представили к ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/kirill-kurinnyj-2/

Капитан Атнагулов Денис Героически погиб 11 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Денис Атнагулов родился в Оренбурге. После окончания Оренбургского Кадетского училища имени Неплюева, поступил в Высшее Зенитно-ракетное училище. По распределению молодой лейтенант в 2011 году уехал в Амурскую область, а затем был переведён на службу в Улан-Удэ.

В январе 2022 года в составе Вооруженных сил Российской Федерации Денис Атнагулов был отправлен для выполнения задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территорию Украины, где был ранен.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнения служебного долга капитан Атнагулов награждён орденом Мужества.

В июне 2022 года, восстановившись от ранения, он вновь был командирован в зону СВО.

Героически погиб 11 сентября 2022 года при исполнении воинского долга.

"Денис был самым лучшим сыном, братом, мужем и отцом. Добрый, жизнерадостный, ответственный и отзывчивый. Горжусь, что ты мой брат. Жаль только, что больше никогда не придёшь и не обнимешь", — написала сестра Дениса Атнагулова.

https://m.ok.ru/group/55431337410586/topic/155433251540250?__dp=y

Военнослужащий Патраков Сергей При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб Патраков Сергей Викторович.

Патраков Сергей Викторович проходил военную службу по контракту в должности старшего разведчика-оператора разведывательной роты 162 отдельного разведывательного батальона 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Указом Президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга Патраков Сергей Викторович награжден орденом Мужества посмертно!

https://zpobeda.ru/patrakov-sergej/

Старший лейтенант Сидорин Алексей Командир разведывательного взвода 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Алексей Николаевич Сидорин погиб 30 мая во время спецоперации на Украине.

Алексей участвовал в спецоперации с 24 февраля 2022 года, успешно выполняя все поставленные задачи.

30 мая 2022 года он действовал во главе разведывательной группы. Выполнив свои задачи и передав важные сведения по нахождению артиллерийских позиций противника, группа направилась на свои позиции.

Услышав по пути следования шум, старший лейтенант Сидорин Алексей Николаевич быстро организовал засаду на повороте лесной дороги. Заметив приближение 3 пикапов, в кузове которых были вмонтированы минометы, он принял решение атаковать противника. Метким выстрелом из подствольного гранатомета Сидорин Алексей Николаевич лично уничтожил головную машину, а также обездвижил вторую. После скоротечного боя, группа «блуждающих миномётов» противника вместе с расчетами и прикрытием были уничтожены.

В ходе осмотра машин и тел погибших, один тяжелораненый солдат противника метнул в сторону разведчиков осколочную гранату. Алексей, спасая товарищей, самоотверженно закрыл гранату своим телом.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksej-sidorin/

Сержант Карамышев Иван 25.04.2022г. при исполнении воинского долга на территории Украины погиб командир танка сержант Карамышев Иван Михайлович 17.12.1998 года рождения.

https://zpobeda.ru/karamyshev-ivan/

Лейтенант Серафимов Максим Максим Серафимов выпускник РВВДКУ. Погиб в ходе спецоперации на Украине.

Про таких ребят говорят «человек с львиным сердцем».

За свои 27 он успел немало. Максим учился в центре образования № 40, а в свободное время занимался греко-римской борьбой. Символично, что однажды он стал призером городской научно-практической конференции, посвященной Отечественной войне 1812 года.

Когда пришло время покинуть школьную скамью, сомнений в выборе профессии не было: парень поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, после которого, в 2018-м, его направили в войсковую часть Пскова.

https://zpobeda.ru/maksim-serafimov/

Старший сержант Самандаров Алексей При исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины, 3 марта погиб десантник-старший сержант Самандаров Алексей Маматович (1983 г. р.), с.Усть-Белая Алтайского края.

В 2001 году был призван на срочную службу в ВС РФ (г. Анапа), затем был переведён в г. Сретенск (Читинская область) в должности стрелок.

В марте 2005 года заключил контракт с войсковой частью 32364 (11 гв. одшбр) в должности-стрелок помощник гранатометчика. В 2007 году назначен на должность- командир отделения. В 2009 году — заместитель командира взвода.

Алексей - боевой солдат. 2 раза принимал участие в специальной военной операции в Сирии.

Он был любящим отцом сыном и мужем, добрым, отзывчивым другом и выносливым бойцом. У него остались супруга, двое сыновей, мама, брат и сестра.

За проявленное мужество и храбрость Указом президента РФ старший сержант Самандаров Алексей Маматович награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/samandarov-aleksej/

Военнослужащий Рябов Александр 20 июня 2022 года при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине героически погиб краснокамец Рябов Александр Игоревич.

Родился Александр 24 мая 1998г. в 2014 году окончил среднюю школу №1, затем учился в краснокамском техникуме. Был хорошим другом, всегда готовым подставить плечо, имел активную жизненную позицию, всегда был открыт к общению. Его отличала доброжелательность и целеустремленность. В семье он был поддержкой и опорой.

https://zpobeda.ru/ryabov-aleksandr/

Псковская область простилась с тремя бойцами, погибшими во время спецоперации на Украине:

Гвардии сержант Можаров Андрей Гвардии ефрейтор Анитин Владимир Ефрейтор Зинков Александр Андрей Можаров после службы в армии остался служить по контракту, был в Донбассе в 2014 году.

29-летний Владимир Анитин погиб в результате миномётного обстрела. У него остались жена и два сына.

Двое детей и супруга остались и у Александра Зинкова, который был водителем бронеавтомобиля. Погиб он ещё в начале спецоперации в феврале в Харькове. Но тело смогли обменять и доставить домой только в июне. Погребён боец рядом со своим отцом, тоже десантником, на Дмитриевском кладбище Пскова.

https://spb.octagon.media/novosti/pskovichi_pogibli_v_xode_specoperacii.html

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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