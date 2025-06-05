А помните? Переводные картинки из ГДР

Эти картинки занимали совершенно особое место в жизни советской молодёжи. Если переводки отечественного производства были убоги по исполнению и примитивны по содержанию, то импортные, ГДР-овские были просто великолепны. На них были изображены не мультяшные герои, а красивые сексуальные женщины. Т.е. они такими виделись советской молодёжи.

Печатали не только красавиц из ГДР, но и наших девушек из СССР, которые красотой не уступали заморским красоткам.

Насколько это было далеко от истины, судить вам... Ирина Понаровская, которая завоевала гран-при на польском фестивале "Сопот-76". Лариса Лужина. Она снималась в немецком пятисерийном фильме "Доктор Шлютер" Роксана Бабаян, которую довольно сложно узнать на наклейке. Алла Пугачева, которая стала "наклейкой" благодаря песне "Все могут короли". С этой песней она завоевала гран-при на фестивале "Сопот-78" Ирина Алферова, наша красавица с грустными глазами. В 70-е - 80-е годы в Советском Союзе были очень популярны переводные картинки с симпатичными девушками. Ими оклеивались практически все ровные и гладкие поверхности. Это были шкафы, зеркала, чемоданы, кабины дальнобойщиков, гитары, холодильники. Да, в принципе, на все поверхности, чтобы выделяться на тот период. https://fishki.net/2297379-a-pomnite-perevodnye-kartinki-iz-gdr.html

https://www.drive2.ru/b/497450

https://dzen.ru/a/Yau63NCHwW_DpXju

