Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юра федулов
    Почему забыли? Советские люди до сих пор с уважением и благодарностью помнят легендарного героя Гражданской войны.Щорс – забытая ле...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Ну так сфотографируйте свои раритеты и поделитесь с нами)))А помните? Перево...
  • Макс
    Привет! Жанна! ДА уж! Эти переводилки - целая эпоха! У меня на двух гитарах сохранились по картинке! А вот на Яве, на...А помните? Перево...

А помните? Переводные картинки из ГДР

Эти картинки занимали совершенно особое место в жизни советской молодёжи. Если переводки отечественного производства были убоги по исполнению и примитивны по содержанию, то импортные, ГДР-овские были просто великолепны. На них были изображены не мультяшные герои, а красивые сексуальные женщины. Т.е. они такими виделись советской молодёжи.

Печатали не только красавиц из ГДР, но и наших девушек из СССР, которые красотой не уступали заморским красоткам.

Насколько это было далеко от истины, судить вам...Ирина Понаровская, которая завоевала гран-при на польском фестивале "Сопот-76".scale_1200 (5).jpgscale_1200 (4).jpgЛариса Лужина. Она снималась в немецком пятисерийном фильме "Доктор Шлютер"scale_1200 (6).jpgРоксана Бабаян, которую довольно сложно узнать на наклейке.scale_1200 (7).jpgАлла Пугачева, которая стала "наклейкой" благодаря песне "Все могут короли". С этой песней она завоевала гран-при на фестивале "Сопот-78"scale_1200 (8).jpgИрина Алферова, наша красавица с грустными глазами.scale_1200 (9).jpgВ 70-е - 80-е годы в Советском Союзе были очень популярны переводные картинки с симпатичными девушками. Ими оклеивались практически все ровные и гладкие поверхности. Это были шкафы, зеркала, чемоданы, кабины дальнобойщиков, гитары, холодильники. Да, в принципе, на все поверхности, чтобы выделяться на тот период.013452e03d6e3a926392b650336ef1e4.jpghttps://fishki.net/2297379-a-pomnite-perevodnye-kartinki-iz-gdr.html
https://www.drive2.ru/b/497450
https://dzen.ru/a/Yau63NCHwW_DpXju

 

 

 

 

Чёшева
фотоностальгия
наверх