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Как мороз превращает автомобили в предметы искусства

Несмотря на неприятный холод, зима дарит нам свое искусство. И это не только традиционные узоры на окнах: морозы делают из припаркованных машин настоящие арт-объекты. Грустно, когда автомобиль после морозной ночи отказывается заводиться, но если уж искать что-то позитивное в плохом, можно полюбоваться удивительными случайными скульптурами из льда и снега.Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №1 - BigPicture.ruФотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №2 - BigPicture.ruМороз поработал над символом Jaguar. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №3 - BigPicture.ruМашина уехала, лед остался.
 Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №4 - BigPicture.ruЗдесь побывал ледяной паук.
 Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №5 - BigPicture.ruМашина стала похожа на чудо в перьях. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №6 - BigPicture.ruКому-то сегодня точно придется ехать на автобусе. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №7 - BigPicture.ruДаже из слякоти мороз умеет делать красоту. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №8 - BigPicture.ruСловно рыбьи чешуйки.
Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №9 - BigPicture.ruТакую красоту можно снять только морозным утром, сидя за рулем и отогревая машину. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №10 - BigPicture.ruАнтенна внедорожника тоже превратилась в художественное произведение. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №11 - BigPicture.ruЗастывший ветер. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №12 - BigPicture.ruСнег самостоятельно свернулся в рулон на лобовом стекле. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №13 - BigPicture.ruЛедяные пузыри на капоте.
Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №14 - BigPicture.ruИзумительной красоты узоры сойдут вместо аэрографии. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №15 - BigPicture.ruМороз не останавливается на одном варианте дизайна. В зависимости от температуры, ветра и влажности появляются те или иные узоры. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №16 - BigPicture.ruОчень красиво! Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №17 - BigPicture.ruЭто просто фантастика. Похоже на голографическое покрытие. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №18 - BigPicture.ruЕще одно «солнышко» из замерзшей слякоти.Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №19 - BigPicture.ruДвойное остекление в машине — это когда вот так. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №20 - BigPicture.ruАэрография и винил не нужны.
 Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №21 - BigPicture.ruЛедяной призрак автомобиля.
Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №22 - BigPicture.ruКогда прошел ледяной дождь, на капоте остались маленькие ледяные зефирки. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №23 - BigPicture.ruИ красиво, и жутко, и жаль хозяина.Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №24 - BigPicture.ruСнег сначала налип на антенну, а потом закрутился вокруг нее спиралью. Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №25 - BigPicture.ruМягкий, плюшевый, твой.
 Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №26 - BigPicture.ruСамостроящиеся снежные замки.
 Фотография: Как мороз превращает автомобили в предметы искусства №27 - BigPicture.ruВот это усы!

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