Как мороз превращает автомобили в предметы искусства

Несмотря на неприятный холод, зима дарит нам свое искусство. И это не только традиционные узоры на окнах: морозы делают из припаркованных машин настоящие арт-объекты. Грустно, когда автомобиль после морозной ночи отказывается заводиться, но если уж искать что-то позитивное в плохом, можно полюбоваться удивительными случайными скульптурами из льда и снега. Мороз поработал над символом Jaguar. Машина уехала, лед остался.

Здесь побывал ледяной паук.

Машина стала похожа на чудо в перьях. Кому-то сегодня точно придется ехать на автобусе. Даже из слякоти мороз умеет делать красоту. Словно рыбьи чешуйки.

Такую красоту можно снять только морозным утром, сидя за рулем и отогревая машину. Антенна внедорожника тоже превратилась в художественное произведение. Застывший ветер. Снег самостоятельно свернулся в рулон на лобовом стекле. Ледяные пузыри на капоте.

Изумительной красоты узоры сойдут вместо аэрографии. Мороз не останавливается на одном варианте дизайна. В зависимости от температуры, ветра и влажности появляются те или иные узоры. Очень красиво! Это просто фантастика. Похоже на голографическое покрытие. Еще одно «солнышко» из замерзшей слякоти. Двойное остекление в машине — это когда вот так. Аэрография и винил не нужны.

Ледяной призрак автомобиля.

Когда прошел ледяной дождь, на капоте остались маленькие ледяные зефирки. И красиво, и жутко, и жаль хозяина. Снег сначала налип на антенну, а потом закрутился вокруг нее спиралью. Мягкий, плюшевый, твой.

Самостроящиеся снежные замки.

Вот это усы!