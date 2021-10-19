Математик Александр Лосев - С цифровыми технологиями мы движемся в Средневековье

Может, они раскроют какие-то тайны. Мы видим интересный процесс: нас, с одной стороны, цифровыми технологиями затаскивают в какую-то антиутопию и новое средневековье, когда человек лишается приватности, права выбора, потому что свобода выбора и его воля заменяется алгоритмами. Он находится под постоянным контролем. Через соцсети можно обеспечивать работой человека, но можно и контролировать его. С другой стороны, этот сбой показал, что в очень многих секторах можно лишить работы людей, которые перешли на удалёнку, лишить их возможности учиться, если детей переведут на дистанционное образование – то есть мы движемся в средневековье.

– Помните забавный афоризм, что «Титаник» построили профессионалы, а Ноев ковчег – любитель? Это из той же серии. Цукерберг потерял деньги, потому что цифровизация – это деньги и власть в первую очередь. А потом уже сервисы и всё остальное. Но системы усложняются с большой скоростью. Цукерберг говорит, что причина сбоя – усложнение Сети, которое привело к переформатированию конфигураций Сети. Что было на самом деле, мы не знаем и вряд ли узнаем. В Конгрессе США предстоят слушания на этот счёт, и существуют информаторы, которые работали раньше на «Фейсбук».

– Александр Вячеславович, у нас едва не сорвалась сдача номера, когда рухнули соцсети и мессенджеры, принадлежащие Цукербергу, – через них у нас шёл основной поток оперативной информации. Оказалось, что это коснулось всего мира. Как такое могло случиться? Ведь десятки тысяч лучших инженеров мира работают на «Фейсбуке» и других ресурсах Цукерберга?

Цифровизация ведёт в тупик, потому что основана на технологиях 70-летней давности и развивается за счёт уничтожения реальной экономики. Об этом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказал математик, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, выпускник Бауманского университета Александр ЛОСЕВ.

– Мы вернёмся к нормальной жизни. К той траектории развития и прогресса, с которой мы соскочили 30 лет назад. Автоматизированные системы управления уже были внедрены в производство в 1970 – 80-х годах, как и робототехника. Там особо ничего нового не придумать, всё, что могли, уже сделали. Нам говорят, что цифровая экономика – это здорово. Но почему-то забывают сказать, что это сфера услуг. Образовательных, развлекательных, финансовых, медицинских – любых. Но когда вы строите экономику на услугах, надо понимать, что цифрой нельзя накормить, нельзя согреть, невозможно одеть людей, обеспечить их лекарствами. Это просто цифры. И когда в пандемийный год вся мировая экономика рухнула на 27%, а при этом на 25% выросла цифровая, надо понимать, что это произошло именно за счёт реальной экономики. Но если вы допустили такое падение реального сектора, то где вы возьмёте продовольствие, одежду, пластик, металл и всё остальное, если они не производились? В виртуальном мире вам не нужны еда, газ, электричество. Смотрите телевизор и сидите в соцсетях.

– Наша газета стала частью цифровой экономики, так как распространяется уже в основном по электронным ресурсам. И для того чтобы как-то держать газету на плаву, мы начали делать удобрение – называется «Биоклад». А недавно с помощью одного известного учёного стали делать фильтры для очистки воды. То есть цифровую экономику, на которой сидим уже 20 лет, подкрепить экономикой настоящей. Это правильное решение?

– Абсолютно правильное. В реальном мире живёт почти 8 миллиардов человек. И этим людям надо что-то есть. Когда вы вкладываетесь в производство удобрений – это вклад в выживание человечества. Цифровизация в нынешнем виде – это путь в тупик. Когда наши власти пытаются встроиться в мировую цифровизацию – надо понимать, на каких платформах? На майкрософт? На IBM, INTEL? На чём? В тупик ведёт сама идея цифровой экономики на существующей базе. Двоичный код – основа архитектуры современных компьютеров – это 1949 год! С тех пор принципиально ничего не менялось. И пройдёт ещё 10 – 20 лет, и всё это может перестать работать. По сути, мы вкладываемся в усовершенствование паровоза. Сейчас надо думать о новых компьютерах, о новых принципах.

– А у нас есть мозги-то, которые могут это сделать?

– Мозги есть. Им надо ставить задачу. Например, создание фотонного компьютера. Мы можем стать пионерами для всего мира. На нынешней базе сбои скоро станут регулярными.

– Рогозин всё-таки запустил в космос Юлию Пересильд.

– Я считаю, что это национальный позор. Не для того создавалась МКС! Она создавалась для научно-исследовательской работы, для прогресса человечества. За выход в космос когда-то заплатила вся страна. Королёв для этого ракеты создавал?! Чтобы кино снимать?!

https://argumenti.ru/interview/2021/10/741329?utm_referrer=m...