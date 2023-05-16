Авангардный общепит - предназначение и архитектура фабрик-кухонь

В 1920‑х годах перед молодым советским государством стояла грандиозная задача по переустройству общества, культуры и быта. В традиционном укладе коммунисты видели массу недостатков и намеревались их искоренить. В том числе большевики хотели раскрепостить женщин и помочь им скинуть с себя бремя домашних обязательств, такие как приготовление пищи и мытьё посуды.

Такой подход в борьбе за эмансипацию можно объяснить не только гуманными порывами, но и практическими соображениями. Домашние дела отнимали у женщины силы, необходимые на работе, и ограничивали вклад в общее дело — построение светлого будущего. Идея фабрик-кухонь казалась вполне здравой после многих неурожайных лет и постоянной нехватки продовольствия. По замыслу властей, централизованное питание позволило бы государству полностью контролировать распределение продуктов и не допустить неэкономного расхода товаров. Также считалось, что хозяйка не могла обеспечить дома на кухне достаточный уровень санитарных условий, из-за чего распространялись заболевания желудочно-кишечного тракта.

О возникновении фабрик-кухонь, разнообразных формах работы и архитектурных особенностях передовых предприятий общепита раннего СССР — в материале Павла Свеженцева.

Ивановская фабрика-кухня

Первую в стране фабрику-кухню организовал председатель товарищества «Народное питание» Артемий Багратович Халатов. Ивановская фабрика-кухня разместилась в старом кирпичном здании бывшего общежития Ситцепечатной фабрики Фокиных и открыла двери для посетителей 29 марта 1925 года. Артемий Багратович Халатов

Газета «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» писала:

«Редакция приветствует красных ткачей Иваново-Вознесенска в день открытия самой большой в Союзе механизированной общественной фабрики-кухни, являющейся лучшим показателем нового быта трудящихся и крупнейшего дела по пути раскрепощения женщин. В эпоху нашего мирного строительства каждое подобное начинание — завоевание в деле улучшения быта рабочих по пути к коммунизму».

Большевики формировали, меняли и совершенствовали концепцию фабрики-кухни в течение нескольких лет, однако определяющие черты уже можно было проследить в Иваново. Технологи старались автоматизировать процесс приготовления, на фабрике использовали самое современное оборудование и оптимизировали пространство, в котором готовили и принимали пищу. Внешний вид фабрики-кухни в Иваново

На фабрике были установлены холодильники, подъёмники, электрические мойки, сушилки, хлеборезки и картофелечистки. Оборудование вывело процесс приготовления на совершенно иной уровень, сравнимый с производственным циклом. На предприятиях, которые обслуживала фабрика, повысилась производительность труда, а также упала себестоимость питания благодаря экономичному расходу продуктов и топлива для перевозки. Фабрика-кухня сначала могла обслужить 600 человек в день, но после установки 19 котлов, заказанных в Германии, объёмы увеличились до 4,5−5 тысяч. Интерьер зала

Опыт Иваново был признан удачным и стал примером для других городов СССР. В 1927 году фабрики-кухни появились в Нижнем Новгороде и рабочем посёлке строителей Днепровской ГЭС.

Писатель Юрий Олеша описал этот процесс в романе «Зависть»:

«Объявлена война кухням. Тысячу кухонь можно считать покорёнными. Кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, краны… Если хотите, это будет индустриализация кухонь. Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню…»

Интерьер зоны готовки

Москва. Фабрика-кухня № 1

Ивановская фабрика-кухня стала образцом для предприятий подобного типа. Однако эталоном архитектурной формы стало здание первой московской фабрики-кухни, заработавшей в 1928 году. Сооружение спроектировал архитектор Алексей Иванович Мешков. В конце 1920‑х в Советском Союзе были популярны авангардные течения искусства, в частности конструктивизм, что отразилось на заведениях общественного питания. В Москве с начала 30‑х годов было построено множество фабрик-кухонь и столовых, а также многофункциональных зданий, устроенных по таким же принципам.

Фабрика-кухня № 2 (для рабочих Хлопчатобумажной фабрики имени М. В. Фрунзе)

Адрес: 2‑й Тульский переулок, 2/52.

Год строительства: 1929.

Архитектор: Сергей Николаевич Курабцев.

Ныне — Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН

Фабрика-кухня на Ткацкой

Адрес: ул. Ткацкая, д. 11.

Год строительства: 1930.

Архитектор: Борис Соломонович Виленский

Фабрика-кухня № 3. Бужениновка

Адрес: район Преображенское.

Год строительства: 1932.

Архитектор: Сергей Николаевич Курабцев

Фабрика-кухня на Новокузнецкой

Адрес: ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1.

Год строительства: 1932

Клуб-столовая

Адрес: ул. Доватора, д. 15, стр. 1.

Год строительства: начало 1930‑х.

Архитектор: Я. И. Галкин

Фабрика-кухня ЗИЛ

Адрес: улица Автозаводская, 23 с 928.

Год строительства: вторая половина 1930‑х.

Архитектор: Евгений Михайлович Попов.

Утрачена

Дом-комбинат с фабрикой-кухней (НИИ Молочной промышленности)

Особой разновидностью фабрик-кухонь стали жилые дома с предприятиями общепита. По всей стране встречались примеры соединения различных общественных функций в одном здании, однако идея размещать на первых этажах домов столовые распространилась только в Москве. Адрес: Люсиновская улица, 35.

Год строительства: 1930.

Архитектор: Михаил Иванович Мотылёв

Дом-комбинат с фабрикой-кухней в составе комплекса жилых домов по Малой Тульской

Адрес: 2‑я Рощинская улица, 4.

Год строительства: 1930.

Архитектор: Михаил Иванович Мотылёв

Комбинат питания «Салют»

Фабрики-кухни строили в Москве на протяжении примерно десяти лет. Архитектура фабрик была разной: от функционального и лаконичного конструктивизма до изобилующего излишествами советского ампира. Во внешнем виде последних отчётливо читаются классические формы, но иногда появлялись гибриды, сочетающие в себе несоединимое. Комбинат питания «Салют», расположенный на проспекте Будённого, 2 и открытый в 1937 году, — яркий примером такого явления. Пилястры, лепнина, руст, имитирующий каменную кладку, и фигурные карнизы удивительным образом уживаются с простой геометрией основных объёмов и ленточным остеклением здания.

Ленинград. Фабрика-кухня Выборгского района

Первая ленинградская фабрика-кухня была открыта в 1930 году по адресу Большой Сампсониевский проспект, 45/2. Здание построено по проекту коллектива архитекторов: Армена Константиновича Барутчева, Исидора Альбертовича Гильтера, Иосифа Айзиковича Меерзона, Якова Осиповича Рубанчика.

Фабрика-кухня завода «Большевик»

Адрес: Проспект Обуховской Обороны, 120д.

Год строительства: 1930

Универмаг и фабрика-кухня Кировского района

Знаковое здание соединило в себе функцию фабрики-кухни и универмага, чем значительно опередило своё время, предсказав появление торговых центров современного формата. Универмаг, спроектированный коллективом архитекторов Барутчева, Гильтера и Меерзона, открыл двери в 1930 году. Масштабное здание, с просторным внутренним двором, крышей, на которой размещалось летнее кафе, занимало площадь целого квартала. Работники предприятий Кировского района обедали и покупали нужные товары в одном месте. Адрес: Проспект Обуховской Обороны, 120д.

Год строительства: 1930

В 2019 году в здании провели качественную реконструкцию, в ходе которой были восстановлены исторические, выполненные в стиле конструктивизма вывески, установленные на крыше.

Василеостровская фабрика-кухня

Адрес: Большой проспект Васильевского острова, 68.

Год строительства: 1931.

Коллектив архитекторов: Армен Константинович Барутчев, Исидор Альбертович Гильтер, Иосиф Айзикович Меерзон

Фабрика-кухня общежитий Политехнического института

Адрес: Улица Капитана Воронина, 13а.

Год строительства: 1932.

Коллектив архитекторов: Марк Давидович Фельгер, Сергей Ефимович Бровцев, A. B. Петров, инженер Константин Викторович Сахновский

Невская фабрика-кухня

Адрес: Проспект Обуховской Обороны.

Год строительства: 1930‑е.

Коллектив архитекторов: Армен Константинович Барутчев, Исидор Альбертович Гильтер, Иосиф Айзикович Меерзон

Самара. Фабрика-кухня для Завода имени А. А. Масленникова

Вероятно, самый узнаваемый пример фабрики-кухни — это здание общепита в Самаре. Сооружение, возведённое в 1932 году на улице Новой Садовой, является памятником конструктивистской архитектуры: сверху сооружение выглядит как символ Советского Союза — скрещённые серп и молот. Создательница проекта Екатерина Максимова считается одной из первых отечественных женщин-архитекторов. Максимова является автором реконструкции здания общежития в Иваново под нужды первой в стране фабрики-кухни. Архитектор участвовала во многих подобных проектах в Москве, Ленинграде и в других городах.

В 2022 году здание было отремонтировано и сегодня в нём размещается самарский филиал Третьяковской галереи.

РСФСР

После того в Москве и Ленинграде проектирование и организация работы фабрик-кухонь были хорошо проработаны, аналоги появились и в регионах. Фабрики-кухни строили для рабочих предприятий и производств, поэтому существовала прямая связь между уровнем развитости промышленности региона и наличием в нём прогрессивного общепита.

Фабрика-кухня ЦРК

Адрес: Екатеринбург, улица Якова Свердлова, 8.

Год строительства: 1930.

Архитектор: Валерий Парамонов

Образовывала единый производственный комплекс с хлебозаводом, построенным в 1926 году, который позднее занял пространство всего здания.

Фабрика-кухня № 1

Адрес: Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 99А.

Год строительства: 1930

Фабрика-кухня № 1 Треста общественного питания

Адрес: Ижевск, Улица Советская, 10.

Год строительства: 1930

Костромская фабрика-кухня

Адрес: Кострома, улица Симановского, 11.

Год строительства: 1930

Фабрика-кухня № 5 посёлка Калининского

Адрес: Московская область, Королёв, улица Ленина, 10/6

Год строительства: 1931

Архитектор: при участии Павла Ивановича Клишева

Тульская фабрика-кухня

Адрес: Тула, Крестовоздвиженская площадь (Площадь Челюскинцев), 1.

Год строительства: 1931.

Архитектор: И. Каратыгина

В конце 1980‑х годов заведение общепита было закрыто, ныне в здании расположены офисы.

Фабрика-кухня «Нарпит № 2»

Адрес: Иваново, Проспект Ленина, 43.

Год строительства: 1932.

Архитектор: А. А. Журавлёв

В 1952 году полностью перестроена в стиле советского классицизма по проекту архитектора Александра Ивановича Панова.

Коломенская фабрика-кухня

Адрес: Московская область, Коломна, улица Дорфа, 2.

Год строительства: 1932

Фабрика-кухня Челябинского тракторного завода

Адрес: Челябинск, проспект Ленина, 9.

Год строительства: 1932

Фабрика-кухня в Мотовилихе

Адрес: Пермь, улица Уральская, 85.

Год строительства: 1932

Фабрика-кухня в Березниках

Адрес: Пермский край, Березники, Советский проспект, 8.

Год строительства: 1933

Фабрика-кухня паровозостроительного завода имени Рудзутака

Адрес: Омск, Улица Карбышева, 42А/6.

Год строительства: 1934

Фабрика-кухня № 2 для работников Обувной фабрики

Адрес: Новосибирск, улица Ельцовская, 1.

Год строительства: между 1932 и 1935

Новосибирская фабрика-кухня

Адрес: Новосибирск, Омская улица, 80.

Год строительства: начало 1930‑x годов.

Позднее фасады были перестроены в классическом стиле. Долгое время работала как столовая

Фабрика-кухня при Саркомбайне

Адрес: Саратов, площадь Орджоникидзе, 1А.

Год строительства: начало 1930‑x

Фабрика-кухня Болшевской трудовой коммуны

Адрес: Московская область, Королёв, улица Дзержинского, 29.

Дата: начало 1930‑x годов.

Архитекторы: Аркадий Яковлевич Лангман, Лазарь Зиновьевич Чериковер

Магнитогорский ресторан

Адрес: Челябинская область, Магнитогорск, улица Кирова, 88.

Год строительства: 1935

Ресторан интересен тем, что устроен по принципу фабрики-кухни

Фабрика-кухня Уральского завода тяжёлого машиностроения «Уралмаш»

Адрес: Екатеринбург, бульвар Культуры, 3.

Год строительства: 1935.

Архитекторы коллектива «Уралмашстрой» Валерий Парамонов, Белла Михайлович Шефлер и другие. Ныне в здании расположен дом культуры

Фабрика-кухня Сталинградского тракторного завода

Адрес: Волгоград, Улица Дзержинского, 3.

Год строительства: 1930‑е

Фабрика-кухня Пермского моторостроительного завода

Адрес: Пермь, Комсомольский проспект, 98Б.

Год строительства: 1930‑е.

Украинская ССР

Союзные республики не отставали от РСФСР. Известно, что в Украинской ССР, в посёлке строителей Днепровской ГЭС, одного из ключевых объектов первой пятилетки, была открыта третья в стране фабрика-кухня (после Ивановской и Нижегородской). Никакой информации о ней не сохранилось, но вряд ли здание, в которой она располагалась, имело архитектурную ценность. Идея подобных столовых отлично прижилась в восточной части республики, где была развита угольная и металлургическая промышленности.

Запорожская фабрика-кухня

Адрес: Запорожье, улица Независимой Украины, 17.

Год строительства: 1931

Клуб-столовая Харьковского тракторного завода

Адрес: Харьков, переулок Мира, 3.

Год строительства: начало 1930‑x годов

Белорусская ССР. Минская фабрика-кухня

В Беларуси идея фабрик-кухонь получила не очень широкое распространение. В Минске по адресу улица Свердлова, 2 по проекту И. Е. Губерта было воздвигнуто потрясающее здание, поражающее не только вместимостью, но и красотой архитектуры. В 2019 году здание было реконструировано, что ещё ярче подчеркнуло его первоначальные достоинства.

Азербайджанская ССР

В Азербайджане было много фабрик-кухонь, особенно в Баку. С середины XIX века Россия разрабатывала богатые нефтегазовые месторождения, расположенные близ города. В 1930‑е годы в столице Азербайджанской ССР росли посёлки для рабочих добывающей отрасли и смежных с ней сфер.

Бакинские фабрики-кухни были просторны и отличались эффектными пространственными решениями, ставящими их в один ряд с образцами подобной архитектуры Москвы и Ленинграда.

Фабрика-кухня в Сабунчах

Адрес: Баку, район Сабунчи.

Год строительства: 1930.

Архитектор: Константин Иванович Сенчихин

Образцовая фабрика-кухня № 4 в Баилово

Адрес: Баку, район Баилово.

Год строительства: 1930.

Коллектив архитекторов: Садык Алекперович Дадашев, Микаэль Алескерович Усейнов.

Позднее перепрофилирована в больницу и родильный дом

Узбекская СССР. Фабрика-кухня в Ташкенте

В Узбекистане было всего одно предприятие подобного рода, о котором сохранились хоть какие-то сведения. Фабрика-кухня была построенное по проекту архитектора С. Чернявского и открыта в 1934 году. В 2012 году здание снесли.

Ликвидация фабрик-кухонь

Закат недолгого века фабрик-кухонь пришёлся на конец 30‑х годов. К середине десятилетия нередко здания предприятий передавались под нужды организаций, не связанных со сферой общепита, а те, что продолжали возводиться, тяготели к классическим формам в архитектуре.

В 1951 году в Саратове, по адресу Молодёжный проспект, 2, было возведено последнее в стране здание фабрики-кухни. Дворцовый стиль сталинского ампира без малейшего намёка на конструктивизм совершенно не выдаёт то, что в сооружении размещалось предприятие общепита нового типа. Впрочем, зданию куда больше идёт быть вместилищем знаний, чем столовой: сейчас там находится филиал одного из высших учебных заведений Саратова. И пусть больше полувека не открываются новых фабрики-кухни, но не стоит преуменьшать пользу, которую они принесли обществу: начиная от приучения смотреть на проблемы женщины серьёзно и заканчивая значительным вкладом в архитектуру функционализма. Устройство фабрики-кухни стало прообразом современных точек общепита, и, по сути, эти предприятия не исчезали вовсе, а превратились в столовые, рестораны и кафе, которые сегодня окружают нас на каждом шагу.

Павел Свеженцев

https://vatnikstan.ru/archive/fabrika-kuhnya/