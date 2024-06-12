Кузбасс - «от зерна и молока» к «высоким технологиям»...

Путевые заметки (как создается новая Россия) от Юрия Подоляки

Часть 1: Накормим себя, а заодно Китай и Казахстан...

К сожалению, мы многого не знаем о нашей стране. О тех трансформациях, которые УЖЕ в ней происходят. И тем более, мало знаем о том, что будет в ней ... и уже очень скоро.

Причем, точно будет, несмотря ни на что.

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Эта история на первый взгляд, потрясающая. А если разобраться, ей суждено стать в России типичной.

Началась она примерно пять лет назад, когда власти Кузбасса и местные производители зерна приняли решения действовать сообща в вопросе обеспечения региона зерном.

Дело в том, что глобальное потепление, которое шагает по планете очень выгодно именно России. Именно она потенциально получит от этого наибольшее преимущество в виду резкого увеличения территорий с благоприятным климатом. И в первую очередь, это касается южной Сибири.

Мало кто знает, что, например, сегодня средняя урожайность зерновых на Кузбассе в рекордном году уже достигла 27 ц/га, что немногим меньше, рекордов Украины в позднесоветское время.

И сегодня здесь даже начинают иногда вызревать на зерно даже кукуруза (раз в несколько лет).

Но не об этом я хочу сегодня рассказать. Я хочу рассказать о как, решив несколько обычных для любого на самом деле региона (но для этого надо было захотеть это сделать) оргмоментов, власти Кузбасса не только подняли с колен местный завод по производству удобрений, но и обеспечили себя полностью зерном, а еще начали его экспортировать с Китай и Казахстан.

Для начала надо было просто принять решение, что это надо и можно сделать. Самым трудным был первый год, когда с одной стороны "умирал" местный завод по производству сельхозудобрений, а с другой у сельхозпроизводителей не было денег, чтобы его продукцию купить. Власть "вмешалась" и приняла все риски на себя - дав гарантию промышленникам, что за удобрения будет заплачено после реализации сельхозпродукции. И тем самым дав по сути беспроцентный кредит сельхозпроизводителям.

Да, это была лишь одна из решаемых задач. Но на ее примере показано, как при желании можно сделать все (а без него ничего). По итогу года прибыль получили все...

Далее год за годом программа все расширялась и расширялась и на сегодня этот сибирский регион не только себя полностью обеспечил зерновыми, но и постоянно их продает в Китай и Казахстан.

И это было лишь начало длинного пути.

Часть 2: Животноводство это еще и очень выгодно . Даже в Сибири...

Если бы все только этим бы и закончилось я бы не стал писать этот цикл. Далее было интереснее. По сути в первые годы была заложена мощная кормовая база под будущие проекты. Какие?

Есть на Кузбассе АО "Ваганово". Ничем особо до последнего времени неприметная фирма. А сегодня это уже владелец двух супер-современных животноводческих комплексов.

1. Промышленновский район, с.Ваганово (2500 фуражных голов коров, производственной мощностью 26000 тонн молока в год)

2. Чебулинский район, пгт Верх-Чебула (2400 фуражных голов коров, производственной мощностью 25000 тонн молока в год)

Посмотрев цифры нетрудно увидеть, что производство молока на 1 корову здесь выше 10 000 литров в год. Причем, в ближайшие несколько лет, благодаря полной компьютеризации всех процессов (определения состояния здоровья коровы, параметров молока, по которым в режиме реального времени корректируется состав кормов и т. д.) она будет доведена до 11 000 литров.

При этом в бизнес-плане развития предприятия есть еще ДВА комплекса на 8200 голов с производственной мощностью 87 000 тонн молока в год. При каждом из них создается свой отдельный комбикормовый завод.

Причем, первый уже в стадии закладки в Кемеровском районе, пос.Щегловский. Второй начнет строиться двумя годами позднее.

А все инвестиции с учетом компенсаций на федеральном и региональном уровне для подобных проектов, должны окупиться за 10 лет, после чего рентабельность производства будет колебаться в пределах 20+%.

Таким образом по итогу к началу 2030-х только это предприятие (а у него в регионе уже появились последователи-конкуренты) должно выдать под 240 тыс. тонн молока в год. И этого хватит не только на полное обеспечение им всех потребностей области, но и позволит заняться гораздо более интересными проектами.

Часть 3: От молока и масла к высокодоходным продуктам...

На самом деле, ни новыми фермами, ни удоями в 11 000 литров на корову в год, как это было получено на АО "Ваганово", в России уже давно никого не удивишь. Ну да, для Сибири, это конечно круто и пока в новинку. Но все же.

Да и не стал бы я об этом писать, если бы не продолжение истории. На самом деле в бизнес-плане АО "Ваганово" суперсовременные фермы являются лишь промежуточным звеном. Прицел у них на гораздо более высокотехнологичные продукты.

Разные натуральные спецдобавки, включая и ингредиенты детского питания.

Именно на их производство прицелились кузбасские в недавнем прошлом просто «зернопроизводители». Страна закупает их сегодня за рубежом, и тратит на них ежегодно множество валюты. А между тем мы могли бы делать это и сами. А потом еще и за рубеж поставлять (с учетом наших возможностей даже завалить их ими).

Чтобы подобный завод был рентабельным, нужно иметь в качестве сырья минимум 650-700 тонн молока в сутки. То есть как раз те объемы, которые и должны дать «на гора» уже построенные и еще закладываемые животноводческие комплексы АО "Ваганово".

И этот завод должен быть построен к началу 2030-х. Как своеобразный венец. Что позволит создать сотни новых высокотехнологичных рабочих мест, а собственникам подымет общую рентабельность проекта до 30%.

И стране он даст (уже через пять-семь лет) до 7-8% закрытия потребностей России в натуральных молочных дорогостоящих продуктов (белков и т.д.) из молока. А еще ежегодно миллиарды рублей в бюджеты всех уровней. Ну и, конечно, многие тысячи рабочих мест (суммарно).

Кстати, только на фермах АО "Ваганово" средняя ЗП сегодня выше 60 000 рублей. Это в селе, если кто не понял.

А своим собственникам суперсовременное производство с рентабельностью уже до 30%, которое к тому же также может иметь очень хорошие продолжение.

Например собственный завод по производству детского питания на уровне мировых стандартов и из полностью отечественных ингредиентов. И не только...

Например, когда в России будут построены хотя бы десяток таких комплексных производств, придет время нашим машиностроителям самим наладить свое собственное производство для подобных заводов и комплексов.

Вот такой вот мощи проект вырос буквально на пустом месте и всего за одну «пятилетку» благодаря первоначальной энергии и вере уже экс-губернатора Кузбасса Сергея Цивилева (теперь он министр энергетики) в возможности своего региона.

А ведь идея вначале была чрезвычайно проста … накормить Кузбасс своим хлебом...

Тот кто верит и дерзает может все. И это именно то, что сегодня нужно для построения новой России.

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