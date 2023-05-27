Гном Морозова-внука

Здание Никольской мануфактуры, принадлежавшей одной их ветви Морозовых

Один из интересных героев — Елисей Саввич Морозов. Человек основал чрезвычайно успешные красильную и ткацкую мануфактуры в Никольском, в Орехово-Зуеве. Медаль на Парижской выставке 1867 года, 850 станков, все дела… Миллионщик! Построил роскошный дом в Москве, в Подсосенском (тогда — Введенском)… И вместо того, чтобы жить да радоваться (в смысле – жить да переживать за бизнес), затворился у себя в кабинете и много лет подряд изучал Антихриста. Нет, конечно, вопрос об Антихристе с XVII века горячо интересовал староверов. Они год за годом ожидали Второго Пришествия вот-вот, буквально на днях, никак не далее, чем через неделю. И своими бесконечными точными исчислениями, когда именно это случится, вызывали иронию уже у собственных духовных отцов… Был случай, когда московский купец Семен Матвеевич Ланин уже совершенно точно и окончательно отнес конец света на ночь Святой Пасхи 1785 года и сообщил об этом отдельным письмом в Выговскую старообрядческую обитель, причем вслед за этим письмом послал по тому же адресу другое:

«На всю братию по зимнему пути послано яицкой свежей рыбы осетров и белуги, дабы оною в праздник Святыя Пасхи разговелись».

Прочтя оба письма, настоятель не отказал себе в удовольствии немножко пошутить, выразив сомнение: «возможно ли будет им оною рыбою разговеться в день Святыя Пасхи? … Но разве что в Москве по теплому полуденному климату прежде начнется всемирный суд, а у них в Олонецком наместничестве по северной холодной атмосфере после».

Семен Ланин, получив такое легкомысленное послание, был очень разгневан и даже несколько раз повергал письмо настоятеля об пол, восклицая: «Маловеры несмысленные!» Впрочем, когда день Святой Пасхи миновал благополучно, Семен Матвеевич сам поехал на Выг, да там и умер, оставив в крайнем раздражении свою родню, которая, поверив ему, накануне Пасхи распродала все свою имущество — спешно и буквально за гроши. И теперь вынуждена была заново разживаться всем, включая одежду. Особняк А.В.Морозова в Подсосенском переулке.

Такие истории для староверов — не редкость. Но все же даже среди них Елисей Саввич Морозов выделялся. Не даром современники отзывались о нем как об основателе некой новой «елисеевой веры» (впрочем, беспоповцы поморского согласия всегда считали его, большого жертвователя Покровской моленной, своим). Представители всех четырех ветвей морозовского рода. Слева направо: Абрам Абрамович, Тимофей Саввич, Иван Захарович и Викула Елисеевич Морозовы. Начало 1860-х годов

Сыновья Савы Васильевича – Елисей, Захар, Абрам и Тимофей – стали основателями 4-х линий фабричных династий: Елисеевичей (Викуловичей), Захаровичей, Абрамовичей, Тимофеевичей. Первый из династии Морозовых – Василий, по всей видимости, был беспоповцем. Его сын Савва и его дети предпочли перейти в поповское согласие, в общину Рогожского кладбища. То ли потому что с принятием Белокриницинсской иерархии авторитет поповцев чрезвычайно возрос, то ли так было всё-таки проще с заключением браков, то ли просто потому, что поповцев власть считала наименее вредной из «раскольнических сект». Морозовы владели крупными фабриками в Московской, Владимировской и Тверской губерниях. Старший сын Савы Васильевича и Ульяны Афанасьевны — Елисей основал текстильную фабрику в селе Никольском на Клязьме напротив села Зуева, рядом с отцовской. Он был человек глубоко религиозный. Старообрядец, приверженец бес­попов­ского поморского брачного согласия Покровской общины и вере отцов не изменил. Хотя отец и братья перешли в поповскую общину Рогожскую, Бе­ло­кри­ницкого согласия. В 1839 году Елисей Савич покупает у купеческой жены Сазоновой в Барашевском (потом Введенском, теперь Подсосенском) переулке большую усадьбу, бывшую, когда-то у купцов Плавильщиковых. Она от переулка шла до самого Земляного города. Посередине стояли палаты первой половины 18 века купцов Пла­виль­щи­ко­вых, по бокам два флигеля, а сзади палат огромный сад. Примерно с 1850-х годов Елисей Савич отошёл от фабричных дел, все возложил на супругу Адвотью Деомидовну и сына Викула, а сам стал известным богословом и изучал явление Антихриста.

Держал в своём доме вместительную моленную. Из конторщиков фабрики сформировал хор певчих. Не мирщился со «сторонними», то есть без особого дела не бывал в гостях у никониан, никогда не ел и не пил из их посуды. А на случай, если к нему кто зайдёт, держал у себя дома особую посуду, отмеченную на дне красным сургучом, чтобы не смешивать со своей. В его время в беспоповской, наиболее мрачно настроенной староверческой среде широко дискутировался вопрос: как следует понимать (и ожидать) Антихриста: в «чувственном» смысле (то есть в лице конкретной личности), или в «духовном» (то есть как совокупность уже проявившихся признаков последних времен). Елисей Саввич много лет писал обширное эсхатологическое сочинение, в котором явно склонялся в чувственную сторону, обрисовав своего героя красочно и в мельчайших подробностях: в чиновничьем мундире с красными обшлагами и почему-то непременно очень светлыми пуговицами. Что все это значит – теперь не поймешь, обширное сочинение не сохранилось. Известно только, что современники называли Морозова «профессор по части Антихриста», и даже в некрологе (когда тот помер) написали что-то воде: «Ушел видный специалист по Антихристу», никак не упоминая такую мелочь, как фабрики в Никольском, или парижскую медаль… Еще известен анекдот о том, как Елисей Саввич встретил в книжной лавке литературоведа Вукола Ундольского и горячо стал ему что-то рассказывать на свою любимую тему (про светлые пуговицы). На что Ундольский отмахнулся:

«Охота вам, Елисей Саввич! Что вам дался этот Антихрист? Сын погибели… Попросту говоря — сукин сын и сволочь»!

На другой день ни свет ни заря, часов в 5 утра, Морозов уже был у Ундольского. Велел разбудить по срочному делу. Когда Ундольский к нему вышел, сказал взволнованно:

«Послушай, Вукол Михайлович, неужели ты и в самом деле такого мнения об Антихристе?!»

Делами фабрики все это время, долгие годы ловко и сноровисто занималась его жена, Авдотья Диомидовна, державшая фабричную кассу у себя на поясе, в мешке, собственноручно сшитом из разноцветных лоскутков. К жене Елисей Саввич был строг, но справедлив. Лишний раз в кабинет не пускал, короче. Она вообще в основном жила при фабрике в Никольском. Внук вспоминал о ней: «Правильной кассы не велось, и все попытки отца (сына Елисея Саввича — Викула Елисеевича — прим.) завести точную кассовую отчётность кончались неудачей.

«Наживите сами, — говорила бабушка, — да и себе учитывайте».

И в то же время при самом примитивном ведении дела фабрика всё же давала прибыль и наживала капитал». В общем, не промах была Авдотья Диомидовна! Гном Алексея Викуловича Морозова

Там, в жилом доме, у подножья лестницы на второй этаж, словно у подножия кафедры в соборе, сидит такой вот гном (что уже — явно некоторый перебор по части европейскости). С освещением в готическом зале неважно. Фото: Артём Нойер

Дом Морозовых — зеленый двухэтажный особняк с согбенными немолодыми атлантами, можно увидеть в Подсосенском переулке. Кстати, это Викуловичам москвичи обязаны детской Морозовской больницей: в своем завещании Викула наказал сыновьям построить на 600 тысяч рублей серебром что-нибудь благотворительное, вот они и построили. В доме Алексея Викуловича Морозова в Подсосенском Детская Морозовская больница

Морозовы владели участком с 1839 года, когда его приобрел основатель знаменитой купеческой династии Елисей Саввич. Нынешний вид усадьба приобрела 40 лет спустя по заказу его сына Викулы.



Архитектор Михаил Чичагов придал дому черты ренессанса, интерьеры были выполнены в разных стилях. Особняк Алексея Викуловича Морозова (фото Вадим Разумов). Парадный холл был выполнен в египетском стиле.

В 1896 году имение отца унаследовал Алексей Викулович и сменил отделку комнат по своему вкусу. А вкус у него был что надо. Фото: Артём НойерАрхитектор Михаил Чичагов придал дому черты ренессанса, интерьеры были выполнены в разных стилях.Особняк Алексея Викуловича Морозова (фото Вадим Разумов).В 1896 году имение отца унаследовал Алексей Викулович и сменил отделку комнат по своему вкусу. А вкус у него был что надо.

Фото: Артём Нойер

Отделку владелец заказал архитектору Фёдору Шехтелю, который и спроектировал интерьеры кабинета и библиотеки в излюбленном мастером готическом стиле. Эта работа стала одной из лучших в карьере «короля модерна».

Фото: Артём Нойер

Кабинет переносит посетителя в атмосферу старинного замка с высоким под 7 метров потолком с резными кессонами и росписью, великолепным камином, старинными часами, банкеткой и креслом хозяина с огромной спинкой.

Фото: Артём Нойер

Интерьер богато отделан деревом ценных пород с обилием ажурных готических орнаментов и скульптурных композиций.

На верхний этаж ведет лестница с изысканной резьбой, подножия которой на ступенях притаилась деревянная фигура гнома.

Фото: Артём Нойер

Над перилами первого пролета возвышается скульптура дракона. Кабинет декорирован маскаронами, а камин лицами химер.

Фото: Артём Нойер

Многочисленные скульптурные композиции по эскизам Шехтеля были выполнены молодым скульптором Сергеем Коненковым.

Фото: Артём Нойер

С лестницы на верхнем ярусе открывается вид на витражное остекление и серию декоративных панно на тему «Фауста» Гёте.

Изображения были выполнены художником Михаилом Врубелем. В особняке сейчас находятся копии – оригинальные панно хранятся в собрании Третьяковской галереи.

Полёт Фауста и Мефистофеля. 1896. Панно для готического кабинета в особняке А. В. Морозова. ГТГ. Фото Алексея Сидельникова

Фёдор Шехтель неоднократно выполнял заказы для представителей семьи Морозовых. А в тандеме с Врубелем они также работали над интерьерами особняка Саввы Морозова на Спиридоновке. Фото: Артём НойерПолёт Фауста и Мефистофеля. 1896. Панно для готического кабинета в особняке А. В. Морозова. ГТГ.Фото Алексея СидельниковаФёдор Шехтель неоднократно выполнял заказы для представителей семьи Морозовых. А в тандеме с Врубелем они также работали над интерьерами особняка Саввы Морозова на Спиридоновке.

Фото: Артём Нойер

На втором этаже располагалась библиотека Морозова. Для обстановки на знаменитой московской фабрике Шмидтов были заказаны шестигранный стол со световым фонарём (фонарь не сохранился) и шкафы-витрины с готическими орнаментами и цветным остеклением. Под ажурным кессонированным потолком – фриз с росписями.

Фото: Артём Нойер

В библиотеке не только хранились книги и фамильная библия старообрядцев-Морозовых. Здесь размещалась уникальная коллекция фарфора примерно из 2,5 тыс. предметов, одна из крупнейших в стране коллекций гравюр с литографиями (около 9 тыс.), икон, а также лубка и миниатюр.

Фото: Артём Нойер

Собирательство было главной страстью Алексея Викуловича. Возглавив семейное дело в 1894 году, всего через 6 лет он передал управление своему брату.

За это время он успел преумножить активы успешных суконных фабрик, а на оставленные отцом деньги была построена знаменитая Морозовская детская больница в Москве, капк я говорила уже выше.



Особняк Алексея Викуловича Морозова (фото: Дмитрий Французов, Екатерина Левичева, Вадим Разумов) В правой части от лестницы архитектор Шехтель сделал анфиладу столовых. Большая парадная столовая была оформлена в русском стиле. Деревянные узоры, ширинки, наличники, петушки были сделаны лепными под деревянную резьбу. Вдохновлялся автор опять же деревянной столовой особняка Михала Абрамовича Морозова на Смоленском бульваре. Где часто бывал в гостях у троюродного брата Алексей Викулович. Только вместо дерева был выбран гипс. Столовую украшает большая печь, расписанная энкаустикой под изразцы. На стенах были сделаны специальные панели для картин, которые были заказаны Михаилу Врубелю на тему «Сказки о царе Салтане». Алексей Викулович хотел иметь свою «Царевну Лебедь» и «33 богатыря». Врубель до болезни даже успел сделать несколько эскизов, но они совсем не подходили к этому интерьеру. А потом живописца свалил недуг окончательно и заказ не был выполнен. Морозов решил никому больше не заказывать картин для столовой и стены остались пустыми. Позже на них он поместил часть коллекции фарфора. В этой столовой Алексей Викулович «часто устраивал обеды. Его обеды были всегда лучшими из всех, на которых мне пришлось когда-либо бывать» писала Маргарита Кирилловна. Рядом с большой столовой в русском стиле Шехтель сделал малую столовую, буфетную. К сожалению, от ее убранства остался только потолок. Стены сейчас обшиты деревянными панелями, сделанными в середине 20 века.Особняк Алексея Викуловича Морозова (фото: Дмитрий Французов, Екатерина Левичева, Вадим Разумов)

Свою богатейшую коллекцию Морозов задумал передать в дар Москве, но не успел. Алексей Викулович хотел сделать из своего особняка и собрания музей и в 1913 году составил завещание в пользу города. Но наступила революция. Весной 1918 года особняк был захвачен латышской анархической организацией «Лесна». Собрание Морозова значительно от них пострадало: исчезли все табакерки (фарфоровые и лаковые лукутинские), часть миниатюр, разбиты многие фарфоровые предметы, некоторая мебель. Летом 1918 года анархистов из дома выбили и Алексею Викуловичу удалось добиться от Луначарского «охранной грамоты» на дом и коллекции и создания Музея Художественной Старины, где он был главным пожизненным хранителем. С тех пор вся жизнь Морозова была подчинена описанию и сохранению коллекции. В конце 1918 года был опубликован Декрет о национализации собрания, а в конце 1919 года открылся Музей. Фото: Артём НойерСвою богатейшую коллекцию Морозов задумал передать в дар Москве, но не успел.

Портрет А.В. Морозова работы художника Валентина Серова, 1909

Но сохранить все коллекции в нем не удавалось. Сначала в 1920-е годы забрали в Третьяковсую галерею полотна Врубеля. И почти сто лет кабинет стоял с голыми стенами. Сейчас там напечатанные на холсте копии.

В 1922 году решено было переименовать музей в «Музей Фарфора» и сделать отделом Центрального декоративного музея. И постепенно все, что не относится к фарфору, передавали в другие музеи. Гравированные портреты были переданы в Музей изящных искусств императора Александра 3, теперь ГМИИ им. Пушкина.

В 1926 году в ГИМ отдали иконы, коллекцию серебра и часть миниатюр, вторая часть поступила в Третьяковку.

А в 1928 году Музей Алексея Викуловича перевели в Особняк С.И. Щукина на Знаменку, там создавался 2-й Пролетарский музей, а самого Морозова переселили в комнату на ул. Покровку.

И только в 1932 году весь фарфор, часть мебели и архив были перевезены в Кусково, где создавался Музей Русского Фарфора.

Алексей Викулович Морозов скончался 21.12.1934 года и похоронен в семейном участке на Преображенском кладбище.

Сергей Викулович Морозов покончил жизнь самоубийством в 1921 году, а в его особняк въехал Детский дом имени Луначарского, для которого старые палаты надстроили ещё тремя этажами. Интерьеры Шехтеля там почти не уцелели. В XX веке вся усадьба была разделена между разными пользователями. Главный дом – Федеральный памятник с 1930-х занимало издательство Наука. Во флигелях были коммуналки.

Сейчас часть усадьбы находится в частных руках. Правый флигель сильно перестроен после пожара. Главный дом отдан Дому Народов России и готовится к реставрации. А надстроенные палаты XVIII века с интерьерами Шехтеля погибают.

https://drug-gorod.ru/gnom-morozova-syna/

https://dzen.ru/media/russgothic/gnom-drakon-i-faust--intere...

https://sammlung.ru/?p=49975

