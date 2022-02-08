Капля оптимизма в день крушения СССР

25 декабря – день отречения Горбачева, за которым последовало крушение СССР. Любят наши правители отрекаться зимой, причем делают это исключительно из лучших побуждений – чтобы не было крови и чтобы все были счастливы. Что Коля Романов в 1917, что Миша Горбачев в 1991-м. Каждый раз вслед за этим следует развал страны, реки крови, а индекс счастья народного уходит в сторону абсолютного замерзания. Слушал сегодня еще раз запись отречения президента Миши и вспомнились слова свитского генерала про отречение императора Коли: «Как будто эскадрон сдал!» Что тот – в 1917, что этот – в 1991-м. Аналогия полная.

В 1991-м развалился совсем не СССР – сразу заявили «наши западные партнеры». Этих пацанов не обманешь. Они поцокали языком, покачали указательным пальцем и четко артикулировали, что коммунизм и всё, что с ним связано – не стоящая внимания фигня на постном масле, а декабре в 1991 был нанесен мощнейший удар по исторической России. Вот так – честно и откровенно. Развал СССР – это удар по России! Причем руками советской элиты. Точно также февраль 1917 организовала элита императорская. И это тоже был удар по России. Самодержавие – оно рядом стояло, под руку попалось. И тут снова совпадение.

Давайте же и мы честно и откровенно поразмышляем, где корни этой трагедии? Что касается крушения самодержавия – даже историки соглашаются, что запущен процесс был аж в XVIII веке, когда писались и провозглашались вольности дворянские, то есть право уходить в отставку по своему желанию без какого либо поражения в правах и в состоянии. В империи появилась каста профессиональных бездельников, обладающая кучей привилегий и ничем никому не обязанная. Рыба начала тухнуть с головы. К 1917 году протухла окончательно. Император Коля – само воплощение деградации государственного деятеля на высшем государственном посту. Тем, кто не читал его дневники – эти записки пожилого аутиста, - предлагаю ознакомиться с точкой зрения царского современника.

Борис Никольский, убежденный и несгибаемый монархист, которого бесконечно уважал даже император, несмотря на его резкие выпады, записал в своем дневнике 15 апреля 1905 года:

Сознаться ли вам по секрету? Я думаю, что нашего царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен! Он – прости меня, Боже, – полное ничтожество! Если это так, то не скоро искупится его царствование. О, Господи, неужели мы заслужили, чтобы наша верность (самодержавию!) была так безнадежна?..

А теперь согласитесь – до последней запятой эта фраза подходит и для характеристики президента Миши.

Российскую империю развалили люди, родившиеся, выросшие и сформировавшиеся в Российской империи. СССР развалили люди, родившиеся, выросшие и сформировавшиеся в СССР. Опять совпадение. Но если корень зла царской элиты мы выкопали и лицезрели, аналогичная закладка элиты советской до сих считается «терра инкогнито», отчего рождаются в товарном количестве спекуляции на тему «всё было хорошо, и только отдельные недостатки привели к обрушению всей конструкции!»

Позвольте не согласиться. Президент Миша, окружающая его камарилья, точно также как и самодержцы и Ко, народа простого в упор не видели и даже не догадывались о его мечтах и чаяниях. А это происходит, когда они перед народом неподотчетны и народом не избираемы. Осталось выяснить – когда это правило было заложено в советский фундамент.

Предлагаю собственную версию:

1903 год. Еще и близко нет ничего социалистического. Еще стоит твердо и вроде как незыблимо на 1\6 части суши самодержавие, а Ленин в своей работе «Что делать?» пишет чёрным по бумаге, о том что трудящиеся сами не в состоянии формулировать политические задачи и это должна делать за них организация профессиональных революционеров. А больше эта организация никому ничего не должна. Ответственность и отчетность – только внутри самой себя. Великий теоретик социализма фактически процитировал трудящимся слова главного героя оперетты «Летучая мышь» - «абсолютное послушание с твоей стороны и полный контроль – с моей». Вот она – точка отсчета и время рождения партийной советской номенклатуры – нового дворянства-​боярства, начавшего гнить на второй день после монопольного оформления своей власти.

Была в истории СССР попытка взять это «крапивное семя» в «ежовые рукавицы». С 1929 по 1953 партноменклатура – во время красного абсолютизма – была спортивной, поджарой и готовой в любую минуту сменить уютный кабинет в столице на неуютный барак на Крайнем Севере. Но, ухайдокав зело обидевшего красного самодержца, после похорон Сталина, партноменклатура уже никому ничего подобного не позволяла и за рекордно короткий срок – всего за 30 лет сгнила полностью и окончательно.

В день крушения СССР правильно вспоминать не только рухнувшее государство, но и анализировать причины этого крушения. Хотя бы для того, чтобы третий раз не наступить на одни и те же грабли…

Написал, прочитал и подумал – хорошее же пожелание я тут изрёк. А как не наступить, если перед нами поляна, полная самых разнообразных граблей, и весь вопрос опять упирается в качество элиты, в пресловутое и навязшее в зубах качество человеческого материала.

Хорошо было революционерам до революции. Они говорили – вот только прогоним буржуев и сразу же вырастим честных, неподкупных, самоотверженных и грамотных управленцев, с которыми хоть на Марс, хоть в Марианскую впадину – не страшно…. И вырастили Горбачева с Ельциным… Мы сейчас такого оптимизма уже позволить не можем. Наоборот – уверены – человек – существо упорное, за право грешить самым разнообразным способом цепляющееся отчаянно и фиг его поменяешь путем национализации средств производства – проверено на практике.

Но не хочется заканчивать черной меланхолией, поэтому выскажу источник моего личного оптимизма. Не тщу себя надеждой на пришествие светлого и непогрешимого Хорошего Царя, добрых и вдумчивых бояр, грамотных и рачительных царских холопов. Но есть у меня надежда, что вся мировая геополитическая и макроэкономическая конструкция разворачивается таким образом, что элита российская скоро придёт к оригинальной и нестандартной мысли: грабить Запад гораздо прибыльнее, проще и главное – безопаснее, чем продавать свою собственную державу за право рекламировать пиццу.

Осознание российской элитой этого нехитрого факта и положит начало расцвета самой России.

Сергей Васильев

https://e-news.su/mnenie-i-analitika/408545-kaplja-optimizma...