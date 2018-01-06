Авиакомпания «Ангара» — местные линии федеральной важности

Региональная авиакомпания «Ангара» имеет иркутскую «прописку», но лайнеры с её логотипом (основу авиапарка компании составляют самолёты семейства Ан-24 и Ан-148) можно встретить в аэропортах по всей Сибири и Дальнему Востоку. Сегодня много говорят о возрождении авиации регионального значения. Для многих уголков России это вопрос элементарного выживания. Ведь в большой стране довольно много населенных пунктов, добраться до которых, по сути, можно лишь по воздуху.

1. Авиакомпания «Ангара» базируется в Иркутске. Практически на берегу Ангары — международный аэропорт здесь расположен примерно в трех километрах от реки. 2. «Ангара» была создана в 2000 году на базе Иркутского авиаремонтного завода. Компания входит в группу «Истлэнд». Один из ключевых профилей холдинга — организация туризма в Восточной Сибири. В 2010 году «Ангара» объединилась с ЗАО «Авиакомпания ИркутскАВИА». Образованное в итоге слияния предприятие стало одним из крупнейших в Сибири авиаперевозчиков. 3. Основу авиапарка «Ангары» составляют проверенные временем машины КБ Антонова: семь Ан-24 и три самолёта Ан-26-100. 4. Более протяжённые межрегиональные полёты выполняются на ближнемагистральных лайнерах Ан-148-100Е. В парке «Ангары» таких бортов пять: три из них компания использует с 2012 года, ещё два были приобретены в лизинг в 2014-м. Причём это обновление авиапарка стало самым масштабным в Иркутской области за несколько десятков лет. 5. Эти лайнеры перевозят 70-85 пассажиров на расстояние до 4400 километров. 6. «Ангара» сегодня является одним из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Маршрутная сеть компании покрывает всю Иркутскую область. Но не только. Компания осуществляет регулярные рейсы по Сибири и Дальнему Востоку, чартерные рейсы по стране. Кроме того, с осени 2014 года «Ангара» располагает допуском к международным полётам. 7. Высота 10 километров. 8. Ан-148 на взлёте. «Сто сорок восьмые», специально заказанные «Ангарой» в «северном» варианте (дополнительный обогрев элементов конструкции и т.п.) хорошо зарекомендовали себя в непростых условиях эксплуатации в Сибири и на Дальнем Востоке. 9. «Уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на борту…». 10. Ан-148 совершил посадку в Талакане — это построенный на частные инвестиции аэропорт рядом с крупным нефтегазоконденсатным месторождением в Республике Саха (Якутия). 11. «Ангара» связывает якутский посёлок нефтяников с Иркутском, Красноярском и Новосибирском. 12. В месяц авиакомпания осуществляет около 300 рейсов. 13. Взлётно-посадочная полоса в Иркутске. 14. Лайнеру Ан-148 не требуется отдельный трап, что существенно упрощает и ускоряет подъём на борт и высадку пассажиров. 15. 16. Ранее я публиковал подробный репортаж о производстве Ан-148: Производство самолётов Ил-96-300 и Ан-148. ВАСО 17. 18. Самолёты Ан-24 и его изначально военно-транспортная модификация Ан-26. 19. Регистрация пассажиров на рейс «Иркутск — Бодайбо». В регионе, который отличается большой территорией и непростым ландшафтом, воздушное сообщение связывает Иркутск с целым рядом районных центров области. 20. Бодайбо расположен более чем в 1000 километрах к северо-востоку от Иркутска. Летают туда Ан-24 и Ан-26, перевозят около 50 пассажиров. 21. Кабина пилотов турбовинтового «Ана». 22. Штурман Ан-26. Согласно изначальным характеристикам такого самолёта, в его экипаж входило 6 человек. Однако модернизация радио- и навигационного оборудования сегодня позволяет сократить размер экипажа, но три человека — минимально допустимое количество. 23. В аэропорту Бодайбо действует грунтовая полоса длиной 1600 метров. 24. Глиссада. ВПП в Бодайбо расположена параллельно берегу реки Витим (это приток Лены). 25. Пробег и торможение на «грунтовке» вызывает пылевые завихрения. 26. Основанный золотодобытчиками в 1864-м и получивший статус города в 1903 году, Бодайбо расположен в труднодоступной местности Иркутской области. 27. Добираться до Бодайбо по земле очень долго и непросто — мост через Витим не достроен, машины переправляются на пароме летом или по льду зимой. Самолёты «Ангары» летают из Иркутска в Бодайбо и обратно 6 раз в неделю. 28. В Сибирском федеральном округе «Ангара» является крупнейшей среди авиакомпаний, которые эксплуатируют и производят техническое обслуживание самолетов Антонова. 29. Обслуживание на борту. 30. Республика Бурятия. Поселок городского типа Нижнеангарск на северной оконечности озера Байкал.

Песчаная коса — это часть территории узкого, пересекающего почти весь Байкал острова Ярки. 31. В аэропорту Нижнеангарска — бетонное покрытие. Но работает он только в светлое время суток. 32. Нижнеангарск был основан в середине 17-го века. Сегодня здесь живет около 4,5 тысяч человек — русские, буряты, эвенки и другие народности. В 1930 году здесь образовали государственный рыбзавод. Добыча рыбы и сегодня один из главных источников существования местных жителей. 33. «Muscle car». 34. Скамейка на берегу Байкала — место для размышлений о вечном. 35. Нижнеангарск для просторов Бурятии является настоящим «транспортным хабом». Есть станция на БАМе, неподалеку находится большой железнодорожный вокзал. Есть тут и порт. Большую роль для всего Северобайкальского района играет и авиация. Несмотря на различные кризисные явления, в республике стараются сохранить региональные воздушные перевозки. Свою лепту вносит и «Ангара»: в начале 2017 года авиакомпания запустила рейсы из Улан-Удэ в посёлки Таксимо и Нижнеангарск. 36. Байкал. 37. Заход на посадку в аэропорту Иркутска. 38. 39. 40. Тофалария. Живописный, но предельно труднодоступный горный регион в Нижнеудинском районе Иркутской области. 41. Авиатранспорт сейчас фактически единственная связь Тофаларии с «большой землёй». 42. Вертолёты Ми-8 компании «Ангара» перевозят и людей, и продукты питания. 43. Аэропорт посёлка Алыгджер. Населённый пункт, название которого по-тофаларски означает "ветер", от цивилизации отрезан непроходимыми горами. 44. Некогда сёла Тофаларии по два раза в день летал Ан-2. Сегодня - вертолёт через день-два, а то и раз в неделю в зависимости от сезона и населенного пункта. Это так называемые «социальные перевозки», себестоимость которых далеко не покрывается выручкой от продажи билетов. 45. Максимальный взлётный вес многоцелевого вертолёта Ми-8 — 12 тонн, крейсерская скорость 225 км/ч, предельная высота полета до 4000 метров, но, разумеется, обычно он летает значительно ниже. 46. В авиапарке «Ангары» сегодня 17 вертолетов Ми-8 различных модификаций, среди которых есть и «летающая скорая»: Ми-8 АМТ с медицинским модулем сможет обслуживать жителей Иркутской области и, в случае неотложной необходимости, соседних регионов, благодаря дополнительным бакам дальность полета медицинского вертолета возросла с 600 до 1000 километров. 47. На горизонте — горы Бурятии. 48. 49. Ангар «Ангары». 50. 51. «Ангара» известна не только региональными перевозками местного значения. Так, один из хабов компании находится в новосибирском «Толмачёво», откуда Ан-148 доставляют пассажиров в крупнейшие города Сибири и Дальнего Востока. 52. «Левое кресло». Командир Ан-24. 53. Штурвал Ан-24. 54. Парк современной реактивной техники «Ангары» в недалёком будущем должен серьезно расшириться за счёт лайнеров МС-21. Летом этого года на международном авиасалоне «МАКС-2017» в Жуковском авиакомпания «Ангара» подписала соглашение с корпорацией «Иркут» о приобретении трех самолетов . 55. 56. 57. Большое спасибо авиакомпании «Ангара» за организацию фотосъемки!