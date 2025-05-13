Территория Героев...(172)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Алексей Ефимов, кавалер двух орденов Мужества, назначен на должность уполномоченного губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО
«Кадровая программа "Время героев" даёт возможность сформировать новую профессиональную траекторию под руководством опытных наставников.
— отметил Алексей Ефимов, комментируя свое назначение.
Губернатор Приморского края подчеркнул, что новое назначение, безусловно, усилит команду краевого правительства:
«Не сомневаюсь, что опыт и личностные качества помогут Алексею успешно решать управленческие задачи, быть надежным товарищем и помощником участникам СВО и органам власти».
Алексей Витальевич Ефимов родился в Костроме в 1990 году. В 2012 году окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Краснодаре. За выполнение боевых задач Алексей Ефимов награждён двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалью «За отвагу». В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
https://t.me/tsargradtv/105703
Гвардии генерал-майор Никитин ЕвгенийУказом Верховного Главнокомандующего Командиру 40 ОГвБрМП Гвардии генерал-майору Никитину Евгению Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.
Евгений Валерьевич родился в Сасове в семье строителей. Выпускник Рязанского училища ВДВ. Служил в морской пехоте, прошел путь до командира 40-й гвардейской бригады Камчатской Флотилии.
Участвует в СВО с первых ее дней.
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Ефрейтор Степанов СергейУчастнику СВО из Усть-Ордынского Бурятского округа Сергею Степанову присвоено звание Героя Российской Федерации.
Сергей Степанов уроженец села Хамхар Нукутского района. По образованию ветеринар, работал в районном филиале станции по борьбе с болезнями животных.
На СВО отправился в июле 2024 года, служит стрелком-сапёром.
7 февраля 2025 года штурмовая группа под командованием ефрейтора Степанова стремительным рывком захватила позиции двух расчётов FPV-дронов противника, представлявших серьёзную угрозу для российских войск. Сергей Степанов первым ворвался на позиции, меткими бросками гранат уничтожил расчёт пулемёта прикрытия операторов БпЛА. Это обеспечило быстрое и безопасное продвижение своего личного состава вглубь позиций.
Несмотря на полученное в ходе штурма ранение, Степанов продолжил эффективно управлять группой. Она отбила попытку штурма. В ходе боя ефрейтор получил повторное осколочное ранение ноги, оказал себе первую помощь и продолжил руководить подразделением.
В ходе неравного боя, рискуя собственной жизнью, вызвал огонь артиллерии полка на себя. Умело корректируя его нанесение, подавил огневые точки противника и рассеял атакующие группы противника.
https://t.me/Baikal_Daily/74933
Прапорщик Магомедов МагомедПрапорщик Магомед Магомедов выполнял задачи по обеспечению специальной связью батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
Позиции подразделения подверглись атаке украинских боевиков. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.
В ходе очередного вражеского залпа специальная аппаратная связи была выведена из строя.
Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает подразделение четкого и координированного управления, прапорщик Магомедов лично, невзирая на атаки противника, оперативно восстановил работоспособность аппаратной.
Самоотверженные действия прапорщика Магомеда Магомедова на поле боя позволили восстановить управление подразделением, обеспечить устойчивую связь с командованием и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск.
https://t.me/rabotaembrat/9822
Младший сержант Васильев АлександрМладший сержант Александр Васильев, командуя экипажем танка, выполнял боевые задачи по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям ВС РФ при ведении наступательных действий на важном тактическом направлении.
В одном из боев при штурме опорных укреплений противника младший сержант Васильев получил задачу по огневому поражению укрытой в лесополосе живой силы врага. С минимальной дистанции Александр открыл огонь по вражеским позициям, поразив при этом пулеметную точку, опорный пункт и большое количество пехоты противника.
В результате точного огня российского экипажа танка под командованием Александра Васильева штурмовые группы российских войск заняли опорные пункты противника и в ходе скоротечного боя уничтожили оставшихся боевиков. Противник был выбит с занимаемого рубежа обороны.
Решительные действия младшего сержанта Александра Васильева, а также профессионализм и слаженность его экипажа способствовали успешному продвижению российских подразделений и закреплению на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/9817
Младший сержант Галин РафаэльМладший сержант Рафаэль Галин обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе российских Вооруженных Сил.
Российские военнослужащие, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли их с занимаемых позиций.
Отступая, вооруженные формирования противника, вели ответный минометный огонь по наступающим российским подразделениям.
В ходе очередного обстрела была поврежден ретранслятор, в результате чего связь в группе была утеряна.
Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Рафаэль, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять повреждения изделия. Высокий уровень профессионализма позволил младшему сержанту Галину оперативно восстановить работоспособность поврежденных узлов и заново развернуть радиосеть.
По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен удар.
Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Рафаэля Галина на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.
https://t.me/rabotaembrat/9818
Военнослужащий Востриков ИванИван Востриков, уроженец Кизляра, будучи мобилизованным, выполнял задачи в качестве наводчика. Во время исполнения боевой задачи он попал под обстрел артиллерии противника. Но несмотря на полученное ранение, вернулся в строй.
Позже, при выполнении задач, связанных с обеспечением наших войск, он получил второе ранение при подрыве на мине - на камазе наткнувшись на мину едва остался жив. Но вскоре, восстановившись после ранения, Иван снова вернулся в зону боевых действий.
Во время доставки снарядов на позиции ВС РФ, его машину атаковали дроны, при взрыве автомобиля Востриков получил сильный ожог, но продолжает нести службу.
За время нахождения на передовых позициях Иван Востриков был награжден за боевые отличия медалями Жукова и Суворова.
https://t.me/rabotaembrat/9821
Младший сержант Гусев ЕвгенийМладший сержант Евгений Гусев выполнял боевую задачу по ротации личного состава к линии боевого соприкосновения.
Умело управляя боевой машиной пехоты, передвигаясь по сложной пересеченной местности, Евгений Гусев доставил штурмовую группу к назначенной точке.
При высадке десанта Евгений Гусев метким огнем из штатного вооружения БМП уничтожил замаскированную пулеметную точку украинских боевиков.
Продолжая вести огонь по противнику, Евгений прикрывал штурмовую группу ВС РФ до закрепления на позициях, после чего забрал с позиций раненых российских военнослужащих и выдвинулся в исходный район. Выведя боевую машину из-под огня противника, Евгений Гусев оперативно доставил раненых в полевой госпиталь, чем спас им жизнь.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям младшего сержанта Евгения Гусева штурмовое подразделение ВС РФ заняло более выгодные рубежи, уничтожив противника, а также были спасены жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9820
Сержант Хисматуллин АртурКомандир БМП сержант Артур Хисматуллин выполнял боевую задачу по доставке личного состава к линии боевого соприкосновения на важном тактическом направлении наступления российских войск.
Подготовив боевую машину пехоты, сержант Хисматуллин вместе со штурмовой группой выдвинулся к назначенной точке.
В ходе движения Артур обнаружил в лесополосе группу пехоты противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометом. Быстро сориентировавшись в обстановке, Хисматуллин метким огнем из автоматической пушки поразил противника. Прибыв в назначенный район под плотным огнем врага, прикрыв пехоту броней, сержант Хисматуллин провел высадку десанта, поддержав его огнем по обнаруженному пулеметному расчету украинских боевиков.
Продолжая вести огонь, Артур сковал действия обороняющихся украинских боевиков, тем самым обеспечил прикрытие штурмовой группы во время закрепления на позициях, после чего вывел боевую машину из-под огня противника и вернулся в исходный район, сохранив технику.
Благодаря мужественным и решительным действиям сержанта Артура Хисматуллина штурмовое подразделение ВС РФ заняло более выгодные рубежи, не допустив при этом потерь.
https://t.me/rabotaembrat/9824
Младший сержант Олейников АлексейМладший сержант Алексей Олейников в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Алексей выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.
В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Олейников незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.
Благодаря высокому профессионализму и мужеству младшего сержанта Алексея Олейникова управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.
https://t.me/rabotaembrat/9838
Младший сержант Нуриахметов РадифМладший сержант Радиф Нуриахметов получил задачу восстановить связь с одним из подразделений бригады, попавшей под обстрел.
Прибыв с товарищем в установленный район, младший сержант Нуриахметов обнаружил поврежденную в результате обстрела аппаратуру связи. Оперативно восстановив работоспособность оборудования, военнослужащие приступили к настройке изделия.
В ходе настройки аппаратуры российских связистов атаковали два вражеских FPV-дрона. Быстро сориентировавшись в обстановке, Радиф меткими выстрелами из личного оружия уничтожил первый дрон противника. Второй беспилотник взорвался рядом с военнослужащими, в результате чего товарищ Радифа получил осколочные ранения. Нуриахметов, используя навыки тактической медицины, оказал ему необходимую помощь.
Грамотно используя имеющийся боевой опыт, младший сержант настроил каналы связи с подразделениями, после чего эвакуировал раненого сослуживца в точку эвакуации.
Восстановленные Радифом каналы связи в ходе выдвижения войск для проведения наступательных действий обеспечили устойчивое, непрерывное управление, что позволило выйти на рубежи атаки без потерь и в нужное время и нанести значительные потери противнику в заданном районе.
Благодаря грамотным и оперативным действиям младшего сержанта Радифа Нуриахметова удалось занять более выгодные рубежи на тактически значимом направлении и создать условия для дальнейшего наступления российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/9825
Младший сержант Хомушку СайынДействуя в составе подразделения мотострелков, младший сержант Сайын Хомушку выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения.
Подразделения украинских боевиков, стремясь отбить утраченные рубежи, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ.
В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Сайын, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь двум раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место.
После боя Хомушку, погрузив раненых на автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Сайына Хомушку позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим.
https://t.me/rabotaembrat/9837
Младший сержант Газетдинов Тимур,
рядовой Исаев ГригорийТанковый экипаж, в составе командира танка младшего сержанта Тимура Газетдинова и механика-водителя рядового Григория Исаева, получил задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника и обеспечить прорыв его обороны. Экипаж подготовил боевую машину к выполнению задачи и вошел во взаимодействие со штурмовыми подразделениями.
Скрытно выдвинувшись на рубеж, Газетдинов провел разведку местности и совместно с Исаевым определил маршрут движения.
Григорий на максимально возможной скорости приблизился к заграждениям противника и начал движение по заминированному участку. Противник обнаружил действия экипажа и начал вести обстрел танка. Экипаж танка, несмотря на обстрел и атаку FPV-дрона противника, продолжил выполнение боевой задачи, проделывая проход в минно-взрывном заграждении с помощью минного трала. Газетдинов, поняв что заминированный участок пройден, отдал команду на занятие позиции для ведения огня. Исаев оперативно вывел боевую машину на удобную огневую позицию, что позволило экипажу вести эффективное поражение огневых точек противника, прикрывая продвижение штурмовых групп российских войск по проделанному проходу.
После выполнения поставленной задачи рядовой Исаев несмотря на полученные повреждения, вывел боевую машину в безопасный район. После оперативного ремонта Тимур Газетдинов совместно с механиком-водителем подготовил танк к дальнейшим действиям.
Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Тимура Газетдинова и рядового Григория Исаева был обеспечен прорыв обороны противника на важном тактическом направлении, сохранены жизни российских военнослужащих и значительно улучшено положению по переднему краю.
https://t.me/rabotaembrat/9835Рядовой Василий Рябоконов, находясь на наблюдательном посту, обнаружил передвижение пехоты неприятеля и передал координаты на пункт управления.
Расчет самоходной артиллерийской установки точным ударом уничтожил боевиков. Попытка противника совершить ротацию на линии боевого соприкосновения была пресечена.
https://t.me/rabotaembrat/9841Командир артиллерийского орудия гвардии старшина Евгений Варламов сорвал план ВСУ и не дал зайти во фланг российским штурмовым отрядам, чтобы отрезать их от основных сил. В ходе боя враг потерял две единицы бронетехники, большое количество живой силы и отступил.
https://t.me/rabotaembrat/9842«Понравилось, что в армии всё четко, по расписанию, всё отточено и регламентировано. Нет такого, как в гражданской жизни: "Я опоздал", "Я забыл". Тут должно быть всё грамотно и вовремя».
Гвардии сержант Алексей Андреяшин служит в Армии России с 2019 года. По гражданскому образованию он — специалист по техобслуживанию и ремонту спецтранспорта и автотранспорта МЧС, а на СВО водит бронеавтомобиль «Тигр-М СпН».
О своей машине надо заботиться, как о родной, уверен Алексей: «Она тебя и привезёт, и спасёт… Ты элементарно в ней живёшь на выполнении задач». См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1506«Самое главное — беречь друг друга. И не предавать ни в коем случае. Даже ценой своей жизни».
Сержант Дамир Мустафин, который с первых дней спецоперации служил на Изюмском направлении в составе инженерно-маскировочного батальона, сформулировал три главных принципа, которые он вывел для себя за время боевой работы в зоне СВО.
По словам Дамира, «за ленточкой» пригождается не только военная выучка, но и простые правила, которым еще в детстве учили родители. Удивительно, но факт! См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1515Сержант Эдуард Чехонадских в зоне СВО служил стрелком инженерно-штурмового взвода: охранял саперов, которые вели разминирование. Его подразделение зашло «за ленточку» в апреле 2022-го. С тех пор военные инженеры прошли плечом к плечу множество ситуаций, которые составляют копилку их боевого опыта. Сегодня наш герой получает высшее образование в ТВВИКУ, чтобы знать и уметь больше, и стать грамотным офицером.
Но наш разговор с Эдуардом получился не столько о боях, сколько о смыслах и целях. О том, во что верят люди, которые сидят в окопах. Послушайте! См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Наводчик
г. Липецк
Погиб: г.Курск, Беловский р-н, н.п Макрушено
Ветеран боевых действий.
Добрый, отзывчивый, муж, папа, брат, друг.
Уходил на службу со словами «Кто если не я?»
https://t.me/geroisvorf/240515.08.1993-10.06.2023
Родился в г.Азове
Рядовой
Владимир окончил СОШ №1 в 2010г.
В 2011 был призван в армию РФ Московская область г. Чехов «Космические войска» Электромонтёром релейной защиты и автоматики. Вернувшись на гражданку в 2012 году поступил в Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессиональное училище №45 г. Азова.
В 2015г. получил Диплом о среднем профессиональном образовании по квалификации Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда.
После окончания учёбы устроился на работу в ОАО «ГАЗПРОМ» Ростов-на-Дону слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом выполнения газоопасных работ.
В 2020 году стал Индивидуальным предпринимателем открыв фирму по обслуживанию газовых котлов.
Весной 2023 года он принял решение отправиться добровольцем на фронт в зону СВО и встать на защиту мирного населения.
Погиб при выполнении боевого задания, попав под ракетный удар противника в Запорожской области с. Копачи.
https://t.me/geroisvorf/2421Антон родился в городе Россошь, Воронежской области.
С детства увлекался спортом.
В 2008 году Антон Сергеевич окончил школу номер 2 города Россошь. Сразу же после окончания школы он поступил в Россошанский колледж мясной и молочной промышленности на механическое отделение.
После окончания колледжа отправился служить срочную службу по распределению был отобран в элиту армии России в Воздушно Десантные войска. По окончанию срочной службы Антон Сергеевич ушел в военное дело, подписал контракт и остался работать в городе Ульяновск в военной части номер 01011 , за время работы по контракту не однократно был отмечен и награждён за профессионализм, решительность и ответственное отношение к службе. За время срочной службы и работы в части Антон Сергеевич совершил более 25 прыжков с парашютом.
После получения травмы Антону Сергеевичу пришлось уйти с военной службы. Он снова начал гражданскую жизнь, растил детей, работал.
27 сентября 2022 года получив повестку о мобилизации сразу явился в Заволжский военкомат города Ульяновск. Пройдя двухмесячную переподготовку в части которой он ранее работал по контракту отправился на Военную спец операцию в составе штурмовой бригады Воздушно десантных войск. Начинал на линии соприкосновения в городе Бердянск, Бахмут, Авдеевка, Мариуполь и других.
Ефрейтор Антон Сергеевич Харьковский погиб при выполнении военного задания по устранению нацистских группировок в Херсонской области селе Крынки, погибнув от кассетной атаки.
У него осталось трое детей.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://t.me/geroisvorf/2403Ермолаев Алексей Сергеевич
Лейтенант
Разведчик
Командир отряда.
г. Красноярск
Погиб: Украина
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://t.me/geroisvorf/2413Младший сержант
Ивантеевка, Московская область
Закончил школу №6 г. Ивантеевка
Погиб: Украина,Харьковская область,Купянский район, населённый пункт Лозовая.
https://t.me/geroisvorf/2431Улан-Удэ, Республика Бурятия
Родился 30 апреля 1986 г.
Обучался в Шарагольской средней общеобразовательной школе, окончил 9 классов в 2003 году.
В 2004 году был призван для прохождения срочной службы в ряды Российской Армии. Службу по призыву проходил в войсковой части 3695 в г. Ангарск, Иркутской области, в должности стрелка.
4 апреля 2006 года, уволен в запас по окончанию срока службы.
С 2006 г по 2009 г. занимался индивидуальной трудовой деятельностью – заготовкой стройматериалов. С 2008 по 2010 гг. проходил службу по контракту в Чеченской Республике г. Шали, в войсковой части № 94645.
С 2012 по 2017 гг. служил в пожарной команде № 1706 — Сосновый Бор, в должности командира пожарного отделения.
В апреле 2018 г. заключил контракт на прохождение службы в войсковой части 69647, был назначен на должность пулеметчика мотострелкового батальона, в июне 2018 года назначен стрелком – помощником гранатометчика мотострелкового батальона. С мая 2019 года состоял в должности разведчика – снайпера разведывательного взвода мотострелкового батальона.
С апреля 2021 года — старший стрелок мотострелкового батальона войсковой части 69647.
9 марта 2022 года в ходе проведения специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, национальной безопасности Российской Федерации гвардии ефрейтор Ногаев Понтелеймон Александрович погиб.
Награжден орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/nogajka-pontelejmon-aleksandrovich/Лейтенант
Командир 1 отделения, 3 группы,1 роты,19 отряда "Барс"
Ростов-на-Дону
Погиб при выполнении боевого задания, во время минометного обстрела, вызвав огонь на себя.
Гвардии сержант Будаев МэргэнМэргэн Самбуевич родился 24 апреля 1986 года в с. Эдэрмык Кижингинского района Республики Бурятия, был старшим ребенком в семье.
В 1992 году пошел в 1-й класс Верхнекижингинской средней школы с. Эдэрмык. С 1995 года начал активно заниматься боксом. В связи с переездом в 1999 году семьи Будаевых в с. Кижингу Кижингинского района Мэргэн продолжил обучение в Кижингинской средней школе имени Хоца Намсараева, которую успешно окончил в 2003 году, а также посещал секцию бокса при Кижингинской ДЮСШ.
Мэргэн выбрал себе позывной «Тунгус» в память о легендарном стрелке-снайпере Великой Отечественной войны Семене Номоконове.
После успешного окончания школы в 2003 году поступил на очное отделение агрономического факультета БГСХА имени Филиппова В.Р., которое окончил в 2008 году.
Будучи студентом продолжил серьезно и результативно заниматься боксом. Он становился: двухкратным победителем первенства Бурятии по боксу среди юниоров, двухкратным призером всероссийских турниров по этому виду спорта в г. Иркутске и Улан-Удэ.
В 2005 году выполнил норматив кандидата в мастера спорта РФ по боксу.
В период с 2008 по 2009 гг. проходил срочную службу в ВС РФ.
В 2011 году заключил контракт с 14-й отдельной гвардейской ордена Кутузова бригадой специального назначения г. Хабаровск.
В 2019 году Мэргэн создал семью. В этом же году родилась дочь. Проходя службу в бригаде, неоднократно выезжал в зону вооруженного конфликта на территорию Северо-Кавказского региона.
За успешное выполнение боевых задач неоднократно награждался ведомственными наградами МО РФ.
С первых дней участвовал в специальной военной операции на разных направлениях.
Командир роты рассказывал о нем:
«Тунгус — таким был позывной разведчика-снайпера Мэргэна Будаева. Отстаивал государственные интересы Российской Федерации, боролся с националистическим режимом властей Украины, освобождал народ Донбасса. Находившись в зоне специальной военной операции с 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения сменил три тактических направления, был ранен четыре раза, два из них тяжело, после реабилитации вновь возвращался в строй, осознавая, что нужен своим боевым товарищам и Родине. Только подтвержденных видеофиксацией ликвидированных целей до 25 военнослужащих противника.
Удостоен ряда государственных наград и наград Министерства обороны, орденов и медалей.
Свою боевую деятельность на СВО в составе разведывательной группы Специального назначения (далее РГ СпН) гвардии старший сержант Будаев начал с выполнения задач на Киевском направлении. Гостомель, Ирпень, Буча- места его славы.
События и обстоятельства тех дней засекречены, но стоит отметить, что за выполнение специальных задач под Киевом, за проявленные отвагу и самоотверженность в боевых действиях он был удостоен государственной награды – медалью Жукова.
После подразделение Тунгуса было переброшено на Изюмское направление, где бои развернулись в лесистой местности, одним из ярких моментов стало проведение засадных мероприятий РГ СпН, в состав которой входил гвардии сержант Будаев.
За храбрость и личное мужество при исполнении воинского долга был награжден орденом Мужества.
Летом 2022 года, бригада начала принимать участие в боях на южно-донецком направлении. Тунгус в составе снайперской пары, постоянно уходил в «свободную охоту». После начала масштабного наступления войск не один раз ему приходилось менять снайперскую винтовку на автомат и проводить штурмовые действия в составе группы спецназа.
За мужество и героизм проявленные в боях под населённым пунктом Владимировка, а также при зачистке н.п. Шахтёрское, Тунгус удостоен медали «За отвагу» и знака отличия — Георгиевский крест IV степени.
В феврале 2025 года разведывательной группе, в составе которой был Тунгус поступила боевая задача – проникнуть в тыл противника с юго-восточной стороны н.п. Константинополь на Донецком направлении и закрепиться в этом населенном пункте. Команда снайперов во главе с Мэргэном Будаевым, рискуя своими жизнями выполнила тактический прием отвлечения противника от основных сил штурмующей группы и подверглась обстрелу, вызвав огонь на себя. Противник, узнав, что действия осуществляет подразделение спецназа направило основные, превосходящие по численности силы. Находясь в сложнейших условиях, уже будучи ранен старший разведчик-снайпер Мэргэн Будаев со своими сослуживцами, продолжал вести огневую поддержку в течение 4-х суток. Боевая задача была выполнена, но, к сожалению, с боевыми потерями».
Гвардии сержант старший разведчик-снайпер Будаев Мэргэн Самбуевич погиб во время выполнения задачи в феврале 2025 года, посмертно представлен к ордену Мужества.
За проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга неоднократно награждался государственными наградами: медаль Жукова, орден Мужества, медаль «За отвагу», знак отличия Георгиевский крест IV степени, орден Мужества (посмертно). Также ведомственными наградами: медаль «За боевые отличия», медаль «За боевые отличия», медаль «За воинскую доблесть I степени», медаль «За воинскую доблесть II степени», медаль «Участник маневров войск (сил) Восток-2018», нагрудный знак «За службу на Кавказе».
Руководством 14-й отдельной гвардейской ордена Кутузова бригады специального назначения г. Хабаровск принято решение об установке бронзового бюста воину-Герою, истинному патриоту и защитнику Отечества гвардии сержанту Будаеву Мэргэну Самбуевичу.
https://t.me/geroirossii/8258
https://t.me/geroirossii/8259
Гвардии старший лейтенант Вавилов ЕвгенийКомандир штурмовой роты
Бузулук, Оренбургская область
17.03.2001 - 16.03.2024
Закончив школу, Женя поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище ( ДВОКУ). В 2023 году состоялся досрочный выпуск лейтенантов. Женя закончил училище с отличием и направлен для дальнейшей службы в Самарскую область, откуда в июле 2023 года убыл в зону СВО.
Сначала был ком. взвода, за проявленный героизм при выполнении поставленной задачи досрочно присвоено звание старшего лейтенанта и назначен командиром роты штурмовиков.
Дважды был ранен.
Смертельное ранение получил при зачистке Авдеевки.
Награжден:
Орденом Мужества,
медалью За Отвагу,
За боевые отличия,
Участника СВО,
За освобождение Авдеевки
Ефрейтор Полковников ПавелПолковников Павел Александрович
Снайпер, оператор, зам. Командира
Красногорск, Московская область
05.02.1996 - 04.12.2024
История о Пашке, молодом человеке, ушедшем на войну из-за безответной любви и финансовых трудностей. Он мечтал доказать свою значимость и обрести смысл. После недолгого отпуска дома, полного радости и планов, он вернулся на фронт.
4 декабря, их позиция была обнаружена и уничтожена серией ударов. Осталась лишь память о его улыбке, мечтах и желании защитить Родину.
Погиб в Харьковской области, г. Волчанск
Гвардии рядовой Дмитриев СергейДмитриев Сергей Александрович
09.03.1998 года рождения
Механик — водитель
г. Псков
Панцирь — С1.
Отражал атаки врага в Луганске, Донецке и на Белгородском приграничье. Более 200 сбитых целей.
2 Георгиевских креста IV и III степени.
Рядовой Идрисов РадикИдрисов Радик Рафикович
Доброволец
Разведчик
29.08.1985 - 18.07.2024
Погиб: Город Авдеевка
Рядовой Честиков ВиталийЧестиков Виталий Владимирович
Водитель
Село Дубовка, Ставропольский край
13.06.1984 - 05.10.2023
Виталий родился в селе Дубовское Шпаковского района Ставропольского края.
С 1991 г. по 1999 г. обучался в СОШ № 16 с. Дубовка. После школы получил профессиональное технического образование, по специальности механизатор.
С 2002 г. по 2004 г.г. призван на срочную службу в ряды Российской армии. После срочной службы вернулся в родное село и стал работать в СПК «Дубовский» водителем. Далее сменил ряд профессий и работал дальнобойщиком, механиком водителем.
В 2009 г. женился, в 2010 г. родилась дочь.
13.10.2022 г. по мобилизации призван на СВО. Сражался на Запорожском направлении на территориях Луганской и Донецкой народных республик.
26.09.2023 г. получил тяжелое ранение. 05.10.2023 г. от полученных ранений, скончался в госпитале им. Бурденко.
За самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении поставленной воинской задачи, награжден «Орденом мужества» — посмертно.
Ефрейтор Голев АлексейГолев Алексей Михайлович
Пулеметчик
посёлок Вишнёвка, Курская область
19.06.1977 - 12.03.2023
12.03.2023 подразделения войсковой части 41680, в которых в том числе выполнял задачи Голев А.М. (позывной Шнур), прибыли к н.п Водяное Донецкой народной республики. После чего выдвинулись к высоте 086 для её штурма.
В этот же день около 7:30 при штурме данной высоты личный состав указанной воинской части попал под миномётный обстрел. При отходе из указанного населенного пункта в Голева А.М. попал миномётный осколок, ввиду чего последнему оторвало левую ногу, по тазобедренный сустав, началось обильное кровотечение. В результате полученного ранения Голев А.М. скончался на месте.
Награждён орденом Мужества посмертно.
Старший прапорщик Видовский АндрейВидовский Андрей Федорович
Старшина стрелковой роты стрелкового батальона (резервного)
Видовский Андрей Федорович родился 15.09.1978г. в с. Толстово-Васюковское Буденновского района Ставропольского края. Окончив 11 классов МОУ СОШ 4 с. Новая Жизнь Буденновского района Ставропольского края, осенью 1996 г. был принят на срочную военную службу. И с того момента началась его «военная жизнь».
За все годы своей военной службы, он неоднократно был в горячих военных точках (Вторая Чеченская война, Ливия, Сирия, Судан, Африка).
Был награжден за отвагу и мужество за победу над ИГИЛ Сирия, а также неоднократно принимал боевые действия в Украине.
В сентябре 2023 г. был направлен в н.п. Приютное Запорожской области.
06.10.2023 в ходе выполнения боевых задач по штурму опорного пункта противника, из-за высокой плотности минометного огня противника, погиб старший прапорщик Видовский Андрей Федорович.
Рядовой Гулин СергейГулин Сергей Васильевич
Гранатомётчик
Село Льгово, Рязанская область
22.10.1988 - 08.08.2024
В процессе наступательных действий в районе населенного пункта Невское (ЛНР), выполняя боевую задачу по захвату и удержанию опорного пункта противника, отвлек на себя огонь противника для успешного штурма товарищами, после чего подвергся массивному артиллерийскому обстрелу, в результате чего получил ранения, не совместимые с жизнью.
За отвагу и стойкость при выполнении боевой задачи был награждён орденом Мужества (посмертно).
Рядовой Востриков МаксимВоинская должность: Водитель автомобильного отделения взвода обеспечения зенитно ракетного дивизиона Тихоокеанского флота
Село Большая Иня, Красноярский край
07.12.1996 - 30.06.2024
Погиб: Украина, Харьковская область, Харьковский район, Глубокое
За время службы получил медаль «За воинскую доблесть», после гибели удостоен государственной наградой.
https://герои-сво.рф/geroi/vostrikov-maksim-aleksandrovich/
Военнослужащий Новиков ДмитрийНовиков Дмитрий Михайлович
Кировск, Мурманская область
28.10.2000 - 10.04.2025
Погиб: Демидовка
Медаль За отвагу
Военнослужащий Шипицын МаксимШипицын Максим Сергеевич
Киренск, Иркутская область
10.01.1987 - 21.01.2024
21 января 2024 года, выполняя боевое задание в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, верный военной присяге и долгу, проявив стойкость и мужество, погиб.
Рядовой Фыкалов ВадимФыкалов Вадим Викторович
Елизово, Камчатский край
09.08.2004 - 16.11.2024
Матрос
Погиб выполняя воинский долг при освобождении ДНР.
Сержант Захаров КонстантинЗахаров Константин Евгеньевич
Сапер
Арамиль, Свердловская область
29.03.1995 - 10.05.2024
Погиб: с. Соловьёво, ДНР
Награжден
орденом Мужества,
медалью За разминирование,
медалью За храбрость II степени
Рядовой Солтымурадов АртёмСолтымурадов Артём Борисович
Село Коллонтай, Калужская область
28.05.1996 - 13.11.2024
Ушел на фронт добровольцем в июне 2024 и был одним из бойцов 106 разведывательного отряда, сослуживцы отмечают его находчивость, мужественность и стремление помочь.
Погиб: Кисловка, Купянский р-н, Украина
Младший сержант Камкин НиколайКамкин Николай Юрьевич
Енисейск, Красноярский край
04.05.1990 - 06.01.2025
Погиб: д. Кругленькое, Курская область
В ночь на Рождество закрыл собой вход в блиндаж с сослуживцами от вражеского FPV-дрона. Ценой своей жизни спас 8 сослуживцев.
Ефрейтор Шепёлкин ВладиславШепёлкин Владислав Сергеевич
Старший разведчик
20.06.1996 - 13.04.2025
Руководитель группы ФПВ, за доблестное выполнение боевых задач награжден ведомственным знаком «за Отличие», медалью «Участника СВО», «Георгиевским Крестом IV степени».
Погиб: Харьковская обл, Купянский р-н, н.п. Табаевка
Ефрейтор Заблоцкий ЕвгенийЗаблоцкий Евгений Владимирович
Деревня Сидоровка, Омская область
07.09.1995 - 26.07.2023
Евгений в марте 2023 г заключил контракт на прохождение военной службы. Был направлен на боевую подготовку в рес. Таджикистан г.Душанбе.
С мая 2023 г проходил службу в Луганской Народной Республике водителем боевой машины «Урал».
За боевые заслуги был представлен к боевым наградам:
медали «Суворова»,
«За боевые отличия»,
нагрудному знаку «Отважный».
При выполнении очередного боевого задания погиб в ЛНР, г. Кременная.
Награждён Орденом Мужества (посмертно).
Младший сержант Крылов СергейКрылов Сергей Владимирович
Командир отделения старший мастер мотострелкового отделения
г. Астрахань
14.10.1983 - 11.11.2023
Погиб: н.п. Андреевка
Сержант Калмыков КонстантинКалмыков Константин Александрович
Старший оператор отделения артиллерийской разведки противотанковой артиллерийской батареи противотанкового артиллерийского дивизиона
Калмыков Константин Александрович родился 10.05.1992 года в селе Еленовка Оренбургской области.С 1999 года по 2010 год обучался в Еленовской средней общеобразовательной школе. С детства участвовал в спортивных и военно-патриотических мероприятий. За достижения имеет грамоты и медали за районные и областные соревнования по бегу, по теннису.
24.10.2022 года Константин был мобилизован для участия в боевых действиях в ходе специально-военной операции.
Первоначально проходил боевое слаживание в городе Саратове, оттуда 19.01.2023 года был направлен в республику Беларусь. В Беларусии он пробыл до 14.05.2022, а затем переправлен был на Украину сержантом оператором отделения артиллерийской разведки артиллерийского дивизиона воинской части 29593,полка 1194.
26.10.23 года Константин погиб на территории Украины Донецкой Народной Республики в районе села Андреевка.
Посмертно награжден Орденом Мужества.
У Константина осталась жена и дочка.
Гвардии младший лейтенант Шайкенов ЕрмекШайкенов Ермек Ерайбасович
Родился Ермек 08.12.1996 года в деревне Новоказанка Сладковского района Тюменской области. В 2014 году закончил Сладковскую среднюю общеобразовательную школу, после чего поступил учиться в Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования «Филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации в г. Омске, где продолжал учиться до 2019 г.
В это же время был заключён контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на время обучения и 5 лет после её окончания, до 11.06.2024.
С 06.2019 г. по 08.2019 г. — заместитель командира танковой роты по вооружению танкового батальона 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, г. Юрга, Кемеровская область.
С 2019 года — командир танкового взвода танковой роты по вооружению танкового батальона 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, г. Юрга, Кемеровская область.
12.06.2021 г. было присвоено звание старший лейтенант.
30 марта 2022 г. подразделение старшего лейтенанта Шайкенова Е. Е. получило задачу на выдвижение в указанный населённый пункт вблизи Луганской Народной Республики, прорвав оборону противника.
В ходе выполнения боевой задачи экипаж старшего лейтенанта Шайкенова Е. Е. прикрывал действия колонны. По ходу движения танк наехал на мину противника — прогремел взрыв, настолько сильный, что танк подкинуло и окутало огнём и чёрным дымом. Только спустя несколько десятков секунд из дыма и огня появился Шайкенов Е. Е. и незамедлительно бросился к люку своего наводчика для дальнейшей его эвакуации из танка. После чего продолжил попытку эвакуации погибшего механика-водителя, но, к сожалению, разгоревшийся огонь не позволил сделать этого — сдетонировал боекомплект танка.
Бой продолжался. К этому моменту старший лейтенант Шайкенов Е. Е. и наводчик танка, под шквальным огнём противника, продвигались к нашим позициям вслепую, поскольку получили тяжелейшие ожоги роговиц глаз и ожоги лица, в результате чего почти на 10 часов полностью потеряли зрение. Спустя лишь сутки их смогли эвакуировать и вывести с позиции в безопасный район.
За проявленное мужество и самоотверженность старший лейтенант Шайкенов Е. Е. 12 августа 2022 года был удостоен государственной награды — медали «За отвагу».
В феврале 2023 г. в районе н. п. Чернопоповка Луганской Народной Республики получил задачу на сопровождение и прикрытие штурмовой группы. В ходе движения экипаж танка, возглавляемый старшим лейтенантом Шайкеновым Е. Е., обнаружил опорный пункт противника и незамедлительно принял решение открыть огонь. В ходе боя экипаж танка Шайкенова Е. Е. выбил противника из опорного пункта, тем самым открыв проход штурмовой группе для дальнейшего выполнения задачи. Благодаря грамотным и умелым действиям старшего лейтенанта Шайкенова Е. Е. опорный пункт был уничтожен.
30 марта 2023 г. в районе н. п. Чернопоповка экипаж старшего лейтенанта Шайкенова Е. Е., продвигаясь по указанному маршруту, наткнулся на зону сплошного минирования. Ввиду отсутствия инженерной группы и времени для её прибытия (группа находилась на открытой местности, где была угроза обнаружения и обстрела противником), старшим лейтенантом Шайкеновым Е. Е. было принято решение о разминировании маршрута своими силами. При разминировании одно из взрывных устройств оказалось не извлекаемым, что и привело к гибели старшего лейтенанта Шайкенова Е. Е.
Благодаря героизму и мужеству старшего лейтенанта Шайкенова Е. Е. экипаж танка и штурмовая группа выполнили поставленную задачу.
За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, старший лейтенант Шайкенов Ермек Ерайбасович представлен к государственной награде — ордену Мужества (посмертно).
Младший сержант Гайдышев АланСтрелок
г. Ставрополь
11.03.2004 - 02.02.2025
Гайдышев Алан родился в городе Ипатово, проживал в ауле Юсуп-Кулакский.
Отслужив срочную службу жил в городе Ставрополь.
Героически погиб в ДНР, н.п Сухие Ялы.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Старший лейтенант Соломоненко ИванСоломоненко Иван Иванович, герой СВО.
Заместитель командира роты по работе с личным составом
Советск, Калининградская область
14.05.1975 - 08.07.2024
За время прохождения службы награжден медалями :
«За воинскую доблесть» 2 степен
«За спасение погибавших».
Погиб при штурме населенного пункта Красногоровка (ДНР).
Награжден орденом Мужества посмертно.
Старший лейтенант Чадаев МаксимЧадаев Максим Николаевич
Командир инженерно-сапёрного взвода
село Верхнее, Курганская область
22.01.1996 - 14.04.2025
Погиб: ЛНР, Дëмино-Александровка
Награжден медалью «Участник СВО»
Сержант Горин ЮрийГорин Юрий Васильевич
Командир отделения инженерно-саперного батальона
Село Купля, Рязанская область
28.07.1996 - 19.04.2025
2016–2021 служил в Вооружённых Силах Российской Федерации в 98-й воздушно-десантной дивизии, 661-м отдельном инженерно-сапёрном батальоне. Участвовал в контртеррористической операции в Чечне (КТО).
С 2021 по 2022 год принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» в Ливии и Центральноафриканской Республике.
С мая по август 2022 года проходил службу в Вооружённых Силах РФ в подразделении «Ахмат» в Луганской Народной Республике.
С 2022 по 2023 год работал в ЧОП «Старк» на территории ЛНР.
С августа 2023 по апрель 2025 года вновь служил в ВС РФ в составе 98-й воздушно-десантной дивизии, 661-го отдельного инженерно-сапёрного батальона в Донецкой Народной Республике.
Погиб на Украине.
Имеет следующие награды:
Медаль Министерства обороны РФ «За разминирование» (2024 год),
медаль «80 лет 661-му гвардейскому отдельному инженерно-сапёрному батальону»,
медаль «За храбрость» II степени (2023 год),
знак отличия — крест «Крещён огнём» IV степени («Витязь Руси», 2022 год),
медаль «За ратную доблесть» (2020 год),
медаль «75 лет 661-му гвардейскому отдельному инженерно-сапёрному батальону»,
медаль Министерства обороны РФ «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения» (2019 год),
медаль «Генерал А. П. Ермолов» (2018 год),
медаль «Участник контртеррористической операции на Кавказе» (2018 год),
медаль «За охрану объектов специальной военной операции» (2024 год),
орден Мужества (при жизни).
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Покури со мной дед. Якут Алданский & Suno AI
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