Территория Героев...(172)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Алексей Ефимов, кавалер двух орденов Мужества, назначен на должность уполномоченного губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками СВО

«Кадровая программа "Время героев" даёт возможность сформировать новую профессиональную траекторию под руководством опытных наставников.

В новой должности продолжу работу по расширению соцзащиты участников СВО и их семей в интересах защитников страны»,

— отметил Алексей Ефимов, комментируя свое назначение.

Губернатор Приморского края подчеркнул, что новое назначение, безусловно, усилит команду краевого правительства:

«Не сомневаюсь, что опыт и личностные качества помогут Алексею успешно решать управленческие задачи, быть надежным товарищем и помощником участникам СВО и органам власти».

Алексей Витальевич Ефимов родился в Костроме в 1990 году. В 2012 году окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Краснодаре. За выполнение боевых задач Алексей Ефимов награждён двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалью «За отвагу». В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

https://t.me/tsargradtv/105703

Гвардии генерал-майор Никитин Евгений Указом Верховного Главнокомандующего Командиру 40 ОГвБрМП Гвардии генерал-майору Никитину Евгению Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Евгений Валерьевич родился в Сасове в семье строителей. Выпускник Рязанского училища ВДВ. Служил в морской пехоте, прошел путь до командира 40-й гвардейской бригады Камчатской Флотилии.

Участвует в СВО с первых ее дней.

https://t.me/relatives155/25579

Ефрейтор Степанов Сергей Участнику СВО из Усть-Ордынского Бурятского округа Сергею Степанову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Сергей Степанов уроженец села Хамхар Нукутского района. По образованию ветеринар, работал в районном филиале станции по борьбе с болезнями животных.

На СВО отправился в июле 2024 года, служит стрелком-сапёром.

7 февраля 2025 года штурмовая группа под командованием ефрейтора Степанова стремительным рывком захватила позиции двух расчётов FPV-дронов противника, представлявших серьёзную угрозу для российских войск. Сергей Степанов первым ворвался на позиции, меткими бросками гранат уничтожил расчёт пулемёта прикрытия операторов БпЛА. Это обеспечило быстрое и безопасное продвижение своего личного состава вглубь позиций.

Несмотря на полученное в ходе штурма ранение, Степанов продолжил эффективно управлять группой. Она отбила попытку штурма. В ходе боя ефрейтор получил повторное осколочное ранение ноги, оказал себе первую помощь и продолжил руководить подразделением.

В ходе неравного боя, рискуя собственной жизнью, вызвал огонь артиллерии полка на себя. Умело корректируя его нанесение, подавил огневые точки противника и рассеял атакующие группы противника.

https://t.me/Baikal_Daily/74933

Прапорщик Магомедов Магомед Прапорщик Магомед Магомедов выполнял задачи по обеспечению специальной связью батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Позиции подразделения подверглись атаке украинских боевиков. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

В ходе очередного вражеского залпа специальная аппаратная связи была выведена из строя.

Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает подразделение четкого и координированного управления, прапорщик Магомедов лично, невзирая на атаки противника, оперативно восстановил работоспособность аппаратной.

Самоотверженные действия прапорщика Магомеда Магомедова на поле боя позволили восстановить управление подразделением, обеспечить устойчивую связь с командованием и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/9822

Младший сержант Васильев Александр Младший сержант Александр Васильев, командуя экипажем танка, выполнял боевые задачи по оказанию огневой поддержки штурмовым подразделениям ВС РФ при ведении наступательных действий на важном тактическом направлении.

В одном из боев при штурме опорных укреплений противника младший сержант Васильев получил задачу по огневому поражению укрытой в лесополосе живой силы врага. С минимальной дистанции Александр открыл огонь по вражеским позициям, поразив при этом пулеметную точку, опорный пункт и большое количество пехоты противника.

В результате точного огня российского экипажа танка под командованием Александра Васильева штурмовые группы российских войск заняли опорные пункты противника и в ходе скоротечного боя уничтожили оставшихся боевиков. Противник был выбит с занимаемого рубежа обороны.

Решительные действия младшего сержанта Александра Васильева, а также профессионализм и слаженность его экипажа способствовали успешному продвижению российских подразделений и закреплению на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/9817

Младший сержант Галин Рафаэль Младший сержант Рафаэль Галин обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе российских Вооруженных Сил.

Российские военнослужащие, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли их с занимаемых позиций.

Отступая, вооруженные формирования противника, вели ответный минометный огонь по наступающим российским подразделениям.

В ходе очередного обстрела была поврежден ретранслятор, в результате чего связь в группе была утеряна.

Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Рафаэль, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять повреждения изделия. Высокий уровень профессионализма позволил младшему сержанту Галину оперативно восстановить работоспособность поврежденных узлов и заново развернуть радиосеть.

По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен удар.

Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Рафаэля Галина на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/9818

Военнослужащий Востриков Иван Иван Востриков, уроженец Кизляра, будучи мобилизованным, выполнял задачи в качестве наводчика. Во время исполнения боевой задачи он попал под обстрел артиллерии противника. Но несмотря на полученное ранение, вернулся в строй.

Позже, при выполнении задач, связанных с обеспечением наших войск, он получил второе ранение при подрыве на мине - на камазе наткнувшись на мину едва остался жив. Но вскоре, восстановившись после ранения, Иван снова вернулся в зону боевых действий.

Во время доставки снарядов на позиции ВС РФ, его машину атаковали дроны, при взрыве автомобиля Востриков получил сильный ожог, но продолжает нести службу.

За время нахождения на передовых позициях Иван Востриков был награжден за боевые отличия медалями Жукова и Суворова.

https://t.me/rabotaembrat/9821

Младший сержант Гусев Евгений Младший сержант Евгений Гусев выполнял боевую задачу по ротации личного состава к линии боевого соприкосновения.

Умело управляя боевой машиной пехоты, передвигаясь по сложной пересеченной местности, Евгений Гусев доставил штурмовую группу к назначенной точке.

При высадке десанта Евгений Гусев метким огнем из штатного вооружения БМП уничтожил замаскированную пулеметную точку украинских боевиков.

Продолжая вести огонь по противнику, Евгений прикрывал штурмовую группу ВС РФ до закрепления на позициях, после чего забрал с позиций раненых российских военнослужащих и выдвинулся в исходный район. Выведя боевую машину из-под огня противника, Евгений Гусев оперативно доставил раненых в полевой госпиталь, чем спас им жизнь.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям младшего сержанта Евгения Гусева штурмовое подразделение ВС РФ заняло более выгодные рубежи, уничтожив противника, а также были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9820

Сержант Хисматуллин Артур Командир БМП сержант Артур Хисматуллин выполнял боевую задачу по доставке личного состава к линии боевого соприкосновения на важном тактическом направлении наступления российских войск.

Подготовив боевую машину пехоты, сержант Хисматуллин вместе со штурмовой группой выдвинулся к назначенной точке.

В ходе движения Артур обнаружил в лесополосе группу пехоты противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометом. Быстро сориентировавшись в обстановке, Хисматуллин метким огнем из автоматической пушки поразил противника. Прибыв в назначенный район под плотным огнем врага, прикрыв пехоту броней, сержант Хисматуллин провел высадку десанта, поддержав его огнем по обнаруженному пулеметному расчету украинских боевиков.

Продолжая вести огонь, Артур сковал действия обороняющихся украинских боевиков, тем самым обеспечил прикрытие штурмовой группы во время закрепления на позициях, после чего вывел боевую машину из-под огня противника и вернулся в исходный район, сохранив технику.

Благодаря мужественным и решительным действиям сержанта Артура Хисматуллина штурмовое подразделение ВС РФ заняло более выгодные рубежи, не допустив при этом потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9824

Младший сержант Олейников Алексей Младший сержант Алексей Олейников в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Алексей выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Олейников незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.

Благодаря высокому профессионализму и мужеству младшего сержанта Алексея Олейникова управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9838

Младший сержант Нуриахметов Радиф Младший сержант Радиф Нуриахметов получил задачу восстановить связь с одним из подразделений бригады, попавшей под обстрел.

Прибыв с товарищем в установленный район, младший сержант Нуриахметов обнаружил поврежденную в результате обстрела аппаратуру связи. Оперативно восстановив работоспособность оборудования, военнослужащие приступили к настройке изделия.

В ходе настройки аппаратуры российских связистов атаковали два вражеских FPV-дрона. Быстро сориентировавшись в обстановке, Радиф меткими выстрелами из личного оружия уничтожил первый дрон противника. Второй беспилотник взорвался рядом с военнослужащими, в результате чего товарищ Радифа получил осколочные ранения. Нуриахметов, используя навыки тактической медицины, оказал ему необходимую помощь.

Грамотно используя имеющийся боевой опыт, младший сержант настроил каналы связи с подразделениями, после чего эвакуировал раненого сослуживца в точку эвакуации.

Восстановленные Радифом каналы связи в ходе выдвижения войск для проведения наступательных действий обеспечили устойчивое, непрерывное управление, что позволило выйти на рубежи атаки без потерь и в нужное время и нанести значительные потери противнику в заданном районе.

Благодаря грамотным и оперативным действиям младшего сержанта Радифа Нуриахметова удалось занять более выгодные рубежи на тактически значимом направлении и создать условия для дальнейшего наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9825

Младший сержант Хомушку Сайын Действуя в составе подразделения мотострелков, младший сержант Сайын Хомушку выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим и транспортировке их в медицинские учреждения.

Подразделения украинских боевиков, стремясь отбить утраченные рубежи, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ.

В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Сайын, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь двум раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место.

После боя Хомушку, погрузив раненых на автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Сайына Хомушку позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/9837

Младший сержант Газетдинов Тимур,

рядовой Исаев Григорий Танковый экипаж, в составе командира танка младшего сержанта Тимура Газетдинова и механика-водителя рядового Григория Исаева, получил задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника и обеспечить прорыв его обороны. Экипаж подготовил боевую машину к выполнению задачи и вошел во взаимодействие со штурмовыми подразделениями.

Скрытно выдвинувшись на рубеж, Газетдинов провел разведку местности и совместно с Исаевым определил маршрут движения.

Григорий на максимально возможной скорости приблизился к заграждениям противника и начал движение по заминированному участку. Противник обнаружил действия экипажа и начал вести обстрел танка. Экипаж танка, несмотря на обстрел и атаку FPV-дрона противника, продолжил выполнение боевой задачи, проделывая проход в минно-взрывном заграждении с помощью минного трала. Газетдинов, поняв что заминированный участок пройден, отдал команду на занятие позиции для ведения огня. Исаев оперативно вывел боевую машину на удобную огневую позицию, что позволило экипажу вести эффективное поражение огневых точек противника, прикрывая продвижение штурмовых групп российских войск по проделанному проходу.

После выполнения поставленной задачи рядовой Исаев несмотря на полученные повреждения, вывел боевую машину в безопасный район. После оперативного ремонта Тимур Газетдинов совместно с механиком-водителем подготовил танк к дальнейшим действиям.

Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Тимура Газетдинова и рядового Григория Исаева был обеспечен прорыв обороны противника на важном тактическом направлении, сохранены жизни российских военнослужащих и значительно улучшено положению по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/9835 Рядовой Василий Рябоконов, находясь на наблюдательном посту, обнаружил передвижение пехоты неприятеля и передал координаты на пункт управления.

Расчет самоходной артиллерийской установки точным ударом уничтожил боевиков. Попытка противника совершить ротацию на линии боевого соприкосновения была пресечена.

https://t.me/rabotaembrat/9841 Командир артиллерийского орудия гвардии старшина Евгений Варламов сорвал план ВСУ и не дал зайти во фланг российским штурмовым отрядам, чтобы отрезать их от основных сил. В ходе боя враг потерял две единицы бронетехники, большое количество живой силы и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/9842 «Понравилось, что в армии всё четко, по расписанию, всё отточено и регламентировано. Нет такого, как в гражданской жизни: "Я опоздал", "Я забыл". Тут должно быть всё грамотно и вовремя».

Гвардии сержант Алексей Андреяшин служит в Армии России с 2019 года. По гражданскому образованию он — специалист по техобслуживанию и ремонту спецтранспорта и автотранспорта МЧС, а на СВО водит бронеавтомобиль «Тигр-М СпН».

О своей машине надо заботиться, как о родной, уверен Алексей: «Она тебя и привезёт, и спасёт… Ты элементарно в ней живёшь на выполнении задач». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1506 «Самое главное — беречь друг друга. И не предавать ни в коем случае. Даже ценой своей жизни».

Сержант Дамир Мустафин, который с первых дней спецоперации служил на Изюмском направлении в составе инженерно-маскировочного батальона, сформулировал три главных принципа, которые он вывел для себя за время боевой работы в зоне СВО.

По словам Дамира, «за ленточкой» пригождается не только военная выучка, но и простые правила, которым еще в детстве учили родители. Удивительно, но факт! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1515 Сержант Эдуард Чехонадских в зоне СВО служил стрелком инженерно-штурмового взвода: охранял саперов, которые вели разминирование. Его подразделение зашло «за ленточку» в апреле 2022-го. С тех пор военные инженеры прошли плечом к плечу множество ситуаций, которые составляют копилку их боевого опыта. Сегодня наш герой получает высшее образование в ТВВИКУ, чтобы знать и уметь больше, и стать грамотным офицером.

Но наш разговор с Эдуардом получился не столько о боях, сколько о смыслах и целях. О том, во что верят люди, которые сидят в окопах. Послушайте! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1517