Жизнь между прошлым и будущим

Есть только миг между прошлым и будущим.

Именно он называется жизнь.

Кто из нас не читал это чудесное стихотворение Леонида Дербенева, не слушал песню «Есть только миг» в исполнении Олега Ануфриева? Эту песню пели и поют молодые, пожилые и люди среднего возраста. И то, что это музыкальное произведение является популярным, вряд ли кто будет оспаривать.

Песенные строки получились настоящие. В них нет ничего замысловатого, надуманного, пафосного. Они заставляют задуматься о таких простых, но нужных вещах, как преданность, дружба и жизнь. Поэтому и западают в душу, пробивают слезу и не оставляют равнодушным ни одного человека.

В эти строки вложена непоколебимая мудрость, подаренная человечеству в знак любви, веры и надежды в лучшее будущее.

А что значат слова: «Миг между прошлым и будущим»? Мне кажется, что миг – это мостик, который незримо связывает нашу прошлую жизнь с будущей жизнью. А мост – это настоящее, которое непосредственно связывает между собой прошлое и будущее.

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА

Очень часто можно услышать: «Эта книга прочитана. Закрою эту страницу и начну жизнь с чистого листа». Разве можно начать жизнь с чистого листа? Можно ли вычеркнуть из настоящей жизни часть жизни, которую ты прожил. В той жизни у тебя были друзья, любимая работа, планы, мечты. Пусть там ты допускал ошибки. На ошибках учатся. Проанализировав, их можно исправить.

Как начать жизнь с чистого листа, когда все буквально рушится под ногами? Какой смысл расставания с прошлым для приобретения будущего? Чтобы достичь желаемого результата, несмотря на жизненные трудности, настало время побеждать, а не показывать белый флаг своего поражения.

Можно поменять среду обитания, отправиться в путешествие полное открытий, новых впечатлений, новых знакомств. Откладывать возможность стать счастливым — таким недугом сегодня болеет практически каждый.

Начать жизнь с чистого листа, значит наметить путь к цели, но не остановиться на пол пути, не отправлять затею в долгий ящик. Потому что это является примером старых привычек. Если мы будем откладывать свои планы, мечты, затеи в долгий ящик, тогда зачем начинать жизнь с чистого листа?

У меня есть знакомая, которая каждый раз начинает все с чистого листа, наступая на те же грабли. Жизнь не стоит на месте. Она похожа на быструю реку. И не возможно в реку войти дважды из-за течения. Река несет свои воды величаво, словно говорит: «Посмотрите на меня. Я спокойна, красива». Но лишь подует ветерок и пойдет рябь гулять по водным просторам.

Так и в жизни. Наша жизнь быстротечна и не прощает ошибок и промахов. В нашей жизни есть и горы, и подводные камни. Их можно обойти стороной, продумав до последнего хода свой новый маршрут.

ЖИЗНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Жизнь ошибок не прощает. Недаром в народе говорят: «Как аукнется, так и откликнется. Жизнь протянется, всего достанется».

Верно подмечено. На себе испытала. Жизнь била меня кнутом и кормила сладким пряником. Я никогда не плакала, не строила из себя жертву. Не люблю людей, которые постоянно ноют от того, как им плохо. А кому легко? Жизнь не приносит нам удачу счастье, любовь на блюдечке с голубой каемочкой. За жизнь под солнцем надо бороться.

Начинать жизнь с чистого листа, значит верить в лучшее будущее, найти свое призвание в новой жизни. Необходимо верить в лучшее будущее. В основу своего будущего нужно заложить новые планы, мечты, счастье, любовь.

Начинать жизнь с чистого листа, значит сказать прошлому «Прощай!». Не жить прошлым, не тянуть его в свою новую жизнь. Необходимо в прошлом оставить свои страхи, обиды, финансовые проблемы, если таковые имели место «Быть»! Отказаться от пагубных привычек. Леность, сварливость, зависть мешают жить и развиваться. Поэтому их необходимо оградить от руля жизненного управления.

Начинать жизнь с чистого листа, значит кардинально изменить настоящую жизнь. Новая жизнь не наступит, если не разорвать ее связь с прошлым. Изменяя свою настоящую жизнь, надо подумать, что в ней надо кардинально менять, что можно взять с собою из прошлой жизни в настоящую.

В настоящей жизни можно сменить круг общения, избавив себя от людей постоянно стонущих и сетующих на жизненные обстоятельства. Общение не должно приносить в нашу жизнь негативные ассоциации. Надо постоянно укреплять моральный дух, не бросать слова на ветер.

Начать жизнь с чистого листа, значит не ожидать лучшего момента. Он просто может не наступить. Каждый прожитый день – это жизненный экзамен, который нельзя провалить. Надо верить в чудо и достижение новых высот. Иначе стоило ли начинать жизнь с чистого листа!

НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВЫЕ ПРАВИЛА

Мне много раз приходилось начинать жизнь с чистого листа. Но никогда я не сжигала за собой мостов. Я делала выводы прожитого времени. И свой чистый лист начинала с анализа прежних ошибок.

Кардинально все пришлось менять в своей жизни в лихие 90-е. Развал Союза, не востребованность, безработица. Знания, которые были приобретены ранее, никому не нужны. Стали востребованными бухгалтеры, юристы, адвокаты. Работы нет, денег нет. И впереди пустота, растерянность.

Новая жизнь, новые правила, новые приоритеты. Здесь и сработало правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не сжигать за собой мостов. Провести анализ ошибок, неудач и наметить новые пути.

Выжила. Сработали золотые правила: вера в счастливое будущее, призвание в новой жизни, отказ от вредных привычек (лени и постоянного нытья в ожидании манны небесной).

Вновь обрела гармонию с окружающим миром. Избавилась от друзей – нытиков, привыкших, чтобы им давали, чем больше, тем лучше. Приобрела новую специальность, изучила компьютер, приобрела много новых, целеустремленных друзей. Все получилось. Как говорится: утерла нос, тем, кто предрекал мне крах и полную катастрофу.

Начала жизнь с чистого листа. В своей новой жизни вновь сделала карьеру. Вновь обрела счастье, радость. Взяла себе за правило: «Лучше держать синицу в руках, чем наблюдать за журавлем в небе».

В заключении хочу сказать: «Не бойтесь начинать жизнь с чистого листа. Надо помнить, что изменить свою жизнь нельзя только в том случае, если вы умерли!». Возраст не приговор. В любом возрасте можно стать счастливым, если только захотеть!