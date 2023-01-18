Вагнера никогда не выходят из строя

Предприниматель обсудил с ними ряд актуальных вопросов, в том числе обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Среди затронутых тем был удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию госпиталя в Первомайске. Пригожин лично побывал на месте происшествия во время новогодней поездки по Донбассу. «Вчера (31.12.2022) прилет был [в госпиталь] — попали в центр хирургии. Парню проводили операцию на животе, ракета HIMARS прошла рядом, пробила все этажи и дошла до подвала. Пациент, у которого был раскрыт живот, два хирурга рядом с ним и медсестра остались живы, его откатили в соседнее помещение и закончили операцию. Потом перевезли, все нормально. А так там было порядка шести человек погибших и несколько раненных на момент нашего отъезда. Мы всех перевозили сразу в Луганск и другие места. Негодяи, конечно, в новый год решили ударить по больнице» , — рассказал Пригожин.

Представители центра в свою очередь отчитались о том, что на объекте все спокойно — он функционирует в штатном режиме. При этом возник вопрос о трансфере пострадавших в боях бойцов туда, где потерявших конечности раненных могут обеспечить качественными протезами. «Раньше вы давали свой самолет на доставку наших ребят на протезирование в Питер. Сейчас проблематично стало с самолетами, не дают аэропорта», — спросил один из работников. Федеральное агентство новостей

Пригожин объяснил сложившуюся ситуацию. «Сегодня мы всех заберем, нам дали такую возможность. Что касается моего самолета — он специально стоит, чтобы можно было ребят перетаскивать. Вот, например, он находится здесь, потому что подошло время протезирования, надо ехать в Питер, где врачи целыми днями вкалывают как папа Карло. После этого нужно будет примерить протез, вернуть бойца сюда обратно, чтобы он спокойно находился здесь [на реабилитации] еще месяц, после изготовления поехать поставить протез. А дальше либо в бой обратно, чтобы сыновья чиновников не погибали, либо домой, либо оставаться здесь», — сказал предприниматель. Скрины из ролика

Бизнесмен Пригожин отметил, что находится под санкциями США, как и его самолет. В этих условиях некие недоброжелатели из Москвы пытаются помешать трансферу бойцов между реабилитационным центром и Петербургом. Тем не менее бизнесмен отметил, что полон решимости найти тех, кто чинит препятствия защитникам Донбасса.

«Есть какие-то подонки и негодяи, которые, вероятнее всего из-за того, что мой самолет находится под санкциями США, не дают возможность прилетать в Анапу. Я не думаю, что они из министерства обороны, сомневаюсь в этом. Скорее всего это какие-то негодяи, которые сидят вокруг Кремля и думают, как заработать бабосов. Но будем этот вопрос решать», — пообещал Пригожин.

https://riafan.ru/23828967-evgenii_prigozhin_poobeschal_nait...



Бойцы ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных, получившие тяжелые ранения во время боевых действий, отправлены на лечение в Санкт-Петербург, где они получат протезы взамен поврежденных конечностей. Сопровождал их в поездке Евгений Пригожин, который ранее посещал их на реабилитации в Анапе.

https://t.me/orchestra_w/4107

"Музыканты" в окрестностях посёлка Белогоровка, где продолжаются бои.

Этот участок фронта можно назвать "Бермудским треугольником" для украинцев.

Родственники ищут бойцов 81 ОАеМБр - ситуация особенно обострилась после захода "вагнеровцев" в Нижнюю Белогоровку в ноябре.

https://t.me/orchestra_w/4127

Участники боевых действий

"Музыканты" рассказали о том, сколько боеприпасов уходит во время боев на бахмутском направлении. Немало.

Стоит сказать, что и украинские боевики тратят снарядов прилично: в три раза больше, чем в Сталинграде. "Сорок первый - сорок пятый отдыхают. Эти нацисты высаживают из танка бк по человеку. Снаряды не жалеют" - констатировал Пригожин.

https://t.me/orchestra_w/4129

"Музыкант", который работает в компании с 2014 года, рассказал Пригожину, что почти каждую новогоднюю ночь встречает в условиях боевых действий.

https://t.me/orchestra_w/4135

Евгений Пригожин посетил реабилитационный центр в Анапе, где встретился с ранеными бойцами "Оркестра" из числа бывших заключенных. Он обсудил с ними актуальные вопросы об их будущем и правила жизни после завершения контракта: после ранения по состоянию здоровья не все смогут вернуться на передовую, но тех, кто вернётся к гражданской жизни, не оставят на произвол судьбы. Пригожин навестил раненых вагнеровцев в реабилитационном центре в Анапе и ещё раз объяснил, какая судьба ждет бойцов из числа бывших заключённых после пребывания в зоне СВО. "Первое: все получают компенсацию за потерю ноги, руки - за полученные ранения. Если жив-здоров, все в порядке, ноги-руки на месте: либо возвращаются к нам, либо едут домой, но не бедокурят. Дальше уже разберемся, кто кем будет работать. Никого не бросим". «Если жив-здоров, все в порядке, ноги-руки на месте: либо возвращаются к нам, либо едут домой, но не бедокурят. Милиция к вам должна относиться с уважением. Есть помилование, бумага, благодарность от главы республики и медаль "За отвагу". Все те, кто воевал, их получают, исключений пока нет. Тех, кого можно считать исключением, с нами здесь нет. В каждом городе есть наши юристы и вам выдадут книжечку с их телефонами. По любым затруднениям связывайтесь с ними. Не помогут они - мне сообщат, сам выйду на губернатора».

https://t.me/orchestra_w/4137

В общении с бойцами многие выразили желание остаться в той семье, которую они обрели. Все говорят спасибо за второй шанс обретения не только жизни, но и смысла. И называют его вторым отцом!Этот парень (не назвал ни имени, ни позывного) собирается вернуться и служить Родине. На вопрос корреспондента, что именно поменялось в нем и его жизни, ответил, что поменялись ценности. И это не просто слова. Он понял, что он нужен Родине и он встанет грудью на ее защиту и будет стоять до конца. Вы посмотрите на это лицо и эти глаза!!! Много потеряли (имеется в виду ноги-руки), но больше приобрели. Мы стали единой, крепкой семьей, где каждый другого поддержит в любую минуту. А еще у многих появилась Вера. Когда сидишь в окопе между небом и землей и в любой момент может прилететь, хорошо осознаешь, что именно вера в Бога помогает. Многие крестились.

https://t.me/ssigny/52770

Евгений Пригожин навестил раненых штурмовиков Вагнера в луганской больнице, которых туда эвакуировали после прилета в больницу Первомайска. Проверил их состояние. Часть остаются в этом госпитале, а часть эвакуируются в профильные. Именно по характеру ранения. Вот эта группа ждет машину. Зашел и к лежащим в палатах. Вот, говорит, привел корреспонденов, которые послушают все, что Вы думаете и скажете. Предприниматель всё больше становится народным любимцем.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10202

Штурмы "Оркестра" после установления контроля над Бахмутской ОШ в конце декабря продолжают развивать наступление в Соледаре. Сообщается, что парни практически вышли к местным соляным рудникам, которых в городе несколько.

Все рудники соединены между собой развитой системой подземных коммуникаций, которые противник улучшил.

На данный момент под контролем украинцев находятся огромные соединенные друг с другом и укрепленные подземные помещения на глубине нескольких сотен метров.

Система рудников используется как подземная крепость: там у противника и помещения для личного состава, склады боеприпасов и в некоторых местах - даже ангары для техники.

По уровню сложности для штурма рудники посоревнуются со знаменитой "Азовсталью" в Мариуполе.

Впрочем, освобождения такой крепости бойцам "Вагнера" по силам: можно вспомнить подземные тоннели боевиков в Сирии, которые "музыканты" зачищали в 2015-2018 годах, а также штурм Углегорской ТЭС в Светлодарске.

https://t.me/orchestra_w/4142

Противник был выбит с позиций у железнодорожной станции Деконская в Соледаре. Ситуация для украинцев в Соледаре в конце декабря сильно ухудшилась - результат продвижения ЧВК "Вагнер" с села Бахмутское на сам город, а также взятие штурмами под контроль улиц Спортивной и Ломоносова и улицы Володарского, ведущей к станции, в восточной части города.

https://t.me/orchestra_w/4146

ДНР ✪ Окрестности Бахмута ✪ октябрь 2022 Немного атмосферных фото бойцов ЧВК «Вагнер» вам в ленту.

https://t.me/photopmc/341

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретился с бывшими заключенными, отработавшими свой контракт в "Оркестре". Всех их наградили медалями за отвагу, кто-то получил уже вторую. Пригожин подчеркнул, что бойцы сделали для Родины больше, чем кто-либо. После этого он призвал их более не совершать преступления.

«Получаете помилование, получаете бумагу, в которой будет написано, что судимости все сняты: последняя и все предыдущие. Если жив-здоров, всё впорядке, ноги-руки на месте, те, кто возвращаются к нам — возвращаются к нам. Те, кто не возвращаются к нам и едут домой: не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением: есть помилование, есть бумага, есть благодарность главы республики (ЛНР/ДНР), есть медаль «За отвагу». Медали, все те, кто воевал — все получают».

Евгений Пригожин рассказал раненным бойцам ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключённых о тех условиях, которые они получают после выписки из реабилитационного центра.

Помимо условий, озвучены требования к образу жизни после возвращения домой:

«Много не бухаем. Наркотики не употребляем. Баб не насилуем. Только по любви или за деньги. Не грабим. Не воруем».

"Не залетайте больше. Если кому-то захочется дополнительного адреналина - давайте к нам обратно, тут его хватает".

https://t.me/orchestra_w/414

Первая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой в сопровождении Евгения Пригожина Евгений Пригожин рано утром проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК «Вагнер» бывших заключенных. Всех их ранее наградили медалями «За отвагу». Раненые получили дополнительные награды. Напоследок бизнесмен произнес долгую речь. Он рассказал о вреде алкоголя, наркотиков и прочих соблазнов, среди которых и тяга к адреналину. «Кого-то я вижу последний раз, а с кем-то увидимся еще не раз. Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали родину, все были готовы погибнуть за эти 180 дней, и не было ни дня, который был бы легче чем все остальные. Теперь надо держать себя в руках». Пригожин поблагодарил бойцов и сказал, что двери ЧВК «Вагнер» для них всегда открыты.

На месте побывал спецкорреспондент ФАН Аббас Джума

https://t.me/Abbasdjuma/12742

«Мы теперь другие люди»: бывшие заключенные из ЧВК «Вагнер» начинают новую жизнь Экс-заключенные, рискнувшие жизнью на фронте в составе ЧВК «Вагнер», теперь свободны. Несмотря на то что они выполнили свой долг, почти все воспринимают возвращение домой лишь как небольшой отпуск, после которого они обязательно вернутся в строй. Работа в «оркестре» подарила им не только второй шанс, но и фактически новую семью.

https://t.me/Abbasdjuma/12744

Как всегда, тема Ответы Пригожина выйдет без рассылки. Можно посмотреть, пройдя по ссылке: Ответы Пригожина Евгения Викторовича на запросы

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок