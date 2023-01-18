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Вагнера никогда не выходят из строя

•Некоторые рождаются, чтобы умереть, ради того, чтобы жили другие•Вагнера никогда не выходят из строяЕвгений Пригожин посетил часовню «Группы Вагнера», которая расположена в населённом пункте Горячий ключ.Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяНа её же территории расположены и скульптуры некоторым отдельным геройским поступкам «музыкантов». А также один из трёх памятников российским добровольцам, которые выполнены по прообразу «вагнеровца». Другие два расположены в Луганске и местности Хайян, что в сирийской провинции Хомс.Вагнера никогда не выходят из строя«Где это произошло и когда, я вам не скажу. Два человека остались прикрывать своих... Встал в полный рост, махнул рукой, чтобы они уходили и погиб.»
Евгений Пригожин рассказал историю одного из памятников, установленных у часовни ЧВК Вагнер в Горячем Ключе.
Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяПомимо этого, есть и своя Аллея Героев, где на мемориальных досках с личными номерами «оркестрантов», отмечены и их награды, как государственные, так и внутренние. У некоторых по два и более Орденов Мужества, а также по пять, и даже семь Чёрных Крестов.Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяЕсть также и своё кладбище, там хоронят тех, у кого не осталось родственников или близких, а погребение в родных городах не предоставляется возможным по разным причинам. Сюда погибшие бойцы попадают в том числе и из морга, который также посетил Евгений Пригожин. Евгений Пригожин показал огромное кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае. Поведение Пригожина резко контрастирует с другими официальными лицами и их отношением к потерям. Бойцы "Вагнера" наибольшие потери несут в боях за Бахмут. Штурм города-крепости продолжается с августа.Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяНекоторые тела погибших он старается встречать и провожать в последний путь сам, как, например, недавно погибших лётчиков, что смог вернуть со стороны противника путём личных переговоров.Вагнера никогда не выходят из строя
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Евгений Пригожин пообещал найти тех, кто мешает перевозке бойцов ЧВК «Вагнер» на реабилитацию.Евгений Пригожин пообещал найти тех, кто мешает перевозке бойцов ЧВК «Вагнер» на реабилитациюФедеральное агентство новостей

Российский бизнесмен Евгений Пригожин посетил центр реабилитации бойцов ЧВК «Вагнер» в Анапе, где пообщался с местным персоналом и находящимися на лечении «музыкантами», в том числе бывшими заключенными.

Предприниматель обсудил с ними ряд актуальных вопросов, в том числе обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Среди затронутых тем был удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию госпиталя в Первомайске. Пригожин лично побывал на месте происшествия во время новогодней поездки по Донбассу.
«Вчера (31.12.2022) прилет был [в госпиталь] — попали в центр хирургии. Парню проводили операцию на животе, ракета HIMARS прошла рядом, пробила все этажи и дошла до подвала. Пациент, у которого был раскрыт живот, два хирурга рядом с ним и медсестра остались живы, его откатили в соседнее помещение и закончили операцию. Потом перевезли, все нормально. А так там было порядка шести человек погибших и несколько раненных на момент нашего отъезда. Мы всех перевозили сразу в Луганск и другие места. Негодяи, конечно, в новый год решили ударить по больнице», — рассказал Пригожин.

Представители центра в свою очередь отчитались о том, что на объекте все спокойно — он функционирует в штатном режиме. При этом возник вопрос о трансфере пострадавших в боях бойцов туда, где потерявших конечности раненных могут обеспечить качественными протезами.
«Раньше вы давали свой самолет на доставку наших ребят на протезирование в Питер. Сейчас проблематично стало с самолетами, не дают аэропорта», — спросил один из работников.Евгений Пригожин пообещал найти тех, кто мешает перевозке бойцов ЧВК «Вагнер» на реабилитациюФедеральное агентство новостей

Пригожин объяснил сложившуюся ситуацию.
«Сегодня мы всех заберем, нам дали такую возможность. Что касается моего самолета — он специально стоит, чтобы можно было ребят перетаскивать. Вот, например, он находится здесь, потому что подошло время протезирования, надо ехать в Питер, где врачи целыми днями вкалывают как папа Карло. После этого нужно будет примерить протез, вернуть бойца сюда обратно, чтобы он спокойно находился здесь [на реабилитации] еще месяц, после изготовления поехать поставить протез. А дальше либо в бой обратно, чтобы сыновья чиновников не погибали, либо домой, либо оставаться здесь», — сказал предприниматель.Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяСкрины из ролика

Бизнесмен Пригожин отметил, что находится под санкциями США, как и его самолет. В этих условиях некие недоброжелатели из Москвы пытаются помешать трансферу бойцов между реабилитационным центром и Петербургом. Тем не менее бизнесмен отметил, что полон решимости найти тех, кто чинит препятствия защитникам Донбасса.Вагнера никогда не выходят из строя
«Есть какие-то подонки и негодяи, которые, вероятнее всего из-за того, что мой самолет находится под санкциями США, не дают возможность прилетать в Анапу. Я не думаю, что они из министерства обороны, сомневаюсь в этом. Скорее всего это какие-то негодяи, которые сидят вокруг Кремля и думают, как заработать бабосов. Но будем этот вопрос решать»,  пообещал Пригожин.
https://riafan.ru/23828967-evgenii_prigozhin_poobeschal_nait...

Бойцы ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных, получившие тяжелые ранения во время боевых действий, отправлены на лечение в Санкт-Петербург, где они получат протезы взамен поврежденных конечностей.Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяСопровождал их в поездке Евгений Пригожин, который ранее посещал их на реабилитации в Анапе.
https://t.me/orchestra_w/4107

"Музыканты" в окрестностях посёлка Белогоровка, где продолжаются бои.Вагнера никогда не выходят из строя
Этот участок фронта можно назвать "Бермудским треугольником" для украинцев. 
Родственники ищут бойцов 81 ОАеМБр - ситуация особенно обострилась после захода "вагнеровцев" в Нижнюю Белогоровку в ноябре.
https://t.me/orchestra_w/4127

Вагнера никогда не выходят из строяУчастники боевых действий

"Музыканты" рассказали о том, сколько боеприпасов уходит во время боев на бахмутском направлении. Немало.Вагнера никогда не выходят из строя
Стоит сказать, что и украинские боевики тратят снарядов прилично: в три раза больше, чем в Сталинграде.Вагнера никогда не выходят из строя"Сорок первый - сорок пятый отдыхают. Эти нацисты высаживают из танка бк по человеку. Снаряды не жалеют" - констатировал Пригожин.
https://t.me/orchestra_w/4129

Вагнера никогда не выходят из строя"Музыкант", который работает в компании с 2014 года, рассказал Пригожину, что почти каждую новогоднюю ночь встречает в условиях боевых действий.
https://t.me/orchestra_w/4135

Евгений Пригожин посетил реабилитационный центр в Анапе, где встретился с ранеными бойцами "Оркестра" из числа бывших заключенных.Вагнера никогда не выходят из строяОн обсудил с ними актуальные вопросы об их будущем и правила жизни после завершения контракта: после ранения по состоянию здоровья не все смогут вернуться на передовую, но тех, кто вернётся к гражданской жизни, не оставят на произвол судьбы. Пригожин навестил раненых вагнеровцев в реабилитационном центре в Анапе и ещё раз объяснил, какая судьба ждет бойцов из числа бывших заключённых после пребывания в зоне СВО.Вагнера никогда не выходят из строя"Первое: все получают компенсацию за потерю ноги, руки - за полученные ранения. Если жив-здоров, все в порядке, ноги-руки на месте: либо возвращаются к нам, либо едут домой, но не бедокурят. Дальше уже разберемся, кто кем будет работать. Никого не бросим".Вагнера никогда не выходят из строя«Если жив-здоров, все в порядке, ноги-руки на месте: либо возвращаются к нам, либо едут домой, но не бедокурят. Милиция к вам должна относиться с уважением. Есть помилование, бумага, благодарность от главы республики и медаль "За отвагу". Все те, кто воевал, их получают, исключений пока нет. Тех, кого можно считать исключением, с нами здесь нет. В каждом городе есть наши юристы и вам выдадут книжечку с их телефонами. По любым затруднениям связывайтесь с ними. Не помогут они - мне сообщат, сам выйду на губернатора».
https://t.me/orchestra_w/4137

В общении с бойцами многие выразили желание остаться в той семье, которую они обрели.Вагнера никогда не выходят из строяВсе говорят спасибо за второй шанс обретения не только жизни, но и смысла. И называют его вторым отцом!Этот парень (не назвал ни имени, ни позывного) собирается вернуться и служить Родине. На вопрос корреспондента, что именно поменялось в нем и его жизни, ответил, что поменялись ценности. И это не просто слова. Он понял, что он нужен Родине и он встанет грудью на ее защиту и будет стоять до конца. Вы посмотрите на это лицо и эти глаза!!!Вагнера никогда не выходят из строяМного потеряли (имеется в виду ноги-руки), но больше приобрели. Мы стали единой, крепкой семьей, где каждый другого поддержит в любую минуту. А еще у многих появилась Вера. Когда сидишь в окопе между небом и землей и в любой момент может прилететь, хорошо осознаешь, что именно вера в Бога помогает. Многие крестились.Вагнера никогда не выходят из строя
https://t.me/ssigny/52770

Евгений Пригожин навестил раненых штурмовиков Вагнера в луганской больнице, которых туда эвакуировали после прилета в больницу Первомайска.Вагнера никогда не выходят из строяПроверил их состояние. Часть остаются в этом госпитале, а часть эвакуируются в профильные. Именно по характеру ранения.Вагнера никогда не выходят из строяВот эта группа ждет машину.Вагнера никогда не выходят из строяЗашел и к лежащим в палатах.Вагнера никогда не выходят из строяВот, говорит, привел корреспонденов, которые послушают все, что Вы думаете и скажете.Вагнера никогда не выходят из строяПредприниматель всё больше становится народным любимцем. 
https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10202

Штурмы "Оркестра" после установления контроля над Бахмутской ОШ в конце декабря продолжают развивать наступление в Соледаре. Вагнера никогда не выходят из строяСообщается, что парни практически вышли к местным соляным рудникам, которых в городе несколько.
Все рудники соединены между собой развитой системой подземных коммуникаций, которые противник улучшил.
На данный момент под контролем украинцев находятся огромные соединенные друг с другом и укрепленные подземные помещения на глубине нескольких сотен метров.
Система рудников используется как подземная крепость: там у противника и помещения для личного состава, склады боеприпасов и в некоторых местах - даже ангары для техники. 
По уровню сложности для штурма рудники посоревнуются со знаменитой "Азовсталью" в Мариуполе.
Впрочем, освобождения такой крепости бойцам "Вагнера" по силам: можно вспомнить подземные тоннели боевиков в Сирии, которые "музыканты" зачищали в 2015-2018 годах, а также штурм Углегорской ТЭС в Светлодарске.
https://t.me/orchestra_w/4142

Противник был выбит с позиций у железнодорожной станции Деконская в Соледаре. Вагнера никогда не выходят из строяСитуация для украинцев в Соледаре в конце декабря сильно ухудшилась - результат продвижения ЧВК "Вагнер" с села Бахмутское на сам город, а также взятие штурмами под контроль улиц Спортивной и Ломоносова и улицы Володарского, ведущей к станции, в восточной части города.
https://t.me/orchestra_w/4146

ДНР ✪ Окрестности Бахмута ✪ октябрь 2022Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяНемного атмосферных фото бойцов ЧВК «Вагнер» вам в ленту.
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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретился с бывшими заключенными, отработавшими свой контракт в "Оркестре". Всех их наградили медалями за отвагу, кто-то получил уже вторую.Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяПригожин подчеркнул, что бойцы сделали для Родины больше, чем кто-либо. После этого он призвал их более не совершать преступления.
«Получаете помилование, получаете бумагу, в которой будет написано, что судимости все сняты: последняя и все предыдущие. Если жив-здоров, всё впорядке, ноги-руки на месте, те, кто возвращаются к нам — возвращаются к нам. Те, кто не возвращаются к нам и едут домой: не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением: есть помилование, есть бумага, есть благодарность главы республики (ЛНР/ДНР), есть медаль «За отвагу». Медали, все те, кто воевал — все получают». 
Евгений Пригожин рассказал раненным бойцам ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключённых о тех условиях, которые они получают после выписки из реабилитационного центра. 
Помимо условий, озвучены требования к образу жизни после возвращения домой:
«Много не бухаем. Наркотики не употребляем. Баб не насилуем. Только по любви или за деньги. Не грабим. Не воруем».Вагнера никогда не выходят из строя
"Не залетайте больше. Если кому-то захочется дополнительного адреналина - давайте к нам обратно, тут его хватает".
https://t.me/orchestra_w/414

Первая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой в сопровождении Евгения ПригожинаВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяЕвгений Пригожин рано утром проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК «Вагнер» бывших заключенных. Всех их ранее наградили медалями «За отвагу». Раненые получили дополнительные награды. Вагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяНапоследок бизнесмен произнес долгую речь. Он рассказал о вреде алкоголя, наркотиков и прочих соблазнов, среди которых и тяга к адреналину.Вагнера никогда не выходят из строя«Кого-то я вижу последний раз, а с кем-то увидимся еще не раз. Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали родину, все были готовы погибнуть за эти 180 дней, и не было ни дня, который был бы легче чем все остальные. Теперь надо держать себя в руках».Вагнера никогда не выходят из строяПригожин поблагодарил бойцов и сказал, что двери ЧВК «Вагнер» для них всегда открыты.
На месте побывал спецкорреспондент ФАН Аббас Джума
https://t.me/Abbasdjuma/12742

«Мы теперь другие люди»: бывшие заключенные из ЧВК «Вагнер» начинают новую жизньВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяВагнера никогда не выходят из строяЭкс-заключенные, рискнувшие жизнью на фронте в составе ЧВК «Вагнер», теперь свободны. Несмотря на то что они выполнили свой долг, почти все воспринимают возвращение домой лишь как небольшой отпуск, после которого они обязательно вернутся в строй. Работа в «оркестре» подарила им не только второй шанс, но и фактически новую семью.
https://t.me/Abbasdjuma/12744
Как всегда, тема Ответы Пригожина выйдет без рассылки. Можно посмотреть, пройдя по ссылке: Ответы Пригожина Евгения Викторовича на запросы

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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