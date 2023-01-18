Вагнера никогда не выходят из строя

•Некоторые рождаются, чтобы умереть, ради того, чтобы жили другие•Евгений Пригожин посетил часовню «Группы Вагнера», которая расположена в населённом пункте Горячий ключ.На её же территории расположены и скульптуры некоторым отдельным геройским поступкам «музыкантов». А также один из трёх памятников российским добровольцам, которые выполнены по прообразу «вагнеровца». Другие два расположены в Луганске и местности Хайян, что в сирийской провинции Хомс.«Где это произошло и когда, я вам не скажу. Два человека остались прикрывать своих... Встал в полный рост, махнул рукой, чтобы они уходили и погиб.»
Евгений Пригожин рассказал историю одного из памятников, установленных у часовни ЧВК Вагнер в Горячем Ключе.
Помимо этого, есть и своя Аллея Героев, где на мемориальных досках с личными номерами «оркестрантов», отмечены и их награды, как государственные, так и внутренние. У некоторых по два и более Орденов Мужества, а также по пять, и даже семь Чёрных Крестов.Есть также и своё кладбище, там хоронят тех, у кого не осталось родственников или близких, а погребение в родных городах не предоставляется возможным по разным причинам. Сюда погибшие бойцы попадают в том числе и из морга, который также посетил Евгений Пригожин. Евгений Пригожин показал огромное кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае. Поведение Пригожина резко контрастирует с другими официальными лицами и их отношением к потерям. Бойцы "Вагнера" наибольшие потери несут в боях за Бахмут. Штурм города-крепости продолжается с августа.Некоторые тела погибших он старается встречать и провожать в последний путь сам, как, например, недавно погибших лётчиков, что смог вернуть со стороны противника путём личных переговоров.
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Евгений Пригожин пообещал найти тех, кто мешает перевозке бойцов ЧВК «Вагнер» на реабилитацию.Федеральное агентство новостей
Российский бизнесмен Евгений Пригожин посетил центр реабилитации бойцов ЧВК «Вагнер» в Анапе, где пообщался с местным персоналом и находящимися на лечении «музыкантами», в том числе бывшими заключенными.
Предприниматель обсудил с ними ряд актуальных вопросов, в том числе обстановку в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Среди затронутых тем был удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию госпиталя в Первомайске. Пригожин лично побывал на месте происшествия во время новогодней поездки по Донбассу.
«Вчера (31.12.2022) прилет был [в госпиталь] — попали в центр хирургии. Парню проводили операцию на животе, ракета HIMARS прошла рядом, пробила все этажи и дошла до подвала. Пациент, у которого был раскрыт живот, два хирурга рядом с ним и медсестра остались живы, его откатили в соседнее помещение и закончили операцию. Потом перевезли, все нормально. А так там было порядка шести человек погибших и несколько раненных на момент нашего отъезда. Мы всех перевозили сразу в Луганск и другие места. Негодяи, конечно, в новый год решили ударить по больнице», — рассказал Пригожин.
Представители центра в свою очередь отчитались о том, что на объекте все спокойно — он функционирует в штатном режиме. При этом возник вопрос о трансфере пострадавших в боях бойцов туда, где потерявших конечности раненных могут обеспечить качественными протезами.
«Раньше вы давали свой самолет на доставку наших ребят на протезирование в Питер. Сейчас проблематично стало с самолетами, не дают аэропорта», — спросил один из работников.Федеральное агентство новостей
Пригожин объяснил сложившуюся ситуацию.
«Сегодня мы всех заберем, нам дали такую возможность. Что касается моего самолета — он специально стоит, чтобы можно было ребят перетаскивать. Вот, например, он находится здесь, потому что подошло время протезирования, надо ехать в Питер, где врачи целыми днями вкалывают как папа Карло. После этого нужно будет примерить протез, вернуть бойца сюда обратно, чтобы он спокойно находился здесь [на реабилитации] еще месяц, после изготовления поехать поставить протез. А дальше либо в бой обратно, чтобы сыновья чиновников не погибали, либо домой, либо оставаться здесь», — сказал предприниматель.Скрины из ролика
Бизнесмен Пригожин отметил, что находится под санкциями США, как и его самолет. В этих условиях некие недоброжелатели из Москвы пытаются помешать трансферу бойцов между реабилитационным центром и Петербургом. Тем не менее бизнесмен отметил, что полон решимости найти тех, кто чинит препятствия защитникам Донбасса.
«Есть какие-то подонки и негодяи, которые, вероятнее всего из-за того, что мой самолет находится под санкциями США, не дают возможность прилетать в Анапу. Я не думаю, что они из министерства обороны, сомневаюсь в этом. Скорее всего это какие-то негодяи, которые сидят вокруг Кремля и думают, как заработать бабосов. Но будем этот вопрос решать», — пообещал Пригожин.
https://riafan.ru/23828967-evgenii_prigozhin_poobeschal_nait...
Бойцы ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных, получившие тяжелые ранения во время боевых действий, отправлены на лечение в Санкт-Петербург, где они получат протезы взамен поврежденных конечностей.Сопровождал их в поездке Евгений Пригожин, который ранее посещал их на реабилитации в Анапе.
https://t.me/orchestra_w/4107
"Музыканты" в окрестностях посёлка Белогоровка, где продолжаются бои.
Этот участок фронта можно назвать "Бермудским треугольником" для украинцев.
Родственники ищут бойцов 81 ОАеМБр - ситуация особенно обострилась после захода "вагнеровцев" в Нижнюю Белогоровку в ноябре.
https://t.me/orchestra_w/4127
Участники боевых действий
"Музыканты" рассказали о том, сколько боеприпасов уходит во время боев на бахмутском направлении. Немало.
Стоит сказать, что и украинские боевики тратят снарядов прилично: в три раза больше, чем в Сталинграде."Сорок первый - сорок пятый отдыхают. Эти нацисты высаживают из танка бк по человеку. Снаряды не жалеют" - констатировал Пригожин.
https://t.me/orchestra_w/4129
"Музыкант", который работает в компании с 2014 года, рассказал Пригожину, что почти каждую новогоднюю ночь встречает в условиях боевых действий.
https://t.me/orchestra_w/4135
Евгений Пригожин посетил реабилитационный центр в Анапе, где встретился с ранеными бойцами "Оркестра" из числа бывших заключенных.Он обсудил с ними актуальные вопросы об их будущем и правила жизни после завершения контракта: после ранения по состоянию здоровья не все смогут вернуться на передовую, но тех, кто вернётся к гражданской жизни, не оставят на произвол судьбы. Пригожин навестил раненых вагнеровцев в реабилитационном центре в Анапе и ещё раз объяснил, какая судьба ждет бойцов из числа бывших заключённых после пребывания в зоне СВО."Первое: все получают компенсацию за потерю ноги, руки - за полученные ранения. Если жив-здоров, все в порядке, ноги-руки на месте: либо возвращаются к нам, либо едут домой, но не бедокурят. Дальше уже разберемся, кто кем будет работать. Никого не бросим".«Если жив-здоров, все в порядке, ноги-руки на месте: либо возвращаются к нам, либо едут домой, но не бедокурят. Милиция к вам должна относиться с уважением. Есть помилование, бумага, благодарность от главы республики и медаль "За отвагу". Все те, кто воевал, их получают, исключений пока нет. Тех, кого можно считать исключением, с нами здесь нет. В каждом городе есть наши юристы и вам выдадут книжечку с их телефонами. По любым затруднениям связывайтесь с ними. Не помогут они - мне сообщат, сам выйду на губернатора».
https://t.me/orchestra_w/4137
В общении с бойцами многие выразили желание остаться в той семье, которую они обрели.Все говорят спасибо за второй шанс обретения не только жизни, но и смысла. И называют его вторым отцом!Этот парень (не назвал ни имени, ни позывного) собирается вернуться и служить Родине. На вопрос корреспондента, что именно поменялось в нем и его жизни, ответил, что поменялись ценности. И это не просто слова. Он понял, что он нужен Родине и он встанет грудью на ее защиту и будет стоять до конца. Вы посмотрите на это лицо и эти глаза!!!Много потеряли (имеется в виду ноги-руки), но больше приобрели. Мы стали единой, крепкой семьей, где каждый другого поддержит в любую минуту. А еще у многих появилась Вера. Когда сидишь в окопе между небом и землей и в любой момент может прилететь, хорошо осознаешь, что именно вера в Бога помогает. Многие крестились.
https://t.me/ssigny/52770
Евгений Пригожин навестил раненых штурмовиков Вагнера в луганской больнице, которых туда эвакуировали после прилета в больницу Первомайска.Проверил их состояние. Часть остаются в этом госпитале, а часть эвакуируются в профильные. Именно по характеру ранения.Вот эта группа ждет машину.Зашел и к лежащим в палатах.Вот, говорит, привел корреспонденов, которые послушают все, что Вы думаете и скажете.Предприниматель всё больше становится народным любимцем.
https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10202
Штурмы "Оркестра" после установления контроля над Бахмутской ОШ в конце декабря продолжают развивать наступление в Соледаре. Сообщается, что парни практически вышли к местным соляным рудникам, которых в городе несколько.
Все рудники соединены между собой развитой системой подземных коммуникаций, которые противник улучшил.
На данный момент под контролем украинцев находятся огромные соединенные друг с другом и укрепленные подземные помещения на глубине нескольких сотен метров.
Система рудников используется как подземная крепость: там у противника и помещения для личного состава, склады боеприпасов и в некоторых местах - даже ангары для техники.
По уровню сложности для штурма рудники посоревнуются со знаменитой "Азовсталью" в Мариуполе.
Впрочем, освобождения такой крепости бойцам "Вагнера" по силам: можно вспомнить подземные тоннели боевиков в Сирии, которые "музыканты" зачищали в 2015-2018 годах, а также штурм Углегорской ТЭС в Светлодарске.
https://t.me/orchestra_w/4142
Противник был выбит с позиций у железнодорожной станции Деконская в Соледаре. Ситуация для украинцев в Соледаре в конце декабря сильно ухудшилась - результат продвижения ЧВК "Вагнер" с села Бахмутское на сам город, а также взятие штурмами под контроль улиц Спортивной и Ломоносова и улицы Володарского, ведущей к станции, в восточной части города.
https://t.me/orchestra_w/4146
ДНР ✪ Окрестности Бахмута ✪ октябрь 2022Немного атмосферных фото бойцов ЧВК «Вагнер» вам в ленту.
https://t.me/photopmc/341
Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретился с бывшими заключенными, отработавшими свой контракт в "Оркестре". Всех их наградили медалями за отвагу, кто-то получил уже вторую.Пригожин подчеркнул, что бойцы сделали для Родины больше, чем кто-либо. После этого он призвал их более не совершать преступления.
«Получаете помилование, получаете бумагу, в которой будет написано, что судимости все сняты: последняя и все предыдущие. Если жив-здоров, всё впорядке, ноги-руки на месте, те, кто возвращаются к нам — возвращаются к нам. Те, кто не возвращаются к нам и едут домой: не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением: есть помилование, есть бумага, есть благодарность главы республики (ЛНР/ДНР), есть медаль «За отвагу». Медали, все те, кто воевал — все получают».
Евгений Пригожин рассказал раненным бойцам ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключённых о тех условиях, которые они получают после выписки из реабилитационного центра.
Помимо условий, озвучены требования к образу жизни после возвращения домой:
«Много не бухаем. Наркотики не употребляем. Баб не насилуем. Только по любви или за деньги. Не грабим. Не воруем».
"Не залетайте больше. Если кому-то захочется дополнительного адреналина - давайте к нам обратно, тут его хватает".
https://t.me/orchestra_w/414
Первая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой в сопровождении Евгения ПригожинаЕвгений Пригожин рано утром проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК «Вагнер» бывших заключенных. Всех их ранее наградили медалями «За отвагу». Раненые получили дополнительные награды. Напоследок бизнесмен произнес долгую речь. Он рассказал о вреде алкоголя, наркотиков и прочих соблазнов, среди которых и тяга к адреналину.«Кого-то я вижу последний раз, а с кем-то увидимся еще не раз. Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали родину, все были готовы погибнуть за эти 180 дней, и не было ни дня, который был бы легче чем все остальные. Теперь надо держать себя в руках».Пригожин поблагодарил бойцов и сказал, что двери ЧВК «Вагнер» для них всегда открыты.
На месте побывал спецкорреспондент ФАН Аббас Джума
https://t.me/Abbasdjuma/12742
«Мы теперь другие люди»: бывшие заключенные из ЧВК «Вагнер» начинают новую жизньЭкс-заключенные, рискнувшие жизнью на фронте в составе ЧВК «Вагнер», теперь свободны. Несмотря на то что они выполнили свой долг, почти все воспринимают возвращение домой лишь как небольшой отпуск, после которого они обязательно вернутся в строй. Работа в «оркестре» подарила им не только второй шанс, но и фактически новую семью.
https://t.me/Abbasdjuma/12744
Как всегда, тема Ответы Пригожина выйдет без рассылки. Можно посмотреть, пройдя по ссылке: Ответы Пригожина Евгения Викторовича на запросы
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