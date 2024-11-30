Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.101

Сначала три работы, которые сделаны в стиле работ художника Вадима Окладникова, но кто это сделал я не знаю. Кунцевич Никита Александрович

Кунцевич Никита Александрович родился 21 декабря 1999 года в городе Карталы Челябинской области. В дальнейшем семья переехала в Челябинск. Воспитывался в полной семье: папа — Александр Анатольевич, мама — Любовь Александровна, брат Тимофей, бабушки, дедушки — все его очень любили.



После окончания школы поступил в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» по специальности «автомеханик». Очень хотел по окончании колледжа открыть свой автосервис, чтобы собирать спортивные автомобили. Увлекался ремонтом автомобилей, очень любил разбираться в их содержимом. Друзей было мало, но они были настоящими, всегда выручали друг друга.

Был очень добрым, отзывчивым, смелым, всегда отстаивал свою точку зрения, справедливым, излишне доверчивым. Ценил свою семью, с уважением относился к старшим. Очень хотел, чтобы им гордились.

Наступил тот момент в жизни, когда потребовалось защитить родину и семью. Никита твёрдо сказал:

«Кто, если не я? Прадед воевал, теперь моя очередь пойти на защиту родины».

Никита был молод, красив и не задумывался о создании своей семьи, так как, наверное, не встретил ту единственную, с которой можно было пройти свой жизненный путь. Никита с первых же дней, когда была объявлена частичная мобилизация, уже знал, что пойдёт защищать родину. Впервые от него мама узнала о компании ЧВК «Вагнер». Он убедил родителей, что там настоящие боевые офицеры и это решение родные не могли не поддержать, ведь он рос настоящим мужчиной. Со слов однополчан, которые были с ним в одном штурмовом отряде, Никита зарекомендовал себя смелым духом человеком и отважным штурмовиком. Никита погиб 10 января 2023 года при взятии Бахмута во время штурма, получив множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Похоронен на Аллее Славы Преображенского кладбища в Челябинске.

Награждён посмертно медалью «За отвагу» и Крестом ЧВК «Вагнер». https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/kunczevich-nikita...

Команда филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» приняла участие в открытии мемориальной доски и возложении цветов в Челябинской школе. В МБОУ СОШ №116 прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной Кунцевич Никите Александровичу – выпускнику школы. Почтить память со всеми почестями и возложить цветы к мемориальной доске пришли не только родные и близкие бойца, но и учащиеся школы. С приветственным словом выступила руководитель филиала Галина Гаврилова, отдав дань уважения участнику СВО и его семье. https://vk.com/wall-220963398_875

К сожалению, это все, что смогла найти о Герое...

Медведев Виктор Анатольевич.

Тут еще меньше данных...

Медведев Виктор Анатольевич

30.05.1976 г.р., г.Краснодар

https://t.me/poisk_in_ua/73097

Очень коротко на страничке ВК "Мегаватники":

Медведев Виктор Анатольевич, позывной "Бурый"( заместитель командира артиллерийского отряда «Барс-30»)

Первый свой контракт с ЧВК "Вагнер" подписал в 2014 году.

Погиб в апреле 2024 года.

Быть воином — жить вечно

https://vk.com/wall-76204834_812172

И больше никаких данных...

Кандогин Анатолий Федорович

Портал "Вечная Память Героям":

Памяти Анатолия Кандогина



В прошедшем времени слагаю строчки,

И с болью слово каждое идёт,

Такие вот войны реальной заморочки.

Кто не был там, за ленточкой,

Он никогда реальность не поймёт.



Печаль и скорбь в дверь к маме постучалась,

Лишив навеки надежды и опоры,

И детвора Героя сиротами осталась,

И от потерь наш мир, сколь не утешайте,

Оправится теперь не скоро.



Героя с почестями в селе Выбуты похоронили

На Земле святой равноапостольной Ольги княгини.

Героя в шар земной как многих положили.

Покоится будет Герой

На Псковской земле отныне



Увековечили Память Героя,

Слов немало сказали достойных.

Окропили могилку слезами мама с вдовою.

"Слава Богу, ты дома,

Спи, Сыночек, спокойно".



А в школьном музее экспозиция есть,

Там его документы, фотографии и награды.

Герою России Слава, Память и Честь.

О подвигах их

Сегодня уже говорить всем нам надо.



В Книгу Почёта части города Пскова

Имя Анатолия Кандогина занесено.

Спасибо маме за Сына такого,

Мужественного и отважного

Патриота-бойца СВО.



А после окончания войны

Будет открыт Памяти сквер,

Такие, как Анатолий, патриоты-бойцы -

Настоящие Герои Отчизны.

Мужества яркий пример.



Дальше жизнь продолжается,

Время несётся неумолимо.

Каждое утро новый день начинается,

За нами с небес наблюдают

Сыновья-патриоты незримо.



Маме тяжело начинать новый день,

В небе солнышко счастьем смеётся.

И от берёз косая падает тень.

Мы все просыпаемся,

Только Толя уже не проснётся.



Он был, совсем недавно жил,

Но мир кому-то надо защищать.

И он отважно Родине служил

Как многие ребята.

Реалии войны - бороться, умирать.



Командир отважный Анатолий

Взвода противотанковой батареи,

Он обладал такою силой воли

И вёл бойцов он за собою,

За мир Отчизны жизни не жалея.



Здесь неуместно слово "Браво",

Но на весь мир мне хочется кричать:

"Российскому Герою Честь и Слава!"

Не посрамил в бою Герой

Свою родную и мать!



Казалось, жизнь идёт и всё привычно

В том городе с названьем Туймазы.

Был Анатолий офицер отличный,

Ветеран боевых действий.

На передовой он был с войной на "ты".



О, как порой судьба жестока,

Погиб он в день рождения жены.

Пронизывает разум, тело током -

Как жить с болью утраты

И как оправиться от ужасов войны?



От боли утраты сердца родных горят,

Погибших невозможно воскресить.

О героизме Толи награды говорят -

Достойные награды и их много,

И ради Памяти Героя надо ЖИТЬ!



Кандогин Анатолий в Полк вступил Бессмертный.

С небес покой наш будет охранять.

Орденом Мужества он награждён посмертно.

Пока такие есть Герои -

Россия будет побеждать!



За большой личный вклад в поддержание боевой готовности, укрепление и развитие ВДВ награждён знаком отличия «За отличие» 16 октября 2013 г.

16 декабря 2014 г. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни, награждён медалью «За боевые отличия».

21 августа 2017 г. за добросовестную и долголетнюю службу, награждён медалью «За отличие в боевой службе» III степени.

2 октября 2022 г. за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга, награжден медалью «За отвагу».

За доблесть и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, гвардии младший лейтенант Кандогин Анатолий Фёдорович, был награждён государственной наградой - «Орденом мужества» (посмертно.)

https://vk.com/wall-222921857_20990

Кандогин Анатолий Фёдорович

05.12.1985 - 18.06.2023 Кандогин Анатолий Фёдорович родился 5 декабря 1985 года в городе Туймазы Республики Башкортостан. Посещал сначала детский сад №4, позже сад №25.

В 1993 году пошёл в первый класс МАОУ «СОШ №1 г.Туймазы». Ещё в школьные годы Анатолию были присущи такие качества, как отзывчивость, честность, доброта, уважение к старшим, забота о младших.

Анатолий с детства был приучен к труду, поскольку семья жила в частном доме и работы в нём хватало с лихвой, с 12 лет мама воспитывала Анатолия одна. В семье была ещё сестрёнка Олечка — так называл её старший брат. Анатолий был первым помощником маме и заботился о младшей сестре. Рядом жила старенькая бабушка, которой Анатолий тоже постоянно помогал.

Любимым занятием Анатолия было чтение книг и тренировки с гантелями. Позже он подарил гантели своему другу, который впоследствии стал кандидатом в мастера спорта России по гиревому спорту. Воспоминания этого друга: «Толика помню, как человека с высоким чувством ответственности и справедливости. Всегда приходил на помощь, легко и доступно передавал свои знания. Научил меня подшивать обувь, поднимать гантели, и вообще привил любовь к спорту».

Успешно окончив 9 классов, в 2001 году поступил в ПТУ-49 по специальности «механик-водитель», далее работал в «Туймазыводоканал» слесарем-наладчиком.

Анатолий всегда хотел служить, готовил себя к службе в армии, мечтал попасть в пограничные войска или ВДВ. Такое желание у него появилось со школьных лет.

5 июня 2006 года Анатолий Кандогин был призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Курс молодого бойца проходил в городе Ишиме Тюменской области. Военную присягу принял 2 июля 2006 года в в/ч 22184. По окончании курса молодого бойца заключил контракт с Министерством обороны РФ. Дальнейшую службу решил проходить в легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии Пскова. С 23 ноября 2006 года по 11 ноября 2009 года проходил службу в качестве старшего наводчика 2-й гаубичной артиллерийской батареи, в/ч 45377. Контракт заключил сроком на три года с учётом срочной службы с 7 декабря 2006 года. По окончании Анатолий решил посвятить свою жизнь армии в 76-й ДШД города Пскова.

За годы службы Анатолий совершил 68 прыжков с парашютом, из них 8 на самолёте со скоростью 300 км/час. В августе-сентябре 2008 года Кандогин участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

Ему была присуща простота, которая сохранилась в нём до последнего. Когда Анатолию присвоили офицерское звание, он остался жить со своими солдатами, хотя ему предлагали поселиться с офицерами.

С 11 ноября 2009 года по 1 мая 2010 года служил командиром машины противотанковой батареи ВУС-139177. С 1 мая 2010 года по 24 ноября 2022 года — командиром орудия противотанковой батареи ВУС-138181.

В 2014 году в составе батальонно-тактической группы 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка принимал участие в выполнении специального задания Правительства РФ.

С супругой Ириной они познакомились в годы службы в Пскове, в 2009 году заключили брак, в котором родились двое деток — дочь Юлия в 2010 году и сын Артём в 2014 году. Мама Анатолия и его сестра Ольга проживают в Башкирии. Анатолий очень любил свою семью и дорожил ею, был любящим мужем и примером для своих детей. Мама Анатолия всегда гордилась и гордится своим сыном. В 2022 году участвовал в совместных военных учениях Вооружённых Сил РФ и Вооружённых Сил Республики Беларусь «Союзная решимость -2022».

С 24 ноября 2022 года по 27 января 2023 года — командир боевой машины реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона ВУС-140144 1140-го гвардейского артиллерийского ордена Суворова дважды Краснознамённого полка 76-й гвардейской ДШД.

С 27 января 2023 года по 18 июня 2023 года — командир взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона ВУС-0306003 в должности гвардии младшего лейтенанта 1140-го гвардейского артиллерийского ордена Суворова дважды Краснознамённого полка 76-й гвардейской ДШД.

С 24 февраля 2022 года участвовал в СВО. Расчёты под руководством смелого, опытного офицера, ветерана боевых действий, уничтожили немало вражеской техники.

Погиб Кандогин Анатолий Фёдорович (позывной «Таймыр») 18 июня 2023 года, оставаясь верным своей Родине и боевым товарищам, при наступлении Вооружённых Сил Украины на Сватово-Кременном направлении в районе населённого пункта Старая Краснянка ЛНР. Гвардии младший лейтенант Кандогин Анатолий Фёдорович в составе штатного подразделения был замечен группой противника при поддержке беспилотной летательной авиации. Невзирая на шквальный огонь, находясь в невыгодном положении, обладая хладнокровием, прикрыл отход машины в укрытие, сохранив при этом жизнь товарищей. В ходе боя при движении колонны на запасную позицию, находясь в наиболее тяжёлом направлении, Анатолий Фёдорович героически погиб.



Похоронен Анатолий Фёдорович Кандогин с воинскими почестями на земле святой равноапостольной княгини Ольги в селе Выбуты Псковской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства Российской Федерации в боевых условиях, гвардии младший лейтенант Кандогин Анатолий Фёдорович награждён орденом Мужества, посмертно.

Имя Анатолия Кандогина занесено в Книгу Почёта части 76-й гвардейской ДШД Пскова.



Боевые товарищи любили и уважали Анатолия. После его гибели сослуживец с позывным «Тимоха» посвятил ему песню.



Воспоминания боевого товарища, Романюка Дмитрия Сергеевича, замполита части:

«Мы его редко называли Анатолием Фёдоровичем, по имени и отчеству, чаще просто — Толян. Если кратко о качествах этого человека, то могу с полной уверенностью назвать его человеком дела! Сказал — сделал! Добрейшей души человек, настоящий мужчина. Ведь быть добрым в наше непростое время — это значит быть сильным! Он был хорошим другом и братом по оружию, не одну командировку прошли вместе. Всегда и везде наш Толян был лёгок на подъём, а, благодаря его доброму сердцу, я вообще не помню, чтобы мы с ним хоть раз за все годы совместной службы ссорились. Отдельная тема — это наше совместное выполнение боевых задач. Анатолий всегда имел свою точку зрения на те или иные задачи или ситуации и никогда не стеснялся высказывать её. Он был храбрым человеком, поистине храбрым. Всем было страшно, и ему в том числе, но так уж у нас повелось, что страх свой мы не привыкли показывать. Вот и Толян его никогда не показывал, а чётко выполнял поставленную задачу. Если в двух словах, то Толян остался в наших сердцах навсегда. И это не громкие слова, это искренне».

За годы службы Анатолий Кандогин награждён: за большой личный вклад в

поддержание боевой готовности, укрепление и развитие ВДВ знаком «За отличие»; за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач, сопряженных с риском для жизни медалью «За боевые отличия»; за доблестную и многолетнюю службу медалью «За отличие в боевой службе» III степени; за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу». 3 октября 2023 года на здании МАОУ «СОШ №1 г.Туймазы» Республики Башкортостан, где учился Анатолий Кандогин, в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска его памяти.

5 декабря 2023 года, в день 38-летия Анатолия, в школе в рамках Всероссийского проекта «Парта Героя» прошло торжественное мероприятие, посвящённое выпускнику школы Анатолию Кандогину, погибшему на СВО. В торжественных мероприятиях, посвящённых увековечению памяти героя, приняли участие глава Администрации Туймазинского района А. Суфиянов, военком Р. Асадуллин, ветераны боевых действий во главе с председателем Совета ветеранов В. Биккининым, одноклассники, друзья, соседи, родственники — мама Анатолия Галина, сестра Ольга, из Пскова приехала супруга с детьми. В школьном музее открыли экспозицию, посвящённую выпускнику школы, участнику СВО Анатолию Кандогину. Посетители экспозиции могут увидеть личные вещи героя, письменные принадлежности, копии документов и фотографии. Все эти памятные знаки будут напоминать молодому поколению о мужестве, стойкости и героизме гвардии младшего лейтенанта Кандогина Анатолия Фёдоровича. 26 сентября 2024 года на погосте Выбуты в Псковской области открылся мемориальный комплекс защитникам Отечества «Воин» в память о павших героях специальной военной операции. Мемориал представляет собой скульптуру русского воина, преклонившего колено и держащего в руках оружие. С двух сторон скульптура обрамлена барельефами с изображением защитников Отечества разных времен и именами военнослужащих, которые навечно вписаны в историю ратной славы России. На одной из табличек — имя уроженца Туймазинского района, гвардии младшего лейтенанта Анатолия Кандогина.

Памяти Кандогина Анатолия Привет, Кандогин Анатолий!

Для пацанов своих — «Таймыр»

Я знаю, ты один из многих,

Кто шёл стрелять,

Чтоб сделать мир.

Ты честь солдата нёс по жизни,

Друзей от пуль ты прикрывал.

И верен был своей Отчизне,

И никогда не унывал!

И было трудно, да, порою.

Война не станет нам родной!

Ты доказал своей судьбою,

Что важно быть самим собой!

О маме думал ты там часто,

О детях, близких, о жене…

Но вот вдруг жизнь твоя погасла!..

Да, так бывает на войне.

Уходят лучшие!

В туманы.

Врага в свой дом не запустив!

Толян, ты вечно будешь с нами!

Хоть нет тебя,

Для нас ты жив!.. Роман Третьяков, 11.07.2024 года

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/kandogin-anatolij...

Кратко: https://xn----dtbbip9adlm.xn--p1ai/geroi/kandogin-anatolij/

Еще: https://xn--b1amahnft2d.xn--p1ai/kandogin-anatolij/

Туймазинский вестник об открытии мемориальной таблички: https://vk.com/wall-59084959_82257

Эти три работы, представленные ниже, созданы Вадимом Окладниковым, но не было описаний Героев

Портрет был тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

http://gukovest.ru/articles/25388

Николай Стариков:

Майор Илья Худин - Герой Спецоперации "Z"

«Артиллерийский дивизион под командованием майора Ильи Худина осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, ведущих наступления на позиции украинских националистов. В ходе выполнения боевой задачи майор Илья Худин оперативно вскрыл огневые точки противника. Грамотно оценив силы вверенного дивизиона, лично ведя корректировку огня, Илья организовал внезапное нанесение артиллерийских ударов по объектам противника. В результате профессионализма и слаженных действий подчиненных майора Худина в ходе артиллерийских ударов было уничтожено 3 бронетранспортера, 4 артиллерийских орудия, в том числе западного производства и до 30 человек живой силы противника. Грамотные действия Ильи Худина позволили российским подразделениям развить наступление»

Источник: "Комсомольская правда"

https://vk.com/wall-9828339_3898263

Сакмарские вести:

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Майор Илья Худин

Артиллерийский дивизион под командованием майора Ильи Худина осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе выполнения боевой задачи майор Худин оперативно вскрыл огневые точки противника. Грамотно оценив силы вверенного дивизиона, Илья, лично ведя корректировку огня, организовал внезапное нанесение артиллерийских ударов по объектам противника.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям подчиненных майора Худина в ходе артиллерийских ударов было уничтожено три бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 30 человек живой силы противника. Грамотные решения Ильи Худина позволили российским подразделениям развить наступление.

https://sakmarskievesti.ru/2022/08/30/razbit-diversantov/

Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.Артиллерийский дивизион под командованием майора Ильи Худина осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов.В ходе выполнения боевой задачи майор Худин оперативно вскрыл огневые точки противника. Грамотно оценив силы вверенного дивизиона, Илья, лично ведя корректировку огня, организовал внезапное нанесение артиллерийских ударов по объектам противника.Благодаря профессионализму и слаженным действиям подчиненных майора Худина в ходе артиллерийских ударов было уничтожено три бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 30 человек живой силы противника. Грамотные решения Ильи Худина позволили российским подразделениям развить наступление. МОУ "Лицей N 6" г.о.Воскресенск:

Майор Илья Худин - офицер в третьем поколении, отец обучающегося 7б класса МОУ «Лицей №6» Худина Арсения. С самого начала и по сегодняшний день, находясь на специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, майор Худин демонстрирует профессионализм, мужество и отвагу. За что и был удостоен Государственной награды «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени», медалью «За отвагу», медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «Участник СВО». Был отмечен Министерством Обороны РФ в августе 2022 года в новостной ленте центральных телевизионных каналов.

Мы гордимся Героями нашего Отечества!

https://t.me/mou_licey_6/3484

Мурманская газета "На страже Заполярья":

http://kolanord.ru/html_public/periodika/Na_strazhe_Zap/2022...

Красная весна: https://rossaprimavera.ru/news/3d779f88

armizon72.ру: https://armizon72.ru/news/204955.html

19rusinfo.ру: https://19rusinfo.ru/politika/32690-geroicheskij-artudar-pod...

КП: https://www.kp.ru/daily/27437/4639725/

РЕН.ТВ: https://ren.tv/news/v-mire/1017521-minoborony-podelilos-novy...

Медиагруппа Звезда: https://www.kp.ru/daily/27437/4639725/

ОСН: https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/geroi-strany-podvigi-ross...

1-й канал: https://www.1tv.ru/news/2022-08-30/436745-rossiyskie_voennos...

Российская газета: https://rg.ru/2022/08/31/ulica-geroev.html

В сущности на всех ресурсах практически одинаковые данные.

Портрет был тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Чурзин Руслан Викторович-стрелок-сапер, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 08.06.2000 года в городе Волжский Волгоградской области в семье военнослужащего.

После окончания 9 классов средней школы №31 города Подольска поступил в колледж имени Александра Никулина.

Призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в воздушно-десантные войска.

Позднее заключил контракт с Министерством обороны РФ.

В составе парашютно-десантного батальона 217-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова 3-й степени полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 12.03.2022 года.

Похоронен 22 марта 2022 года на Лемешовском кладбище в Подольске. Награжден орденом Мужества (посмертно).

ПАМЯТЬ:

Памятник на территории части.

Книга Памяти Ивановской области.

В подольском колледже имени Александра Никулина открыли «Парту Героя» в честь ученика Руслана Чурзина. Десантник погиб во время исполнения воинского долга в спецоперации.

Сайт «Ивановский некрополь»

На сайте Книга Памяти Ивановской области»



23 марта 2023 года состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный открытию мемориальных досок памяти Шабунину Владиславу Алексеевичу и Чурзину Руслану Викторовичу в родной им школе. С гвоздиками в руках пришли выпускники школы, педагоги и нынешние учащиеся общеобразовательного учреждения, жители Ленинска, чтобы стать свидетелями открытия мемориальных досок в память погибших при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине Шабунина Владислава Алексеевича и Чурзина Руслана Викторовича. На памятное событие были приглашены Светлана Михайловна – мама Шабунина Владислава и родители Чурзина Руслана – Виктор Анатольевич и Анна Алексеевна. В мероприятии приняли участие руководство района. Шабунин Владислав родился 28 сентября 1999 года. В Ленинскую СОШ № 1 пришел в 2010 году. Учился в кадетском классе. В 2015 году окончил 9 классов и поступил в колледж. После его окончания 5 июля 2019 г. был призван в ряды Вооруженных Сил РФ.

Службу Владислав проходил в 604-ом Ордена Кутузова Краснознаменном центре специального назначения «Витязь» Федеральной службы войск национальной гвардии г. Балашиха Московской области. В 2022 году подразделение было направлено на Украину. Погиб 22 марта 2022 года. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Чурзин Руслан родился 8 июня 2000 года. С 5 по 7 классы учился в ЛСОШ № 1, но так как папа военный, семья переехала в г.Подольск Московской области. Руслан окончил школу и для себя решил, что станет военным, как отец. Был призван в ряды Вооруженных Сил РФ – в 98 Гвардейскую воздушно-десантную дивизию в г. Иваново. 24 февраля 2022 года дивизия была направлена на Украину. Погиб 12 марта 2022 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). (обратите внимание, что портрет Чурзина Руслана именно работы Вадима Окладникова).

С запуском белых шаров в небо под барабанную дробь почётное право открыть мемориальные доски было предоставлено будущим защитникам Отечества, лучшим юнармейцам Волгоградской области и учащимся ЛСОШ №1 Игорю Игнатову и Всеволоду Чурзину.

Под звуки знаменитой песни Яна Френкеля и Расула Гамзатова «Журавли» состоялось возложение цветов и зажжение лампадок у портретов погибших героев – Шабунина Владислава Алексеевича и Чурзина Руслана Викторовича.

https://znamia-leninsk.ru/news/media/2023/3/23/pamyati-geroe...

В колледже имени Никулина открыли парту в честь Руслана Чурзина, героически погибшего в ходе спецоперации. Молодой человек вырос в семье военного. После двух лет учёбы в колледже принял решение отправиться защищать Родину. За свой подвиг посмертно награжден Орденом Мужества.

Руслан Чурзин учился в стенах подольского колледжа имени Никулина. Заканчивать учебу не стал, пошёл по стопам отца, с детства мечтал о ВДВ.

- Был веселый, всю группу заводил. Я думала, большие надежды на него возлагала, потому что, действительно, у него такие лидерские качества были. Всегда шутил, всегда говорил: «Яна Алексеевна, не переживайте, я все сделаю, все смогу!», - вспоминает Яна Гусева, социальный педагог подольского колледжа им. А.В. Никулина.

Тепло вспоминают о Руслане и в 31-й школе, где он проучился до 9-го класса. Добрый, отзывчивый, умеющий выстоять в трудной ситуации.

Родные первыми возлагают цветы к Парте героя. Руслан из многодетной семьи. На стенде кадры из его армейской жизни. Молодой парень после срочной службы заключил контракт, после - выполнял свой воинский долг в зоне СВО.

- Убыл в командировку в Белоруссию, оттуда писал, что ситуация очень непростая. Я ему сказал: "Не бойся, выполняй свои задачи, и всё будет хорошо". Соответственно, он их выполнил, - рассказывает Виктор Чурзин, отец Руслана Чурзина.

В марте прошлого года Руслан Чурзин погиб. Наш земляк посмертно награжден Орденом Мужества. https://m.tvpodolsk.ru/news/politics/v-podolske-na-odnu-part...

Книга памяти Новороссии: https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155701668298196

Администрпция г. Подольска: https://vk.com/wall-24761761_11087

Медиабанк Подмосковья: https://mediabankmo.ru/blog.php?idinfo=8916

Подольский Рабочий: https://smartik.ru/podolsk/post/189623559

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Панфиловой Екатерины было выполнено Вадимом 2 портрета. Вот еще: Портрет был тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Герой Донецкой Народной Республики Екатерина Панфилова: «Я чудом осталась жива, хотя много раз видела перед глазами смерть»

Девушка рассказала «Комсомолке» о том, как пришла в ополчение и почему после получения награды вернулась в мирную жизнь

Никита МАКАРЕНКОВ

Павел ХАНАРИН Позывной «Лиса» девушка получила за то, что хитрыми маневренными способами ездила за лекарствами через украинские блокпосты. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Екатерина Панфилова - первая и единственная женщина среди Героев Донецкой Народной Республики. Сейчас девушка вместе с мужем и детьми живет в Москве. Глядя на нынешнюю жизнь Екатерины, сложно представить, что еще несколько лет назад девушка спасала военных, рискуя собственной жизнью.

Пошла в ополчение в начале войны

Екатерина родом из Енакиево. Весной 2014 года она уехала в Киев на заработки. Устроилась продавщицей в магазине, выбрала садик для сына и планировала ехать за ним в родной город. Однако все изменила война - Киев заявил о силовой операции в Донбассе.

- На тот момент мы с мужем уже разошлись. Мне хотелось лучшей жизни для своего ребенка, которому тогда было всего четыре года. В Енакиево работы практически не было. Уехала в Киев. В магазине со мной работала одна женщина - Марина. Она всегда говорила всем: «Я щира украинка-грузинка». Марина была ярой противницей России и верила всему, что рассказывали по украинскому телевидению. Тогда в новостях зомбировали жителей и говорили, что Россия начинает войну.

В родном Енакиево у Екатерины было много друзей. Один из них работал в полиции. На фото в социальной сети девушка увидела его в военной форме с дубинкой. Решила позвонить и спросить, как обстоят дела на самом деле.

- Я хотела узнать правду. Набрала и включила громкую связь при той женщине, которая убеждала меня в «российской агрессии». Он мне говорит: «Кать, все пацаны, которые здесь работают, стоят на постах. Потому что националисты пообещали прийти в Донбасс и поставить людей на колени. А мы хотим защитить свои семьи и свой город - не дать спалить и обезобразить его, не дать причинить людям и детям вред». В тот момент мне стало стыдно за свой вопрос. Мне захотелось самой поехать и посмотреть на все, что происходит. Я оставила все вещи - села на поезд и поехала в Донбасс. Екатерина пошла служить, когда ей было 23 года. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Не успевала возить раненых в больницу

В родном городе девушка увидела безоружных ополченцев - бывших шахтеров, металлургов и строителей. Все они оставили свои мирные профессии и практически с голыми руками вышли на защиту своего края. Ни одного российского военнослужащего Екатерина не увидела. Девушка позвонила коллеге в Киев и сказала, что украинское телевидение обманывает людей - на самом деле все иначе. В ответ услышала: «Больше не звони». В тот момент Катя поняла, что людей не переубедить. Пока сам не увидишь - не поймешь.

- Тогда я приняла решение идти на службу. Побыла с сыном и поехала записываться в ополчение. Я решила стать медицинским работником, - вспоминает девушка. - У меня не было специального медицинского образования, обучаться приходилось во время войны. У меня появился кабинет. Ребята принесли мне кушетку. Вместе с командиром мы поехали в Донецк за бинтами и медикаментами. Когда Енакиево было в окружении - мы не вскрыли ни одной аптеки. Я попросила у хозяев аптек лекарства, у которых уже подходит срок годности. Они пошли с нами на контакт и много чего передали.

Екатерине было всего 23 года. Она с болью вспоминает о том, как приходилось вывозить раненых с поля боя. Она ставила перед собой единственную и самую важную цель - оказать им первую помощь и успеть довезти до больницы.

- При штурме Украиной Дебальцево погибло много наших ребят. Были разбиты посты. Мы были не готовы к войне. Не знали, как противостоять технике. У нас не было такого вооружения. Мы не смогли отразить атаку. Украинская армия заняла Дебальцево. Енакиево было захвачено в кольцо. Мы сплотились еще больше. Я не успевала возить раненых в больницу. Тогда еще не понимала, что это происходит со мной, с моими людьми, с моим городом. Перед нами стояла еще одна важная задача - доставка лекарств из Донецка в окруженный город. Для того, чтобы попасть в Донецк, нужно было проехать через украинские посты. Также и обратно. Это было очень рискованно. Я взяла все свои силы в кулак и сказала: «Прорвемся!» И мы поехали через горящие поля во время того, как шли бои.

Первым пациентом был пленный

Екатерина привезла в город необходимые медикаменты. Она начала развозить лекарства по больницам, где спасения ждали раненые. Также девушка организовала социальную аптеку, куда могли прийти старики, простые люди и бесплатно получить лекарства. Для этого нужна была лишь бумага, подписанная лечащим врачом. Катя всеми силами пыталась достать эти лекарства и привезти их в город. Украинские посты она проезжала обманным путем, рассказывая историю о том, что работает медиком в Енакиево и едет забрать лекарства, которые остались на складе в Донецке. Поступки Панфиловой были отмечены руководством неоднократно. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

- Были такие моменты, когда я думала, что нас расстреляют. Например, на Крынке нам сказали выйти из машины, выложить все телефоны, а у меня там были номера, подписанные позывными. В тот день я везла двух девчонок, жен погибших ополченцев, для того, чтобы они оформили помощь своей семье. Приехал их командир. Документы, которые я спрятала под сиденьем, они не нашли. Спросили, почему мы выбрали именно эту дорогу. Я сказала, что мы просто сели и поехали по дороге, которая ведет в Донецк. Они сказали, чтобы мы ехали через Ясиноватую. Водители у нас также были рискованными. Руслан со «скорой» Енакиево мчался на всех скоростях. Однажды мы не заметили украинских военных, которые стояли в засаде. Увидели их только в последний момент, когда они приготовились по нам стрелять. Успели вовремя затормозить. Тогда обошлось.

Всегда переживала за каждого бойца

Когда из ополчения постепенно создавалась армия, девушку назначили фельдшером во взвод. К тому моменту она уже научилась зашивать ранения людям. Первым пациентом Панфиловой был пленный из украинской армии.

- Я занималась своими бойцами, помогала и гражданским. Бегала в бомбоубежище. Бывало, у кого сердце болит, давление, ребенок заболел. Всем нужна была помощь. За лекарствами я ездить перестала.

Уже в 2015 году Панфилову назначили командиром взвода. Во время ожесточенных боев Екатерина спасала людей каждый день. Это были и военнослужащие, которые получали ранения, и мирные жители, которые находились под украинскими обстрелами. Только во время боев на Ясиноватской промзоне Панфилова спасла больше трехсот бойцов. Командование сообщило об этом руководству Республики.

- Из всех случаев больше всего запомнились два. Ранение в шею - в артерию. Парня довезли в больницу и спасли. И сквозное ранение в груди у 18-летнего парня. В него попала польская пуля, которая уже давно запрещена. При попадании она раскрывается, как цветок, и повреждает внутренности. Такие пули применяли украинские военные в промзоне. Парня спасли, но он остался инвалидом. Были страшные вещи. Всегда переживала за каждого бойца. Любое ранение - тяжелое. Главным было оказать правильную медицинскую помощь и при необходимости успеть доставить раненого в больницу.

«Золотую Звезду» вручил Захарченко

Звание Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя десятков жизней военнослужащих Екатерина получила в 2016 году. Награду вручал лично Первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Панфилова знала о том, что командиры подали документы на награждение, но была против этого. Всегда говорила: «Я не за наградами пришла, а помогать ребятам». Но все же девушка благодарна за оказанную честь.

- Я до сих пор так считаю и благодарю судьбу за то, что Бог мне помогал в этих ситуациях, бойцы помогали мне. Я чудом осталась жива, хотя много раз видела перед глазами смерть. Но знала, что делаю благое дело. Осталась в живых - значит, не зря помогаю и должна продолжать это делать. Александр Владимирович поблагодарил Панфилову за ее отважные поступки. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой Звание Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя жизней военнослужащих Екатерина получила в 2016 году. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

С Первым Главой Республики Александром Захарченко Панфилова познакомилась накануне награждения. Девушка была приглашена в гости в семью руководителя государства.

- Он мне подарил наградной пистолет Макарова с его инициалами на номерном знаке. Захарченко сказал тогда, что много слышал обо мне, поддержал меня и поблагодарил. Еще он сказал, что такие награды даются за большие поступки и для того, чтобы ее получить, многие бойцы должны были написать прошение об этом. Разговор был долгий. Александр Владимирович показался мне очень добрым и открытым человеком.

Вторую половинку встретила на войне

После получения «Золотой Звезды» жизнь Екатерины резко изменилась. Ее стали больше оберегать. Девушке дали понять, что руководство переживает за ее жизнь. Панфилову перевели в штаб.

- Без передовой мне было тяжело - моя жизнь стала другой. Я начала чаще появляться дома, больше времени уделять своему сыну, любимому человеку. Со временем я поняла, что не могу служить в тылу. Мне нравилось быть на передовой, спасать бойцов. Пришлось уйти в мирную жизнь.

Спустя некоторое время - в 2018 году - Панфилова вместе с сыном и со своим возлюбленным, с которым она познакомилась на войне, переехали в Ростов-на-Дону. А позже - в Москву. Сейчас Екатерина в декрете. Воспитывает маленькую дочь, которой чуть больше годика. В будущем Катя хотела бы связать свою жизнь с медициной. Сейчас Екатерина вместе с мужем воспитывают двоих детей. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Оглядываясь назад, первая и единственная женщина среди Героев Донецкой Народной Республики говорит: «Если бы это было в другой жизни, то я поступила бы так же. Пошла бы служить, спасать, защищать. У меня характер и состав души такой. Я бы не смогла пройти мимо. Не хочется, чтобы продолжалась война, хочется ее скорейшего завершения».

Сейчас Екатерине часто пишут сослуживцы. Поздравляют с Днем защитника Отечества и другими праздниками. Они благодарят ее за спасенные жизни.

Екатерина пошла служить в начале войны в Донбассе. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

https://www.donetsk.kp.ru/daily/27257.5/4388951/

Заметка в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8...

Фишки.нет: https://fishki.net/anti/2258857-ekaterina-panfilova-edinstve...

РИА Победа РФ: https://pobedarf.ru/2023/08/23/ekaterina-panfilova-moj-narod...

Парламентская газета: https://www.pnp.ru/politics/russkaya-lisa-iz-enakievo.html

Интервью на Рутуб: rutube.ru/video/f8bc94ab9b798b5f26c92e3c4d071614/

Есть еще много порталов и сайтов с разными материалами о Екатерине Панфиловой.

Дополнительные материалы:

Материалы прислала Светлана Кочеткова, мама Героя Кочеткова Виктора

Память о Героях будет жить вечно!

В Волжском районе Самарской области появился Сад памяти. Деревья в честь погибших в спецоперации высадили родные героев и сотрудники самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Помощь оказали также «Волонтеры Победы», УФСИН, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики, Минюст России и министерство лесного хозяйства. Сама акация «Сад Памяти» изначально была приурочена к празднику 9 мая. По инициативе Президента по всей стране высаживаются деревья в память о погибших защитниках во время Великой Отечественной войны. Но в самарском филиале фонда предложили расширить рамки акции и увековечить каждого героя, кто погиб, защищая Родину, в зоне СВО.

https://vk.com/im?sel=191223024&w=wall-168280985_17583%2F93964e42dc501e7266

Сад памяти в честь погибших Защитников Отечества Волжского района

Старт Саду Памяти дал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в рамках которой высаживаются деревья по всей стране в память о погибших Защитниках во время Великой Отечественной войны.

Мы хотим сказать спасибо каждому ветерану ВОВ за Вашу силу воли, за верность Родине, за смелость души, за отвагу сердца, за бравую самоотверженность! Сегодня наши земляки – молодые ребята с честью и достоинством отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции. Мы гордимся каждым Защитником нашей страны!

Совместно с «Волонтерами Победы», управлением Федеральной службы исполнения наказаний, территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, Минюстом России и Министерством лесного хозяйства мы помогли нашим мамочкам, женам, сестрам, дочерям, сыновьям и братьям высадить деревья в честь погибших Защитников нашей Родины в зоне спецоперации.

Память о наших Героях во все времена будет жить вечно. https://vk.com/im?sel=191223024&w=wall-220848984_2321%2F1eb72b4214a6338c03

А это фото с акции от мамы

Отпускаем в небо Белых Журавлей

В день 79-й годовщины Великой Победы в организации «Вечная Память Героям» в Самарской области прошла памятная акция «Белые журавли». Белый журавль - символ памяти павших на полях сражений.

Участники нашей организации из Самарского региона отпустили в небо белых журавлей в память о своих Героях - воинах, которые доблестно и отважно защищали интересы нашего государства, которые до последнего вздоха были верны присяге, данной народу и сражались за светлое будущее, за правду и мир.

Акция объединила Тольятти, Рощинский, Чапаевск, Большечерниговский и Богатовский район, Кваркенский район Оренбургской области. Всего в небо было запущено более 90 белых журавлей.

Для родных погибших героев акция стала важным и волнительным ритуалом, со слезами на глазах они провожали взглядом белых журавлей в небо, на крыльях которых были написаны имена их сынов, мужей, отцов.

Родственники погибших воинов сердечно благодарят Администрацию пгт Рощинский Волжского района Самарской области за помощь и поддержку в проведении акции.

Выражаем благодарность учащимся Уртазымской школы Кваркенского района Оренбургской области за участие в акции.

Вечная Память Героям! Пока живы - будем помнить!

https://vk.com/im?sel=191223024&w=wall-222921857_8908%2Fdffece0b1042c3b5f8

Видео с акции: https://vk.com/im?sel=191223024&w=wall-222921857_8908%2F...

От Светланы Кочетковой журавли Фото, которое прикреплено на окне. Все темы, в которых есть материалы о Герое:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.90

И последнее на сегодня. Друг Вадима Окладникова Геннадий Кунявский написал песню посвященную Вадиму Окладникову. Ее можно послушать по ссылке: https://vk.com/wall779089449_76

Ссылки на все работы Окладникова можно найти тут: Обновляемая библиотека ссылок