Покушения на Сталина

Иосиф Сталин — одна из ключевых фигур XX века — управлял Советским Союзом в эпоху жесточайших перемен, массовых репрессий и глобальных конфликтов. Несмотря на культ личности и мощнейший аппарат охраны, на жизнь вождя многократно покушались. В списке его врагов были и одиночки, и организованные группы, включая иностранные разведки и внутреннюю оппозицию.

Многие из этих замыслов навсегда остались в тени государственной тайны, но рассекреченные документы и свидетельства всё же позволяют восстановить хронологию попыток устранения Сталина и понять, почему ни одна не увенчилась успехом. Жизнь под прицелом

Точно подсчитать, сколько раз покушались на Иосифа Сталина, невозможно. Всю информацию о таких инцидентах тщательно скрывали, и, скорее всего, не все эпизоды известны даже сегодня. В СССР подобные сведения были строжайшей тайной, поэтому обычные граждане искренне верили, что никаких покушений на главу государства и вовсе не было. По разным оценкам, на Сталина готовили от 8 до 20 покушений. При этом ни одно не закончилось даже ранением вождя. В этом, безусловно, заслуга его личной охраны и службы госбезопасности. Но не стоит сбрасывать со счетов и личную осторожность Сталина: с годами его естественная бдительность переросла в настоящую паранойю. Он почти никому не доверял, всегда перестраховывался и, по некоторым данным, использовал целую команду двойников. Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Анастас Микоян, Серго Орджоникидзе у новой автомашины ЗИС-101

Только узкий круг приближённых Сталина знал маршруты его перемещения и адреса резиденций. Пища и все предметы, попадавшие к вождю, проходили многократную проверку.

Сотрудники охраны периодически бесследно исчезали, а их места занимали новые люди. Тем не менее, несмотря на все эти меры, попытки устранить Сталина происходили регулярно, и некоторые из них были опасно близки к успеху.

Нападение британского шпиона Огарёва

В первые годы правления Иосиф Сталин иногда вёл себя довольно беспечно. Он мог, например, пройтись пешком по улицам Москвы в сопровождении всего пары телохранителей. Но инцидент 16 ноября 1931 года заставил и вождя, и его охрану кардинально изменить подход к безопасности. Покушение произошло днём на улице Ильинка, около дома 5/2. Когда Сталин шёл по тротуару к своему автомобилю, на него попытался выстрелить некий Огарёв — сотрудник нефтяной секции «Торгпрома». Он выхватил револьвер, но был мгновенно сбит с ног агентом ОГПУ. Последующее расследование показало, что Огарёв — бывший белогвардейский офицер, завербованный британской разведкой. Иосиф Сталин и Сергей Киров идут по улице

После этого случая на служебной записке заместителя председателя ОГПУ Акулова появилась резолюция: «Членам Политбюро. Необходимо прекратить пешие передвижения т. Сталина по Москве. В. Молотов». Под документом также стояли подписи Кагановича, Калинина и Куйбышева. С этого момента пешие прогулки вождя по столице окончательно канули в Лету.

«Кремлёвское дело»

В начале 1930-х годов против Сталина сформировался серьёзный заговор военных. Его якобы возглавлял Абель Енукидзе — секретарь Президиума ЦИК СССР и крёстный отец жены вождя, Надежды Аллилуевой. Целью заговорщиков называли убийство или арест Сталина и других высокопоставленных деятелей. Абель Енукидзе

«Кремлёвское дело» или «дело Клубок» привело к масштабной чистке в ближайшем окружении Сталина. Основные обвиняемые были расстреляны. Считается, что заговор раскрыли ещё на стадии подготовки, хотя некоторые историки с этим не согласны.

Например, в январе 1935 года в кремлёвской библиотеке в Сталина стреляла некая бывшая графиня Орлова-Павлова. Вождь тогда не пострадал, а нападавшую судили и расстреляли. Вслед за этим последовали аресты Енукидзе, Петерсона и других фигурантов «Кремлёвского заговора». Из-за близости дат эти два эпизода нередко рассматривают как звенья одной цепи.

Покушение Данилова

Среди материалов французского спецархива сохранилось одно любопытное разведдонесение. Согласно ему, 11 марта 1938 года в Москве предпринималась очередная попытка покушения на Сталина. Произошла она прямо на территории Кремля во время прогулки генсека. Сталин на прогулке в Кремле

В донесении говорилось, что лейтенант Данилов, служивший в тульском гарнизоне, проник на территорию Кремля. Он использовал подложные удостоверения и выдавал себя за офицера частей ГПУ. Ему удалось приблизиться к Сталину, но попытка убийства провалилась. В ходе следствия Данилов заявил, что связан с подпольной террористической группой. Мотивом нападения офицер называл месть за репрессированного маршала Тухачевского. В ходе следствия выяснилось, что Данилов действовал в одиночку и по собственной инициативе. Его приговор был суровым и предсказуемым — расстрел.

Операция «Медведь»

Менее чем через год была предотвращена дерзкая диверсия под кодовым названием «Медведь». Её разработала японская разведка при непосредственном участии Генриха Самойловича Люшкова — бывшего руководителя Дальневосточного управления НКВД. Люшков за несколько месяцев до этого перешел на сторону Японии. Генрих Люшков

Целью операции было убийство Сталина в санатории Мацеста под Сочи, где вождь регулярно принимал лечебные ванны. В эти минуты он часто оставался в помещении один, что делало его уязвимым. Для выполнения плана японцы собрали группу из шести диверсантов из белогвардейской организации «Союз русских патриотов». Ванный корпус санатория в Мацесте, где планировалось осуществить покушение

Группа должна была в начале 1939 года перейти границу СССР со стороны Турции у села Борчка. Но на месте её уже ждала засада. Трое диверсантов погибли под шквальным пулемётным огнём, остальные бежали. Раскрыть планы японцев помог советский агент по кличке Лео, работавший в Маньчжоу-го. Первые лица страны на трибуне Мавзолея

Весной того же 1939 года предприняли еще одну попытку устранить Сталина. На этот раз они планировали заложить мину замедленного действия в Мавзолей Ленина. Она должна была сработать 1 мая во время парада на Красной площади, чтобы уничтожить Сталина и всё руководство страны на трибуне. И вновь советскую контрразведку вовремя предупредил агент Лео.

Выстрелы Дмитриева

6 ноября 1942 года, в разгар войны, произошёл дерзкий инцидент. Дезертир Савелий Дмитриев, укрывшийся на Лобном месте на Красной площади, сделал несколько выстрелов из винтовки по правительственному автомобилю. Машина как раз выезжала из Кремля через Спасские ворота, и в ней мог находиться как сам Сталин, так и кто-то из его заместителей. Схема покушения Дмитриева

К счастью для пассажиров, выстрелы Дмитриева не достигли цели — террориста быстро задержали сотрудники охраны. Выяснилось, что он стрелял в автомобиль наркома Микояна, ошибочно полагая, что там едет сам Сталин. На следствии Дмитриев вёл себя странно, и его даже сочли психически нездоровым — он не мог внятно объяснить мотивы своего поступка. Савелий Дмитриев

Расследование, видимо из-за неясности мотивов, тянулось целых восемь лет. Лишь в 1950 году в газетах появилась краткая заметка: «Террорист Дмитриев, задержанный на Красной площади, по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был расстрелян».

Покушения, организованные нацистами

В 1943 году немецкие спецслужбы разработали масштабную операцию под кодовым названием «Длинный прыжок». Её целью было одновременное устранение лидеров «Большой тройки» — Сталина, Черчилля и Рузвельта — во время Тегеранской конференции. Гибель союзных лидеров могла кардинально изменить ход Второй мировой войны в пользу Германии. Операцией руководил знаменитый диверсант Отто Скорцени. К счастью для союзников, советская разведка вовремя раскрыла план, и покушение сорвалось. Черчилль, Рузвельт и Сталин на конференции в Тегеране

Следующую крупную попытку немцы предприняли в 1944 году. Исполнителем должен был стать завербованный ими военнопленный Пётр Шило, известный под псевдонимом Таврин. Его задачей было проникнуть в Кремль под видом офицера и выстрелить в Сталина отравленной пулей. На случай провала существовал запасной план: поразить автомобиль вождя специальным бронебойным снарядом «Панцеркнакке», который можно было спрятать под одеждой. Бронебойное орудие «Панцеркнаке» можно было спрятать под одеждой

Агента долго и тщательно готовили, ему даже сделали несколько пластических операций для изменения внешности. Инструктаж проводили лично генерал Власов и сам Отто Скорцени. Для конспирации Таврина женили на женщине по имени Лидия, которая ничего не знала о его миссии. Однако эту пару задержали сразу после переброски на советскую территорию. При них нашли и уникальное оружие, и фиктивные документы.

Было ли успешное покушение?

Некоторые историки и публицисты выдвигают версию, что смерть Сталина в марте 1953 года тоже могла стать результатом «успешного» покушения. 1 марта у вождя случился инсульт. Он несколько часов пролежал на полу своей дачи без всякой помощи, что при его состоянии было равносильно смертному приговору. Кадр из фильма «Смерть Сталина»

Врачей к умирающему руководителю допустили почти через сутки после удара. Сталин скончался 5 марта 1953 года. Эта смерть, окутанная тайной и странными обстоятельствами, породила массу слухов. Самый устойчивый из них гласит, что вождя намеренно оставили умирать его же ближайшие соратники, заключившие молчаливый сговор.

Все эти эпизоды ярко демонстрируют, насколько уязвимой оставалась даже самая охраняемая фигура той эпохи. Но были ли покушения на Сталина действительно столь многочисленными? Или часть из них — лишь плод поздних мифов, слухов и пропаганды? Как вы думаете, что сыграло решающую роль в его выживании — безупречная работа охраны, личная мания преследования или простое везение?