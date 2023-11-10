Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78

Плакаты: Другие события. Художник Андрей Старков.

Написал картину Алексея "Терека" Нагина.

https://t.me/wagner_group_pmc/42002

"САРМАТ". В Коми открыли памятник овчарке, погибшей при спасении военных в зоне СВО Пёс Сармат вместе со своим хозяином Андреем Мухиным отправился на СВО, спас немало жизней. Четырехлапый боец предупреждал о приближении противника, слышал на расстоянии летящие квадрокоптеры, находил мины.

Пес погиб, попав на растяжку, поставленную украинскими нацистами для кого-то из наших ребят. О Сармате горевали все бойцы!

Местные жители решили установить монумент около местной школы в поселке Первомайский Сысольского района республики Коми, куда Сармат часто прибегал, чтобы поиграть с детьми.

На открытие памятника приехал хозяин собаки Андрей, он специально вернулся из третьей командировки.

https://t.me/specnazAlpha/16878?single

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ. В Тучково зажгли Вечный огонь

«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим». Сказано — маршалом Победы Рокоссовским. Актуально — всегда, и особенно сегодня.

14 октября в поселке Тучково Московской области после масштабной реконструкции состоялось долгожданное открытие мемориального комплекса — «Аллеи Славы» и зажгли Вечный огонь, как символ народной памяти. Проект реконструкции подготовили еще четыре года назад, но воплотить его в жизнь помешала пандемия.

Поселок назван в честь героев Отечественной войны 1812 года братьев Тучковых. Основан в 1904 году на месте полустанка Мухино Смоленской железной дороги (ныне — станция Тучково).

Во время Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками, освобожден Красной Армией 11 января 1942 года.

На торжественную церемонию из Москвы прибыла делегация Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» – ветераны Группы "А" Николай Бетин, Александр Погребной, Дмитрий Ильин.

Также в открытие мемориального комплекса приняли участие глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, депутаты окружного Совета депутатов, представители организаций, политических партий и общественных объединений, местные жители.

Почетное право вынести государственный флаг Российской Федерации было предоставлено Александру Погребному.

«Пламенное сердце» вновь зажглось. Вечный огонь – высокий символ народной памяти. Негасимое воплощение мужества, стойкости и жертвенности миллионов людей. Нет в России места более священного и более скорбного, объединяющего народы, поколения и исторические эпохи.

Затем в знак благодарности от потомков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу и героизму победителей над фашизмом, все присутствующие возложили цветы к Вечному огню. Автор Рита Суховерхова.

https://t.me/ALPHAGROUPofficial/4018

Великолепные работы художников с канала "Рыбарь"

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников

Сегодняшние труды наших художников посвящены работе операторов российских дронов в зоне СВО.

Отдельного внимания удостоен беспилотник «Упырь», который хорошо себя зарекомендовал как эффективное средство борьбу с украинскими ДРГ на Херсонском направлении.

И, конечно, мы хотим напомнить украинским военнослужащим, что выбрать «Волгу» и воспользоваться частотой 149.200 — выбрать жизнь!

Арты в высоком разрешении: Бестия в небе Наблюдатель Выбери «Волгу» — выбери жизнь

https://t.me/rybar/52169

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников

Сегодняшние арты посвящены неудачным попыткам ВСУ атаковать: в лесах под Купянском горит легкая техника противника, а на Донецком направлении украинскую пехоту настигают FPV-коптеры.

Арты в высоком разрешении: Неудачный выбор техники Жужжащая опасность

https://t.me/rybar/52289

Сегодняшние изображения посвящены разным эпизодам в зоне СВО: легендарная «мотолыга» в новом обличии, очередная западная бронетехника, догорающая в полях в районе Берховки, а также операторы ПЗРК и пулеметчик в работе.

Кроме того, наши талантливые художники посвятили часть своих работ не менее одаренным российским военнослужащим, громящим вражескую инфраструктуру в тылах.

Арты в высоком разрешении: Сумрачный русский гений Очередной трофей На позиции Мобильность и смертоносность Реконструкция

https://t.me/rybar/52370

Наши сегодняшние арты посвящены удачным ударам по аэродромам, где удалось уничтожить уже три МиГ-29 ВВС Украины различными средствам, а также артиллеристам-реактивщикам, беспрестанно наносящим удары по скоплениям противника везде и всюду.

Арты в высоком разрешении: Взлет запрещен Сдуем всех

https://t.me/rybar/52410

Одна из наших сегодняшних иллюстраций посвящена потерям западной бронетехники на Ореховском участке, где среди прочих был уничтожен один из самых современных переданных ВСУ БТР — Marder 1A3. Другой наш арт демонстрирует поражение бойцами ВС РФ из ПТРК вертолета Ми-8 ВСУ на одном из направлений.

Арты в высоком разрешении: Горящая «Куница» Бесполетная зона!

https://t.me/rybar/52439

Сегодняшний арт вновь посвящен тем украинцам, кто не готов умирать по прихоти посылающих их на смерть властей в Киеве. В отличие от своих сложивших голову товарищей они выбрали жизнь, вовремя вызвав «Волгу» по радиоволнам, на которых их точно слышат и с нетерпением ждут.

Другая иллюстрация посвящена старой-доброй вездеходной «буханочке», которую по-прежнему массово используют по обе стороны фронта. УАЗики разных моделей и комплектаций остаются актуальными даже сегодня, участвуя в подвозе припасов и людей на передовую.

Арты в высоком разрешении: Уютная «буханочка» Волга! Волга!»

Одна из сегодняшних работ наших художников посвящена образцовому выходу в тыл противника российского бойца 42 мотострелковой дивизии под Новопокроповкой.

Кроме того, мы не могли обойти стороной недавнее уничтожение моста через реку Оскол у села Сеньково на Старобельском направлении.

Арты в высоком разрешении: Сжигая мосты Зазевались, хлопцы

https://t.me/rybar/52520

В сегодняшнюю подборку артов вошли сюжеты, связанные с отважной работой артиллеристов ВС РФ, а также ударами российских войск по промзоне коксохимического завода в Авдеевке, где несколькими днями ранее был поражен железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами.

Еще одна картина повествует об ожесточенных боях на южном фланге обороны Бахмута, где очередную неделю украинские формирования ценой значительных потерь безуспешно атакуют, пытаясь продвинуться в районе железнодорожной ветки у Клещеевки и Андреевки.

Арты в высоком разрешении: Взрывная мощь Огненный залп Враг не пройдет

https://t.me/rybar/53256

Еще арты: Боевое Крещение Подвиг российского миротворца Прорыв Прямое попадание Стальной сапер

Несколько других работ @stone_eyes_Z Артподдержка Артподдержка, боец ТОФ 155 бригады ДШГО позывной "Грига" Автор @alenalarkinaart Автор Вольному воля Автор Дмитрий Слизовский Автор Макс Синдерович (Вк Ресурс ZаПобеду 155-я отдельная ордена Жукова гвардейская бригада морской пехоты ТОФ, Француз Ресурс ZаПобеду

Несколько шевронов Новых пока больше нет

Ну и немноголюмора напоследок

Просто констатация Вроде юмор, но смеяться не хочется и кис-кис заело! Швеция и Эстония пока не могут установить, кто вслед за трубопроводом Balticconnector повредил телекоммуникационный кабель между Швецией и Эстонией. Но мы-то знаем! Мало кто знает, но идею производства ракет из водопроводных труб в ХАМАС подсмотрели одним воскресным утром в передаче по ТВ.

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