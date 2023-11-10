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Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78

Плакаты:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Другие события.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Художник Андрей Старков.
Написал картину Алексея "Терека" Нагина. 
https://t.me/wagner_group_pmc/42002

"САРМАТ". В Коми открыли памятник овчарке, погибшей при спасении военных в зоне СВОНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Пёс Сармат вместе со своим хозяином Андреем Мухиным отправился на СВО, спас немало жизней. Четырехлапый боец предупреждал о приближении противника, слышал на расстоянии летящие квадрокоптеры, находил мины. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
Пес погиб, попав на растяжку, поставленную украинскими нацистами для кого-то из наших ребят. О Сармате горевали все бойцы!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
Местные жители решили установить монумент около местной школы в поселке Первомайский Сысольского района республики Коми, куда Сармат часто прибегал, чтобы поиграть с детьми.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78На открытие памятника приехал хозяин собаки Андрей, он специально вернулся из третьей командировки.
https://t.me/specnazAlpha/16878?single

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78В Тучково зажгли Вечный огонь Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
 «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим». Сказано — маршалом Победы Рокоссовским. Актуально — всегда, и особенно сегодня. 
14 октября в поселке Тучково Московской области после масштабной реконструкции состоялось долгожданное открытие мемориального комплекса — «Аллеи Славы» и зажгли Вечный огонь, как символ народной памяти. Проект реконструкции подготовили еще четыре года назад, но воплотить его в жизнь помешала пандемия. 
Поселок назван в честь героев Отечественной войны 1812 года братьев Тучковых. Основан в 1904 году на месте полустанка Мухино Смоленской железной дороги (ныне — станция Тучково). Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
Во время Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками, освобожден Красной Армией 11 января 1942 года. 
На торжественную церемонию из Москвы прибыла делегация Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» – ветераны Группы "А" Николай Бетин, Александр Погребной, Дмитрий Ильин. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
Также в открытие мемориального комплекса приняли участие глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, депутаты окружного Совета депутатов, представители организаций, политических партий и общественных объединений, местные жители. 
Почетное право вынести государственный флаг Российской Федерации было предоставлено Александру Погребному. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
«Пламенное сердце» вновь зажглось. Вечный огонь – высокий символ народной памяти. Негасимое воплощение мужества, стойкости и жертвенности миллионов людей. Нет в России места более священного и более скорбного, объединяющего народы, поколения и исторические эпохи. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78
Затем в знак благодарности от потомков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу и героизму победителей над фашизмом, все присутствующие возложили цветы к Вечному огню.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Автор Рита Суховерхова.
https://t.me/ALPHAGROUPofficial/4018

Великолепные работы художников с канала "Рыбарь"
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Сегодняшние труды наших художников посвящены работе операторов российских дронов в зоне СВО.
Отдельного внимания удостоен беспилотник «Упырь», который хорошо себя зарекомендовал как эффективное средство борьбу с украинскими ДРГ на Херсонском направлении.
И, конечно, мы хотим напомнить украинским военнослужащим, что выбрать  «Волгу» и воспользоваться частотой 149.200 — выбрать жизнь!
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Бестия в небеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78НаблюдательНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Выбери «Волгу» — выбери жизнь
https://t.me/rybar/52169
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников
Сегодняшние арты посвящены неудачным попыткам ВСУ атаковать: в лесах под Купянском горит легкая техника противника, а на Донецком направлении украинскую пехоту настигают FPV-коптеры.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Неудачный выбор техникиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Жужжащая опасность
https://t.me/rybar/52289
Сегодняшние изображения посвящены разным эпизодам в зоне СВО: легендарная «мотолыга» в новом обличии, очередная западная бронетехника, догорающая в полях в районе Берховки, а также операторы ПЗРК и пулеметчик в работе.
Кроме того, наши талантливые художники посвятили часть своих работ не менее одаренным российским военнослужащим, громящим вражескую инфраструктуру в тылах.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Сумрачный русский генийНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Очередной трофейНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78На позицииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Мобильность и смертоносностьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Реконструкция
https://t.me/rybar/52370
Наши сегодняшние арты посвящены удачным ударам по аэродромам, где удалось уничтожить уже три МиГ-29 ВВС Украины различными средствам, а также артиллеристам-реактивщикам, беспрестанно наносящим удары по скоплениям противника везде и всюду.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Взлет запрещенНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Сдуем всех
https://t.me/rybar/52410
Одна из наших сегодняшних иллюстраций посвящена потерям западной бронетехники на Ореховском участке, где среди прочих был уничтожен один из самых современных переданных ВСУ БТР — Marder 1A3. Другой наш арт демонстрирует поражение бойцами ВС РФ из ПТРК вертолета Ми-8 ВСУ на одном из направлений.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Горящая «Куница»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Бесполетная зона!
https://t.me/rybar/52439
Сегодняшний арт вновь посвящен тем украинцам, кто не готов умирать по прихоти посылающих их на смерть властей в Киеве. В отличие от своих сложивших голову товарищей они выбрали жизнь, вовремя вызвав «Волгу» по радиоволнам, на которых их точно слышат и с нетерпением ждут.
Другая иллюстрация посвящена старой-доброй вездеходной «буханочке», которую по-прежнему массово используют по обе стороны фронта. УАЗики разных моделей и комплектаций остаются актуальными даже сегодня, участвуя в подвозе припасов и людей на передовую.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Уютная «буханочка»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Волга! Волга!»
Одна из сегодняшних работ наших художников посвящена образцовому выходу в тыл противника российского бойца 42 мотострелковой дивизии под Новопокроповкой.
Кроме того, мы не могли обойти стороной недавнее уничтожение моста через реку Оскол у села Сеньково на Старобельском направлении.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Сжигая мостыНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Зазевались, хлопцы
https://t.me/rybar/52520
В сегодняшнюю подборку артов вошли сюжеты, связанные с отважной работой артиллеристов ВС РФ, а также ударами российских войск по промзоне коксохимического завода в Авдеевке, где несколькими днями ранее был поражен железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами.
Еще одна картина повествует об ожесточенных боях на южном фланге обороны Бахмута, где очередную неделю украинские формирования ценой значительных потерь безуспешно атакуют, пытаясь продвинуться в районе железнодорожной ветки у Клещеевки и Андреевки.
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Взрывная мощьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Огненный залпНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Враг не пройдет
https://t.me/rybar/53256
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Несколько других работ Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78@stone_eyes_ZНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78АртподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Артподдержка, боец ТОФ 155 бригады ДШГО позывной "Грига"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Автор @alenalarkinaartНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Автор Вольному воляНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Автор Дмитрий СлизовскийНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Автор Макс Синдерович (Вк Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Ресурс ZаПобедуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78155-я отдельная ордена Жукова гвардейская бригада морской пехоты ТОФ, ФранцузНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Ресурс ZаПобеду
Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Новых пока больше нет
Ну и немноголюмора напоследокНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Просто констатацияНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Вроде юмор, но смеяться не хочетсяНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78и кис-кис заело!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Швеция и Эстония пока не могут установить, кто вслед за трубопроводом Balticconnector повредил телекоммуникационный кабель между Швецией и Эстонией. Но мы-то знаем!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 78Мало кто знает, но идею производства ракет из водопроводных труб в ХАМАС подсмотрели одним воскресным утром в передаче по ТВ.

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