Ностальгия по советским временам... - 2_____________

Часть 1
Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...
Ностальгия по СССР
Хочу назад в СССР,
Где был пломбир по семь копеек,
Где были счастливы без мер,
В стране ушанок, телогреек,
Где жили все одной семьей,
Великой ядерной державой,
И с транспарантами весной,
На демонстрациях шагали!
Хочу назад в СССР,
Где газ-вода с двойным сиропом,
Где дед Митяй, пенсионер,
Учил нас первым трем аккордам,
Где после школы за углом,
Тянули "Приму" мы по кругу,
А вездесущий управдом,
Таскал частенько нас за ухо!
Хочу назад в СССР,
И ничего здесь нет такого,
В страну, где каждый пионер
Гайдара знал и Михалкова,
Где рыли Беломорканал,
А БАМ считался стройкой века,
Там, как Стаханов завещал,
За год давали пятилетку!
Хочу назад в СССР,
Где еще мама молодая
Взбивает венчиком безе
И стол в гостиной накрывает,
Где вместо "Дэнди"- городки,
А вместо "Сникерса"-"Аленка",
Где были "Танцы" до зари
И "Дон-Кихот" на книжной полке!
Хочу назад в СССР,
Туда, откуда все мы родом,
Там, где Гагарина в пример
Все время ставила нам школа,
Где жив Высоцкий и Шукшин,
Где над Маврикеевной смеются...
Да, в общем, мало ли причин,
Чтобы хотеть туда вернуться!
Красновский Виктор Владимирович
https://stihi.ru/2013/03/15/4855
Совсем другие люди! Радовались малому!Дружили квартирами! Улыбались искренне…
Ночевки на ceновале - бесподобный запax ceна, пение петухов и ощущение свободы и paдости...А как cпалocь!
Ваш школьный спортзал, залитый солнечным светом, физра последним уроком
Вечер в СССР
Интерьер 80-х годов
Больше, чем просто фото
Прекрасное советское лето
Родительский дом
А какой запах у этого белья!
Советские натюрморты:
Coветcкая cвaдьбa:
У них даже и мыслей не было, дадут ли зарплату, чем накормить ребёнка, а не сократят ли меня!
«Стюардессы». Фотограф Андрей Князев. 1970 г. СССР.
Когда-то переписка выглядела так
Вpeмена, когда нe было смс
Сфотографировать и сделать фотографии.... всё сами...
Смена-8М
Многие коллекционировали...
Сегодня имеет уже совершенно иной смысл, к сожалению...
Любимый значок из личной коллекции...
Советские игрушки
Не убиваемые игрушки с детства
Заводные игрушки из СССР, главное - ключик не потерять
Кубики из нашего детства
О такой машинке мечтала каждая девочка родом из СССР
Мечта каждого советского мальчишки
Легендарный конструктор
Выжигатель из 80-х
В Советском Союзе были вот такие вот детские игрушки!
В гаджет под названием Электроника ИМ-45 входили пять игр для обучения английскому, калькулятор, часы и будильник.
Всевозрастная игра...
... и, представляете, о, ужас, в неё играли на деньги...
А это помните?...
Секретик под стеклом в песке.
Пугач, из гвоздя, трубки от холодильника и резинки от велокамеры.
Море волнуется раз...
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Пока остановимся.... Ждём продолжения....
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