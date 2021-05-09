Ностальгия по советским временам... - 2_____________

Часть 1

Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

Ностальгия по СССР

Хочу назад в СССР,

Где был пломбир по семь копеек,

Где были счастливы без мер,

В стране ушанок, телогреек,

Где жили все одной семьей,

Великой ядерной державой,

И с транспарантами весной,

На демонстрациях шагали!

Хочу назад в СССР,

Где газ-вода с двойным сиропом,

Где дед Митяй, пенсионер,

Учил нас первым трем аккордам,

Где после школы за углом,

Тянули "Приму" мы по кругу,

А вездесущий управдом,

Таскал частенько нас за ухо!

Хочу назад в СССР,

И ничего здесь нет такого,

В страну, где каждый пионер

Гайдара знал и Михалкова,

Где рыли Беломорканал,

А БАМ считался стройкой века,

Там, как Стаханов завещал,

За год давали пятилетку!

Хочу назад в СССР,

Где еще мама молодая

Взбивает венчиком безе

И стол в гостиной накрывает,

Где вместо "Дэнди"- городки,

А вместо "Сникерса"-"Аленка",

Где были "Танцы" до зари

И "Дон-Кихот" на книжной полке!

Хочу назад в СССР,

Туда, откуда все мы родом,

Там, где Гагарина в пример

Все время ставила нам школа,

Где жив Высоцкий и Шукшин,

Где над Маврикеевной смеются...

Да, в общем, мало ли причин,

Чтобы хотеть туда вернуться!

Красновский Виктор Владимирович

https://stihi.ru/2013/03/15/4855

Совсем другие люди! Радовались малому!

Дружили квартирами! Улыбались искренне…Ночевки на ceновале - бесподобный запax ceна, пение петухов и ощущение свободы и paдости...А как cпалocь!Ваш школьный спортзал, залитый солнечным светом, физра последним урокомВечер в СССРИнтерьер 80-х годовБольше, чем просто фотоПрекрасное советское летоРодительский домА какой запах у этого белья!

Советские натюрморты:















Coветcкая cвaдьбa:

















У них даже и мыслей не было, дадут ли зарплату, чем накормить ребёнка, а не сократят ли меня!

«Стюардессы». Фотограф Андрей Князев. 1970 г. СССР.

Когда-то переписка выглядела так

Вpeмена, когда нe было смс





Сфотографировать и сделать фотографии.... всё сами...



















Смена-8М







Многие коллекционировали...









Сегодня имеет уже совершенно иной смысл, к сожалению...

Любимый значок из личной коллекции...





Советские игрушки









Не убиваемые игрушки с детства





















Заводные игрушки из СССР, главное - ключик не потерять













Кубики из нашего детства

О такой машинке мечтала каждая девочка родом из СССР















Мечта каждого советского мальчишки





Легендарный конструктор







Выжигатель из 80-х

В Советском Союзе были вот такие вот детские игрушки!

В гаджет под названием Электроника ИМ-45 входили пять игр для обучения английскому, калькулятор, часы и будильник.









Всевозрастная игра...



... и, представляете, о, ужас, в неё играли на деньги...

А это помните?...

Секретик под стеклом в песке.

Пугач, из гвоздя, трубки от холодильника и резинки от велокамеры.

Море волнуется раз...

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Пока остановимся.... Ждём продолжения....