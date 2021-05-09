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Ностальгия по советским временам... - 2

Часть 1
Продолжим ностальгировать? Прошу любить и жаловать...

Ностальгия по советским временам... - 2

Ностальгия по СССР

Хочу назад в СССР,
Где был пломбир по семь копеек,
Где были счастливы без мер,
В стране ушанок, телогреек,
Где жили все одной семьей,
Великой ядерной державой,
И с транспарантами весной,
На демонстрациях шагали!

Хочу назад в СССР,
Где газ-вода с двойным сиропом,
Где дед Митяй, пенсионер,
Учил нас первым трем аккордам,
Где после школы за углом,
Тянули "Приму" мы по кругу,
А вездесущий управдом,
Таскал частенько нас за ухо!

Хочу назад в СССР,
И ничего здесь нет такого,
В страну, где каждый пионер
Гайдара знал и Михалкова,
Где рыли Беломорканал,
А БАМ считался стройкой века,
Там, как Стаханов завещал,
За год давали пятилетку!

Хочу назад в СССР,
Где еще мама молодая
Взбивает венчиком безе
И стол в гостиной накрывает,
Где вместо "Дэнди"- городки,
А вместо "Сникерса"-"Аленка",
Где были "Танцы" до зари
И "Дон-Кихот" на книжной полке!

Хочу назад в СССР,
Туда, откуда все мы родом,
Там, где Гагарина в пример
Все время ставила нам школа,
Где жив Высоцкий и Шукшин,
Где над Маврикеевной смеются...
Да, в общем, мало ли причин,
Чтобы хотеть туда вернуться!

Красновский Виктор Владимирович
https://stihi.ru/2013/03/15/4855

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Пока остановимся.... Ждём продолжения....

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