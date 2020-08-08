Назван центр подготовки боевиков для белорусского Майдана

«Лукашенко – странный реликт середины XX векa».

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. Оппозиция готовится дать на них «последний и решительный бой» действующему президенту. На вопрос «кто такой Александр Лукашенко» сегодня многие в России готовы ответить: «Диктатор». С этим солидарен и Запад.

Известный, не согласен с такими оценками и считает, что эту фигуру рано отправлять на свалку истории.

- Александр Лукашенко вчера провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и, как утверждают, обсуждал с ним возможную экстрадицию задержанных в Минске граждан РФ на Украину. Что вы думаете об этом?

- Я, конечно, не могу утверждать, что задержанные в Минске граждане России собирались «участвовать в перевороте». Но, во-первых, существует факт многомесячной, жесточайшей, похожей на «информационное киллерство» медийной атаки на Лукашенко со стороны России[1] . Во-вторых, с российской стороны даются противоречащие друг другу объяснения относительно цели приезда этих людей в Белоруссию . А с белорусской звучат совершенно четкие заявления официальных лиц . Причем эти лица при этом очень многие мосты жгут. По идее, было бы лучше как-то «перетереть» в кулуарах. В политике такая резкость возможна только в том случае, если все совершенно ясно.

- Допустим. Но если они виноваты перед белорусским государством, так пусть их и судят в Белоруссии. Но выдавать на Украину, где их просто убьют - это уже просто за гранью. В России есть люди, симпатизирующие Лукашенко, но такой поступок даже они, думаю, ему не простят. Лукашенко с ума сошел?

- Это тяжелый вопрос. Нынешняя Украина, подчеркиваю, нынешняя, а не та УССР, где я вырос, не та Украина, в которой я жил, в моем личном понимании – абсолютное зло. Зло заразное, опасное. И поэтому лично я, как человек, при всем моем сложнейшем отношении к «вагнеровцам», не могу одобрить передачу Украине кого бы то ни было. Я надеюсь, что эта передача не состоится. Но, безусловно, угроза передачи Украине для тех, кто задержан в Минске, достаточно серьезна и может сделать их откровеннее.

- Поговаривают, что к грядущим событиям готовятся националисты, причем они якобы тренируются в специально созданных для этого лагерях.

- По имеющейся у меня информации, которой я доверяю, так как информация от этих источников неоднократно подтверждалась, на территорию Белоруссии действительно просочилось некоторое количество «гостей» из других стран . Я не имею в виду Россию.

На территории Белоруссии уже сидят наготове порядка тысячи местных потенциальных боевиков, готовых в случае чего бросать «коктейли Молотова». Из них примерно треть, наиболее активные, подготовлена на территории Польши и Литвы. Это будущие сотники Майдана.

При этом центр подготовки белорусского Майдана находится в Штутгарте. Есть и «гости» с Украины, разбросанные небольшими группками. Есть и «гости» из Польши . Из Литвы «гостей» нет, это 100%. Литва боится, хотя и заинтересована в смене режима в Минске и в том, чтобы во главе Белоруссии оказался Цепкало. Польша не боится.

Кстати, я считаю огромным успехом белорусских спецслужб поимку господина Шклярова. (Виталий Шкляров – белорусский политтехнолог, работавший в избирательных кампаниях экс-президента США Барака Обамы, канцлера Германии Ангелы Меркель, Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, ныне находится в СИЗО по делу блогера Сергея Тихановского – М.П.) Прекрасный, высокого уровня политтехнолог белорусского происхождения с российским и американским гражданством. Он как раз из тех людей, кто специализируется по силовым акциям после выборов .

Можно, правда, сказать и то, что все проекты, которые он лично курировал (например, недавно в Грузии, где он пытался восстановить Мишу), срывались. Но в экспертном сообществе признано, что его вины в этом нет. Изъятие Шклярова – это фактически «лоботомия» готовящегося переворота. Правда, все уже катится по накатанным рельсам. Но и Батька в своей последней речи зафиксировал, что государство ко всему готово.

- Что это за центр в Штутгарте, о котором вы упомянули?

- В Штутгарте есть такая конторка, которая планирует и координирует разного рода проекты в Белоруссии. Начиная от грантовых поступлений и заканчивая общей координацией активного протеста. Сильно подозреваю, что ножки у нее растут от Сороса. Она, разумеется, негосударственная .

- Как вам последнее выступление Лукашенко? Я имею в виду Послание президента белорусскому народу и Национальному собранию.

- Меня удивило вот что. Первые две трети речи, примерно около часа, Лукашенко говорил скучные вещи: то-то построили, то-то не получилось, и вот почему, то-то собираемся построить. Ну а последняя треть, последние 24 минуты – это сенсация без всяких преувеличений. В этом можно убедиться по истерической реакции недругов Лукашенко.

- Сенсация в каком плане?

- Сенсация в том, что такие вещи не положено озвучивать в наше время. Это речь уровня раннего Фиделя Кастро . Такого я не слышал от лидеров стран СНГ, да и вообще от каких-либо политических лидеров последнего времени, кроме, разве что в какой-то степени выступления покойного президента Узбекистана Ислама Каримова в 2005 году, когда он четко заявил, что не пустит акрамистов (сторонники исламиста Акрама Юлдашева, которые в 2005 году подняли восстание – М.П.) в Ташкент любой ценой. «Я отвечаю за эту ситуацию», - сказал он. И не пустил. Других аналогий я не знаю.

Он сказал вещи, которые взбесили очень многих именно тем, что прозвучали открыто. Достаточно почитать польскую или англоязычную прессу.

Еще меня поразила оценка выступления Лукашенко со стороны посла Китая в Белоруссии. (Посол Цуй Цимин заявил, что президент Белоруссии в Послании « очень мудро и правильно оценил международную обстановку и подчеркнул, что между странами существуют отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства » – М.П.). Китайский посол прямо и четко сказал, что Китай в любых ситуациях поддержит Белоруссию.

- Но Лукашенко как раз критикуют за то, что он пренебрежительно, грубо и даже по-хамски высказался об оппозиции.

- Прошу прощения, а лидеры оппозиции лично и совершенно по-хамски оскорбляют Лукашенко. Среди этих оскорблений «таракан», которого надо прибить тапком – это самое мягкое.

В ответ на это Лукашенко сообщил, что он, действительно, вырастил в своей команде того же Цепкало, прощая ему многое за то, что у него мозги работают по высоким технологиям. А теперь тот его кусает в спину.

- Наверное, многие не понимают, чем вас так привлекает фигура Лукашенко?

- Фигура, действительно, непростая. Но меня в этой связи смешат те оппоненты с российской стороны, которые кричат, что неприлично так цепляться за власть. Посидел – дай другому.

Обратите внимание: даже белорусская оппозиция , имеющая к Лукашенко длинный список претензий, не упрекает его в кумовстве, коррупции и продажности режима . Никто не отрицает, что против зародышей коррупции в Белоруссии ведется очень жесткая война, невзирая на лица. Если кто-то вдруг начинает брать «попилы» и «откаты», то первая мера воздействия – разговор с Батькой: «украденное верни, дальше не шали». Если прецедент повторяется, тогда – срок.

Главный недостаток Лукашенко – он затягивал с реформами, замораживал ситуацию, и выросло поколение, для которого все его достижения – прекрасная бесплатная медицина, прекрасное бесплатное образование, борьба с коррупцией, милиция, которая реально с народом, которую не боятся – воспринимаются как что-то свое собственное, которое никуда не денется . А хочется невозможного, хочется странного. Он тупо ждал 25 лет. Сейчас понятно: реформы нужны. Следующий срок будет посвящен нормальному партийному строительству, нормальному перераспределению полномочий, расширению прав малого бизнеса. Да, с этим запоздали. Но человек надеялся на лучшее.

- На что же он надеялся?

- Он надеялся, что объединение России и Белоруссии произойдет по той схеме, которая намечалась при создании Союзного государства . Белоруссия в данное время – это предполье России. По ней в случае чего придется первый удар. Это транзитный путь для России. Белоруссия не была «халявщицей», она поставляла прекрасные товары, прекрасные продукты питания. Она была партнером. Батька и сейчас хотел бы, чтобы так было .

- Но у нас его упрекают как раз в том, что он препятствует интеграции…

- Он не против воссоединения с РФ, он против поглощения его страны, которая является социальным государством, жестокой олигархической системой. Этого он не хочет.

Мы в лице Батьки столкнулись с политиком старого образца. Когда-то в моем детстве политики были реально представителями народа. Сейчас они в абсолютном большинстве ставленники неких теневых сил или в лучшем случае их арбитры, если они входят в состав кукловодов. А в худшем, как некто Зеленский – просто кукла, которая не решает ничего. Лукашенко – странный реликт середины XX века, когда власть означала колоссальную осознаваемую ответственность . Таково мое личное мнение.

- Каким вам видится дальнейшее развитие событий?

- Я считаю, что на выборах президент без подтасовок может получить 57-62%. Но протесты уже запланированы. Об этом кстати откровенно говорит госпожа Цепкало.

Что такое мирные протесты по-киевски? На улицы будет выведена очень большая толпа , тысяч 50, ничего плохого не ожидающая. Потому что, по мнению протестующих, таракан победить не может. В этой толпе будет некоторое количество людей, задачей которых будет пролить кровь, которая будет списана на президента .

Для тех, кто хочет совершить государственный переворот в Белоруссии, идеально было бы начать после выборов длительную акцию в центре Минска, Майдан. Но уже ясно, что длительной акции у них не получится. Поэтому в ночь с 9 на 10 августа они постараются довести до максимума противостояние с силовиками, желательно, с пролитием крови «злым тараканом».

Послушав выступление Лукашенко, я уверен, что продумана система противодействия этим планам. И я думаю, что устроить пролонгированный Майдан у оппозиции не получится. Теоретически возможна попытка объявить «Свободную Беларусь» где-нибудь на границах Польши и Литвы. Но это маловероятно, начинать большую войну НАТО не готово.

- По типу республик Донбасса?

- С одной только разницей: безусловное моральное и политическое право республик Донбасса, которые удержались, а также Одессы и Харькова, которые были смяты, потому что они были слабее и они были преданы. Донбасс и другие регионы Украины восстали против совершенно четкого нацистского путча, против бандитского государства.

А против чего восставать белорусам? Поэтому создание таких анклавов я считаю маловероятным. А вот в Минске, я убежден, будет серьезная попытка захватить власть и помазать улицы кровью тех еще живых, но уже внесенных в списки мертвых дурачков. Если вдруг какие-то силовики куплены, как в свое время были куплены люди, близкие к Каддафи, тогда плохо. Но думаю, Лукашенко контролирует ситуацию.

- Как вы думаете, в чем истинная причина внезапного переезда одного из лидеров оппозиции Валерия Цепкало из Москвы в Киев? Что-то поменялось в атмосфере, и он испугался, что его могут выдать Минску?

- Видимо, что-то сильно изменилось, какие-то планы отменились, и Москва стала для господина Цепкало не таким надежным тылом.

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[1] Здесь и далее подчеркивание админа сайта «КС».

https://www.mk.ru/politics/2020/08/06/nazvan-centr-podgotovki-boevikov-dlya-belorusskogo-maydana.html