Обращение Путина и некоторые моменты из его интервью



Посмотрел я свежее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к народу (от 23 июня 2020 года).

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Ой, бабоньки, что деется! Терран вообще с катушек слетел! Он позарился на святое – на оппозиционные мемасики!

Мы годами орали, что нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения – а он взял, и ввёл. Новости СМИ2

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Вы думаете, что я преувеличиваю? А они действительно постоянно орут то, что прямо противоречит их предыдущим заявлениям.

Например, тот же Навальный годами заявлял, что в России плохая Конституция, и что её нужно менять. Но когда стали вносить поправки, он уже кукарекает «Все грудью на защиту Конституции!». Благо у его хомячков память в 1 килобайт, её хватает на три минуты, и что было вчера они уже не помнят.

Или вот ещё один оппозиционер, Юрий Крупнов из «Партии дела» (за которой никаких дел не замечено), заявил в интервью «Регнум», что «Растущая цена на нефть убивает российскую экономику».

Падающая цена на нефть убивает, растущая цена убивает, стоящая цена убивает. Как страшно жыдь.

«Это дгугое!»(с)

Но продолжим.

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И вот теперь, когда Путин ввёл прогрессивную шкалу налогообложения на доходы свыше 5 миллионов рублей в год, куда пойдут эти средства? А? А?! На лечение детей с редкими заболеваниями!

Это что теперь, оппозиция не сможет орать «Вы космические ракеты запускаете, а мы тут деньги на лечение детям СМС-ками собираем» (можно подумать, они когда-то эти деньги давали).

О чём теперь мемасики делать?! Как возражать, когда эти проклятые ватники суют под нос неоспоримые достижения современной России?

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Ну, в общем, если жмёшься заплатить дополнительные 2% с высоких доходов – ты обворовываешь больных детей.

Идём дальше. В связи с пандемией ВВП России во втором квартале временно просел на 12%. По этому поводу оппозиция орёт «Всё пропало! Мы все умрём!».

Но при этом напрочь игнорирует, что ВВП США за аналогичный период просел на 52,8% (свежайшие данные, прямо от ФРС).

То есть руководство России сумело добиться не только одного из самых низких в мире уровней смертности от пандемии, но и эффективно минимизировало её экономические последствия. И уже разработало и внедряет программу восстановления экономики.

Если вы не радуетесь этой информации, а вас от неё бомбит – поздравляю, вы кастрюлька.

Дальше просто процитирую Путина: «Но уже очевидно, в мире формируется новая реальность. Процессы глобализации и интеграции проходят сложное испытание, а ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной самостоятельности. Понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас, в этой ситуации, можно полагаться, прежде всего, на себя – на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны».

То, о чём так долго говорили большевики Роджерс, стало безусловной и бесспорной реальностью.

И ещё: «что прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение и народосбережение, демографию – это как раз и есть залог роста национальной экономики, устойчивого и динамичного развития страны в целом, так же как и свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов, для всех, кто занимается реальной работой и созиданием».

Это и называется «социализм».

Обратите внимание: в июне и июле единоразовые выплаты на всех детей до 16 лет по 10 тысяч (десять в июне и десять в июле). Так что спешите подать заявки.

Кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически.

Ещё Путин снизил налоги для айтишников. Ставку страховых взносов снязят с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с 20 до 3%.

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Я считаю, что это целенаправленная диверсия против Беларуси. Особенно в предвыборный период. Лукашенко так долго старался создать в Минске хорошие условия для айтишников, а теперь они все перебегут в Россию.

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Также буквально на днях ЦБ снизил ключевую ставку сразу на процент – до 4,5%.

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Повышение ключевой ставки плохо – оно повышает стоимость кредита для предпринимателей.

Снижение ключевой ставки плохо – оно снижает доходы населения по депозитам.

Неизменность ключевой ставки плохо – Набиуллина ничего не делает.

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Плюс увеличена сумма, на которую можно получить льготную ипотеку для молодых семей: с трёх до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей.

Путин также напомнил, что предприятия могут получить антикризисные кредиты, которые при условии сохранения занятости свыше 90% сотрудников будут потом списаны.

И целый ряд других мер по поддержке бизнеса и населения в условиях пандемии (полный список можно посмотреть на сайте kremlin.ru).

Кроме всего вышеперечисленного я хотел бы упомянуть ключевой момент из предыдущего интервью Путина (которое я не успел отдельно проанализировать). В этом интервью Путин говорит, что при выходе из СССР, пользуясь нерегламентированностью процедуры выхода, многие бывшие республики утянули с собой часть исконно русских земель, населённых преимущественно русским населением.

«Я понял, это намёк, я всё ловил на лету»(с)

Хм, куча социальных программ, явная ориентация на «человек это главное» плюс очевидные указания на собирание земель бывшего Советского Союза… К чему бы это? Путин строит новый СССР!

Только уже на других, более монолитных принципах, чтобы его было гораздо сложнее разрушить.