Силовики победили: массового завоза мигрантов в Россию не будет

Интересно и резко заканчивается противостояние строительного лобби и силовиков по поводу массового завоза мигрантов в Россию для работы на стройках и не только.

Об этом противостоянии я писал ещё в августе. Потом как-то всё затихло, только представители строительных организаций и ЖКХ с той или иной степенью регулярности заявляли, что им не хватает рабочих рук.

Но всё резко изменилось после заявления секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который высказался резко против массового завоза в нашу страну трудовых мигрантов. С учётом его прошлого, он, судя по всему, выступил эдаким "спикером" силового крыла российской властной верхушки.

И сегодня пришло две новости.

Новость номер раз:

Все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны проходить геномную регистрацию, заявил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью агентству «Интерфакс».

Бастрыкин объясняет свою инициативу ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. «В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», — заявил Бастрыкин.

По его словам, для большего контроля над процессом миграции необходимо кодифицировать и сделать единообразным весь объем нормативных правовых актов в этой сфере. «В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства», — сказал Бастрыкин. В частности, в ходе этого процесса можно было бы определить порядок учета мигрантов — в том числе снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию

Новость номер два:

Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

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Бочкарев заявил, что поставил задачу разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах Москвы. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее.

Такими заявлениями строительная отрасль де-факто признаёт своё поражение перед силовыми ведомствами. Наконец-то в российской строительной отрасли наступит долгожданное техническое перевооружение. Кстати говоря, ещё один большой плюс нашей стране.

Суммируем всё вместе: въезд в нашу страну мигрантов в целом будет дозированным, а за въехавшими будет установлен серьёзный контроль.

Конечно вряд ли строительная отрасль успокоится, но вряд ли что серьёзно измениться. Решение принято.

Надвигается передел на рынке труда: кому начали повышать зарплату и на сколько Региональные власти уже объявили, что представители ряда профессий смогут зарабатывать в два-три раза больше. Кому прибавят зарплату, с чем это связано и какой тренд зафиксирован на рынке труда?

Сейчас обострилась ситуация на рынке труда. Дефицит кадров в ряде отраслей стал настолько острым, что решением проблемы начали заниматься власти регионов. В частности, в крупных мегаполисах готовы полностью отказаться от мигрантов на стройках. Из-за пандемии коронавируса приезжих работников стало меньше. При этом потребности в низкоквалифицированной рабочей силе падают. Из-за развития технологий требуется всё больше людей с профильным образованием, которым готовы платить в два-три раза больше. Такие вакансии всё больше привлекают местных жителей. — Отказ от мигрантов — задача правильная, но она требует комплексного подхода. Важно не просто заменить мигрантов работниками из России, а заменить их качественными работниками. И речь не только о разнорабочих и мастерах узкой специализации. Мы вот искали инженера ПТО. Искали год, а в результате взяли сотрудника из Сирии. Да, экспат, но он отвечал нашим требованиям больше, чем другие кандидаты. А главное — он хотел развиваться в новых BIM-технологиях, тогда как наши прорабы не всегда планшет в руки хотят брать. И сейчас специалист из Сирии проводит практику студентам МГСУ на базе нашей компании. У нас есть с ними партнёрское соглашение. И я провожу занятия в школах, рассказываю о престиже и важности профессии строителя, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. По его мнению, сейчас имеет значение именно повышение престижа профессии, формирование кадрового резерва и внедрение в строительство цифровых технологий. Тогда ситуация изменит и рынок труда. А пока зарплаты будут расти так же, как и росли, в зависимости от сезонности и внешних факторов. Максим Лазовский вспомнил, что в 2020 году во время режима самоизоляции и коронавирусных ограничений зарплаты профильных специалистов выросли на 50–100%. Тогда он с большим трудом смог найти работников — таким острым был дефицит кадров. Максим Лазовский считает, что тенденция роста дефицита кадров может продолжиться и в этом ноябре. В этом случае зарплаты снова вырастут минимум на 20%. — На рынке труда есть потребность в определённых видах рабочей силы, которая сейчас компенсируется мигрантами. Поэтому совсем полный отказ от приезжих строителей представить пока сложно. Можно предположить, каким образом будет проходить отказ от мигрантов в государственных учреждениях. Например, государство будет дотировать заработную плату для россиян, и таким образом они будут привлекаться. Но как будет протекать этот процесс в частных организациях — пока сложно понять, — отметил руководитель компании "Интерпортфолио" Алексей Каневский. Зарплата вырастет от 1,5 раза и выше в зависимости от региона и статуса объекта (масштаб, класс и тип стройки). Спрос на разнорабочих и монтажников увеличится, что дополнительно повлияет на повышение зарплат. Такое мнение высказал председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству Московского отделения "Опоры России" Дмитрий Мавзолевский. По его словам, привлечение дешёвой рабочей силы — это важный фактор снижения издержек. Соответственно, полный отказ от мигрантов приведёт к значительному увеличению себестоимости продукции, что плохо скажется на её продажах. На повышение себестоимости строительства застройщики не пойдут. Возможный выход из ситуации — это замещение ручного труда на машинный, что потребует определённого времени на внедрение новых технологий. — Раньше работодатели считали, что найти сотрудника на массовую профессию, например, курьера, строителя, водителя, очень просто. Однако события последних двух лет показали обратное. Наибольшее влияние на рынок труда оказывает демографическая ситуация в России. Население страны сокращается: по данным Росстата, в 2020 году естественная убыль выросла в 2,2 раза. Количество мигрантов в мае 2021 года сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом правительство ожидает, что количество трудоспособных россиян в ближайшие 10 лет сократится на 1 миллион человек, — рассказал управляющий директор "Авито работы" Артём Кумпель. Следовательно, уже не кандидаты борются за места, а работодатели конкурируют за персонал. По сравнению с мартом 2020 года, в сентябре 2021-го количество вакансий на "Авито" выросло в два-три раза. Особенно это заметно в сферах строительства, производства, гостинично-ресторанного бизнеса, ЖКХ. По словам Артёма Кумпеля, людей критически не хватает — и компании идут на уступки: нанимают сотрудников из других регионов и смежных отраслей, повышают зарплаты. Если снова сравнивать март 2020 года и сентябрь 2021 года, по всем вакансиям на "Авито" заметен рост медианной зарплаты на 17%. В некоторых сферах он ещё выше. В производстве и автомобильном бизнесе, например, динамика составляет +25%. — Дефицит кадров ощущает на себе множество компаний в разных сферах деятельности. Не только в строительстве. Также из-за нехватки трудовых мигрантов, умноженной на возросшую популярность удалённого потребления, растут зарплаты у грузчиков, складских рабочих, курьеров, водителей. Они повысились в среднем на 25%. Да и в целом рынку не хватает линейного персонала и рабочих специальностей. В том числе в отраслях, где традиционно было занято много мигрантов. Это ЖКХ, сфера услуг, ретейл, аграрный бизнес. Если фокус на удовлетворение кадрового голода внутренними ресурсами продолжится, можно ожидать не только роста вознаграждений, но и улучшения условий труда. Только так можно сделать вакансии привлекательными для наших сограждан, — рассказал директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец. Кроме того, по его словам, уже сейчас видно, как на кадровом рынке набирает популярность тренд на платформенную занятость. Крупные маркетплейсы-агрегаторы привлекают кадры (курьеров, мастеров по ремонту, строителей) для разовых работ без оформления в штат. Однако для многих пользователей платформ такое сотрудничество превращается в полноценные трудовые дни, недели, месяцы. — И платят на проектах, как правило, больше, чем в штате. Многие исполнители совмещают работу, трудясь на разных платформах. Не исключено, что кадровый вопрос в ближайшей перспективе будут решать как раз с помощью технологических компаний-агрегаторов и сотрудничающих с ними исполнителей, которые будут предлагать услуги разным компаниям-заказчикам. Такой подход позволит сократить издержки на рабочую силу и не приведёт к существенному удорожанию цен на результаты их труда, — добавил Сергей Сухоставец. Нина Важдаева



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