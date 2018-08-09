Замы по коррупции. Кто на Урале обворовал банкет для Путина и Назарбаева?

Сразу в нескольких регионах поймали на горячем чиновников областного уровня. Shutterstock.com

Так, вице-губернатор Курганской области Сергей Чебыкин арестован по обвинению в коррупции. В Челябинской области задержали людей из команды вице-губернатора Руслана Гаттарова, а его коллега из Магадана Игорь Озимок уже в СИЗО. Следователи разбираются в коррупционных схемах губернаторских замов и в других регионах.

Эксперты заговорили о новой волне зачисток — вице-губернаторам дают понять: никакого иммунитета перед законом у них нет. Некоторым главам регионов и даже экс-министру Улюкаеву это продемонстрировали до того. С 2015 г. в стране арестованы 8 действующих и бывших губернаторов (1 — заочно), возбуждены уголовные дела против десятков вице-губернаторов и массы чиновников федеральных ведомств. Только в Ростехнадзоре арестованы 11 руководителей региональных отделений. У одного из них конфисковали 1 млрд руб. наличными! Серьёзно перетрясли чиновничий аппарат в целых регионах: от Дагестана до Карачаево-Черкесии.

От саммитов и форумов

На днях в Челябинске сотрудники УФСБ задержали 1-го замминистра экономического развития области Антона Бахаева, возглавлявшего объединённую дирекцию по проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 г. Есть вопросы у правоохранителей и к руководителю Агентства международного сотрудничества региона Ольги Алейниковой. Фактически это подчинённые вице-губернатора Руслана Гаттарова.

Известно, что уральских чиновников подвели траты бюджетных денег, выделенных на российско-казахстанский форум, который прошёл 7-9 ноября 2017 г. с участием президентов двух стран. Часть средств, предназначенных на питание гостей, была обналичена и исчезла. Отвечал за банкет на форуме Бахаев. Примерно так же испарились деньги на наружную рекламу форума и транспортные услуги. За это отвечала Алейникова. Сейчас известно, что речь идёт о 4 млн руб. Но, как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в деле могут появиться новые фигуранты и эпизоды.

Кстати, ещё одного челябинского экс-вице-губернатора Николая Сандакова подозревают в получении взятки от директора ЧОП: охранная фирма бесплатно оборудовала его коттедж системой безопасности. Позже ЧОП получил госзаказ на охрану губернатора. Сам Сандаков отказывался писать заявление об увольнении после скандала, и пришлось для отставки найти несоответствие в его декларации. Сейчас он в ожидании приговора по трём эпизодам.

Крышуют и берут откаты

Посажен под домашний арест вице-губернатор и директор Департамента экономразвития Курганской области Сергей Чебыкин. По версии следствия, он дал госгарантии на 16 млн руб. кредита разорившемуся Уральскому топливному союзу. При этом УТС находился в сложном финансовом состоянии и явно не отвечал требованиям для получения кредита от коммерческого банка. Но под гарантии областных властей его без звука выдали.

Зампреда магаданского правительства Игоря Озимка заподозрили в «крышевании своих». Теперь он в СИЗО дожидается результатов следствия по статье «превышение полномочий». Местные СМИ пишут, что Озимок курировал министерства дорожного хозяйства и природных ресурсов и отдавал госконтракты предприятиям, подконтрольным ему и сыну. Сумма сомнительных контрактов — десятки млн руб. Если докажут откаты, срок чиновнику светит немалый. А ещё имя Игоря Озимка связывают с крупными ЧП, в которых погибли люди. В таком случае в уголовном деле может появиться ещё одна статья.

А вот бывшему вице-губернатору Приморского края Евгению Вишнякову в июле повезло: его отпустили из СИЗО, где он провёл год, под подписку о невыезде. Вишнякова подозревают в превышении должностных полномочий. Поводом для претензий стало некое телефонное указание вице-губернатора главе Уссурийского городского округа о подписании с ОАО «Хабаровсккрайгаз» мирового соглашения об увеличении цены муниципального контракта на поставки газа в микрорайон «Радужный». Сумма контракта выросла на 53 млн руб. Ремонт и рыбалка

Во Владимирской области под следствием по подозрению в коррупции сразу два бывших вице-губернатора — Елена Мазанько и Дмитрий Хвостов. Их подозревают в получении взяток. Хвостов курировал строительство и, как полагает следствие, брал от местных предпринимателей как деньгами, так и недвижимостью в качестве «благодарности» за помощь в решении деловых вопросов. Общая сумма — 17 млн руб. плюс дорогие квартира и автомобиль, которые Хвостов получил от застройщиков. Мазанько отвечала в области за имущественные и земельные отношения. По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

В числе обвиняемых по делу о крупном мошенничестве оказались сразу трое высокопоставленных чиновников Мурманской области — замруководителя аппарата правительства Эдуард Никрашевский, замначальника управления по обеспечению деятельности мурманского правительства Георгий Благодельский и вице-губернатор Игорь Бабенко. Речь идёт о хищении средств управления по обеспечению деятельности областного правительства при помощи фиктивных договоров. Кроме того, по версии следствия, подельники изымали собираемые от бизнесменов на благотворительность деньги и направляли их на организацию рыбалки высокопоставленных чиновников региона.

«Каждый думает, что его пронесёт. Ещё и старые привычки работают: привыкли, что никто не приходит, не наказывает, особенно не вникает и всегда можно договориться с местными контролёрами, — объяснил „АиФ“ глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. — Сейчас начались в том числе и федеральные рейды по всем этим вопросам. И если местные силовики как-то закрывают глаза, вмешиваются федеральные. Губернаторы уже стали осторожнее и меньше подписывают документов. Но всё-таки главное — что взялись за самих замов. Пласт этих дел будет точно больше губернаторских».

http://www.aif.ru/money/corruption/zamy_po_korrupcii_kto_na_...