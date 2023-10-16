Ежегодно 17 октября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day forthe Eradication of Poverty).

История этого мероприятия началась 17 октября 1987 года, когда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже (Франция), где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Их заявления были запечатлены на памятном камне, открытом в тот день. Копии камня были открыты по всему миру и служат местом сбора для отмечающих этот день. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений ООН, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом организации в Нью-Йорке (США).

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1992 года провозгласила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и предложила всем государствам посвятить этот день проведению мероприятий, посвященных искоренению нищеты и бедности. Отмечать его было решено с 1993 года.

В 2015 году всеми странами-членами ООН были приняты 17 Целей в области устойчивого развития до 2030 года, где цель 1 – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.

В 2022 году исполнилось 30 лет Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты.

Тема мероприятия в этом году – "Достоинство для всех на практике. Обязательства, которые мы вместе берем на себя во имя социальной справедливости, мира и планеты". Достоинство человека является не только фундаментальным правом, оно лежит в основе всех других основополагающих прав. Таким образом, достоинство – не абстрактное понятие, оно принадлежит каждому. Сегодня многие люди, живущие в постоянной бедности, сталкиваются с тем, что их достоинство отрицается и не уважается.

Термин "нищета" часто употребляется как синоним крайней бедности (extreme poverty).

Согласно определению ООН, нищета – не просто нехватка доходов и ресурсов для обеспечения средств к существованию на устойчивой основе. Она проявляется в голоде и недоедании, в ограниченном доступе к образованию и другим основным услугам, в социальной дискриминации и изоляции, а также в невозможности участия в принятии решений.

Международный уровень порога абсолютной бедности периодически пересматривается.

До 2008 года он равнялся одному доллару США в день. В 2008-2015 годах – 1,25 доллара США в день.

В настоящее время крайняя бедность определяется как жизнь менее чем на 1,90 доллара США в день. В 2021 году 711 миллионов человек по всему мире жили в условиях крайней бедности.

1,3 миллиарда человек продолжают жить в условиях многомерной нищеты, почти половина из них – дети и молодежь. В богатейших странах за чертой бедности живут более 30 миллионов детей.

В докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания" (2022) ООН сообщает, что число людей, страдающих от голода в мире, в 2021 году достигло 828 миллионов, что примерно на 46 миллионов больше, чем в 2020 году, и на 150 миллионов больше, чем до начала пандемии COVID-19. По данным Всемирной продовольственной программы, 50 миллионов человек в 45 странах рискуют столкнуться с голодом.

Эксперты Организации Объединенных Наций в докладе "О водных ресурсах мира за 2021 год" отмечают, что 2,2 миллиарда человек во всем мире в настоящее время не имеют доступа к безопасной питьевой воде. 3,6 миллиарда человек лишены доступа к безопасным средствам санитарии. По данным ООН, около 55% населения мира не имеют доступа к социальной защите.

Подавляющее большинство населения Южной Азии и стран Африки к югу от Сахары составляет около 70% от общего числа людей, живущих в крайней нищете по всему миру. Население стран с доходом ниже среднего, в том числе Индии, Индонезии, Китая и Нигерии, составляет около половины от общего числа людей за чертой бедности. Одной из беднейших стран мира является Бурунди, где более 70% населения живет в нищете. 52% детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, еще более высок уровень недоедания среди сельских общин.

Согласно прогнозу Всемирного банка (2022), к 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день. При этом число тех, кто к концу 2020 года существовал на эту сумму, составляло 719 миллионов человек и этот год стал первым "за последние десятилетия", когда увеличился показатель глобального неравенства.

В России борьба с бедностью остается одним из безусловных приоритетов властей. По словам президента РФ Владимира Путина, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей. В законе о федеральном бюджете на 2022-2024 годы заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан.

По итогам второго квартала 2022 года уровень бедности в России снизился. В апреле-июне 2022 года в стране насчитывалось 17,6 миллиона человек с доходами ниже границы бедности, это на 3,3 миллиона человек меньше, чем в первом квартале 2022 года. Росстат представил данные о численности населения с денежными доходами ниже границы бедности в I квартале 2023 года В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 26 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8 п.п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек. На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных видов доходов. Денежные доходы населения в I квартале 2023 года составили 17,4 трлн руб., увеличившись по сравнению с I кварталом 2022 года на 8,7%. Рост реальных денежных доходов составил 0,1 %. Инфляция в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года составила 8,62%. По сравнению с I кварталом 2022 года доля оплаты труда в структуре доходов населения выросла на 1,5 п.п. (с 62,4% до 63,9%), а доля доходов от предпринимательской деятельности – на 0,6 п.п. (с 6,4% до 7,0%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в I квартале 2023 года составила 66 778 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,7%. Реальная начисленная заработная плата в I квартале 2023 года выросла по сравнению с I кварталом 2022 года на 1,9%. С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%. В целом средний размер назначенных пенсий в I квартале 2023 года составил 19 тыс. 341 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 14,53%. Размер назначенной пенсии в реальном выражении вырос по сравнению с I кварталом 2022 года на 5,4%. Объем социальных выплат населению в I квартале 2023 года составил 3,4 трлн руб. (19,4% в структуре общего объема денежных доходов) и увеличился по сравнению с I кварталом 2022 года на 4,1%. Новым важным инструментом социальной поддержки стало предоставление с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Кроме того: около 2,5 млн семей, в которых проживают более 3,0 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получили ежемесячные денежные выплаты на детей; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (введена с 1 апреля 2022 года) позволила охватить примерно 3,0 млн малоимущих семей с детьми, в которых ежемесячно получали пособие более 4 млн детей. Благодаря адресным мерам социальной поддержки, доходы наименее обеспеченного населения выросли в I квартале 2023 года на 30,7% в номинальном выражении. https://ria.ru/20221017/nischeta-1823945855.html

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/208845?print=1 17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

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17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты