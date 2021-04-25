Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича

Виталий Карпович — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и оператор дрона из Беларуси, который в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, Россия. Основное внимание он уделяет городским пейзажам, аэрофотосъемке и уличной фотографии. Своими снимками Виталий делится в Instagram, где у него более 50 тыс. подписчиков.