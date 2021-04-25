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Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича

Виталий Карпович — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и оператор дрона из Беларуси, который в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге, Россия. Основное внимание он уделяет городским пейзажам, аэрофотосъемке и уличной фотографии. Своими снимками Виталий делится в Instagram, где у него более 50 тыс. подписчиков.
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия КарповичаКрасоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
Красоты России. Впечатляющие городские пейзажи Виталия Карповича
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