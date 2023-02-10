Александр Степанов о Сандармохе



Александр Степанов - журналист, блогер, историк из Петрозаводска пытается восстановить справедливость, рассказывая то, что благодаря нашим правоохранительным органам и либеральному лагерю название "Сандармох" стало нарицательным. Александр считает, что нужно разобраться в сложившейся ситуации.

В 2015 году он отправлял Обращение Главе Республики Карелия:

30 октября в Российской Федерации, в том числе в Республике Карелии официально отмечается день памяти жертв политических репрессий. В этот день проходят траурные акции и памятные мероприятия. Между тем, как свидетельствует практика последних лет, в трактовке данных событий допускается односторонний подход. К жертвам политических репрессий относят исключительно лиц, пострадавших от Советского строя. В то же время совершенно игнорируются многочисленные факты «белого террора».

Хотелось бы обратить внимание на то, что политические репрессии в двадцатом веке на территории Карелии начались в годы гражданской войны и военной интервенции, и первыми массовыми их жертвами стали сторонники Советской власти.

По далеко не полным подсчетам исследователей гражданской войны на Севере России через тюрьмы, концлагеря и каторгу белогвардейцев и интервентов прошло около 52 тысяч человек, то есть до 11% всего населения региона. Это подтверждается опубликованными и архивными документами, многочисленными воспоминаниями участников событий, памятниками и памятными знаками, установленными на месте гибели сторонников Советской власти на территории Карелии.

Почему бы в день памяти жертв политических репрессий не вспомнить расстрелянных белогвардейцами и интервентами советских активистов Кеми, станций Масельгская, Медвежья гора, деревни Юркостров, села Нюхча, поселка Ругозеро, 286 коммунистов, учителей, крестьян Олонецкого уезда, в том числе малолетних детей, и многих других?

Высшие должностные лица России сегодня неоднократно заявляют, что надо помнить о сложных и противоречивых страницах отечественной истории, не допускать ее фальсификации.

В этой связи я предлагаю органам исполнительной власти Республики Карелия в день памяти жертв политических репрессий 30 октября исправить допущенный перекос и во время официальных мероприятий, при опубликовании официальных обращений в средствах массовой информации, также упоминать многие тысячи жертв белого террора на территории Карелии. Это будет объективный и честный подход к событиям истории России в двадцатом веке.

https://vk.com/wall10412510_14418

В 2022 году Александр направил Обращение уже следующему Главе Республики Карелия:

Обращаюсь к Вам как историк, долгое время занимавшийся темой истории политических репрессий в Карелии. Как известно, 30 октября в Российской Федерации, в том числе и в Республике Карелии официально отмечается день памяти жертв политических репрессий. Между тем, как свидетельствует практика всех последних десятилетий, в трактовке данных событий допускается односторонний подход. К жертвам политических репрессий относят исключительно лиц, пострадавших от Советской власти. В то же время совершенно игнорируются многочисленные факты «белого террора».

Хотелось бы обратить внимание на то, что политические репрессии в двадцатом веке на территории Карелии начались в годы гражданской войны и военной интервенции. Первыми их массовыми жертвами стали именно сторонники Советской власти. По далеко не полным подсчетам исследователей гражданской войны на Севере России через тюрьмы, концлагеря и каторгу белогвардейцев и интервентов прошло около 52 тысяч человек, то есть до 11% всего населения региона. Это подтверждается опубликованными и архивными документами, многочисленными воспоминаниями участников событий, памятниками и памятными знаками, установленными на месте гибели сторонников Советской власти на территории Карелии.

В этой связи я предлагаю органам исполнительной власти Республики Карелия в день памяти жертв политических репрессий 30 октября исправить допущенный перекос и во время официальных мероприятий, при опубликовании официальных обращений в средствах массовой информации, также упоминать многие тысячи жертв белого террора на территории Карелии. Почему бы в день памяти жертв политических репрессий не вспомнить расстрелянных белогвардейцами и интервентами советских активистов Кеми, станций Масельгская, Медвежья гора, деревни Юркостров, села Нюхча, поселка Ругозеро, 286 коммунистов, учителей, крестьян Олонецкого уезда, в том числе малолетних детей и многих других?

Эти люди погибли от рук английских, финских и прочих интервентов, а также их пособников из числа местных жителей. Сохранение памяти о них также очень актуально, особенно с учетом нынешней внешнеполитической ситуации.

Вместе с тем остается еще одна болезненная в общественном сознании тема, связанная с днем 30 октября. Она касается места массовых расстрелов в местечке Сандармох. По документам НКВД в районе Медвежьегорска действительно были расстреляны заключенные, причем как политические, так и уголовные, входившие в состав так называемого первого соловецкого этапа. Однако ни в документах «Мемориала», ни еще где-то нет ни одного доказательства, что в Сандармохе похоронены и репрессированные жители Карелии. На мой взгляд, Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Правительстве Республики Карелия, в компетенцию которой входит и вопрос по увековечиванию памяти незаконно репрессированных граждан, необходимо тщательно разобраться с этим вопросом, чтобы не вводить в заблуждение родственников людей, действительно невинно осужденных.

Вторым актуальным вопросом, касающимся мемориала в Сандармохе, является наличие в нем отдельного памятника украинцам, так называемого «Казацкого креста». При этом даже из материалов ныне признанного иностранным агентом и ликвидированного общества «Мемориал» наглядно видно, что очень многие их этих людей были петлюровскими офицерами, участвовавшими в массовых убийствах еврейского населения Украины в 1919 году и иными сторонниками украинского национализма. На этом историческом мифе воспитывалось два поколения украинских националистов, и мы видим, к каким последствиям это привело. По примеру Катыни, где установили стенд в память о десятках тысяч пленных красноармейцев, замученных поляками, правительство Карелии могло бы содействовать установлению подобного стенда в Сандармохе, который бы рассказывал о многочисленных жертвах украинских националистов. Это бы стало адекватным и цивилизованным ответом на современную антироссийскую пропаганду.

Подчеркну, что все эти предложения направлены на то, чтобы в основу нашей истории были положены точно установленные и подтвержденные документами исторические факты, а не созданные в последние тридцать лет исторические мифы, которые сейчас активно используются против нашей страны.

https://dzen.ru/a/Y1jXAzQCO2C30Znb

На это Александр получил очередную отписку

Но Александр не теряет надежду. Он выпустил книгу, которую выложил в свободный доступ (скачать можно по приведённой ссылке), сопроводив вот таким текстом:

Друзья и товарищи! Полгода назад я сообщил, что начал писать книжку о Сандармохе. Поскольку это место стало неким идеологическим символом, причем общероссийского масштаба, возникла потребность разобрать эту тему детально. На фактах, на документах самого же «Мемориала» наглядно показать, как из реальных и действительно печальных событий был сконструирован идеологический миф, касающийся нашей истории. Весьма далекий от фактов, но годный для манипуляции массовым сознанием и употребления в текущих политических целях.

Теперь книжка про Сандармох издана. Огромное спасибо всем, кто помог мне с ее изданием. Сегодня прошла презентация в ПетрГУ. Поэтому, как и обещал, выкладываю ее здесь для свободного скачивания. Для тех, кто предпочитает печатный вариант – пишите в личку.

Разрешаю использовать в интернет-дискуссиях отрывки из текста совершенно свободно и любым образом, если это будет делаться целях защиты истории нашего Советского Союза от разного рода идейных упырей, лгунов и фальсификаторов. Перепост также приветствуется.

https://vk.com/wall10412510_41405

Также Александр Степанов записал ролик в студии Д.Ю.Пучкова, который можно посмотреть и послушать по ссылке:

https://vk.com/video-3156562_456245950