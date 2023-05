Что делали американцы в Сибире 1918 - 1920?, ч.2

Часть 1. Советский историк Ф.Ф. Нестеров в своей книге «Связь времён» писал, что после падения Советской власти на Дальнем Востоке «сторонников Советов всюду, куда доставал штык заокеанских „освободителей России“, кололи, рубили, расстреливали партиями, вешали, топили в Амуре, увозили в пыточных „поездах смерти“, морили голодом в концлагерях». Рассказав о крестьянах зажиточного приморского села Казанка, которые сначала отнюдь не были готовы поддержать Советскую власть, писатель объяснил, почему они всё же после долгих сомнений пошли в партизанские отряды. Сыграли роль «рассказы соседей по прилавку о том, что на прошлой неделе американский матрос в порту застрелил русского мальчика… что местные жители должны теперь, когда в трамвай входит иностранный военный, вставать и уступать ему место… что радиостанция на Русском острове передана американцам… что в Хабаровске ежедневно расстреливают десятки пленных красногвардейцев и т.д.». В конечном счете, жители Казанки, как и большинство русских людей в те годы, не выдержали унижения национального и человеческого достоинства, творимого американскими, другими интервентами, их пособниками и белогвардейцами, восстали, поддержав партизан Приморья. В общей картине интервенты стали нести потери и на Дальнем Востоке, где партизаны постоянно атаковали американские воинские части.

Потери, которые несли американские интервенты, получили значительную огласку в США и вызывали требования прекратить военные действия в России. 22 мая 1919 г. член палаты представителей Мейсон в своём выступлении в конгрессе заявил: «В Чикаго, который является частью моего округа, проживает 600 матерей, чьи сыновья находятся в России. Я получил сегодня утром что-то около 12 писем, а я получаю их почти каждый день, в которых меня спрашивают, когда наши войска должны возвратиться из Сибири». 20 мая 1919 г. сенатор от штата Висконсин и будущий кандидат в президенты США Лафоллет внёс в сенат резолюцию, одобренную законодательным собранием штата Висконсин. В нем содержался призыв о немедленном выводе американских войск из России. Несколько позже 5 сентября 1919 г. влиятельный сенатор Бора заявил в сенате: «Господин президент, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Конгресс не объявлял войны против русского народа. Народ Соединенных Штатов не желает воевать с Россией».

Как так, интервенция — это не объявление войны? Если Гитлер вторгся с целью ликвидировать СССР, тогда выходит он агрессор, а англосаксы белые и пушистые? В этой ситуации — это одно и то же, просто почуяли силу отпора и решили прятать концы в воду. Американец Артур Баллард был в командировке в России 2 года — с 1917 по 1919 год. С 1918 года он как раз был в Сибири, когда там разворачивались основные события. В 1919 году, поскольку там уже всё было ясно, кто победит, Баллард вернулся в США и по горячим следам написал книгу о том, что происходит в России.

Вот спроси любого русского, даже сейчас, что ты знаешь о том, что происходило в Сибири после большевистского переворота в России? Он ответит, дескать, был Колчак, а потом его победила Красная армия, которая "… от тайги до Британских морей Красная армия всех сильней". Это та, вырезанная, «праздничная» — официальная большевистская версия, которая сообщалась и при коммунистах и сейчас при капиталистах, потому что историю пишут победители.

Кстати на стр. 171 Баллард называет Колчака «Единственным русским адмиралом, пользующимся всемерной поддержкой Британских властей» — "...the only Russian admiral who had the confidance of the British authorities".

На этой же странице своей книги, Баллард сообщает о Колчаке: «Черноморский флот, которым командовал Колчак до революции — взбунтовался… ». — Это ли лучшая характеристика адмирала, что флот под его командой взбунтовался? "… при этом, в то время как многих офицеров мятежники линчевали, у Колчака волос с головы не упал, когда его мятежники доставили на шлюпке на берег!" — Прекрасно! Моряки стали пиратами, захватили флот, а адмирала доставили на берег, в целости и сохранности! — Почему? Об уничтожении Черноморского флота всегда мечтала и сейчас мечтает Британская империя, которая «рулит морями». Агентами Британии был и небезызвестный лейтенант, работавший под «немца» — Пётр (Пинкас) Шмидт, которого англофильская пресса сделала «русским национальным героем», захвативший броненосец Потёмкин. Английские агенты, 20 октября 1916 года взорвали самый сильный только что построенный линкор «Императрица Мария» и этот взрыв нового линкора как раз случился сразу после назначения Колчака командующим Черноморским флотом в августе 1916 года! 19 августа 1917 года Колчак был, якобы, «направлен» в Англию, как дескать, «военный наблюдатель». Так это описывают англичане на своей Вики. Русская Вики сообщает, что «А. Ф. Керенский вызвал адмирала в Петроград, где принудил его подать в отставку, после чего он по приглашению командования американского флота, направился в США для консультирования американских специалистов».

Троцкий был в Галифаксе в апреле 1917 года, а Колчак осенью 1917 года. Оба англоязычных «ассета» — Троцкий и Колчак в США изъявили желание стать Верховными Правителями России, и были доставлены в Россию на американских кораблях и штыках, только с разных концов света. Троцкий вместе с его нью-йоркскими гангстерами времён «сухого закона» — через Стокгольм, а Колчак вместе с американскими войсками через Сан-Франциско — Владивосток. США сначала хотели дробить Россию — делать «парад суверенитетов». Поэтому для США два Верховных правителя России — один для Европейской части, а другой для Сибири, — было нормой. Впоследствии, видимо, бонапартистские тенденции Колчака и его попытка отобрать у Троцкого европейскую часть и присвоить часть золота Российской империи, и послужили причиной его ареста чехословаками, находившимися под командованием американского генерала Грейвса. Что делали чехи в Сибири? После поражения Германии в ноябре 1918 года, чехи ведь уже не были нужны на Западном фронте, потому что тот перестал существовать, но чехи оставались в Сибири ещё 3 года!

И факт, чем чехи занимались все эти 3 года, вместо того, чтобы мчаться в Чехию после окончания войны в ноябре 1918 года? Чехи 3 года выполняли карательные операции в Сибири и блокировали для русских Транссиб, пропуская только коалиционный военный трафик! И это факт огромного значения!

Американские «дельцы» боялись огласки у своего народа, что они без объявления войны, без каких-либо причин, воюют с русским народом и поэтому использовали прикрытие своих преступлений с помощью чехословаков.

Вот что говорится в книге «Полночная война» Голдхёрста, Цитата:

«С начала 1919 года чехословацкая армия была полностью вовлечена в русскую гражданскую войну».

Ответ на то, за кого сражалась чешская армия, а заодно и американцы с японцами, находится у Голдхёрста в «Полночной войне». Он описывает, как президент Вилсон сидел и думал, как помочь Троцкому справиться с Колчаком. Союзники говорили Вилсону, что другого выхода нет, как делать крупномасштабную интервенцию с большими силами, то есть, вводить тысяч сто солдат. Вилсон боялся, что при таких масштабах произойдёт утечка информации и станет очевидно, кого на самом деле поддерживает США — Троцкого. Был тупик.

И вдруг сам бог посылает президенту Вилсону Томаша Масарыка с его чешской армией, которая в данный момент как раз и находилась в центре России. Ей надо было только помочь деньгами и оружием и заставить её воевать против Колчака. Стратегический план захвата Транссибирской магистрали был выработан быстро. Очень важно, что в этом случае Вилсону не было необходимости посылать в Россию большое количество своих войск, а значит, появлялась возможность держать эти события в стороне от интереса американской публики и списывать всё на то, что, дескать, американцы просто помогают попавшим в беду чехам. На чём они до сих пор и настаивают.

Что делали американцы в Сибире 1918 - 1920? В обмен на успешное завершение всей операции Вилсон делал Масарыка президентом "независимого" государства Чехословакия. И вот когда армии Троцкого в январе 1920 года подошли к Омску, к штаб-квартире Колчака, чехи ударили по Колчаку изнутри. Они разбили Колчака, захватили его в плен, и сдали комиссарам со всем золотом, из-за которого и разгорелся весь сыр бор. В этой книге упоминается сумма золотого запаса Российской империи, захваченного чехами и выраженного в царских золотых рублях - 414 254 000, т. е. без малого полмиллиарда золотых рублей! По тем временам астрономическая сумма. Если 20 миллионов долларов тогда были приблизительно миллиардом долларов сегодня, то это около 20 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу, но поскольку монеты были золотые, то это по курсу умножить на почти пятьсот раз выходит десять биллионов долларов в сегодняшних деньгах!!!

Чехословацкая армия была ударной карательной армией в составе войска англо-американской коалиции и подчинялась лично американскому генералу Гревсу, а непосредственно чешской армией командовал французский генерал Жанен. Одной из чешских под-армий командовал перебежчик - русский генерал Войцеховский. На вооружении чехов были не только американские бронепоезда, артиллерия, пулемёты и стрелковое оружие, даже были дирижабли. Всё самое современное оружие, какое было на вооружении американской армии, было и у чехов, и сама чехословацкая армия была под американским командованием. Поэтому Чехословацкую армию ни в коем случае нельзя рассматривать изолированно, - это был чехословацкий иностранный легион в составе американской армии. И вот что интересно, что ни советская историография, ни теперешняя уже «демократическая», ни единым словом не упоминают о чешской армии в Сибири! Выпустили недавно «причёсанный» фильм о герое патриоте Колчаке и все умылись. Вот объясните игнорирование зверств чехословацкой армии в Сибири хоть как-то рационально? 100 тысячная иностранная армия в течении 4 лет бандитствует в стране и её не видят историки! Это же ведь по времени не меньше Гитлеровской оккупации! А Баллард называет чехословацкую армию «самой эффективной силой в Сибири», при наличии у неё самого современного оружия из Англии и США!

Артур Баллард был одним из многих тысяч и тысяч американских и английских шпионов и диверсантов, посылавшихся в Россию в начале века для того, чтобы подготавливать тот результат, который США и Британская империя и получили на Версальской конференции 1919 года в исходе Мировой войны и двух катастрофических государственных переворотов в России и в Германии. Разница между ними была только та, что большевистского типа госпереворот в Германии остановился, так сказать, на стадии «немецкого Керенского» и не дошёл до большевистской ультра-радикально-геноцидарной стадии. Тут надо понимать психологию американцев. Они будут протестовать, если вы назовёте их шпионами и диверсантами, даже если он имеет «корочку» агента ЦРУ. Американцы воспитаны в твёрдом убеждении, что США — это светоч мира; и это святой долг и обязанность американцев железной рукой тащить всё человечество к счастью и наказывать тех, кто не хочет «своего счастья», в понимании американцев.

Поэтому любой американец де факто — агент и диверсант. Даже если он просто торговец или инженер в другой стране. Например, когда настоящие секретные агенты США, возвращаются из чужой страны и пишут отчёты в ЦРУ, то потом часть своих отчётов многие оформляют в виде отдельной книги. Потому что всем понятно, что человек хочет подзаработать. А почему бы и нет? Только надо изъять из отчёта технические детали, связанные именно с секретной деятельностью, и, пожалуйста, — издавай! Классическим шпионом и диверсантом — писателем был британский агент в России Брус Локкарт с его книгой «Британский агент».

В США за последние 100 лет циркулируют сотни тысяч таких литературно оформленных отчётов секретных агентов, оформленных как литературные и научные работы. США — это единственная оставшаяся Империя, а значит страна глобального шпионажа. И шпионов, и диверсантов США поставляет на мировой рынок сотни тысяч, это самая поточная американская продукция- шпионы и диверсанты. И все американцы — шпионы, внештатные «патриоты» своей «родины». Баллард начинает раздел о Сибири именно с 18 главы о Сибирской железной дороге! Цитата:

"Царь Николай Второй сделал Сибирь частью России. До этого Сибирь принадлежала России только формально. Как например, после присоединения к США Аляски, американцы её вообще не касались 100 лет. Аляска стояла, и руки до не доходили. Освоение Аляски стало возможным только после Второй Мировой с началом эпохи самолётов и вертолётов". (Похоже, он Джека Лондона не читал - прим. ).



Англоязычные страны, а с их подачи и весь мир, всегда считали Россию только до Урала, а дальше была „Тартария“ — неосвоенная целина. Начало строительства Транссиба в 1890-х годах, а отсюда и угроза освоения Сибири самими русскими и стала настоящей причиной Японо-Русской войны; с Японией, поддерживаемой США и Британией. Вот если сейчас Транссиб встанет, то это будет причиной гибели многих тысяч людей от голода и холода, потому что продукты подвозятся по железной дороге. Транссиб — это цель любых военных операций в Сибири.

Кто владеет Транссибом — владеет Сибирью. Блокада Транссиба чехами в августе-сентябре 1918 года сразу парализовала всю Сибирь. Города вдоль Транссиба оказались забиты беженцами. "В городе Омске до революции было 200 тысяч жителей, а в 1918 году это количество утроилось до 600 тысяч при том же жилом фонде" - Вот такая цитата Балларда о состоянии дел в Сибири, по его мнению. Кстати, Екатерина II во время пугачёвских событий блокировала все тракты, пути и дороги из Сибири, тем самым нарушив торговлю, а после разрушила государство Тартарию.

Также вспомните посла США в России, которым был назначен банкир и хлеботорговец Дэвид Фрэнсис (в первой части) и последующий голодомор, так куда ниточки тянутся? Голодомор в Сибири и блокада Транссиба была достигнута американскими интервентами с помощью наёмной чехословацкой армии с целью подавления всякого сопротивления в Сибири и откола Сибири от России. Для начала по этому сценарию оторвали Дальний Восток. В 1920 году, под эгидой США образовалась ДВР — Дальневосточная Республика со столицей на Байкале в Верхнеудинске и с президентом ДВР, американским гражданином — русским евреем, бывшим эмигрантом в США Абрам Моисеевичем Краснощёком, который имел паспорт американского гражданина Stroller Tobinson. Американцы ликвидировали ДВР только после того, как убедились, что власть в Сибири и на Дальнем Востоке после завершения совместных с Троцким карательных операций в Сибири передана ему же, американскому гражданину, как и Краснощёк, приехавшему из Нью-Йорка, Лейбе Бронштейну-Троцкому, который в то время был неограниченным диктатором страны в должности ПредРевоенсовета. Но просчитались, Сибирь под знаменем большевиков и под управлением Сталина, ушла от американской мечты навсегда. Сегодня официально ДВР звучит так: «Дальневосточная Республика (ДВР) (6 апреля 1920 — 15 ноября 1922) — независимое и демократическое государственное образование с капиталистическим укладом в экономике, провозглашённое на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока. Являлась „буферным“ государством между Советской Россией и Японией».

Конституция ДВР (обложка, 1921г):

— Кубанская Народная Республика. Государственное образование на территории бывшей Кубанской области и Кубанского казачьего войска, созданное после краха Российской империи и существовавшее в 1918-1920 годах.

Столица: Краснодар

— Всевеликое Войско Донское. Казачье национальное государство, провозглашенная Кругом Спасения Дона 18 мая 1918 года на территории казачьей Области Войска Донского после ликвидации Донской Советской Республики в результате установления казачьими отрядами контроля над Новочеркасском 10 мая 1918. Являлось наследником независимого казачьего государства, присоединенного к Российской Империи в 1721 г. Оно было утверждено постановлением Большого Донского Круга 15 сентября того же года. Атаман П. Н. Краснов предложил это название для возродившейся донской республики, руководствуясь титулом, принятым в царских посланиях на независимый Дон в XVII в.: «к Атаманам и Казакам и ко всему Великому Войску Донскому». Пало под ударами Красной армии в начале 1920 года. Столица: Новочеркасск.

— Сибирская республика — самопровозглашенное государственное образование, действовавшее с июня по ноябрь 1918 года на территории Российской республики, охваченной Гражданской войной, от Урала до Тихого океана, включая КВЖД и Харбин. В первую неделю существования, государство было признано Соединёнными Штатами Америки, и большинством Европейских государств. Столицей новообразованной республики согласно голосованию временного правительства, была объявлена Тюмень.

— Так же были образованы Горская, Белорусская и прочие.

Американцы своих планов не меняют, то, что наметили, будут добиваться любыми путями и средствами и если сегодня Сибирь, не дай бог, будет оккупирована США, то сибиряков ждёт участь индейцев, но в более жёстком и извращенном виде и морозы будут им в помощь. Показательный пример этому, события лихих 90-х, где американские советники, будучи в Кремле, руководили всеми процессами в России, начиная от написания конституции и заканчивая приватизацией и полным уничтожением экономики страны. Сейчас они сожалеют о своём «мягком» перевороте власти, теперь если повторят, отыграются по полной, малой кровью не обойдётся, урок ими усвоен. При них в 1993 году образовалась Сибирская республика. Кавказ, как спусковой крючок, со своими террористическими и военными действиями, должен был сыграть ощутимую роль распада России на отдельные части-княжества. Но для американцев, как чёрт из табакерки, появился Путин, который и предотвратил всю эту вакханалию, правда стоило это неимоверного труда и напряжения. Последние интервенты — японцы покинули Владивосток только в ноябре 1923 года. Под влиянием поражений и давления внутри США летом 1919 г. начался вывод американских интервенционистских войск с Севера России. К апрелю 1920 г. были выведены американские войска и с Дальнего Востока. Ветераны интервенции на севере соорудили памятник в честь 110 погибших в боях и 70 скончавшихся от болезней в России. А посчитать гибель русских практически невозможно! Сколько их погибло в боях, в учиненных зверствах интервентов, от голода и от холода?

К тому времени, когда американцы покинули Россию, наша страна понесла огромные людские потери, и ей был нанесён колоссальный материальный урон в результате интервенции и Гражданской войны. Нет сомнения в том, что ответственность за зверства и грабежи интервентов, разорение страны и гибель миллионов людей в 1918-1920 гг. несут и американские интервенты. Немалый ущерб был нанесён стране в результате того, что Россия потеряла хлебный рынок сбыта, который захватили Штаты после Первой мировой войны. Фрэнсис и его друзья по хлеботорговому бизнесу могли торжествовать. Сегодня ни англичане, ни американцы не любят вспоминать об этих событиях. Никто не принёс извинений за ту интервенцию и по сей день (а чего вы ждали?). Это только мы джолжны за все каяться а они выше этого!

Когда президент США Дуайт Эйзанхауэр на встрече с Никитой Хрущевым заявлял, что Россия и Америка никогда не воевали друг с другом, то он несколько кривил душой. Последний ветеран интервент тех событий скончался 11 марта 2003 г. Есть ещё замалчиваемые события недавнего прошлого, это бомбардировка в октябре 1950 года ВВС США, 5 авиабаз во Владивостоке, тогда было уничтожено 103 советских самолёта. Ну не давал им покой позор 20-х годов, где они убрались с нашей территории, от того после и схлестнулись с нами во Вьетнамской войне.

Наиболее примечательным боевым столкновением между русскими и американцами на Дальнем Востоке стал бой у села Романовка, 25 июня 1919 года, вблизи Владивостока, где большевистские части под командованием Якова Тряпицына атаковали американцев и нанесли им потери в 24 человека убитыми. Яков Тряпицын — личность неординарная, из отряда 19 партизан, довёл численность состава до пяти полков и давал «прикурить» японцам и белогвардейцам. В последнее время из него делают героя, оно и понятно, но не все столь однозначно судите сами...

Как уже было не раз, наши народы поделили на красных и белых, и стравили друг с другом. Под «красным и белым террором» понималась не только братоубийственная война, но и война с мирным населением. На примере одного города, Вы можете представить себе весь тот ужас, творимый «красным террором».

В 1920 году исчез прекрасный и один из старейших городов Дальнего Востока — Николаевск, там же погиб почти весь архив по Сахалину. Это кровавое событие осталось бы не замеченным, как и множество других преступлений, но благодаря японцам поднявших шум и иностранной прессе, мы теперь можем узнать, как на примере Николаевска на Амуре уничтожали народ, селения и города, как издевались над заложниками, офицерами, казаками и их семьями и так было по всей России.

Ниже вы можете увидеть г. Николаевск-на-Амуре до разрухи и после, когда "красные комиссары" (а их считали именно красными, поскольку они были против белых) пришли устанавливать Советскую власть.

В Николаевске-на-Амуре, во втором портовом городе Дальнего Востока, в феврале 1920 года обстановка складывалась иначе чем во Владивостоке — путей к нему до схода льда не было, а дислоцировался в нем — всего один японский батальон при русском гарнизоне численностью в 300 человек.

Новоизбранному штабу партизанского движения предстояла трудная задача объединить все отдельные партизанские группировки, которые были скорее индивидуальными шайками, не особенно подчинявшимися своим главарям. Штабу, каким-то образом, но удалось объединить все эти шайки и создать объединенное партизанское движение, кроме отряда Якова Тряпицына. Тряпицын отказался подчиняться каким бы то ни было директивам, вышел из подчинения штабу большевиков и увел свой небольшой отряд в низовья Амура, решив сконцентрировать свою деятельность в районе Николаевска-на-Амуре. Этот отряд в начале состоял только из 35 человек, но это были отъявленные головорезы. Несмотря на свои незначительные силы вначале, Тряпицын показал, однако, незаурядные организаторские способности. Оперируя в нижнем течении Амура, он быстро сумел объединить разрозненные партизанские шайки в одну внушительную силу, с которой он мог теперь потягаться и с белыми и с японцами в Николаевске-на-Амуре. При этом, он не погнушался, где требовала необходимость, расстрелять главарей отдельных отрядов - большевиков, чтобы иметь возможность включить их отряды в свой объединенный отряд, под его личным командованием. Погибло несколько видных большевиков. То, что Тряпицын сотворил в городе, заслуживает отдельного рассказа! В итоге оказались убитыми и около 700 японцев (гарнизон и посольство). Сведения о страшных расправах в Николаевске достигли внешнего мира. Озлобленные японцы организовали экспедицию в Николаевск для поимки и наказания Тряпицына и его "красных партизан". Дождавшись более теплой погоды, японцы отправили из Хабаровска по Амуру флотилию речных канонерок и судов к Николаевску. Флотилия вышла из Хабаровска 15 мая. Одновременно, из Японии, морем, к устью Амура был отправлен отряду судов военно-морского флота для захвата Николаевска. Тряпицын видел, что его могут взять в Николаевске в клещи. Он принял решение оставить город, но, предварительно, решил «хлопнуть дверью». Своему подручному, Лапте, он приказал «ликвидировать» тюрьму, то-есть, попросту, уничтожить всех заключенных. Лапта поручение исполнил. Сначала, из тюрьмы выводили за город людей небольшими группами и там расстреливали. Потом, ему это надоело и, под предлогом экономии амуниции, он приказал выводить осужденных по одному на пристань на берегу Амура и там убивать их ударом большого деревянного молота-кувалды по голове. Тело сбрасывалось в темные, холодные воды Амура. Тряпицын, получив сведения о приближении японцев, решил камня на камне не оставить в городе. 31 мая запылал весь город, подожженный людьми Тряпицына. Мирных жителей, выбегавших из горящих домов, пристреливали на месте. Утром,партизаны ушли, оставив позади мертвый, безжизненный город, вернее его пепелище. Через два дня, вечером 3 июня, к городу подошли японцы на миноносцах, транспортах и баржах. Японцы вошли в мертвый город. Всего Тряпицыным было уничтожено в Николаевске шесть тысяч русских и семьсот японцев.

Сведения, полученные в Приморье о разрушении Николаевска-на-Амуре и убийстве 700 японцев страшно обеспокоили большевистскую головку Приморья. Сразу же связались с Москвой, стараясь получить инструкции. Япония стала энергично нажимать на Москву, требуя наказания виновных в преступлении и угрожая территориальными захватами, в виде гарантии репараций. Надо было как-то выходить из положения и смягчить шок от полученных сообщений, об убийстве 700 японцев. О гибели шести тысяч русских никто не беспокоился. Это был вопрос внутренней политики страны.



Решено было публично отказаться от Тряпицына и назвать его не красным партизаном, а независимым, никому не подчиняющимся, анархистом. Для того, чтобы как-то смягчить волну возмущения, прокатившуюся по всему миру, Москвой были посланы секретные инструкции приморским большевикам, любыми способами арестовать Тряпицына устроить над ним показательный суд, как над бандитом-анархистом и расстрелять.

А истории от японцев и иностранной прессы остались фотографии и их общественный резонанс на политику «Красного террора».

Откуда теперь здесь взяться памятникам старины, которыми так богата Западная Европа. Если при Екатерине II и переписали историю Сибири, где от городов и селений после «Пугачёвских событий» остались только насыпи, да земляные валы, в виде бывших звёзд-крепостей и гробовое молчание тех событий, то здесь уже не скрыть преступных фактов.

Приморский штаб партизан выяснил, через своих людей,что отряд Тряпицына скрывается в густой тайге в нижнем течении Амура. Решено было заманить Тряпицына с его штабом, якобы на совещание, в глухое село Керби. На совещание выехали крупные большевики из Приморского штаба, с небольшим эскортом партизан. Рано утром, 9 июля, в село Керби прискакал Тряпицын со всем своим штабом. Их захватили молниеносно, Вечером все они были расстреляны. Через несколько дней, в красной, армейской газете появилось краткое сообщение:

«Приговор, 1920 года, июля 9 дня. За содеянные преступления, повлекшие за собой смерть около половины населения Сахалинской области, разорившие весь край, Тряпицына Якова, Лебедеву Нину, Харьковского Макара, Железина Федора, Оцевилли-Павлуцкого Ивана, Стасова Ефима и Трубчанинова - подвергнуть смертной казни через расстреляние».

Я специально привела этот эпизод, для ознакомления, что был как белый, так и красный терроры! Бедный наш, многострадальный народ! В октябре был взят последний оплот белых — Спасск, а 25 октября 1922 г. революционные войска заняли Владивосток.

Разгромили атаманов,

Разогнали воевод

И на Тихом океане

Свой закончили поход.

Так поётся в знаменитой песне партизан об этом заключительном этапе борьбы дальневосточников за советскую власть. Для полного уничтожения всего рода казачества, революционные комиссары направо и налево стали раздавать щедрые обещания, а на деле осуществлять политику «разделяй и властвуй». Возвышенной до уровня диктаторов люмпенизированной прослойке разрешили «грабить награбленное», безземельным на время раздали казачью землю. Кочевым народам пообещали суверенитет и начали создавать искусственные гособразования, произвольно, без учёта этнического фактора, проведя границы. В первую очередь переделу подлежали именно исторические земли казачьих войск, которые отдали киргиз-кайсакам. При этом немаловажное значение имела ликвидация казаков. Так, декретом от 10 июля 1919 года, на территориях Уральского, Оренбургского, Сибирского и Семиреченского казачьих войск была образована Киргизская Автономная, Советская Социалистическая республика в составе России (РСФСР), со столицей в Оренбурге. В неё, в пределах административных границ, были включены области:

— Семипалатинская, в составе Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского и Каркаралинского уездов;

— Акмолинская — Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский и часть Омского уездов;

— Тургайская — Кустанайский, Актюбинский, Иргизский, Тургайский уезды;

— Уральская — Уральский, Лбищенский, Темирский, Гурьевский уезды;

— Закаспийская — Мангышлакский уезд, 4-я и 5-я Адаевские волости;

— Астраханская губерния — Синеморская волость, Букеевская орда, территории бывших оброчных земель, прилегавших к 1-му и 3-му Приморским округам. Сафоновская, Ганюшинская и Николаевская волости.

По декрету от 26 августа 1920 года (официальная дата образования казахской государственности) в состав Киргизской АССР (понятия «казахи» в то время ещё не существовало в ныне принятом виде) была полностью включена Оренбургская губерния. И до 1925 года правительство киргизской (будущей казахской) автономии находилось в Оренбурге — административном центре казачьего войска.

Киргизская АССР со столицей в Оренбурге: Чтобы утерять значение слова казак, Киргизскую АССР переименовали в Казакстан, а после декретом от 19 апреля 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казахскую АССР. Несколько ранее — 9 февраля 1925 года декретом ЦИК Киргизской АССР было решено перевести столицу республики из Оренбурга в Ак-Мечеть, бывший Перовск, переименовав её в Кызыл-Орду, поскольку одним из декретов 1925 года часть Оренбургской области была возвращена России. Так исконные казачьи земли, вместе с населением, были переданы кочевым народам и после известных событий 90-х, они оказались на чужой территории. Теперь сегодняшнему Казахстану мировой сионизм за оказанную «услугу» требует платы в виде антирусской политики и лояльности к Западу. Оставшихся на территории Казахстана казаков, Советская власть методично, годами уничтожала у них память о своём великом прошлом и это прежде всего касалось казаков Семиречья. Стёрлись с географических карт исконные наименования станиц, поселков и городов, ведь Семиреки, это настоящие Сибирские казаки переселенцы, которые могли бы заявить о своих правах на историческую родину — Сибирь. В 1968 г. с карты Семиречья исчезло последнее казачье поселение, носившее официальное название «станица» — Иссыкская, ставшее городом Иссык. После Беловежского сговора 1991 года, за пределами России, в Казахстане остались частично Уральское (Яицкое), Оренбургское, Сибирское и полностью Семиреченское казачьи войска. Теперь все новые учебники по истории, издаваемые во Временном зарубежье, период освоения Казахстана и Средней Азии преподносятся — как долгие годы унижений, страха и невзгод под деспотичным игом России.

История повторяется, после гражданских войн времён Пугачева и Разина, часть Астраханских, Волжских, Яицких и Сибирских казаков оказались на территории Китая и после обработки иезуитами, стали называться манжурами, а после ассимилировались. То же самое происходит и с казачеством, оказавшегося на территории Казахстана. Казахи — это бывшие кайсак-киргизы, которых когда-то защитила Россия и разрешила селиться в казачьих степях, так же, как и бывшим Джунгарам спасла жизни от уничтожения китайцами и поселила на новых землях, где они теперь называются калмыками. Сегодня, всё, что было сделано Советским Союзом хорошего в бывших союзных республиках, замалчивается, так же, как и масштабы трагедии Сибирских, Приморских и всех народов России во время гражданской войны. Трагедия казачества России и Сибири была в том, что они не смогли увидеть западню, которую им приготовил мировой сионизм. В России большая часть казаков примкнули к красным, а в Сибири к белым. Они не смогли различить врага, потому, что новая власть, от простых русских крестьян и до дворянских и военных сословий, их убивала и морила голодом. Царя убили, монархия низложена и теперь на этом фоне любая власть взывает к своей правде и мщению. В этом управляемом хаосе, заражённые ложными идеями, под разными лозунгами, разделённые классово и на два враждующих лагеря — красных и белых, что казаки, что остальной люд, взявшись за оружие, начинают остервенело уничтожать друг друга. Итог этой братоубийственной войны страшен, миллионы убитых, а заокеанские дирижёры получили колоссальную прибыль.Представьте себе, за всю историю России, сколько бесценных сокровищ и знаний было накоплено и всё это ушло за границу. В погоне за сверхприбылью и установления мирового господства, они развязали Вторую мировую войну и сейчас готовят уже Третью. Главной составляющей силы — казачества России, которые на протяжении многих столетий были железобетонной преградой для их коварных планов, уже нет и политические события в мире стали меняться стремительно. США выработали для себя надёжный политический инструмент — управляемый хаос. Они целенаправленно погружают разные страны мира в хаос, способствуя возникновению в них таких явлений, как гражданская война, межнациональная напряжённость, экономические неурядицы, продовольственные проблемы, коррупция и т. д. Так, как эти процессы инициируются при участии спецслужб, дипломатии и вооружённых сил США, американцы сохраняют за происходящим определённый контроль и могут получать от происходящего ту или иную выгоду. Благодаря этому сами США могут выкачивать человеческие, финансовые и сырьевые ресурсы из других стран, тем самым поднимая свой жизненный уровень и снижая, чужой. Одним из направлений внедрения управляемого хаоса является организация американцами цветных революций. После прихода к власти в Советском Союзе М. С. Горбачёва и начала проводимой им политики «разрядки», долгое время никто серьёзно не мешал США устраивать перевороты и бомбить непокорные страны, даже если напрямую затрагивались интересы мировых держав, таких как Россия и Китай. Сопротивление в лучшем случае ограничивалось сожалениями и осуждениями насилия, творимого США. Так продолжалось вплоть до 2011 г., когда Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции против Сирии. В связи с этим в среде Русской православной церкви заграницей, а затем и в более широких кругах возникла и стала набирать сторонников идея о России как катехоне, последней надежде человечества, не дающей миру окончательно погрузиться в хаос. Россия обрела образ защитницы слабых стран за рубежом, и не только в дружественных России странах — Сирии, Китае или Сербии — но и в таких неожиданных местах, как на Гаити, где протестующие выходят с портретами Путина с просьбой помочь им избавиться от поддерживаемых американцами руководителей страны. Вот поэтому, чтоб разобщить единство Духовности, сегодня и пошли нападки на церковь и отделение от православной церкви Украины.

9 августа 2015 года в «Российской газете» председатель Госдумы Сергей Нарышкин опубликовал статью, в которой, говорит о российских отношениях с США прямым текстом и называет некоторые вещи своими именами.

Нарышкин заявляет примерно следующее:

1. Наши западные партнёры уже не раз устраивали разнообразные провокации: от убийства эрцгерцога Франца Фердинанда и начала Первой Мировой до вторжения на территорию Южной Осетии.

2. Провокация с «Боингом» явно провалилась.

3. Вашингтону необходима нестабильность на планете, и он старательно её организует в разных местах.

4. У доллара огромные проблемы: если Штаты не ограбят кого-нибудь в ближайшее время, Америка "крякнет".

5. Ставки так высоки, что Европу американцы готовы без колебаний принести в жертву.

6. Соединённые Штаты — весьма воинственная держава, можно ожидать от неё начала новой войны.

7. Вашингтон что-то готовит, и Россия знает об этом.

Вот высказывание Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, 2015 год:

«В современном мире отношения должны строиться на основе диалога и учета взаимных интересов. Думаю, если бы те же принципы воспринимались западными партнерами, не было бы конфронтации с продвижением НАТО к российским границам, не было бы украинского кризиса… Сегодня сфера внешнеполитических интересов связана с борьбой идей, которая заключается в выборе или его навязывании в модели развития и ценностей. Заканчивается эпоха доминирования исторического Запада, это продолжалось сотни лет. Сейчас эта эпоха вступает в объективное противоречие с тем, что появляются новые центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Попытки сохранить доминирование искусственно путем санкций и даже вооруженным путем добавляют хаоса, превращают целые страны в регионы, где произрастает угроза терроризма».

Так, что управляемый хаос, это политическая теория и практика, следуя которой США с целью поддержки собственной гегемонии пытаются установить мировое господство, но для этого Россия, как единственная сдерживающая сила, должна исчезнуть.

США понимают, что самые преданные союзники могут предавать, а самые покорные вассалы бунтовать, и, как показала история, блоки, союзы, альянсы, основанные на военной, экономической и политической зависимости, нестабильны и недолговечны. Поэтому для США очевидно, что, безраздельно властвуя в Евразии сегодня, завтра мировая держава номер один может оказаться не у дел на Евразийском континенте. Её могут выдавить новообразованные блоки и союзы.

Вот для того, чтобы устранить угрозу американскому контролю над Евразией, усилить влияние на обще евразийскую политику, Америке нужно непосредственно закрепиться в Евразии, приобрести «опорную территорию на континенте». Такой территорией для США является Сибирь с её ресурсами. Для американских аналитиков вопрос, останется ли Сибирь русской вообще, уже не стоит. Американские стратеги видят сегодня основную геополитическую альтернативу: Россия уступает Соединенным Штатам Сибирь, и Америка получает «опорные территории» на континенте, а вместе с ними и абсолютное господство в Евразии. Поэтому мирное вторжение Америки в Сибирь и создание вследствие этого «нового мирового порядка» — реалии очень недалекого будущего для них. Но по мнению американцев, если Россия будет сопротивляться, то Сибирь отдадут Китаю и будут после со стороны наблюдать, как китайцы и русские в кровавой мясорубке уменьшают количество своего населения.

Сценарий же «мирного вторжения» сибиряки почувствуют сразу: повсеместно в Сибири начнут закрываются шахты, заводы, распускаются совхозы и колхозы, невиданная доселе разруха, в общем вернутся на исходную — 1917 год. А невероятно быстрыми темпами начнётся строительство автомагистрали, по масштабам сравнимой с Транссибом, прокладка железнодорожного туннеля между Аляской и Сибирью под Беринговым проливом и т.д. Так что «дорожку» в Сибирь американцы уже проторили сто лет назад и двигаются дальше, но началось то ещё с времён Ивана Грозного, благо освоение Америки затянулось, война с конфедератами и казаки ещё силушку имели.

Сегодня Америка, несомненно, боится «опоздать» на осуществление задуманных планов, и это позволяет нам спрогнозировать возможность новой геополитической сделки, после смены «режима Путина», путём управляемого хаоса, гибельной для России. Так, что битва за Сибирь ещё не закончена.

