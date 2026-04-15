Парадные Питера

Начну сегодняшний материал с подборки печей в парадных Петербурга Камины и печи стали неотъемлемой частью петербургских домов ввиду холодного и сырого климата. Независимо от места, будь это парадная или дворец, отделка практически каждого из них является художественным произведением. Сегодня, конечно, они не используются, но это частица прошлого великолепия и являются великолепным украшением интерьера, хотя некоторые явно нуждаются в реставрации.

Здание Санкт-Петербургского городского кредитного общества — памятник архитектуры последней четверти XIX века, построенный в 1876—1879 годах в стиле эклектики и располагающийся в Санкт-Петербурге по адресу площадь Островского, 7. Заглянем в роскошную открытую парадную? Сейчас здесь находится отделение банка, поэтому посетить парадную может каждый!

Удивительно красивая парадная в доме купца Петрова на Рузовской улице Особняк на Рузовской ул., 21 принадлежал купцам Петровым. Построил его в 1899-1900 гг. арх. Василий Баранкеев. В 2024 г. ООО "Интерком" был произведён капитальный ремонт лицевого, дворового фасадов этого дома и арки. Дом ОКН (Объект культурного наследия). К сожалению КГИОП не разрешил восстановить рустовку на части стены и устройство наличников вокруг окон 3-его и 4-ого этажа и другие архитектурные элементы, так как, посчитал их не предметом охраны. В результате фасад выглядит бедновато в плане отделки.

В целом ремонт фасадов выполнен неплохо. Непритязательный фасад особняка как бы маскирует необычное внутреннее убранство в духе раннего модерна. Стены и лестницы расписаны стилизованными цветами, пейзажными композициями и растительным орнаментом. В парадных комнатах - живописные пейзажные сцены.

Изначально этот дом предназначался для проживания купеческой семьи владельца винного завода, но впоследствии нижние этажи были заняты торговыми лавками, а на третьем и четвертом находились доходные квартиры. Сегодня внутри дома находится одна из самых красивых парадных Петербурга. Стены и лестницы расписаны цветами, пейзажными композициями и растительным орнаментом. Также в доме сохранились изразцовые печи. Прямо у подножия главной лестницы находится финская печь промышленного производства, изготовленная на хельсинском заводе Вильгельма Андстена. Сейчас, пробегая по Рузовской улице мимо дома 21, не сразу обратишь внимание на его невзрачный фасад. И даже не остановишься рядом, не зная, какие сокровища скрываются за дубовыми входными дверями.

Удивительно красивая парадная в особняке Елены Александровской Я ее уже показывала, но хочу еще раз о ней напомнить вот в связи с чем. В 2025 году особняк, в котором находится парадная, включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Значит за этим объектом будут тщательно следить, что радует. наб. Кутузова, 28

Доходный дом братьев Ниловых Красивый и огромный доходный дом братьев Нилаевых спрятался в районе Техно. Столько маскаронов и лепнины давненько не встречалось, а тут прям в хорошем состоянии, хоть и покрашены мерзенькой синей масляной краской.

Коридор к парадной лестнице.



Маскарон испуганной женщины

Некогда действующий камин, также с барышнями и венком наверху.

Панно с цветами на стене.

Выше, стены так же обрамляют каменные цветочки. Модерн ведь, 1904 года постройки.



Лепнина на потолке, огромное окно с ровной расстекловкой.

Плитка на полу, повидала многое за 100 лет.

Фасад здания украшен камнями типа булыжника, а повыше морды львов.

В доме много парадных, и почти все они разные. Заходим в следующую.



Здесь уже другая планировка, и в углу находится вот такой колодец с окнами на одной стороне.

Квартирки расходятся по обе стороны лестничного пролета.

Крутая планировка. Как видим, квартиры расположены не на одной оси этажа, а примерно на расстоянии порядка полуметра относительно друг друга.

Тот самый колодец, вид вниз.



Уютная квартирка со своей личной лестницей.

Обратите внимание, что даже длина каждой лестницы отличается друг от друга.

Внизу на первом этаже, в самом углу, также спряталась коморка, причем жилая.

Идем в следующую парадку этого дома. Она изумрудная! И здесь на первом этаже уже другие украшения, да даже камин совсем иной, не как в остальных.

Неизменно одно - девицы на стенах! Разве что зеленый цвет еще более дурной, нежели синий.

Реставрации здесь не было, и не факт что будет. Но хоть лифт есть.

Остатки витража!



Вот такие парадные этого дома