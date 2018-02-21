Почему я буду голосовать за Путина

Выборы Президента Российской Федерации вступили в свою завершающую фазу. Список кандидатов определен – в нем 8 фамилий. Самое время определяться с симпатиями, решать, кому отдать свой голос. Что касается меня, то свой выбор я уже сделал. И хочу поделиться мыслями по этому поводу.

Я буду голосовать за Владимира Владимировича Путина.

Почему? Ответить на этот вопрос одновременно просто и не очень просто.

Казалось бы – зайди на официальный сайт кандидата и прочитаешь там все весомые аргументы в пользу Путина, который, уже более полутора десятилетий руководит страной.

Удивительное дело, но зайдя на предвыборный ресурс Путина сталкиваешься с весьма странной ситуацией. Складывается впечатление, что этот ресурс делал… очень молодой человек. Волонтер-доброволец в полном смысле этого слова.

Заходим на сайт – перед нами раздел достижения. Казалось бы, в нем должна быть лаконично дана исчерпывающая информация о ДОСТИЖЕНИЯХ страны под руководством В.В. Путина за время его правления Россией.

Что же мы видим в этом разделе?

Цитату Путина о поиске молодых и перспективных людей. Сообщение о том, что конкурс «Лидеры России» собрал почти 200 тыс. участников. Еще одну цитату президента.

И сообщение, что… Россия стала более привлекательной для туристов.

Сначала берет верх удивление, потом недоумение.

Неужели из всех огромных, безусловных, важнейших достижений Путина на посту президента и премьера России, авторы сайта ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧИТАЮТ, ЧТО САМЫМ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ рост привлекательности нашей страны для туристов?

Опускаем страницу чуть ниже, и наше недоумение начинает нарастать. Следующим, по важности, достижением, автор ресурса считает… «Россияне стали чаще путешествовать по стране». Это, конечно, здорово, но речь-то идет о достижениях главы государства, тут совершенно иной масштаб и иные задачи!

Но нам рассказывают, что «российские школьники побеждают на международных Олимпиадах» и о том, что «к интернету подключено 99% российских школ». Тут же действительно важная информация о росте реальной заработная платы и пенсий, размещена рядом с описанием роста с 2001 года в 1,5 раза числа россиян отдыхающих за рубежом.

Интернет, безусловно, шутка хорошая. Но достижения президента - это совершенно иное.

Действительно важная информация и реальное достижение соседствует на сайте с тем, что в рамках выборов президента можно не упоминать.

Точно так же будет и далее: по мере изучения ресурса, наше удивление будет только нарастать. Почему рядом со статистикой улучшения оснащенности медицинских учреждений и ростом (впервые с 1991 года!), а не убыли населения, нам рассказывают об увеличении числа … кинотеатров в 24 раза?

Что за странная «каша», что за информационный винегрет?

Либо тот, кто делал ГЛАВНЫЙ РЕСУРС Путина для выборов, не понимает, что такое ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА, либо… он настолько молод, что для него главное в стране - это кинотеатры, иностранные туристы и путешествия. Но в таком случае ресурс кандидата в президенты В.В. Путина нельзя было отдавать на откуп столь молодым и слабо разбирающимся персонам, его должен был делать и контролировать кто-то другой.

Ситуация удивительная: при реальных и бесспорных достижениях на сайте Путина выложен какой-то странный винегрет из действительно важных и абсолютно лишних фактов и цитат.

Возможно, это случайность – но если вы наберете в поисковике фразу «достижения Путина в цифрах», то «независимый» Яндекс с готовностью выложит вам целое море статей с ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕГАТИВНЫМИ ОЦЕНКАМИ деятельности Президента! А это уже информационная война в чистом виде.

Значит, нам самим нужно четко и ясно выразить то, что знают и чувствуют десятки миллионов граждан страны. Почему они уважают Путина и почему готовы за него голосовать. Используя при этом и информацию на официальном сайте кандидата на пост Президента В.В. Путина.

Почему я буду голосовать за Путина на выборах президента?

Для простоты получения информации разделим достижения В.В. Путина на несколько разделов.

Начнем с самого главного – сохранения и укрепления государства. Ведь слабость государства – это война. Распад государства – это война. А война всегда несет массу горя и несчастья миллионам и дополнительные прибыли единицам…

Достижения Путина в деле сохранения и укрепления государства

1. Когда Владимир Владимирович Путин стал премьером, а потом и главой государства, на повестке дня стоял вопрос о распаде России.

Возглавив Россию, Путин решил задачу её целостности. В начале 2000-х подобные «прогнозы» были обыденностью: «Эксперты ЦРУ считают, что к 2015 году Россия может развалиться на 6-8 государств». Ребята из ЦРУ не просто ошиблись – целый ряд целенаправленных поступков и действий Путина привел к тому, что ситуация кардинально изменилась.

2. За время своего правления Путину удалось прекратить гражданскую войну внутри России. И не просто завершить боевые действия, а еще и сделать вчерашних врагов России одними из ее наиболее преданных воинов, готовых жертвовать своей жизнью не во имя разрушения и отделения, а во имя величия, мощи и целостности нашей страны.

3. Путин восстановил мощь наших Вооруженных сил, сделал профессию военных уважаемой, а службу по призыву популярной в народе и среди молодежи. Сегодня армия России признана одной из самых боеспособных в мире. А чтобы боеспособность армии России росла – Путин начал на посту президента и сегодня реализует программу модернизации и перевооружения всех родов войск Вооруженных сил России, которая должна завершиться к 2020 году.

4. Благодаря решительным действиям и личной инициативе президента Путина, Россия смогла помочь Крыму и Севастополю вернуться в состав государства.

Впервые со сталинского времени территория нашего государства увеличилась, перестав уменьшаться и сокращаться.

5. Внешний долг России снизился за время Путина почти в три раза: в 2000-м году он составлял 140,5 млрд долларов, в 2017-м – около 52 млрд долларов. Это не только сокращение задолженности, а еще и увеличение самостоятельности — ведь кредиты и долги приводят к закабалению государств и потере ими своего суверенитета.

Достижения Путина во внешней политике

1.Есть такая поговорка: список ваших врагов характеризует уровень ваших достижений. За прошедшие с 2000 года, стараниями Путина, Россия вернулась в список ведущих держав в мировой политике. Без нас сегодня не может быть решен ни один действительно важный вопрос международной политики. Санкции, давление, провалившиеся попытки изоляции, зачисление России в список основных противников и опасностей США – наглядное свидетельство роста нашего влияния. С нами борются, не замечать и игнорировать Россию просто невозможно.

2. Во время нахождения Путина во главе России наполнилось смыслом и заработало союзное государство России и Белоруссии.

3. Созданы и набирают обороты Таможенный и Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), которые становятся альтернативными экономическими площадками, где тон задает Россия. Где на смену дезинтеграции и распаду горбачевских и ельцинских времен приходит интеграция и объединение усилий. К России, Беларуссии, Казахстану, Армении и Киргизии готовы присоединяться другие страны.

4. По инициативе России и ее президента создан блок БРИКС, (Россия – Бразилия – Индия – Китай – ЮАР), который является альтернативой глобалистским структурам, находящимся под управлением США, имея около 27% мирового ВВП и 42% населения всего мира.

5. Именно под руководством Путина Россия продемонстрировала всему миру готовность отстаивать свои интересы по всему миру, защищать своих союзников и международное право силой оружия.(Сирия, Южная Осетия) До Прихода В.В. Путина к власти наибольшим жестом отстаивания своих интересов и помощи другим государствам со стороны Москвы был разворот самолета над океаном и отмена визита Е.М. Примакова в США.

Достижения Путина в экономике

1. За время правления Путина доходы бюджета выросли в 13 раз. И дело не в стоимости углеводородов. Именно при Путине были приняты законы о взимании целого ряда налогов, которых не было в ельцинский период. В частности – НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Какова бы ни была стоимость нефти в период Ельцина деньги все равно шли «мимо кассы», не попадая в бюджет.

При этом доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета постоянно снижается: в 2014 году они составляли 51,3%, в 2017 году уже около 39%. В ближайшие три года только треть доходовфедеральной казны будет формироваться за счет нефтегазовых поступлений.

2. Уровень жизни населения, реальные доходы выросли за время правления Путина. Начиная с начала 2000-х, реальная заработная плата выросла в 3,5 раза, пенсия реальная — в 3,6 раза. С начала первого президентского срока Путина ВВП вырос уже на 75%.

3. Уровень безработицы снизился с 10,6% до 4,9%. Для России это ещё один исторический минимум.

4. По экспорту оружия в 2017 году Россия занимает второе место в мире (после США), контролируя 23% рынка вооружений. При этом на экспорте продовольствия наша страна в 2017 году заработала больше, чем от продажи оружия, а всего с 2000 года экспорт продовольствия вырос в 15 раз.

5. За 15 лет производство самолетов в России выросло в 15 раз, удалось спасти эту важнейшую отрасль.

Достижения Путина в социальной сфере

1. За период правления Путина (2000—2016 гг.) рождаемость в стране выросла в 1,5 раза. Если в 2000-м году рождаемость составляла 8,6 рождений на 1000 человек, то в 2016 – 12,9, с января по октябрь 2017 – 11,6. Младенческая смертность уменьшилась с 2000 года в три раза, а материнская почти в четыре раза.

Большую роль в росте рождаемости сыграл и материнский капитал, идея которого принадлежит лично Путину. С 1 января 2018 года начались выплаты пособий на первого ребенка для малоимущих.

2. Средняя продолжительность жизни россиян выросла до 72,6 лет, что является рекордным показателем за всю историю России. Это произошло в том числе и за счет роста оснащенности медицинских учреждений.

3. В 2014 году страна впервые с 1991 года вышла на естественный прирост населения, составивший 25 тысяч человек. Свою лепту в снижение смертности внесло и снижение потребления алкоголя в стране: с 2004 года показатели снизились в два раза.

4. За последние пять лет в России более чем в два раза сократилось число детей-сирот.

5. За время правления Путина в России снизилась преступность.

Количество убийств и покушений на убийство сократилось с 2001 года в три раза, а количество заключенных снизилось в 1,5 раза.

Вот именно поэтому и еще по целой массе причин мой голос будет отдан в поддержку Президента Владимира Владимировича Путина.

В 2012 году мне выпала честь быть одним из организаторов и ораторов митинга на Поклонной горе.

С тех пор мои симпатии, симпатии моих единомышленников не изменились.

И главное, что хочется сказать: с тех пор, как Путин возглавил страну, мне ещё ни разу не было стыдно за моего Президента. Ни разу не пожалел о том, что именно он сегодня руководит Россией.

Что же касается других «претендентов», то они меня не интересуют, раз есть наиболее достойный.

Н.Стариков