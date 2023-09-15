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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70

И снова плакаты.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Некоторые новостиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Граффити, посвящённое участникам СВО, с лаконичной надписью "Мой папа — герой" появилось на проспекте Победы в Липецке.
https://t.me/rabotaembrat/6601

На территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ открылся мемориал военнослужащим военной полицииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70«Скульптурная композиция станет убедительным свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций органов, воинских частей и подразделений обеспечения законности и правопорядка в российской армии, будет способствовать формированию у современного поколения военнослужащих военной полиции чувства гордости и ответственности за судьбу нашей великой Родины – России», – сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко на торжественной церемонии открытия монумента. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Основой разработки композиции стало первое в отечественной историографии комплексное исследование пути развития военной полиции в России. Оно было проведено Главным управлением военной полиции совместно с НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.
https://t.me/mod_russia/29480

В Барнауле в честь Дня Воздушного флота открыли памятник Герою России, который на СВО повторил подвиг Гастелло. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Лётчик Александр Антонов погиб, направив горящий самолёт СУ-24М на бронетанковую колонну техники под Артёмовском.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Мемориал также открыли Герою Советского Союза Константину Павлюкову, погибшему в Афганистане в 1987 году. Он подорвал себя гранатой. Оба пилота — выпускники Барнаульского высшего военного авиационного училища.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70
https://t.me/rabotaembrat/6618Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70В Великих Луках  на территории завода "Микрон" торжественно открыли восьмиметровый памятник И.В.Сталину.
https://t.me/wagner_group_pmc/38420

Не забывать историю: в Запорожской области обнаружили останки семерых бойцов Красной армии, погибших при освобождении Мелитополя в 1943 году.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Следователи аккуратно работают кисточкой — особое внимание обращают на трещины на черепе, суставы и зубы. Специалисты пришли к выводу, что всем бойцам не было и 25 лет. Как отметил специалист, все образцы будут направлены на экспертизу, есть шанс, что удастся найти родственников военнослужащих. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70У красноармейцев при себе были гранаты и патроны, завернутые в бумагу. Обороняющиеся здесь немцы встречали советских солдат шквальным огнем. Наши бойцы сражались героически — пытались войти на позиции фашистов и "отрезать" немецкую группировку.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70"В центре Мелитополя в братской могиле похоронены сотни красноармейцев. Сражение за Мелитополь осенью 1943 часто называют "малым Сталинградом", — рассказал корреспондент "Известий" Мурад Магомедов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70В ближайшие недели СК установит имена всех найденных красноармейцев. Останки бойцов планируют предать земле со всеми воинскими почестями 23 октября — в день освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков.
https://t.me/izvestia/140300
Арты от Рыбаря.
На форуме Армия2023 раскрылась ДушаЗавода.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Ростех и канал Рыбарь представили арт-проект в поддержку работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Изображения, представленные на стенде Госкорпорации в павильоне «Диверсификация ОПК» (под буквой Е).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Иллюстрации посвящены представителям профессий, связанных с выполнением гособоронзаказа, и напоминают об их вкладе в обороноспособность страны.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70В рамках новой серии под хештегом ДушаЗавода с апреля по сегодняшний день на канале Рыбаря вышли уже 22  иллюстрации. Специально к форуму он создал три новых: КНААЗ им. Ю.А. Гагарина, Октава и ОДК Сатурн.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70«Победу приближает не только ратный труд бойцов, но и колоссальная деятельность в тылу. Десятки организаций днем и ночью работают над выполнением оборонного заказа и обеспечением армии всем необходимым для ведения боевых действий.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наша новая серия артов ДушаЗавода посвящена предприятиям ОПК. Их сотрудники стоят за станками, не вылезают из систем автоматического проектирования, а также ездят на фронт испытывать выпускаемую продукцию и устранять ее недочеты», – сообщил основатель проекта Рыбарь Михаил Звинчук.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Участниками арт-проекта стали такие предприятия Госкорпорации, как «МиГ», Концерн «Калашников», НПО «Базальт», «Мотовилихинские заводы», «Кировский завод», Омсктрансмаш, Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова и др.
https://t.me/rybar/50786
СилаТыла: Создатели FPV-дронов — наш арт в поддержку работников тылаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Недавно мы рассказывали о драматичном эпизоде  у Антоновского моста, где попавшую под минометный огонь разведгруппу спасли появившиеся в последний момент FPV-дроны «Упырь».
Беспилотники созданы командой канала «Повернутые на войне». Они способны нести целую номенклатуру боеприпасов, а в состав комплекса также входит БЛА-ретранслятор. При этом разработка и производство идет полностью на частные средства подписчиков.
Такие инициативные проекты являются не только ярчайшим примером работы тыла и гражданского общества: эти малые предприятия позволяют оперативно закрывать часть потребностей армии, а в будущем они могут стать основой для отечественного аналога DARPA.
https://t.me/rybar/50799

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70 ЭпизодыСВО: «На подступах к Соледару» — наш арт в поддержку специальной военной операции
Спустя несколько недель тяжелых боев на флангах российской группировки в Бахмуте, противнику так и не удалось продавить российскую оборону.
В районе Клещеевки ВСУ продолжают попытки атаковать позиции ВС РФ малыми группами, неся потери в бронетехнике и живой силе. Продолжается натиск противника в районе Андреевки. ВСУ намереваются закрепиться у железной дороги рядом с селом, но российская артиллерия и дроны-камикадзе уничтожают штурмовые отряды на подходе.
Однако в отличие от уже привычных направлений атаки, в эту среду украинские формирования попробовали приложить усилия в новой точке. Подразделения ВСУ при поддержке бронетехники атаковали позиции ВС РФ у Зализнянского со стороны Миньковки.
Там их встретили бойцы 1-й ДРШБр «Волки», которые при поддержке других российских подразделений, сумели скоординированным огнем отсечь бронетехнику противника от пехоты, уничтожить передовую группу и обратить в бегство тех, кто остался в живых. 
https://t.me/rybar/50948
Хочу поуказать картины художницы Елены Бегма. Она военный художник, вернее художник, которая большую часть своихъ работ с самого начала посвящала Армии и военнымНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Елена Бегма "Псковская дивизия", 2010Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70"Рисую картину посвящённую интернациональному батальону Пятнашка". Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70
"Рутина боевых дней". Е БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70"Новая картина про всех, кто умеет ждать. Посвящается жёнам военных". Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70"Картина посвящается всем, кто борется за жизни наших бойцов во фронтовых госпиталях и в тылу." БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70"Моя новая картина на этот раз об Африке". Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Елена Бегма. "Грозовое небо войны"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70"Новая картина о наших ребятах на фронте". Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Художник Елена Бегма за работой.

Традиционные шевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Ну и юмор напоследокНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Объединение обиженок.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Не жилось спокойно маломеркам.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70А вот это уже не юмор, а народное творчество!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70А вот это ПРАВДА!
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