Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70

И снова плакаты. Некоторые новости Граффити, посвящённое участникам СВО, с лаконичной надписью "Мой папа — герой" появилось на проспекте Победы в Липецке.

https://t.me/rabotaembrat/6601

На территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ открылся мемориал военнослужащим военной полиции «Скульптурная композиция станет убедительным свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций органов, воинских частей и подразделений обеспечения законности и правопорядка в российской армии, будет способствовать формированию у современного поколения военнослужащих военной полиции чувства гордости и ответственности за судьбу нашей великой Родины – России», – сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко на торжественной церемонии открытия монумента. Основой разработки композиции стало первое в отечественной историографии комплексное исследование пути развития военной полиции в России. Оно было проведено Главным управлением военной полиции совместно с НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.

https://t.me/mod_russia/29480

В Барнауле в честь Дня Воздушного флота открыли памятник Герою России, который на СВО повторил подвиг Гастелло. Лётчик Александр Антонов погиб, направив горящий самолёт СУ-24М на бронетанковую колонну техники под Артёмовском. Мемориал также открыли Герою Советского Союза Константину Павлюкову, погибшему в Афганистане в 1987 году. Он подорвал себя гранатой. Оба пилота — выпускники Барнаульского высшего военного авиационного училища.

https://t.me/rabotaembrat/6618 В Великих Луках на территории завода "Микрон" торжественно открыли восьмиметровый памятник И.В.Сталину.

https://t.me/wagner_group_pmc/38420

Не забывать историю: в Запорожской области обнаружили останки семерых бойцов Красной армии, погибших при освобождении Мелитополя в 1943 году. Следователи аккуратно работают кисточкой — особое внимание обращают на трещины на черепе, суставы и зубы. Специалисты пришли к выводу, что всем бойцам не было и 25 лет. Как отметил специалист, все образцы будут направлены на экспертизу, есть шанс, что удастся найти родственников военнослужащих. У красноармейцев при себе были гранаты и патроны, завернутые в бумагу. Обороняющиеся здесь немцы встречали советских солдат шквальным огнем. Наши бойцы сражались героически — пытались войти на позиции фашистов и "отрезать" немецкую группировку. "В центре Мелитополя в братской могиле похоронены сотни красноармейцев. Сражение за Мелитополь осенью 1943 часто называют "малым Сталинградом", — рассказал корреспондент "Известий" Мурад Магомедов. В ближайшие недели СК установит имена всех найденных красноармейцев. Останки бойцов планируют предать земле со всеми воинскими почестями 23 октября — в день освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков.

https://t.me/izvestia/140300

Арты от Рыбаря.

На форуме Армия2023 раскрылась ДушаЗавода. Ростех и канал Рыбарь представили арт-проект в поддержку работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Изображения, представленные на стенде Госкорпорации в павильоне «Диверсификация ОПК» (под буквой Е). Иллюстрации посвящены представителям профессий, связанных с выполнением гособоронзаказа, и напоминают об их вкладе в обороноспособность страны. В рамках новой серии под хештегом ДушаЗавода с апреля по сегодняшний день на канале Рыбаря вышли уже 22 иллюстрации. Специально к форуму он создал три новых: КНААЗ им. Ю.А. Гагарина, Октава и ОДК Сатурн. «Победу приближает не только ратный труд бойцов, но и колоссальная деятельность в тылу. Десятки организаций днем и ночью работают над выполнением оборонного заказа и обеспечением армии всем необходимым для ведения боевых действий. Наша новая серия артов ДушаЗавода посвящена предприятиям ОПК. Их сотрудники стоят за станками, не вылезают из систем автоматического проектирования, а также ездят на фронт испытывать выпускаемую продукцию и устранять ее недочеты», – сообщил основатель проекта Рыбарь Михаил Звинчук. Участниками арт-проекта стали такие предприятия Госкорпорации, как «МиГ», Концерн «Калашников», НПО «Базальт», «Мотовилихинские заводы», «Кировский завод», Омсктрансмаш, Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова и др.

https://t.me/rybar/50786

СилаТыла: Создатели FPV-дронов — наш арт в поддержку работников тыла Недавно мы рассказывали о драматичном эпизоде у Антоновского моста, где попавшую под минометный огонь разведгруппу спасли появившиеся в последний момент FPV-дроны «Упырь».

Беспилотники созданы командой канала «Повернутые на войне». Они способны нести целую номенклатуру боеприпасов, а в состав комплекса также входит БЛА-ретранслятор. При этом разработка и производство идет полностью на частные средства подписчиков.

Такие инициативные проекты являются не только ярчайшим примером работы тыла и гражданского общества: эти малые предприятия позволяют оперативно закрывать часть потребностей армии, а в будущем они могут стать основой для отечественного аналога DARPA.

https://t.me/rybar/50799

ЭпизодыСВО: «На подступах к Соледару» — наш арт в поддержку специальной военной операции

Спустя несколько недель тяжелых боев на флангах российской группировки в Бахмуте, противнику так и не удалось продавить российскую оборону.

В районе Клещеевки ВСУ продолжают попытки атаковать позиции ВС РФ малыми группами, неся потери в бронетехнике и живой силе. Продолжается натиск противника в районе Андреевки. ВСУ намереваются закрепиться у железной дороги рядом с селом, но российская артиллерия и дроны-камикадзе уничтожают штурмовые отряды на подходе.

Однако в отличие от уже привычных направлений атаки, в эту среду украинские формирования попробовали приложить усилия в новой точке. Подразделения ВСУ при поддержке бронетехники атаковали позиции ВС РФ у Зализнянского со стороны Миньковки.

Там их встретили бойцы 1-й ДРШБр «Волки», которые при поддержке других российских подразделений, сумели скоординированным огнем отсечь бронетехнику противника от пехоты, уничтожить передовую группу и обратить в бегство тех, кто остался в живых.

https://t.me/rybar/50948

Хочу поуказать картины художницы Елены Бегма. Она военный художник, вернее художник, которая большую часть своихъ работ с самого начала посвящала Армии и военным Елена Бегма "Псковская дивизия", 2010 "Рисую картину посвящённую интернациональному батальону Пятнашка". Елена Бегма

"Рутина боевых дней". Е Бегма "Новая картина про всех, кто умеет ждать. Посвящается жёнам военных". Елена Бегма "Картина посвящается всем, кто борется за жизни наших бойцов во фронтовых госпиталях и в тылу." Бегма "Моя новая картина на этот раз об Африке". Елена Бегма Елена Бегма. "Грозовое небо войны" "Новая картина о наших ребятах на фронте". Елена Бегма Художник Елена Бегма за работой.

Традиционные шевроны Ну и юмор напоследок Объединение обиженок. Не жилось спокойно маломеркам. А вот это уже не юмор, а народное творчество! А вот это ПРАВДА!

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