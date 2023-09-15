Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 70

И снова плакаты.Некоторые новостиГраффити, посвящённое участникам СВО, с лаконичной надписью "Мой папа — герой" появилось на проспекте Победы в Липецке.
https://t.me/rabotaembrat/6601
На территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ открылся мемориал военнослужащим военной полиции«Скульптурная композиция станет убедительным свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций органов, воинских частей и подразделений обеспечения законности и правопорядка в российской армии, будет способствовать формированию у современного поколения военнослужащих военной полиции чувства гордости и ответственности за судьбу нашей великой Родины – России», – сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко на торжественной церемонии открытия монумента. Основой разработки композиции стало первое в отечественной историографии комплексное исследование пути развития военной полиции в России. Оно было проведено Главным управлением военной полиции совместно с НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.
https://t.me/mod_russia/29480
В Барнауле в честь Дня Воздушного флота открыли памятник Герою России, который на СВО повторил подвиг Гастелло. Лётчик Александр Антонов погиб, направив горящий самолёт СУ-24М на бронетанковую колонну техники под Артёмовском.Мемориал также открыли Герою Советского Союза Константину Павлюкову, погибшему в Афганистане в 1987 году. Он подорвал себя гранатой. Оба пилота — выпускники Барнаульского высшего военного авиационного училища.
https://t.me/rabotaembrat/6618В Великих Луках на территории завода "Микрон" торжественно открыли восьмиметровый памятник И.В.Сталину.
https://t.me/wagner_group_pmc/38420
Не забывать историю: в Запорожской области обнаружили останки семерых бойцов Красной армии, погибших при освобождении Мелитополя в 1943 году.Следователи аккуратно работают кисточкой — особое внимание обращают на трещины на черепе, суставы и зубы. Специалисты пришли к выводу, что всем бойцам не было и 25 лет. Как отметил специалист, все образцы будут направлены на экспертизу, есть шанс, что удастся найти родственников военнослужащих. У красноармейцев при себе были гранаты и патроны, завернутые в бумагу. Обороняющиеся здесь немцы встречали советских солдат шквальным огнем. Наши бойцы сражались героически — пытались войти на позиции фашистов и "отрезать" немецкую группировку."В центре Мелитополя в братской могиле похоронены сотни красноармейцев. Сражение за Мелитополь осенью 1943 часто называют "малым Сталинградом", — рассказал корреспондент "Известий" Мурад Магомедов.В ближайшие недели СК установит имена всех найденных красноармейцев. Останки бойцов планируют предать земле со всеми воинскими почестями 23 октября — в день освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков.
https://t.me/izvestia/140300
Арты от Рыбаря.
На форуме Армия2023 раскрылась ДушаЗавода.Ростех и канал Рыбарь представили арт-проект в поддержку работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Изображения, представленные на стенде Госкорпорации в павильоне «Диверсификация ОПК» (под буквой Е).Иллюстрации посвящены представителям профессий, связанных с выполнением гособоронзаказа, и напоминают об их вкладе в обороноспособность страны.В рамках новой серии под хештегом ДушаЗавода с апреля по сегодняшний день на канале Рыбаря вышли уже 22 иллюстрации. Специально к форуму он создал три новых: КНААЗ им. Ю.А. Гагарина, Октава и ОДК Сатурн.«Победу приближает не только ратный труд бойцов, но и колоссальная деятельность в тылу. Десятки организаций днем и ночью работают над выполнением оборонного заказа и обеспечением армии всем необходимым для ведения боевых действий.Наша новая серия артов ДушаЗавода посвящена предприятиям ОПК. Их сотрудники стоят за станками, не вылезают из систем автоматического проектирования, а также ездят на фронт испытывать выпускаемую продукцию и устранять ее недочеты», – сообщил основатель проекта Рыбарь Михаил Звинчук.Участниками арт-проекта стали такие предприятия Госкорпорации, как «МиГ», Концерн «Калашников», НПО «Базальт», «Мотовилихинские заводы», «Кировский завод», Омсктрансмаш, Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова и др.
https://t.me/rybar/50786
СилаТыла: Создатели FPV-дронов — наш арт в поддержку работников тылаНедавно мы рассказывали о драматичном эпизоде у Антоновского моста, где попавшую под минометный огонь разведгруппу спасли появившиеся в последний момент FPV-дроны «Упырь».
Беспилотники созданы командой канала «Повернутые на войне». Они способны нести целую номенклатуру боеприпасов, а в состав комплекса также входит БЛА-ретранслятор. При этом разработка и производство идет полностью на частные средства подписчиков.
Такие инициативные проекты являются не только ярчайшим примером работы тыла и гражданского общества: эти малые предприятия позволяют оперативно закрывать часть потребностей армии, а в будущем они могут стать основой для отечественного аналога DARPA.
https://t.me/rybar/50799
ЭпизодыСВО: «На подступах к Соледару» — наш арт в поддержку специальной военной операции
Спустя несколько недель тяжелых боев на флангах российской группировки в Бахмуте, противнику так и не удалось продавить российскую оборону.
В районе Клещеевки ВСУ продолжают попытки атаковать позиции ВС РФ малыми группами, неся потери в бронетехнике и живой силе. Продолжается натиск противника в районе Андреевки. ВСУ намереваются закрепиться у железной дороги рядом с селом, но российская артиллерия и дроны-камикадзе уничтожают штурмовые отряды на подходе.
Однако в отличие от уже привычных направлений атаки, в эту среду украинские формирования попробовали приложить усилия в новой точке. Подразделения ВСУ при поддержке бронетехники атаковали позиции ВС РФ у Зализнянского со стороны Миньковки.
Там их встретили бойцы 1-й ДРШБр «Волки», которые при поддержке других российских подразделений, сумели скоординированным огнем отсечь бронетехнику противника от пехоты, уничтожить передовую группу и обратить в бегство тех, кто остался в живых.
https://t.me/rybar/50948
Хочу поуказать картины художницы Елены Бегма. Она военный художник, вернее художник, которая большую часть своихъ работ с самого начала посвящала Армии и военнымЕлена Бегма "Псковская дивизия", 2010"Рисую картину посвящённую интернациональному батальону Пятнашка". Елена Бегма
"Рутина боевых дней". Е Бегма"Новая картина про всех, кто умеет ждать. Посвящается жёнам военных". Елена Бегма"Картина посвящается всем, кто борется за жизни наших бойцов во фронтовых госпиталях и в тылу." Бегма"Моя новая картина на этот раз об Африке". Елена БегмаЕлена Бегма. "Грозовое небо войны""Новая картина о наших ребятах на фронте". Елена БегмаХудожник Елена Бегма за работой.
Традиционные шевроныНу и юмор напоследокОбъединение обиженок.Не жилось спокойно маломеркам.А вот это уже не юмор, а народное творчество!А вот это ПРАВДА!
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