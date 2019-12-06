Так называемый проект закона о домашнем насилии - одна большая и сплошная ложь.

Лоббисты закона лгут, когда транслируют в общество в том числе с самых высоких трибун (привет запомоившемуся Совету Федерации) фейковые цифры о насилии.

Лоббисты закона лгут, когда рассказывают байки о том, что в России нет статистики. Новости СМИ2

Лоббисты закона лгут, когда пишут в пояснительной записке, что их цель - сохранить семью Они вообще лгут о своих истинных целях!

Лоббисты закона лгут, что они хотят и готовы обсуждать свой проект. Нет. Их влажное желание протолкнуть закон ногами, перешагнув через общество и людей.

Они ещё много чего лгут. В представленном выше ролике кратко об одной их лжи.

https://bav-eot.livejournal.com/1352161.html

По данным МВД и Росстата, число женщин пострадавших от насилия в России сокращается. С 2017 года их число уменьшилось в два раза! Причем это касается и преступлений в семье и совершенных посторонними лицами. Эти данные будут опубликованы Росстатом в готовящемся сборнике, что исключит возможность манипуляций и недобросовестного обращения с цифрами.

Согласно опросам Росстата, больше всего жителей России волнуют: распространение наркотиков и наркомании, алкоголизм, и в гораздо меньше степени уровень преступности. А это значит, что надо правильно расставить приоритеты и бороться с тем злом, которое представляет наибольшую угрозу для общества. Тем более, что именно алкоголизм и наркомания по мнению подавляющего большинства экспертов и есть тот корень, из которого произрастает насилие на бытовой почве.

Следовательно, борьба с наркоманией, алкоголизмом и безработицей позволит одновременно решить и проблему с домашним насилием, оздоровив общество. Так давайте бороться с причиной, а не лечить последствия.

Например, благодаря декриминализации, проведенной в 2017 году, произошло беспрецедентное снижение количества тяжких преступлений — убийств, разбоев, тяжких телесных повреждений — в среднем на четверть! Латентные семейные побои были выведены из тени, благодаря тому, что из уголовного кодекса перешли в административный. Теперь полиция скручивает дебошира сразу — по звонку, а не как раньше — после долгой волокиты в суде. Лоббисты закона о домашнем насилии предлагают вернуть все как было, то есть способствуют росту тяжких преступлений!