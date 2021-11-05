Марина Раскова - девушка с вокальным талантом, ставшая героиней-летчицей

28 марта 1912 года родилась Герой Советского Союза Марина Раскова, которая была примером для подражания миллионов девушек Советского Союза. Летчица, одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза, была кумиром эпохи.

В детстве Марине прочили совершенно иную судьбу, видя в ней потенциальную оперную певицу. Она родилась в Москве 28 марта 1912 года. Отцом ее был Михаил Дмитриевич Малинин, артист оперы, антрепренер, вокальный педагог. Мама Марины работала учительницей. Роман и Марина Малинины и их мать Анна Малинина, 1913 год

Когда родилась Марина, отец в театре уже не выступал, семью кормил на частные уроки вокала. Несмотря на богемный круг, детей — у Расковой был брат Роман, на четыре года старше — воспитывали вполне обыкновенно. Таскали в театр, устраивали дома кукольные представления, когда приходили гости, ставили на рояль, чтобы прочитали стишок. Семья квартировала в Газетном переулке, в октябрьские дни 1917-го дом оказался под перекрестным огнем. Когда в окно влетела шальная пуля, пробившая насквозь любимого ситцевого кота, Малинины перебрались в коридор, где жили несколько дней. В том же году — Марине исполнилось пять — отец впервые показал ей ноты. Выяснилось, что у девочки абсолютный слух, и это, казалось родителям, определило ее будущее.

Они отдали дочь в Пушкинскую музыкальную школу, затем она поступит на детское отделение консерватории, а когда его закроют — в техникум имени Рубинштейна. Марина была поздним ребенком, и отец в дочке души не чаял.

В голодном 1919-м жизнь семьи кардинально и трагически поменялась. Михаил Дмитриевич собрался в деревню выменять хоть каких-то продуктов, а вперед заехал на Сухаревский рынок починить прохудившиеся сапоги. Выходя из трамвая, он замешкался и угодил под мотоцикл. Через три недели в Басманной больнице Малинин умер. Анна Спиридоновна при детях никогда не плакала, но оказалась в отчаянном положении. От мужа остались лишь старый рояль и часы. И о няне для детей, и о традиционных летних выездах на съемную дачу пришлось забыть. Денег катастрофически не хватало, белый хлеб выставляли на стол лишь на Пасху. Повезло, что семья в те годы жила в казенной квартире: Анна Спиридоновна работала заведующей учебно-воспитательной и хозяйственной частью нового сиротского дома в Хамовниках, который открылся в здании бывшего Усачевско-Чернявского женского училища. А вскоре вдова получила назначение в детскую колонию в Марфино, где жили сироты Первой мировой.

Уже в школе Марина увлекалась биологией, даже стала председателем школьного биологического кружка. Она была любопытной и общительной, но руководствовалась, судя по всему, не чувствами, а разумом. И после семилетки, когда пришла пора выбирать специализацию, предпочла химию. Первое время Марина пыталась скрестить формулы и ноты и металась между школой и музыкальным техникумом. Но тяжело заболела. Врачи сочли, что от перенапряжения, и велели определяться. Победила наука. Надо было зарабатывать, окончившие девять классов сразу могли поступать на службу, а химики были востребованы. О высшем образовании речи не заходило, эту возможность делегировали брату Роману.

В 1928-м Марина Малинина поступила практиканткой в лабораторию Бутырского анилинокрасочного завода, а после сдачи квалификации получила должность «химика-лаборанта-аналитика». «Я так полюбила завод, что его котлы наполняют мою душу, как прежде наполнял ее театр… » — признавалась она в духе времени. Хотя проработала всего несколько месяцев. Причина самая что ни на есть банальная: в 17 лет девушка выскочила замуж за инженера из соседней лаборатории Сергея Раскова. В мае 1930-го родилась дочка Таня, и Марина Михайловна, как подобает хорошей жене, занялась хозяйством, отрываясь лишь на походы в любимый театр и занятия пением с теткой Татьяной, которая в то время преподавала в Государственной академии художественных наук. Раскова всерьез увлеклась вокалом, и, казалось, сделав небольшой вираж, начертанная с рождения судьба вновь вступила в свои права. Но девушка затосковала: «Я уже привыкла быть на людях, в коллективе». Она неплохо чертила, брат — он поступил на работу в радиолабораторию МГСПС, в дальнейшем стал старшим инженером управления связи по Московской области — то и дело подбрасывал разовые заказы. А в 1931-м, когда Тане исполнилось полтора года, Марине предложили место лаборантки в аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии имени Жуковского. Так началась ее стремительная карьера. Марина Раскова с дочерью Таней. 1938 г.

Хочу быть штурманом!

Музыка манила Марину, она даже училась в консерватории, однако пойти по этому пути ей было не суждено. В 1932 году Раскова стала лаборанткой аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.

В ее обязанности, в частности, входило приносить на лекции навигационные приборы, и поначалу даже их названия приводили Марину в ужас. Девушка, однако, проявило упорство, освоив не только названия приборов, но и их применение.

Нет, Марина Михайловна совсем не сразу поддалась романтике авиаперелетов. Похоже, ее вообще больше привлекало сухое знание, а не эмоции. Даже в музыкальном техникуме куда сильнее живого фортепьяно она полюбила теорию — музыкальный диктант и сольфеджио. В академии Раскова появилась, когда там разрабатывали технику «слепых» полетов: до того летали преимущественно с оглядкой на земные ориентиры — только вдоль дорог и в хорошую погоду. Марина Михайловна, которой благоволило руководство, занялась расчетами, необходимыми для полетов по приборам. И даже поступила на заочное отделение Ленинградского авиационного учебного комбината. «В этот период самостоятельно изучала историю партии и “Капитал” Маркса, — вспоминала она впоследствии. — Конспектировала, обращалась к первоисточникам. Дома стали все чаще поговаривать, что я слишком утомляюсь и мало внимания уделяю семье». Личная жизнь отошла на второй план — неудивительно, что Анна Спиридоновна бросила работу, взвалив на себя обязанности хозяйки и бабушки. А уже в 1935-м Марина Михайловна официально разошлась с мужем. Ни о каких других мужчинах в ее жизни ничего не известно.

Зато карьера неуклонно набирала высоту, и авиация становилась для Расковой делом жизни. Ее зачислили на должность инструктора-летнаба аэронавигационной лаборатории академии. В 1934-м «за отличную работу» отправили обучаться летному делу, а на следующий год доверили стать штурманом головного корабля на параде на Красной площади. На ее счету три мировых рекорда по дальности полета. Естественно, при всем энтузиазме Марины Михайловны за каждым из ее свершений скрывалась обязательная ремарка об оказанном товарищу Расковой доверии.

Почти сразу после сдачи экзаменов ей была поручена задача по проведению масштабной аэрофотосъемки, необходимой для устройства пассажирской гидроавиалинии Одесса — Батуми. С заданием штурман Раскова справилась блестяще.

В 22 года она стала инструктором по штурманскому делу в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.

Слава

В те годы советская власть еще декларировала равенство полов, но в действительности Марине Михайловне приходилось сталкиваться и с пренебрежительным отношением, и с откровенным сексизмом. В академии она преподавала проходившим переподготовку красным командирам. При первой встрече они не рапортовали ей по уставу и даже не поднялись с мест, как было положено. Инструктор на аэродроме над своей подопечной откровенно издевался. Зимой заставил бежать рядом с самолетом, держась за полость, и Раскова обморозила щеки. Только после этой своеобразной инициации он постановил: «Будет из тебя летчик».

Марина Михайловна вспоминает чудную сценку, исчерпывающе иллюстрирующую мужской взгляд на эмансипацию. В 1938-м, перед самым полетом «Родины», ее, Гризодубову и Осипенко позвал поужинать Валерий Чкалов. Усадил в свой привезенный из Америки автомобиль и повез в ресторан стадиона «Динамо». По дороге шутил: «Полная машина баб! Разве “баба” — плохое слово? Вот вы три бабы, а посмотрите, какое дело затеяли! Как же мне вас называть? Мы еще покажем, что такое советские бабы!» И расплатиться женщинам он не дал, хотя для них в ресторане был открыт специальный счет — будущий полет был делом государственным.

Неудивительно, что Раскова старалась не подчеркивать свою гендерную принадлежность и предпочитала строгий стиль. Осипенко всегдашними штанами, короткой стрижкой и расхристанностью походки ничем не выделялась среди летчиков. Гризодубова, напротив, предпочитала высокие каблуки, шляпки и крепдешин. Однажды она приехала в цивильном на аэродром посмотреть на самолет и не удержалась: надела поверх пальто парашют, скинула туфли и полезла в кабину в одних чулках. Для Марины Михайловны это было немыслимо. В 1939-м она написала книгу «Записки штурмана», которая разошлась огромным по тем временам тиражом и стала своего рода манифестом новой женственности. Поэтесса Маргарита Алигер, прочтя журнальную верстку, отметила в дневнике: «Очень интересно, но страшно выхолощено. Ничего о личных делах, о каких-то внутренних переживаниях, о какой-то внутренней борьбе. Это досадно. Ведь она в какой-то степени новый человек, интересно, как она все женское переживала». Эти слова справедливы, но книжка все равно живая и кажется искренней, даже в бессчетном восхвалении вождя. А выстраивание собственного имиджа и вовсе укладывается в отдельный сюжет.

Во второй половине 1930-х Марина Раскова участвует в дальних перелетах. В 1937 году в качестве штурмана участвовала в установлении мирового авиационного рекорда дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году — в установлении двух мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолёте МП-1.

Но главным в ее жизни становится перелет по маршруту Москва — Дальний Восток, совершенный в составе женского экипажа.

Летом 1938 года разрешение на подобный перелет получила одна из лучших советских летчиц Валентина Гризодубова.Вторым пилотом стала ее извечная соперница и конкурентка в борьбе за авиационные рекорды Полина Осипенко. Кандидатура штурмана напрашивалась сама собой — женщины в этой профессии опытнее, чем Марина Раскова, просто не было. Марина Раскова и Полина Осипенко. 1938г.

Рекордный полет и «экстрим-тур» по тайге

Самолёт АНТ-37 «Родина» с женским экипажем взлетел с подмосковного аэродрома в Щёлкове 24 сентября 1938 года. Сказать, что полёт складывался трудно, это значит не сказать ничего. Почти сразу «Родина» оказалась в густом слое облаков, и вести самолёт штурману Расковой приходилось исключительно по приборам. Экипаж самолета «Родина»: Полина Осипенко (второй пилот), Валентина Гризодубова (командир), Марина Раскова (штурман)

Затем началось обледенение. Чтобы сбить лёд с лопастей пропеллера, лётчицы до предела увеличили обороты винта. Самолёт летел в условиях почти непрекращающейся болтанки.

После того как «Родина» прошла Урал, радиосвязь стала обрывочной, а затем пропала вовсе.

В этих условиях лётчицы миновали и Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре. Когда из облачности всё-таки удалось вырваться, оказалось, что самолёт летит уже над Охотским морем.

Гризодубова развернула «Родину» к берегу, однако шансов на благополучный исход становилось всё меньше — у самолёта заканчивалось горючее. Когда топлива осталось на полчаса, командир приняла решение совершить вынужденную посадку в тайге.

Проблема, однако, была в том, что такая посадка грозила верной гибелью штурману, стеклянная кабина которого находилась впереди внизу. Поэтому Расковой была отдана команда прыгать с парашютом. Самолет «Родина» на месте вынужденной посадки в тайге неподалеку от Амура, октябрь 1938 года

Марина приземлилась в глухой тайге, где на несколько суток пути не было ни одного человека. С револьвером, ножом и двумя плитками шоколада штурману Расковой предстояло спасать себя самой. Распугивая диких зверей, превозмогая ночной холод, Марина шла 10 дней, пока не встретила людей.

Идеолог женских авиаполков

Полина Осипенко, Марина Раскова и Валентина Гризодубова (слева направо) в поезде по пути из Хабаровска в Москву. На каждой станции летчиц встречали тысячи людей, восхищенных их подвигом

Москва встречала женский экипаж с восторгом. За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм 2 ноября 1938 года Расковой Марине Михайловне было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ей была вручена медаль «Золотая Звезда» № 106. Москвичи встречают экипаж самолета «Родина» на площади у Белорусского вокзала, октябрь 1938 года

После этого перелета, проходя лечение в больнице, Марина написала книгу «Записки штурмана». Ее боготворили, для девчонок она стала живым примером. А «примеру» было всего-то 26 лет.

Марина Раскова с 1938 года являлась офицером Красной Армии, одновременно находясь и в штате НКВД — она работала в Особом отделе, занимавшимся авиацией.

Когда началась Великая Отечественная война, Раскова выступила с идеей создания подразделений, составленных из женщин-летчиц. К этому предложению поначалу отнеслись скептически, но майор Раскова пустила в ход весь свой авторитет и влияние. Ей удалось добиться положительного отзыва на предложение от самого Сталина, после чего работа по формированию женских авиачастей была начата.

В конце октября 1941 года в городе Энгельс была сформирована авиагруппа из трех полков: 586-го истребительного (самолеты Як-1), 587-го бомбардировочного (самолеты Пе-2) и 588-го ночного бомбардировочного (самолеты По-2). 588-й полк впоследствии получил знаменитое прозвище «Ночные ведьмы».

Женщина, достойная уважения

8 октября 1941-го вышел приказ народного комиссара обороны «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной армии». Считается, что это была инициатива самой Марины Михайловны, с которой она обратилась лично к Сталину. Расковой предписали создать три полка с дислокацией в городе Энгельс и укомплектовать их «летно-техническим составом из числа женщин кадра ВВС КА, ГВФ и Осоавиахима». Осталось множество воспоминаний воевавших в этих полках женщин. О том, что обмундирование выдавали мужское, не по размеру, в сапоги приходилось заталкивать газеты. По дороге в Энгельс — а ехали десять дней — не было даже смены белья, приходилось сушить его на себе. Хотя официально учебный день ограничивался десятью часами, на самом деле занимались по семнадцать в сутки. При этом Раскова при любой возможности устраивала девушкам «разгрузочные вечера» — водила их в драматический театр. И вообще ее любили. Сама Марина Михайловна писала родным в эвакуацию: «Я почти не чувствую усталости, хотя больше четырех часов в сутки никогда не сплю и совсем не имею выходных дней». Редко, но в этих письмах прорывается бытовое: «Дома все в порядке. Иногда убираю квартиру; не забываю кормить кота и поливать цветы».

Весной 1942-го Раскова передала командованию 586-й истребительный и 588-й ночной бомбардировочный полки. Бомбардировочный полк, командиром которого, минуя предыдущие ступени карьеры, стала она сама, продолжал осваивать выбитые у начальства новые самолеты Пе-2. В декабре полк перебросили под Сталинград, а на Самарском аэродроме остались два неисправных самолета и самолет Марины Михайловны, дожидавшейся окончания ремонта. 17 декабря она даже смогла вырваться на неделю домой в Москву. Дважды побывала в театре — на «Трех сестрах» в Художественном и на «Фронте» в Малом, несколько раз ходила в кино. Только 4 января 1943-го звено из трех самолетов поднялось в воздух. Метеосводка была неважной, а «пешки» в плохую погоду становились беспомощными. Но Раскова это игнорировала. Не зря Гризодубова говорила: «Маринка — баба рисковая». Лететь пришлось в тумане. Судя по всему, летчица перепутала волжские берега: думала, что идет пологим левым, а врезалась в высокий правый. Вместе с ней погибли штурман полка Кирилл Хиль, техник эскадрильи и стрелок-радист. Несмотря на декларации, к 587-му женскому полку были приписаны и мужчины. По сути, единственным исключительно женским стал только 588-й, впоследствии 46-й гвардейский ночной бомбардировочный. В годы войны его прозвали «Дунькин полк» (командиром была Евдокия Бершанская). К слову, в основу любовной линии фильма «В бой идут одни старики» положена реальная история одной из летчиц 588-го. А в 2012-м на экран вышел сериал «Ночные ласточки», где Раскову, ставшую единственным историческим персонажем, сыграла Наталья Людскова.

Тело Расковой выставили для прощания в клубе ближайшего к месту катастрофы Саратовского авиационного завода. Гроб был закрытый, несмотря на все усилия знаменитого хирурга Сергея Миротворцева, наложившего на лицо сорок швов. Той же ночью тело отправили в Москву в специальном вагоне, прицепленном к скорому поезду. В столице в почетном карауле под траурный марш Шопена стояли не только члены правительства и Герои СССР, но и брат Роман, и бывший муж Сергей Расков. Командир артиллерийского полка, он специально прилетел на похороны с фронта (погибнет в 1945-м на Одере). Похороны Марины Расковой на Красной площади 12 января 1943 года. Фото Г. Широкова (ТАСС)

Дочь Татьяна, окончив школу, будет зачитывать приветствие от московских медалистов товарищу Сталину в Колонном зале Дома Союзов. Она занималась балетом, училась на филфаке. Газета «Правда», № 13 (9149) от 13 января 1943 года

В сентябре 1943 года 587-й бомбардировочный авиаполк, которым она командовала, приказом Народного комиссара обороны был переименован в 125-й гвардейский пикировочно-бомбардировочный авиационный имени Марины Расковой Борисовский орденов Суворова и Кутузова полк. В 1944 году Марина Раскова посмертно была награждена орденом Отечественной войны I степени. Еще девочкой Марина постановила, что доживет до восьмидесяти. Ей казалось, это предел. Погибла она 30-летней. У Марины Михайловны даже нет человеческой могилы — прах захоронили в Кремлевской стене. Московские улица, площадь и переулок названы ее именем, но и в этих адресах нет ничего личного, они лишь указывают на близость академии имени Жуковского. В январе 2020 года в Энгельсе, где Раскова формировала свои полки, ей открыли новый памятник — обезличенная фигура в летном комбинезоне на фоне вздернутого на крыло самолета. Прежний, установленный в 1953 году, был не лучше: летчица стояла с по-ленински протянутой рукой, разве что в юбке. Его, кстати, собираются отреставрировать и перенести в Саратов. Хотя многие из местных жителей убеждены, что в их парке «Липки» памятник Расковой уже стоял. На самом деле это была фигура безымянной летчицы, установленная к Дню авиации в 1939-м. По сути, очередная «девушка с веслом», наверняка тиражированная. Но единственная скульптура, где женщина казалась живой: руки в боки, голова, задранная в небо.

А еще именем Расковой, уже в 1970-е, назвали новый сорт ирисов, нежных и цветастых. Хотя сама Марина Михайловна предпочитала гвоздики. Кто бы сомневался.

Особенность нашего времени заключается в том, что большинство прохожих на улицах Москвы скажут вам о том, кто такая Ольга Бузова, но ничего не вспомнят о Марине Расковой. Все-таки правильнее, чтобы было наоборот. Правда в марте 2016 года в Москве на Нижней Масловке был выполнен портрет Марины Расковой на стене дома №9. А в 2020 году собственник здания и жители района выступили за то, чтобы лицо лётчицы снова появилось на стене. Эскиз рисунка тоже выбрали жители, голосование проходило в управе района Беговой и на странице управы в соцсети. Ещё на стадии выбора эскиза в соцсетях развернулось оживлённое обсуждение будущего рисунка. В Саратовской области в посёлке Расково есть мемориальная табличка, Сегодня имя Марины Расковой с честью носит Тамбовское высшее военное авиационное училище. В этом летном учебном заведении установлен бюст геройской летчицы. и памятный знак в Липецке

Судьба первых женщин, получивших самое высокое звание в СССР, сложилась по-разному.

Полина Осипенко погибла в авиационной катастрофе 11 мая 1939 года, отрабатывая полёты «вслепую», во время учебно-тренировочных сборов вместе с начальником главной лётной инспекции ВВС РККА Анатолием Серовым. Ей был 31 год.

Марина Раскова в годы Великой Отечественной войны стала одним из идеологов создания женских лётных боевых частей, сформировав авиагруппу из трёх женских авиаполков, командиром одного из которых стала она сама. Раскова погибла 4 января 1943 года в авиакатастрофе близ Саратова, недалеко от села Михайловка Саратовского района, в сложных метеоусловиях при перелёте на фронт после переформирования. Ей было 30 лет.

Валентина Гризодубова в годы войны командовала 101 авиаполком Авиации дальнего действия, лично совершив около 200 боевых вылетов на бомбардировку вражеских объектов для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами. После демобилизации работала в гражданской авиации, занимаясь вопросами испытаний радиоэлектронной аппаратуры.

Командира легендарной «Родины» не стало 28 апреля 1993 года. Ей было 83 года.

https://aif.ru/society/people/marina_raskova_kak_devushka_s_...

https://moskvichmag.ru/lyudi/moskovskaya-krasavitsa-marina-r...

https://severstolici.ru/na-nizhnej-maslovke-snova-poyavilsya...

https://histrf.ru/read/articles/gieroini-strany-sovietov-i-i...

https://severstolici.ru/na-nizhnej-maslovke-snova-poyavilsya...

http://saratovregion.ucoz.ru/engels/monuments/raskova.htm