Территория Героев...(35)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/19804



https://t.me/mod_russia/19820



https://t.me/mod_russia/19823



https://t.me/mod_russia/19825



https://t.me/mod_russia/19828



https://t.me/mod_russia/19843

https://t.me/mod_russia/19845



https://t.me/mod_russia/19849



https://t.me/mod_russia/19853



https://t.me/mod_russia/19869



https://t.me/mod_russia/19878



https://t.me/mod_russia/19883

Ефрейтор Дон Владислав

Оператор зенитного ракетного расчета ефрейтор Владислав Дон действовал в составе зенитного ракетного расчета по уничтожению средств воздушного нападения противника.

Он выполнил задачу по уничтожению двух воздушных целей. Смелые действия ефрейтора не позволили националистам нанести удары с воздуха по живой силе наших подразделений.

https://t.me/radioARBAT/18509

Старший лейтенант Гавро Иван



Старший лейтенант Иван Гавро выполнял задачу в составе мотострелковой роты по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. В результате массированного огневого воздействия со стороны украинских националистических формирований командир роты получил ранение. Оказав пострадавшему первую медицинскую помощь, старший лейтенант Гавро принял командование на себя и возглавил управление обороной удерживаемых рубежей. В течение нескольких часов противник совершал многочисленные попытки атаковать позиции подразделения. В течение нескольких часов противник совершал многочисленные попытки атаковать позиции подразделения. В ходе боестолкновений украинские националисты потеряли несколько единиц военной техники, до 20 человек ранеными и убитыми и лишились возможности продолжать наступление. Воспользовавшись временным прекращением огня, старший лейтенант Иван Гавро произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.

https://t.me/mod_russia/19807

Младший сержант Лицуков Андрей



За доблесть в бою 21-летний Андрей Лицуков награжден Орденом Мужества

Молодой житель Балакова Саратовской области удостоен Ордена Мужества за героизм, проявленный во время спецоперации на территории Украины.

Колонна, сопровождаемая отделением под руководством младшего сержанта Андрея Лицукова, в ходе движения наткнулась на тщательно замаскированную засаду. Завязался бой с превосходящими силами противника.

"Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения отделением Андрея Лицукова был нанесен значительный ущерб живой силе противника. Сам Андрей в ходе боя лично уничтожил до 10 националистов. Также отделением младшего сержанта Лицукова в плен было взято 13 украинских неонацистов, которые в ходе допроса сообщили ценные сведения, позволившие вскрыть планы врага в заданном районе.

Самоотверженные действия отделения младшего сержанта Лицукова позволили продолжить продвижение войск и выйти в назначенный район в установленное время.

За доблесть, проявленную в бою, младший сержант Лицуков 9 апреля был награжден Орденом Мужества. Военнослужащий также получил от командования наградные часы.

Андрей родился в Балакове 13 декабря 2000 года. Учился в школе № 22. Сразу после ее окончания отправился в армию. Спустя три месяца после службы вновь вернулся в Вооруженные силы РФ и теперь служит в подразделении специального назначения.

https://www.vzsar.ru/news/2022/04/14/za-doblest-v-bou-21letniy-andrey-licykov-nagrajden-ordenom-myjestva.html

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии старший лейтенант Ермаков Дмитрий



Старший лейтенант Дмитрий Ермаков накрыл собой солдата, подарив ему жизнь. Осколок вражеской мины не оставил шансов выжить. Ему было 25.

Дима рос в многодетной по меркам Курска семье: два младших брата и родители. По утрам холодный душ и обязательная пробежка перед школой. Папа - участковый уполномоченный - приучил.

- Я сама не заметила, как ребенок стал офицером, - рассказывает Ольга Александровна. - Все так неожиданно. Артиллерист - звучит громко. Служил под Лугой. Приезжали к нему.

В училище Дима был передовым. Множество рацпредложений. Он усовершенствовал артиллерийский планшет, да так, что даже получил авторское свидетельство.

Хоронили гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Ермакова на главном воинском кладбище Курска с Гимном и прощальным салютом. На память остался портрет, орден и Офицерская книжка со следами Диминой крови.

Последнее, что он написал, - сообщение в Инстаграме своей девушке Валиде:

- Поздравь мою маму с 8 Марта! Возможно, я не смогу.

8 марта согласно приказу батарея гвардии старшего лейтенанта Ермакова открыла минометный огонь по врагу. Дело было под Харьковом. Позиция была тут же засечена. Передислоцировать тяжелый миномет не было времени. Это была дуэль - кто кого. Гвардии старший лейтенант Дмитрий Ермаков на свист мины среагировал мгновенно. Он накрыл своим телом рядового расчета.

Осколок пробил бедренную артерию. Кровь залила весь окоп.

В школе, где учился Дима, поставят парту его имени.

https://rg.ru/2022/05/04/reg-cfo/lejtenant-ermakov-nakryl-soboj-soldata-i-spas-emu-zhizn-no-ne-vyzhil-sam.html

Военнослужащий Конюхов Сергей



В деревне Езвино под Тверью простились с героически погибшим на Украине Сергеем Конюховым. Российский военнослужащий храбро выполнял служебный долг, он погиб, сражаясь за свободу и независимость Родины.

Серёжа, ещё будучи мальчиком, смело отстаивал свои честь и достоинство, никогда не давал себя в обиду, но и другим протягивал руку помощи.

В Езвино Серёжа переехал вместе с родителями из Московской области. В седьмом классе он пришёл в местную школу и сразу же влился в коллектив. «Активист, спортсмен» - именно так рассказывают о выпускнике бывшие учителя. Серёжа всегда был активистом. Улыбчивый, весёлый, отзывчивый. Никогда не грубил. Всегда, даже если он был расстроен чем-то, всё равно улыбался. Все причины неудач искал только в себе. У него было очень много друзей.

Отучившись девять классов, Серёжа поступил в училище МЧС. Он целенаправленно шёл туда, чётко зная свою цель. После учёбы отравился служить в армию.

Серёжа был не только отважным воином. Он запомнился всем, как доброй души человек. В словах друзей бойца слышна неподдельная любовь к нему.

https://tver.mk.ru/social/2022/04/07/fotografii-on-vsegda-na-nikh-s-ulybkoy-druzya-i-uchitelya-vspominayut-o-pogibshem-na-ukraine-geroe-sergee-konyukhove.html



https://oburg.ru/news/33942-pogibshemu-na-ukraine-vypuskniku-orenburgskoj-kadetki-prisvoen-orden-muzhestva.html

Военнослужащий Копанцев Дмитрий



В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб Дмитрий Копанцев из Кудымкарского муниципального округа. Ему было 35 лет.

Дмитрий Копанцев закончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище в 2010 году. С 2010-го по 2017 год проходил службу в Уссурийске. В 2021 году закончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

Был награжден медалями. Последнюю медаль за отвагу получил в конце июля 2022 года.

У Дмитрия остались жена и двое детей.

https://59.ru/text/politics/2022/09/08/71638019/



Погибшего под Херсоном 20-летнего волгоградца Илью Медведева наградили Орденом Мужества

В райцентре Новониколаевск Волгоградской области в местной школе №2 торжественно почтили память выпускника Ильи Медведева, в марте этого года погибшего под Херсоном и награжденного за свой подвиг Орденом Мужества.

Вспоминали те, кто помнил Илью еще учеником.

- Илья пришел к нам в шестом классе. Пришел светлый, добрый, улыбчивый мальчишка. Таким он нам и запомнился. Это был человек-праздник: всегда с улыбкой, всегда позитивно настроен. И всегда хотел жить. В старших классах мечтал стать военным. Сразу посше школы Илья пошел служить в армию, а через полгода принял решение остаться служить по контракту. Когда началась спецоперация, у него была возможность остаться в России, но они всем экипажем танка решили, что это будет нечестно по отношению к Родине, и продлили контракт. В 20 лет Илья уже был помощником командира экипажа танка.

https://bloknot-volgograd.ru/news/pogibshiy-pod-khersonom-20-letniy-volgogradets-nag-1520395

Ефрейтор Жуков Андрей



На Украине погиб старший разведчик из Волгоградской области Андрей Жуков. Андрей был родом из Волгоградской области. Андрей увлекался спортом, активно тренировался и очень любил музыку. Защитник Родины в гражданской жизни обожал путешествовать. Жизнерадостный, честный, ответственный, верный друг, порядочный человек – такими словами отзываются о нем его товарищи. Андрей Жуков служил старшим разведчиком разведывательной роты. На спецоперацию на Украину отправился в звании ефрейтора. 29 марта в ходе выполнения боевой задачи Андрей героически погиб. Волгоградец с честью выполнил свой воинский долг по защите мирного населения. 4 июля ему должно было исполниться 27 лет. https://bloknot-kamyshin.ru/news/na-ukraine-pogib-starshiy-razvedchik-iz-volgograds-1465859 Старший лейтенант Тюкин Александр

25-летний уроженец Суровикино (под Волгоградом) Александр Тюкин погиб в ходе спецоперации на Украине По словам брата погибшего военнослужащего Евгения Тюкина, Александр с детства мечтал связать свою жизнь с армией. Родился и вырос в Суровикино, после 9-го класса пошел в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Павла Сухого. Затем поступил в артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, закончил ее с красным дипломом. Далее по распределению попал в Майкоп, Республика Адыгея. Служил в артиллерийских войсках. https://v1.ru/text/gorod/2022/09/06/71632394/ Старший лейтенант Мусаев Мирлан



В Оренбургском районе проводили в последний путь старшего лейтенанта Мирлана Мусаева. Выпускник Караванной средней школы Оренбургского района 26-летний старший лейтенант Мирлан Мусаев погиб в ходе выполнения спецоперации на Украине. В памяти всех он останется замечательным, толковым, хорошим, воспитанным, скромным, вежливым и внимательным, слова грубого от мальчишки никто никогда не слышал... В свое время в Оренбургской области Мирлан был признан лучшим кадетом. Вырос Мирлан в многодетной семье обыкновенных сельских тружеников, о нем остались только хорошие воспоминания. Учился замечательно, упорно идя к своей мечте стать военным, хорошо сдал экзамены, поступил в Москве в военное училище, обещал маме, что заработает на хорошую квартиру, и что она ни в чем не будет нуждаться. В 2019 году Мирлан женился, в этом году у них с супругой родился ребенок. https://orenday.ru/news/140522161649 Младший сержант Миронов Леонид

22-летнего Леонида Миронова похоронили в родном поселке Караванный Оренбургского района. У младшего сержанта, водителя-механика из в/ч 12128 из Тоцкого остались жена, мама и 14-летняя сестра. Леонид отслужил срочную службу еще в 2018 году, но, после того, как у него появилась семья, принял решение, что надо продолжить служить по контракту. Не последнюю роль сыграло и увлечение Миронова автомобилями: в Тоцком, где будущий младший сержант подписал контракт, он был водителем-механиком. В 2022 году, как и многие военнослужащие из Оренбургской области, Леонид отправился на учения. Связь с родными была, они постоянно перезванивались.

Посмертно представлен к награждению Орденом Мужества. Жена Ксения Миронова твёрдо настроена продолжить дело мужа и заключить контракт на прохождение военной службы, она уверена, что может принести пользу военнослужащим, России и почтить этим память мужа. https://orenday.ru/news/190422133445 Военнослужащий Исханов Фарид Фариду Ихсанову летом исполнилось бы 32 года. Он родился в Казахстане, в Уральской области. Когда мальчику было 5 лет, его семья перебралась в Россию и обосновалась в Новосергиевском районе. В 1998 году он пошел в сельскую школу, а в 2002 году учился уже в райцентре. Там он окончил 11 классов. Помимо учебы, Фарид занимался спортом: греко-римской борьбой и футболом, защищал цвета Новосергиевского района и ООО "Терминал". Неоднократно успехи спортсмена отмечались грамотами. В 2009 году Фарида призвали в армию. Он отслужил срочную службу в Кемеровской области, в городе Юрга. После армии вернулся домой и начал трудиться в сфере сельского хозяйства. Через 7 лет, в 2017 году, 26-летний мужчина принял решение пойти служить по контракту в Тоцкое - 21-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (войсковая часть №12128). Неоднократно бывал в командировках - в Астрахани, Ясном, Донгузе, и даже в Таджикистане. В феврале 2022 года Фарид, как и многие другие военнослужащие, отправился на Украину. К сожалению, его не стало в Киевской области, вблизи города Конотоп. Своей семьи он создать не успел, так как отдавал всё время службе. Но, у него остались две старшие сестры. https://orenday.ru/news/020422185034 Рядовой Зейналов Артём

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине разведчика Артема Зейналова 23-летний разведчик погиб в ходе спецоперации на Украине Прощание с разведчиком прошло в Светлоярском районе, где родился и вырос погибший солдат. Артем родился 19 августа 1998 года. Отучился 9 классов в местной поселковой школе № 2. Затем успешно окончил волгоградский медико-экологический техникум по специальности МЧС, Волгоградский филиал Московской финансовой юридической академии. После этого связал свою жизнь с вооруженными силами. Молодой парень, который, несмотря на свой юный возраст, проявил себя настоящим мужчиной, верным сыном своего отечества. 6 апреля 2022 года Артем пал смертью храбрых. Он погиб, защищая мир и безопасность нашей страны. В присутствии роты почетного караула, под залпы оружейного салюта и оркестрового исполнения гимна Российской Федерации Артема Зейналова похоронили на кладбище поселка Малые Чапурники. https://v1.ru/text/gorod/2022/04/18/71266382/ Военнослужащий Мартынов Алексей

22-летний танкист из Волгоградской области Алексей Мартынов погиб на Украине Алексей Мартынов служил старшим механиком-водителем танкового взвода На поле боя свою жизнь отдал танкист Алексей Мартынов. Молодой человек родился и вырос в поселке Госселекстанция Камышинского района. Алексея Мартынова воспитывала бабушка. — Отучился в школе № 19 Камышина, после этого пошел в училище — на сварщика. После училища его призвали в армию. Завершив срочную службу, он решил подписать контракт, — рассказали в администрации Белогорского сельского поселения. Алексей Мартынов служил во вновь образованном подразделении 20-й мотострелковой дивизии в Камышине. В ходе спецоперации на Украине — старшим механиком-водителем танкового взвода. https://v1.ru/text/gorod/2022/04/12/71249954/ Военнослужащий Мартынов Алексей

Алексею Мартынову было 19 лет Жительнице села Хасурта Хоринского района вручили государственную награду – орден Мужества, которым посмертно наградили её сына Алексея Мартынова. Алексей погиб в ходе спецоперации на Украине.

Он родился 3 октября 2002 года в селе Хасурта Хоринского района. Его близкие и друзья рассказывают, что Алексей был хорошим другом, всегда готовым прийти на помощь, был добрым и отзывчивым. После окончания Хасуртайской средней школы поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта. С отличием окончив учёбу, получил профессию слесаря железнодорожных путей. В июне 2021 года был призван на срочную службу, служил в морской пехоте во Владивостоке. В 2022 году заключил контракт, продолжив службу в морской пехоте. https://www.baikal-daily.ru/news/16/437336/ Ефрейтор Исаев Иван

21-летний стрелок Иван Исаев героически погиб на Украине Парень ушел из жизни героем. Волгоградец с честью выполнил свой воинский долг по защите мирного населения, отдав жизнь за чистое небо над головами людей, за судьбу которых считал себя в ответе. Волгоградец жил в Краснооктябрьском районе, был старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона мотострелкового полка мотострелковой дивизии. Одна из любимых цитат на стене Ивана Исаева: «Патриотизм – это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны». В Волгограде педагоги школы № 128 в Дзержинском районе Волгограда добиваются присвоения имени Ивана Исаева кадетскому классу. https://bloknot-kamyshin.ru/news/21-letniy-strelok-ivan-isaev-geroicheski-pogib-na--1464525 Рядовой Сергиенко Юрий

В Креповской средней школе Урюпинского района Волгоградской области в торжественной обстановке открыли парту имени Юрия Сергиенко, героически погибшего в спецоперации на Украине. По словам представителей учебного заведения, «парта памяти» будет стоять в кабинете математики. А сидеть за ней смогут особо отличившиеся ученики. — Мы выбрали этот кабинет, так как именно он был основным для класса Юрия, в нем он учился с четвертого по десятый класс, — рассказала ответственная за учебно-воспитательную работу. https://v1.ru/text/gorod/2022/06/01/71376704/ Вытоптов Кирилл (Логан)

Севастополь простился с героем СВО Кириллом Вытоптовым. 28 августа на херсонском направлении погиб в бою сын Севастополя – Кирилл Вытоптов – позывной «Логан» (8.07.2001 г.р.). Он проходил контрактную службу и участвовал в СВО вместе с товарищами из крымской 126-й отдельной гвардейской Горловской, дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны. https://t.me/forpost_sev/8634 Военнослужащий Блыщик Сергей



На Донбассе погиб сторонник Левого Фронта из Челябинской области Сергей Блыщик. Ему было 27 лет, он служил танкистом практически с первых дней спецоперации и погиб во время выполнения боевой задачи. Сергей Блыщик присоединился к Левому Фронту в 2020 году, был активным участником. Он очень любил советские фильмы и книги про Великую Отечественную войну, несмотря на возраст успел побывать пионером — в школе деревни Подовинное, где он вырос, до конца 90-х годов принимали в пионеры. У Сергея осталась маленькая дочка и больной отец. https://t.me/udaltsov1977/8691 Гвардии младший сержант Черемёнов Александр

Гвардии рядовой Королёв Никита В Севастополе проводили в последний путь двух военных, участвовавших в спецоперации: Александра Черемёнова и Никиту Королёва. Они погибли в ходе специальной военной операции. Александр Черемёнов был гвардии младшим сержантом десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Родился в Севастополе, с 2014 года был первым секретарём Севастопольского Комсомола РФ, а также активным участником общественных и волонтерских акций. «Александр Черемёнов погиб в боях под Херсоном. Символична его последняя запись в социальных сетях: «Совет на многие случаи жизни: Когда ты захочешь сдаться, вспомни, почему ты начал», - подчеркнул Развожаев. Никита Королёв был гвардии рядовой десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Он тоже родился в Севастополе. В июне этого года Королёв принял решение участвовать в спецоперации и заключил контракт. Погиб в боях в Херсонской области. «Наши парни держали оборону, не отступили, отбили атаку превосходящих сил укрофашистов. Вечная память нашим ребятам» - написал губернатор Севастополя. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155205220076826 Старший лейтенант Веселков Владислав

Погиб 10 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Вечная память, "Весёлый"! "Как много на небесах Звёзд, и как ярко бы, они горели на Земле..." Веселков Владислав родом из города Амурск, Хабаровского края. Командир взвода разведовательно-десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады г. Севастополь, старший лейтенант. В городе Мариуполь, группа под его командованием выполняла сложнейшие задачи, в результате которых, наши силы уверенно и без потерь продвигались квартал за кварталом. В ходе ожесточённых боёв, экипаж ценной своих жизней прорывали оборонительные позиции врага, успешно выполняя поставленные задачи. 10 апреля 2022 года, при выполнении очередной боевой задачи героически погиб. За доблесть и героизм Владислав Владимирович Веселков награждён орденом Мужества (посмертно). Представлен к званию Героя Российской Федерации. Прощание с военнослужащим состоялось 22 апреля 2022 года в амурском Доме молодёжи. Похоронен со всеми воинскими почестями. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155207088180506 Ефрейтор Курбатов Владислав

В ходе спецоперации России на Украине погиб татарстанец Владислав Курбатов. Известно, что Владислав родился в Новошешминске. На момент гибели ему было 23 года. Посмертно Владислав Курбатов награжден орденом Мужества. https://kazanreporter.ru/news/49353_v-hode-specoperacii-na-ukraine-pogib-tatarstanec-vladislav-kurbatov Капитан Мосолов Сергей В ходе спецоперации России на Украине жителя села Мари-Суксы капитана Сергея Мосолова. Он был четвертым ребенком в семье. В феврале этого года Сергею Мосолову исполнилось 33 года. Герой окончил школу в 2006 году, после поступил в Казанское военное училище. Окончив его с красным дипломом, Сергей Мосолов поступил на военную службу и в звании лейтенанта руководил учебно-танковой ротой. В 2020 году Сергей Мосолов продолжил службу уже в звании капитана, подписав контракт.

Был командиром танкового взвода. https://kazanreporter.ru/news/49342_na-ukraine-pogib-komandir-tankovogo-vzvoda-iz-tatarstana Рядовой Толстов Владимир В Татарстане простились со снайпером-разведчиком Владимиром Толстовым, погибшим на Украине во время военной спецоперации. Для семьи военнослужащего это уже вторая потеря за последние два месяца: дядя Владимира, лейтенант Иван Дулатов погиб в марте этого года. Владимир Толстов и Иван Дулатов некогда жили в одном доме в селе Чувашское Бурнаево Алькеевского района Татарстана. В последние годы Владимир Толстов с семьей жил в Тольятти, но похоронить бойца родственники решили в родном селе. Боец служил рядовым снайпером-разведчиком и погиб 18 апреля. Толстов воевал на передней линии, совершил подвиг и заслуженно представлен к ордену Мужества. Военнослужащему был 21 год. https://kazanreporter.ru/news/49333_v-tatarstane-pohoronili-snajpera-ego-dada-toze-pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine Лейтенант Дулатов Иван

31-летний военный служил командиром взвода управления. Посмертно Ивана Дулатова наградили орденом Мужества. https://kazanreporter.ru/news/48755_cislo-pogibsih-na-ukraine-voennyh-iz-tatarstana-dostiglo-20 Прапорщик Галямов Руслан

Погиб при несении воинской службы во время СВО. Ему было 34 года. Он родился в Набережных Челнах, но жил с семьей в Казани. В свое время от прошел успешно испытания на право носить краповый берет. У военнослужащего остались жена и двое детей. https://kazanreporter.ru/news/48755_cislo-pogibsih-na-ukraine-voennyh-iz-tatarstana-dostiglo-20 Прапорщик Кузнецов Сергей

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Алексеевского района Татарстана и города Билярска 38-летний прапорщик Сергей Кузнецов. Он работал военным медиком. Житель республики погиб, помогая раненым. Сергей Кузнецов закончил медицинский колледж, а после учился в МГГУ им. Шолохова. Затем он переехал в Москву, где служил по контракту и перевелся в Казань. У военного остались жена и двое детей. https://kazanfirst.ru/news/576291 Старший сержант Наиль Халиуллин

Погиб в ходе спецоперации на Украине. 49-летний мужчина отправился на позиции в составе добровольческого отряда из военного комиссариата Комсомольского района. У Наиля Халиуллина остались супруга и трое детей. https://kazanreporter.ru/news/49329_49-letnij-soldat-dobrovolec-iz-tatarstana-pogib-na-ukraine Капитан Квашенников Евгений

В ходе спецоперации России на Украине погиб Евгений Квашенников из Чистополя. Заместитель начальника штаба танкового батальона войсковой части 52562 капитан Евгений Сергеевич Квашенников «был направлен на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от кровавого режима». Смерть он принял героически, до последнего оставался верным воинской присяге и воинскому долгу, защищал интересы Отечества и будущего России. Детство и юность Евгения прошли в Чистополе. После окончания средней школы №12 в 2005 году, Евгений принял решение поступить в Казанское танковое училище, после успешного окончания которого в 2009 году продолжил службу в рядах Российской Армии. За время службы капитан Квашенников Евгений Сергеевич принимал участие в боевых действиях в Сирийской республике в 2017 и 2018 годах. Был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За отличие в военной службе». https://kazanreporter.ru/news/49273_na-ukraine-pogib-zamnacalnika-staba-tankovogo-batalona-iz-tatarstana Старший лейтенант Гречаник Антон

Командир мотострелкового взвода Антон Гречаник погиб в ходе военной спецоперации России на Украине. Старшему лейтенанту было 39 лет. Антон Гречаник родился в 1982 году Казани. Военную службу он проходил в Брянской области. В феврале 2004 года он подписал контракт с минобороны и работал старшим водителем. В 2009 году военнослужащий прошел офицерские курсы. Обстоятельства гибели старшего лейтенанта неизвестны. Сообщается, что за верность военной присяге, мужество и отвагу Антон Гречаник награжден Орденом мужества посмертно. У офицера осталась жена и два сына. https://kazanreporter.ru/news/49259_oficer-iz-kazani-pogib-vo-vrema-voennoj-specoperacii-na-ukraine-2 Рядовой Арьяхов Игорь

23-летний Игорь Аръяхов из Татарстана погиб во время специальной военной операции на Украине. Солдата похоронили в его родном селе Чувашское Дрожжаное Дрожжановского района республики. Обстоятельства гибели неизвестны, сообщается лишь, что Игорь Аръяхов погиб выполняя боевое задание. Военнослужащему присвоена боевая награда. Указ о награждении подписал президент России. В армию Игорь Аръяхов пошел в ноябре 2019 года. Служил рядовым мотострелковой бригады. В прошлом году военнослужащий был в служебной командировке в Сирии, по итогам которой удостоился благодарности за профессионализм и мужество, проявленные при выполнении специальных задач. Игорь был из многодетной семьи, у него остались четверо братьев, сестра и мама. https://kazanreporter.ru/news/49208_23-letnij-voennosluzasij-iz-tatarstana-pogib-na-ukraine Военнослужащий Харисов Ильназ

25-летний Ильназ Харисов из Зеленодольска погиб в ходе российской военной спецоперации на Украине. Погиб Ильназ Харисов в Харьковской области Украины. Ильназ Харисов был младшим ребенком в многодетной семье. После школы 2016 году он пошел в армию, где подписал контракт с Минобороны. Он служил в должности исполняющего обязанности командира отделения. Ильназа Харисова наградили посмертно Орденом мужества. https://kazanreporter.ru/news/49136_pogibsego-na-ukraine-ilnaza-harisova-pohoronili-v-zelenodolske-3 Военнослужащий Иван Ступаченко

Родился и вырос в селе Новое Погорелово Карсунского района. Родился и вырос в селе Новое Погорелово Карсунского района. Стал разведчиком, снайпером группы специального назначения. Вместе с однополчанами был отправлен на Украину для участия в выполнении военной спецоперации.

4 мая 2022 года он погиб. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Военослужащий Ярков Андрей

В спецоперации на Украине погиб снайпер, 28-летний Андрей Ярков. Он жил в Ульяновске, служил в 31 бригаде ВДВ по контракту. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Старший лейтенант Луконин Владислав

В ходе спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Владислав Луконин. 24 марта 25-летнего гвардии старшего лейтенанта ВДВ похоронили на родине — в Ульяновске. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Военнослужащий Минеев Пётр

В ходе спецоперации погиб 30-летний Петр Минеев — младший брат известного бойца ММА Владимира Минеева. В Ульяновске у него остались супруга и двое маленьких детей, а также мама. Служил в 31-й бригаде ВДВ. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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