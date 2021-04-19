Западный маховик начинает пробовать на зубок День космонавтики

60-летие покорения человеком космоса на этой неделе прошло чуть ярче 50-летия в 2011-м. Все было ровно такого масштаба, чтобы не получить обвинения в игнорировании столь важного и любимого многими в нашей стране праздника гордости за свою — советскую тогда еще — Родину.

Именно этот момент, думается мне, и не позволяет нашей власти сделать его по-настоящему праздником — выходным, а то, может, и перенести на него день какого-нибудь народного единства или даже день России — подлинной, а не обгрызанной Беловежскими соглашениями пьяного Ельцина.

Советскость обескураживающей гагаринской улыбки сидит в печенках у либеральной элиты — хотели бы и Гагарина обгадить и вытравить из народной памяти, да уж больно хорош! Хотя в этом году я впервые столкнулся в социальных сетях с сомнениями отдельных умалишенных в факте самого полета Гагарина.

То есть западный маховик начинает пробовать на зубок и День космонавтики — по факту ее советской первородности.

Особенно обидно, что этот маховик свой, российский, так же как и либерализм условного Богомолова, описавшего в своем манифесте новую концепцию российских элит под грубым названием «Теперь мы запад».

Юрий Гагарин с еще не вытравленными буквами СССР на шлеме и обнадеживающим «Поехали!» как лучшее из советского прошлого, видимо, не вписывается в новый идейный концепт РФ.

А потому подлежит постепенному забвению — уже с уверенностью можно сказать, что 12 апреля так никогда и не станет выходным в РФ, раз не стало таковым ни в год 50-летия, ни в год 60-летия покорения космоса.

А ведь могло бы стать днем народного единства без всякой иронии и раздражения, с заложенной в нем идеологией русского космизма и бесконечной еще советской тяги к прогрессу. Но не нужны стране герои…

Другой пример. Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири. Воин неизвестной национальности на службе у царя, предводитель сорвиголов и первооткрыватель для нашей страны Сибири. Чем не русский Колумб?

Ведь когда португальский мореплаватель на службе у испанского короля Христофор Колумб неожиданно открыл Америку для Старого Света, он стал героем для христианской Европы и проклятием для местных племен.

Однако же и по сей день памятники ему украшают собой все столицы Латинской Америки. А ведь скольким народам он принес беду! Но тех народов больше нет, вот и спросить некому.

Зато сибирские татары — наследники того самого Сибирского ханства, с которым воевал Ермак, — до сих пор живут, и местами даже очень активно, например, именно с их подачи власти Тобольска пошли на попятную и изъяли фамилию Ермака из короткого списка выдающихся граждан, чьим именем мог бы быть назван новый аэропорт этого сибирского города.

Еще раз.

Власти российского города Тобольска в лице местной общественной палаты и стоящих за ней сил испугались назвать именем покорителя Сибири Ермака Тимофеевича свой аэропорт — чтобы не рассердить исчезающе малое количество самоназванных потомков Сибирского ханства.

Вы скажете — бред? Нет, реальность наших дней. Или вlack lives matter по-русски.

Как могут в Тобольске так откровенно игнорировать мнение местных жителей? Ведь понятно же, что на честном голосовании имя Ермака в два счета обошло бы всех прочих конкурентов — даже автора «Конька-Горбунка» Ершова и композитора Алябьева, не говоря уже о названном лидере голосования архитекторе Ремезове (вы о нем вообще слышали?)…

Но так же, как Гагарин на федеральном уровне, Ермак на местном кому-то стал бельмом на глазу. А ведь он был первопроходцем России в Сибири.

По его следам пошли покоритель Дальнего Востока Ерофей Хабаров и покоритель Аляски Григорий Шелехов, Василий Поярков, Еналей Бахтияров и многие другие. Но первым был Ермак.

Собственно, по аналогии с Америго Веспуччи, первым осознанным первооткрывателем Америки, Сибирь могла бы называться Ермакией — по имени Ермака. Однако его имя сложно встретить где-либо за пределами учебников истории для 6-го класса.

Нужно помнить еще одну вещь: на Восток всегда ехали лихие люди.

Так что не стоит искать в Ермаке святости, важно другое — он служил русскому государству, и это главное. Как Колумбу во всех странах обеих Америк, так во всех областных центрах Сибири и Дальнего Востока должны стоять памятники покорителю Сибири. И ничего обидного ни для кого в этом нет!

Ибо, не будь Ермака, Сибирь могла бы сегодня быть таким себе Казахстаном — независимым и ресурсным государством, окормляемым Турцией, с дискуссиями о переходе на латиницу.

Чушь? Вовсе нет, турецкая концепция Великого Турана распространяется до Якутии — тюркский мир, слышали? Не было бы у России ни нефти, ни газа — торговались бы с Сибирью о цене на транзит, как какая-нибудь Украина. И это все Ермак. Сложно переоценить роль личности в истории.

А ведь сегодня Россия испытывает колоссальный дефицит человеческих ресурсов на Дальнем Востоке и уже скоро в Сибири. Только вдумайтесь: меньше чем через 30 лет, к 2050 году, Магадан и Воркута как города прекратят свое существование. Они станут поселками городского типа.

Вымирание грозит целым регионам, некогда освоенным и покоренным первопроходцами типа Ермака и Ерофея Петровича Хабарова.

Сможет ли Россия удержать Дальний Восток и Сибирь в перспективе 2050 года с таким отношением к их открывателям? Не уверен. Впору предлагать специальные налоговые льготы для всех, кто согласится остаться или переехать на постоянное место жительства в эти регионы. И назвать эти льготы именем Ермака. В противном случае с таким боязливым отношением к собственным героям мы можем потерять и Сибирь, и космос…

И еще Кавказ, где по навету неких черкесских активистов в городе Адлере Краснодарского края прошлым летом был снесен памятник русским солдатам — героям Кавказской войны.

Эти забытые вроде бы войны, на глазах превращающиеся в информационные бомбы, могут чем дальше, тем больше раскалывать наше общество.

Громкое возмущение некими неназванными национально озабоченными активистами против памятника усмирителю Кавказа генералу Ермолову сродни истории с Ермаком в Тобольске. Разница пока только в том, что Тобольск — это явно не Грозный, и даже не Черкесск.

А такими темпами регион тоже грозит скоро превратиться в национальную республику — этого ли хотят местные власти? Вряд ли. Скорее всего, они даже не понимают всей опасности потакания скрытым сепаратистам. Но движение идет явно в эту сторону. И его, пока не поздно, надо остановить.

https://rusvesna.su/news/1618803965