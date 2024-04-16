Русский солдат нес на руках ребенка до последнего, поймав пулю в сердце

Да, спецоперация на Украине уже становится потихоньку предметом, так сказать «народного эпоса». Какие-то истории рассказывают шёпотом на кухне, какие-то мы видим в новостях. Их ещё будет много, и они многому нас научат. Вот одна из таких.

О ней рассказал боец спецоперации, побывавший в подлинном аду под Артёмовском-Бахмутом в начале 2023 года. Сам герой родом из Казахстана. В гражданской жизни трудился сварщиком-монтажником. А пойти на СВО его заставило убеждение: нельзя просто смотреть как каратели ВСУ и нацбатальонов уничтожают мирных жителей.

Артёмовск. Окраина

Так вот, герой повествования был в числе штурмовых групп, которым поставили задачу окружения Артёмовска и «выдавливания» из него украинских сил. Действовать приходилось группами по девять человек, разбитыми на тройки.

«План был такой: ползти с трех сторон к дому, а потом - какая первая тройка зайдет в дом, оттуда и начнем зачищать», - приводит слова рассказчика «Московский комсомолец».

Итак, перед отделением стояла задача взять дом. Из-за плотной стрельбы украинского снайпера тройке пришлось разделиться и по одному в прямом смысле слова заползать в пятиэтажку.

Артёмовск в ходе боёв зимой 2023 года Фото: AP

Нашему бойцу довелось попасть в четвертый подъезд. Он заглянул в подвал и увидел там уже почерневшие ноги чьего-то тела... В глубине подвала лежала погибшая женщина. Боец заметил осколочную рану у неё в районе шеи. И лежала она там явно не менее недели, судя по состоянию останков.

Но это было только начало. Рядом с телом кто-то шевелился. Оказалось – девочка лет десяти. Грязная, исхудавшая. Боец отдал ей свою шоколадку и узнал имя: Надя.

Единственное решение

Что ж. Ребёнок есть, жив и это отлично. Нужно его эвакуировать. Рассказчик по рации узнал, что близко подойти к позициям штурмовой группы эвакуаторы не могут – сильный обстрел от ВСУ.

Выбор, по сути, только один – самому с девчонкой на руках.

«Говорю Наде: «Глаза закрой». А она всё шоколадку эту грызет, как хомячок», - продолжал рассказ наш герой.

Всего 20 метров он с Надей не добежал до эвакуационной бригады целым и невредимым. Разрывная пуля попала в боковую пластину бронежилета. Осколки «впаялись» в тело бойца. Он как-то успел добежать и передать ребенка.. А дальше – сон... И девочка Надя в нём как главная героиня. Бывает же такое!

Что творится в головах украинских снайперов, сложно понять. Фото: topwar.ru

Яркий свет в больнице привёл раненного бойца СВО в чувство. Памяти не осталось, точнее воспоминания превратились в сон. Так сознание защитило человека от жутких эмоций, что могли ослабить и так тяжело раненного.

А неподалёку перешёптывались врачи: «Чудо, что остался в живых... Осколки попали в легкое и в сердце».

Роковая поездка в гости

Первым же посетителем оказалась... Надя, «девочка из сна». Оба: и ребенок, и матёрый вояка разрыдались при встрече от того, что пришлось пережить.

Наде повезло, ни царапины. А может у украинского снайпера что-то шевельнулось человеческое и он «грамотно» прицелился? Чёрт их знает – война очень странное будит в людях. И безжалостно порой смешивает зверскую жестокость с чем-то иным.

А сколько ещё детей в детдомах Донбасса потеряли родителей из-за зверств ВСУ? Фото: 360°

Там же, в больнице и стала известна её история. Она с мамой были в Бахмуте в гостях у тёти. Но при подходе наших войск ВСУ оцепили город и никому не дали выехать. Тактика «живого щита» никуда не делась и используется украинскими военными и по сей день.

Когда Надина мама погибла, 11-летняя девчушка осталась с ней до последнего. Украинской военщине ещё придётся ответить за то, что пришлось ей увидеть и пережить.

«Злыдень» ещё вернётся!

После эвакуации Нади и её спасителя девочку определили в детдом в Луганске. Там её названный отец помог ей записаться в секцию танцев. Так уж вышло: узы, возникшие на войне, сложно разорвать. Надя стала называть бойца отцом, он её – дочерью. Ведь у девочки никого не осталось.

Уговорились, что наш герой Артёмовска удочерит девочку. Однако только после очередной командировки в зону СВО. Надя ругала героя, однако сложно что-то поделать с собой, когда видишь погибших детей, висящих на заборах. Так расправлялись укро-каратели с теми, кого считали предателями: не щадили даже детей.

За спасение ребёнка наш боец получил орден Мужества. Вдобавок к медали «За отвагу». Да, позывной у него удивительный, если судить по этой истории – «Злыдень».

Фото: из личного архива

Он рассказывал и о тех эмоциях, что испытывал на передовой – под артобстрелами есть только одно чувство, страх. О курьёзах, что случались даже при ранениях – однажды ему пришлось наложить жгут командиру на ногу. Тот не мог сделать этого сам из-за... большого живота. И о прочих разных боевых историях.

А нам стоит запомнить главное – урок мужества и гуманности русского солдата. Человек со странным позывным «Злыдень» не расстрелял и не бросил чужого вроде бы ребенка. И не побоялся вновь отправиться после лечения от тяжёлых ран на фронт. Думается, о «Злыдне» мы ещё услышим.

Автор: Александр Каминский

https://runews24.ru/articles/10/04/2024/vyizhil-chtobyi-udocherit-russkij-soldat-nes-na-rukax-rebenka-do-poslednego-pojmav-pulyu-v-serdcze?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen