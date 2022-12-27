Территория Героев...(61)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/22909 https://t.me/mod_russia/22922 https://t.me/mod_russia/22928 https://t.me/mod_russia/22957 https://t.me/mod_russia/22959 Гаджимурат Маккашарипов — миномётчик. Его задача — прикрывать наступление пехоты. Под жёстким обстрелом, когда противник накрывал артиллерией, он вёл тяжёлый бой, потому что знал: там, впереди, наши парни, им надо помогать. (См. видео по сслылке)

В ходе боя Гаджимурат смог организовать эвакуацию с позиций раненых товарищей, за что впоследствии был награждён орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/22920 Десантник Иван Кузьмичев рассказал, за что сражаются его бойцы (см. видео по ссылке)

Награждён орденом Мужество и медалью "За отвагу".

«Я прекрасно знаю, за что я сражаюсь. Мои бойцы неоднократно захватывали фашистскую символику. Никогда не допущу, чтобы все это перешло на нашу территорию», — рассказывает майор Кузьмичев.

«Подразделение, в котором я прохожу службу, неоднократно штурмовало опорные пункты противника, выбивали оттуда националистов», — вспоминает Иван Кузьмичев.

Иван из династии военных - представитель третьего поколения мужчин своей семьи, которые решили защищать Родину.

Командир десантного подразделения участвует в спецоперации с первого дня ее проведения.

https://t.me/mod_russia/22939

Гвардии капитан Юнзин Иван (Жужик) Гвардии капитан Иван Юнзин, с несерьёзным позывным "Жужик" рассказывает, как он попал в окружении и как подразделение смогло выйти.

Рассказ о героизме, ратном труде и в том числе о том, для чего на фронт везут коптеры, дальномеры, ночники и тепловизоры. См. видео по ссылке.

https://t.me/c/1801542020/1635

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Ефрейтор Русаков Иван При выполнении СВО Геройски погиб ефрейтор спецназа Русаков Иван Олегович

Ветеран морской пехоты 77 ОГМ — Ч БМП. Каспийск.

13 августа с ним простились в г. Кургане

https://zpobeda.ru/rusakov-ivan/

Прапорщик Калабеков Гюльмагомед Калабеков Гюльмагомед Гасанович родился 06.05.1992г в селе Межгюль Республики Дагестан.

Служил в 375 ОБон в/ч 6688 г. Астрахань

Погиб боец 9 марта 2022г при исполнении воинского долга в результате осколочного ранения.

Ему было 30 лет.

У Калабекова остался сын.

https://zpobeda.ru/gjulmagomed-kalabekov/

Военнослужащий Мишуров Иван Выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, погиб Мишуров Иван Александрович, 11 сентября 1982 года рождения.

Защищая мирное население от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости.

https://zpobeda.ru/ivan-mishurov/

Военнослужащий Столповский Вячеслав Столповский Вячеслав Юрьевич проходилу военную службу по контракту в именном батальоне Ленинградской области. 15 декабря он героически погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-stolpovskij/

Военнослужащий Смирнов Александр В ходе специальной военной операции на Украине погиб сержант Александр Смирнов.

Александр родился 28 апреля 1995 года в деревне Старое Крещено Оршанского района Республики Марий Эл.

После окончания Старокрещенской основной школы поступил в Йошкар-Олинский аграрный колледж. В 2014 году был призван в ряды Российской Армии, в 2016 году, вскоре после возвращения со срочной службы, подписал свой первый контракт и направился для дальнейшей службы в воздушно-десантные войска г. Пскова.

Десантником Александр был не только по службе, но и по духу, по мироощущению. «Небо для меня — родимый дом», — говорил он близким.

Был по характеру спокойный, искренний, доброжелательный, справедливый. Он ответственно относился к общественным поручениям и своим обязанностям, на него всегда можно было положиться. Волевой, уверенный, оптимистичный, с чувством юмора – таким останется навсегда в памяти этот молодой парень, отдавший свою жизнь за Родину, которую он очень любил.

https://vk.com/wall-150020650_806121

Ефрейтор Коробков Роман В ходе спецоперации на Украине в районе города Волноваха Донецкой области при выполнении боевого задания погиб ефрейтор Роман Коробков.

Роман родился в городе Ейск, Краснодарского края. Там же окончил школу и техникум.

За мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевого задания, ефрейтор Коробков Роман награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/roman-korobkov/

Майор Суханов Алексей «Закат» Шли ожесточенные оборонительные бои против пехоты и бронетехники нацистов в поселке городского типа Владимировка, который находится в Донецкой Народной Республике. Многочисленные дубовые рощи помогали защитникам, играя роль укрытий и помогали маневрировать своими силами и средствами.

По Боевому Уставу, штаб батальона должен находится на расстоянии от полутора километров до боевых порядков батальона. Но это в теории и не в первом батальоне морской пехоты, которым командовал майор Суханов А.А., позывной «Закат».

Комбат находился вместе с своими морпехами и руководил боем с передовых позиций. Силы нацистов значительно превосходили и для удержания посёлка важен был каждый матрос, миномет или бронетехника. Руководить боем с передовых позиций очень опасно, но только так можно очень быстро реагировать на действия противника, даже не смотря на современные средства коммуникаций.

Комбат Суханов очень хорошо знал местность, которую он оборонял, а вот прибывшее, долгожданное усиление из нескольких танков здесь было впервые.

«Закат» лично поехал на броне чтобы указать позиции танкистам. По Уставу он мог этого не делать, а отдать устный приказ в виде — занять оборону по такому то рубежу, в направлении таком-то, сектор обстрела такой-то. Но не такой человек был Суханов, руководствующийся принципом — если хочешь чтоб всё было хорошо, то и делай хорошо.

Владимировку враг так и не взял, вскоре уже морпехи отразили наступление и сами пошли в атаку.

Но уже без своего комбата. Майор Суханов погиб от минометного обстрела, когда выводил танки перед наступающим врагом.

В Каспийске у него осталась жена и трое детей.

https://vk.com/wall-512413_252259

Прапорщик Ковальчук Константин Константин Вадимович Ковальчук родился 13 июля 1989 году в городе Невинномысске, Ставропольского края.

В 2006 году окончил МБОУ СОШ № 8 г.Невинномысска. Затем с 2006 по 2009 год учился в Южно-Русском многопрофильном техникуме по специальности: менеджер «Гостиничный сервис». С 2009-2010 год проходил срочную службу в Волгограде. После срочной службы в 2010 году подписал контракт в/ч 68323 в должности водитель-электрик 2-го отделения 2-й службы, село Воронежское. В 2017 году получил воинское звание прапорщик. В мае 2022 года отметил 10 лет выслуги в вооруженых силах.

За время прохождения службы зарекомендовал себя исполнительным, стойким, инициативным и решительным военнослужащим. При выполнении поставленных задач проявлял инициативу и самостоятельность, честно и добросовестно выполнял свой долг.

Героически погиб 23 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в городе Зугрэс ДНР.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач, указом президента прапорщик Константин Вадимович Ковальчук награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/konstantin-kovalchuk/

Сержант Нечаев Владимир Нечаев Владимир Владимирович. Заместитель командира взвода 4 танковой Кантемировской дивизии.

Погиб 7 августа 2022 года.

Владимиру было 22 года.

Уроженец с. Первомайское, Саратовская область, Краснокутский район.

У него остались двое детей сын и маленькая дочь, которой всего 5 месяцев.

Владимир проходил службу по контракту с 2017 года, в городе Наро-Фоминск, в/ч19612.

На Украине был 3 раза.

https://zpobeda.ru/nechaev-vladimir/

Военнослужащий Романовский Денис Романовский Денис Николаевич

27.12.1985 — 27.05.2022

Посмертно награжден Орден Мужества

Ему было 36 лет.

Служба 83 ДШБ г.Уссурийск

https://zpobeda.ru/denis-romanovskij/

Военнослужащий Пронин Евгений Курянин Евгений Пронин геройски погиб во время проведения специальной военной операции

Он родился и вырос в Курске. В 2010-м окончил школу №5, в 2014 году — Российский государственный социальный университет.

С апреля 2018 года Евгений проходил военную службу в Пограничном управлении ФСБ России по Курской области.

В ноябре при несении службы по защите и охране государственной границы РФ в ходе боестолкновения Евгений Пронин получил тяжелое ранение, 20 декабря он скончался от полученных ранений.

Евгению Пронину было 30 лет.

https://zpobeda.ru/evgenij-pronin/

Младший сержант Григорьев Михаил В ходе проведения специальной военной операции погиб магаданец Михаил Геннадьевич Григорьев .18.09.1977.

45-летний аккумуляторщик зарядно-аккумуляторного отделения ремонтной роты младший сержант Михаил Григорьев геройски сражался и выполнял свой воинский долг в ходе проведения СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Магаданец пал смертью храбрых в сражении с националистами, за мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, его представили к государственной награде.

https://zpobeda.ru/mihail-grigorev/

Военнослужащий Ахметов Чингиз Ахметов Чингиз Гарифуллаевич родился 22 ноября 1990 года в селе Болдырево Володарского района. В 2006 году окончил Болдыревскую основную школу. Среднее общее образование получил в Володарской школе № 1 в 2008 году. В школе любил математику, активно занимался спортом.

После окончания школы поступил в политехнический колледж. Затем был призван в ряды Российской армии. После прохождения срочной службы остался служить по контракту в 375 ОБон г. Астрахань в/ч 6688 в разведывательном взводе, и одновременно учился в АГУ.

Последние несколько лет с женой и тремя детьми проживал в городе Астрахань.

Погиб спасая раненого товарища из под обстрела, при проведении СВО на территории Украины.

Солдата-героя похоронили 24 июня со всеми воинскими почестями.

За проявленные мужество и отвагу представлен к государственной награде посмертно.

https://zpobeda.ru/chingiz-ahmetov/

Военнослужащий Бульц Юрий Юрий Павлович Бульц погиб при выполнении воинского долга в СВО.

https://zpobeda.ru/jurij-bulc/

Военнослужащий Акулов Виталий Акулов Виталий Витальевич погиб под Песками 12.08.22.

https://zpobeda.ru/vitalij-akulov/

Военнослужащий Бородаенко Василий Бородаенко Василий Васильевич

1977 - 01.08.2022, ЛНР

Воевал за ЛНР, погиб в ДНР.

Защищал республику с 2014 года

https://ok.ru/alchevskgo/topic/155611229078390

Ефрейтор Донин Евгений Во время проведения специальной военной операции 11.08.2022 г погиб Донин Евгений Сергеевич - ветеран боевых действий.

Евгений родился 04.06.1987 года в г. Усть-Каменогорск.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

11 августа 2022 года выполняя поставленную задачу получил ранение не совместимое с жизнью.

Он был добрым, отзывчивым, смелым, преданным своей Родине и решительным парнем.

https://zpobeda.ru/donin-evgenij/

Военнослужащий Нурмуханов Касымжан Нурмуханов Касымжан Абдулкеримович родился 24.03.1988г в с. Турамовка Республики Дагестан

Служил в 375 ОБон в/ч 6688 г. Астрахань — погиб спасая раненого товарища из под обстрела.

За проявленные мужество и отвагу представлен к государственной награде посмертно.

https://zpobeda.ru/kasymzhan-nurmuhanov/

Доброволец Красилов Михаил В Йошкар-Оле проводили в последний путь Михаила Красилова.

1 ноября он направился добровольцем. Погиб 12 декабря, исполняя свой воинский долг.

Посмертно представлен к награде Орден Мужества.

https://zpobeda.ru/mihail-krasilov/

Рядовой Баймышев Валерий В ходе спецоперации на Украине героически погиб Валерий Баймышев.

В начале апреля 2022 года оператор беспилотных летательных аппаратов Валерий Баймышев был представлен к Ордену Мужества. Выполняя стратегически важную задачу, расчет, в котором служил Валерий, попал в окружение. При прорыве окружения рядовой Баймышев проявил героизм, мужество и самоотверженность и вынес с поля боя боевого командира.

Похоронили Героя на кладбище в хуторе Тормосин, рядом с прадедушкой.

Валерию был 21 год.

Несмотря на свой юный возраст, он был настоящим мужчиной — смелым, отважным, храбрым. Таким, как его прадедушка — участник Великой Отечественной войны.

https://zpobeda.ru/valerij-bajmyshev/

Доброволец Сизов Евгений Доброволец Евгений Сизов из г. Арамиль Свердловской обл. погиб в зоне проведения спецоперации.

https://zpobeda.ru/evgenij-sizov/

Рядовой Рябухин Никита Во время проведения специальной военной операции погиб стрелок-оператор Рябухин Никита Сергеевич

01.07.2002 - 21.03.2022.

Место рождения: Луганская обл., п.г.т., Станично-Луганск.

2014 году, семья переехала в город Москва, позднее переехали в Белореченский район.

2021 г., проходил службу по контракту в воинской части 33842, Тульская обл., г., Тула,посёлок Горелки.

Никита Сергеевич, настоящий сын своего отечества, мужественный воин, который делом своей жизни, избрал служение Родине и исполнил свой долг до конца, ценою собственной жизни.

Он погиб, защищая нас от фашизма!

Никита Сергеевич, до последнего вздоха защищал Родину, проявив при этом мужество. Захоронение прошло со всеми военными почестями!

Награждён орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-106160452_345086

Сержант Царь Олег Царь Олег Юрьевич родился 31.07.1990г в г. Астрахани

Командир 2 разведывательного отделения разведывательного взвода 375 ОБон в/ч 6688 г. Астрахань

Погиб 17.06.22г спасая раненого товарища из под обстрела, при проведении СВО на территории Украины

У Олега осталась жена и дети.

Был замечательным товарищем, семьянином, другом и настоящим воином.

За проявленные мужество и отвагу представлен к государственной награде посмертно.

https://zpobeda.ru/oleg-car/

Военнослужащий Магомедгаджиев Бихи Магомедгаджиев Бихи Залкепович родился 11.06.1991г в Республике Дагестан

Служил в 375 ОБон г. Астрахань в/ч 6688

Погиб спасая раненого товарища из под обстрела.

За проявленные мужество и отвагу представлен к государственной награде посмертно.

https://zpobeda.ru/bihi-magomedgadzhiev/

Военнослужащий Чертополохов Алексей В ходе боевой операции в Украине, выполняя свой военный долг по защите нашей Родины, погиб Чертополохов Алексей Александрович.

https://zpobeda.ru/aleksej-chertopolohov/

Военнослужащий Грачёв Андрей Погиб Андрей Александрович Грачёв, призванный в рамках частичной мобилизации.

Родился Андрей 05 марта 1992 года, в селе Чеботариха.

Одноклассники, педагоги, друзья знали Андрея, как доброго, отзывчивого, честного человека, хорошего друга, всегда готового прийти на помощь. Андрей принимал активное участие в спортивных соревнованиях, школьных мероприятиях, умел отстаивать свою точку зрения. Среди односельчан пользовался уважением за веселый нрав, бесконфликтность, умение сопереживать каждому. Он любил свою семью, был опорой для родителей, трепетно относился к брату и сестрам.

https://zpobeda.ru/andrej-grachjov/

Военнослужащий Фоминцев Андрей Контрактник Фоминцев Андрей Георгиевич из п.Всесвятский Чусовского городского округа награждён орденом Мужества (посмертно).

Ему было 19 лет, в октябре 2020 года поступил на срочную службу в Белгородскую область в мотострелковые войска. В феврале 2021 года заключил контракт и остался служить там же.

С самого начала спецоперации на Украине Андрей Фоминцев был на территории Донецкой Народной Республики. 28 марта в составе экипажа БМП участвовал в зачистке освобождаемой территории от вражеских ДРГ. При попадании вражеского снаряда в его боевую машину получил смертельное ранение живота.

https://zpobeda.ru/andrej-fomincev/

Военнослужащий Мясников Павел В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженнц посёлка Кильмезь 33-хлетний Павел Мясников.

https://zpobeda.ru/pavel-myasnikov/

Военнослужащий Умашев Амиран В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель с.Предгорное Моздокского района Северной Осетии Амиран Умашев.

Амирану было 32 года.

У него осталось двое детей

https://zpobeda.ru/amiran-umashev/

Военнослужащий Козлов Михаил В ходе спецоперации на территории Украины при исполнении воинского долга погиб мобилизованный Козлов Михаил из с. Перелазы, Красногорского района.

https://zpobeda.ru/mihail-kozlov/

Младший сержант Шангалиев Арстан Погиб 14 августа 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины житель села Павловка Марксовского района Саратовской области.

Ему было 28 лет.

Арстан служил в рядах Российской армии по контракту с 2012 года.

Окончил Раскатовскую среднюю школу, затем учился на автомеханика в Марксовском техникуме. В 2011 году находился на срочной службе в рядах Российской армии.

Все, кто его знал, отзываются о нем как о хорошем человеке.

У него остались жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/arstan-shangaliev/

Гвардии рядовой Топкаев Дмитрий При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, проявив мужество и героизм, погиб уроженец д. Старое Крещено Оршанского района Республики Марий Эл Дмитрий Александрович Топкаев.

В ходе боя танк Дмитрия получил четыре попадания из гранатомётов и ПТУР националистов. После четвертого попадания, в результате которого механик-водитель получил контузию и потерял сознание, танк был обездвижен и загорелся. Тяжелые ранения получил наводчик-оператор. Дмитрий Топкаев, получивший ранения в ногу и в область лица, в одиночку продолжил вести бой и уничтожил еще одну БМП националистов. Когда закончились снаряды, Дмитрий из танкового пулемета уничтожил ещё 15 националистов. Дмитрий погиб как настоящий патриот, защищая интересы мирных граждан в борьбе с нацизмом и фашизмом.

Дмитрий родился 28 августа 1998 года. После окончания Великопольской средней школы поступил в Поволжский государственный технологический университет. На втором курсе в 2018 году по примеру старшего брата ушел служить в ряды Российской Армии в воздушно-десантные войска г.Иваново. В 2019 году подписал контракт: был в командировке в Сирии. За время службы награжден медалью «Участник военной операции в Сирии».

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Дмитрий Александрович Топкаев награждён Орденом Мужества. Посмертно...

https://vk.com/wall-1675854_455858

Военнослужащий Игнатьев Константин В ходе спецоперации на Украине погиб житель д. Нижние Шиуши Аликовского района Константин Владимирович Игнатьев (28.07.1999 – 19.07.2022).

После окончания срочной службы в Российской Армии он остался контрактником.

Погиб, выполняя служебный долг по денацификации, демилитаризации Украины и защищая интересы России.

Указом Президента Российской Федерации Константин Владимирович Игнатьев награжден орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-62965884_529609

Военнослужащий Опарин Дмитрий В ходе проведения спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи для обеспечения безопасности нашей страны, проявив мужество и героизм, погиб Опарин Дмитрий Владимирович

Дмитрий был простым российским парнем. Компанейский, с широкой улыбкой, скромный, немногословный. Добрый, веселый, обаятельный…

https://zpobeda.ru/dmitrij-oparin/

Военнослужащий Малинин Денис Малинин Денис Борисович родился 10 марта 1994 года в деревне Изи Кугунур Моркинского района Республики Марий Эл в семье рабочих. По национальности – мари.

В 2001 году поступил в Изикугунурскую школу. Учился хорошо, помогал товарищам по учёбе, всегда выполнял поручения.

Продолжил учёбу в Моркинско школе № 2. В 2012 году получил аттестат о среднем образовании.

В 2012 году призывают в армию, служит до 2013 года. Затем служит по контракту в Рощинском в/ч 90600 Самарской области, в 2018 году увольняется.

За время службы по контракту участвует в военной операции в Сирии, где получает медаль «Участник военной операции в Сирии» и статус ветерана боевых действий.

В 2019 устраивается на работу охранником в город Москва. В этом же году увольняется и поступает на военную службу по контракту на 3 года.

В 2020 году переводится служить в частную военную компанию. Служит за границей.

В 2022 году участвует в военной операции на Украине.

Погиб 21 июня 2022 года в бою за город Попасный Луганской Народной Республики.

Награждён от частной военной компании посмертно медалями «За кровь и храбрость», «За отвагу и мужество».

http://www.biblmorki.ru/index/malinin_denis/0-571

Ефрейтор Щапов Евгений В Херсонской области, при исполнении служебных обязанностей ефрейтор Евгений Викторович Щапов погиб, его жизнь оборвал взрыв артиллерийского снаряда, прилетевшего с территории подконтрольной вооружённым силам Украины.

Он исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется в памяти земляков.

https://zpobeda.ru/evgenij-shhapov/

Старший сержант Ринчинов Жаргал Ринчинов Жаргал Булатович

Заместитель командира взвода Гаубичной артиллерийской батареи 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Жаргал Булатович родился 14 марта 1994 года в селе Селендума Селенгинского района РБ.

В 2000 году пошёл в первый класс Селендумской средней школы.

Рос активным, целеустремлённым, активно принимал участие в общественной жизни школы и класса. Входил в сборную школы по волейболу, баскетболу, очень любил футбол.

После окончания школы поступил во ВСГУТУ.

В 2014-2015 гг проходил срочную службу в 11 ОГДШБР.

В 2015 году заключил контракт.

В 2016 году - учеба в Омском учебном центре по подготовке младших специалистов ВДВ.

За время службы награждён:

- Медалью «Участнику манёвров войск Восток 2018»

- Юбилейная медаль «85 лет Воздушно-десантным войскам»

- На специальной военной операции награждён медалью «Орден Суворова»

Награждён «Орденом мужества» посмертно.

Ему было 28 лет.

У Жаргала остались родители, жена и брат.

https://vk.com/wall-140038181_3881

Старший лейтенант Перков Никита Перков Никита Владимирович родился 25 сентября 1996 года в р.п. Степное Саратовской области, служил в 375 ОБон в/ч 6688 г. Астрахань

Героически погиб в ходе боестолкновения, выполняя служебно-боевые задачи по защите мирных жителей Донбасса.

Указом Президента России он награждён орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/nikita-perkov/

Гвардии капитан Гачегов Владислав Гвардии старший лейтенант Гачегов Владислав Игоревич, выпускник выпускник РВВДКУ 2019 года.

Погиб в ходе спецоперации на Украине.

Командовал десантной ротой. После полученного ранения и госпитализации вернулся к своему вверенному подчиненному личному составу взвода.

Присвоено досросно воинское звание Гвардии капитан.

Погиб 06.08.2022

Владислав Гачегов награжден орденом Мужества.

https://vk.com/wall-176976634_87420

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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