Фронтовые собаки

МИЛОТА
В развалинах шахтёрского посёлка,
Где вдоволь поработала арта,
С глазами несмышлёного ребёнка
Щенки дворняги – прямо милота.
Сегодня тихо, даже не стреляют,
И солнце расплескалось до краёв;
То щурятся, то хвостиком виляют,
То гавкают на шустрых воробьёв.
Здесь тишина в безумии оглохла
И завывала смерть на все лады.
Погладь хоть одного – такая кроха,
Кусочек жизни посреди беды.
А вот и мать: с поджатыми ушами,
И взгляд такой, что оторопь берёт.
Попробуй, потянись за малышами...
И не пытайся – в клочья разорвёт.
Посмотришь ей в глаза – и станет ясно
Как выжили в трущобах пустоты:
Спасало человеческое мясо –
В развалинах достаточно еды.
Олег Постников, член Союза писателей России
Художник Ильиных Валентина
Четвероногие герои на линии боевого соприкосновения
Верный четырехлапый друг служит в Добровольческого корпуса.
Во время одного из боев, еще маленького щенка, подобрал боец с позывным , слабого малыша выкормили и выходили в подразделении и дали ему позывной .
Теперь он вырос и стал полноценной частью бригады: встречает бойцов, провожает на боевые задания и даже чует вражеские дроны раньше детекторов.А однажды пес принес раненого кота. Его также выходили и передали в другое подразделение.
Людское сердце всегда должно оставаться живым. Служба на передовой не отменяет доброту!
Стаффордширский терьер по кличке Дизель погиб, спасая четырёх российских разведчиков от атаки украинского FPV-дрона. Об этом 23 июня сообщил РИА Новости боец 18-й армии группы войск «Днепр» с позывным Воробей.
По словам военного, инцидент произошёл на передовой. Собака, находившаяся вместе с разведгруппой, отвлеклась на птиц и внезапно прыгнула на подлетающий FPV-беспилотник.
В результате взрыва Дизель погиб, однако четверо военнослужащих уцелели и смогли продолжить выполнение боевого задания. Собеседник агентства отметил бесстрашие пса, который ценой собственной жизни спас своих хозяев. Дизель был любимцем всей 18-й армии. FPV-дроны (First Person View) — один из самых распространенных видов беспилотников на линии соприкосновения. Они управляются оператором в режиме реального времени через видеоочки и способны поражать цели с высокой точностью, в том числе в движении. Из-за низкой стоимости и эффективности такие дроны стали одним из главных инструментов современной войны. Животные, в первую очередь собаки, активно привлекаются российской армией к выполнению боевых задач. Они используются для разминирования, поиска боеприпасов, доставки грузов на передовую, эвакуации раненых, а также в качестве сторожевых и поисковых собак. Нередки случаи, когда четвероногие помощники становятся полноправными бойцами подразделений и пользуются особой любовью у военнослужащих.
А вот и боевой товарищ на четырёх лапах! Сидит, уши торчком, глаза умные-умные
Наши ребята не оставили в беде питомца с передовой
Прямо на ЛБС нашли способ оказать псу Сынку помощь, поставили капельницы, и в итоге он встал на
ноги лапы.
Сейчас эта фотография является архивом. А Сынок продолжает жить на позициях вместе с парнями.
ШТУРМОВОЙ «РУСИЧИ». Легион Вагнера Истра показали своих спутников.Аид и компания стерегут подступы к третьему бату.Аид и компания стерегут подступы к третьему бату.
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