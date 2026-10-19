Фронтовые собаки

МИЛОТА

В развалинах шахтёрского посёлка,

Где вдоволь поработала арта,

С глазами несмышлёного ребёнка

Щенки дворняги – прямо милота.

Сегодня тихо, даже не стреляют,

И солнце расплескалось до краёв;

То щурятся, то хвостиком виляют,

То гавкают на шустрых воробьёв.

Здесь тишина в безумии оглохла

И завывала смерть на все лады.

Погладь хоть одного – такая кроха,

Кусочек жизни посреди беды.

А вот и мать: с поджатыми ушами,

И взгляд такой, что оторопь берёт.

Попробуй, потянись за малышами...

И не пытайся – в клочья разорвёт.

Посмотришь ей в глаза – и станет ясно

Как выжили в трущобах пустоты:

Спасало человеческое мясо –

В развалинах достаточно еды.

Олег Постников, член Союза писателей России

Художник Ильиных Валентина

Четвероногие герои на линии боевого соприкосновения

Верный четырехлапый друг служит в бригаде «Волки» Добровольческого корпуса.

Во время одного из боев, еще маленького щенка, подобрал боец с позывным «Кузь» , слабого малыша выкормили и выходили в подразделении и дали ему позывной «Рыжик» .

Теперь он вырос и стал полноценной частью бригады: встречает бойцов, провожает на боевые задания и даже чует вражеские дроны раньше детекторов. А однажды пес принес раненого кота. Его также выходили и передали в другое подразделение.

Людское сердце всегда должно оставаться живым. Служба на передовой не отменяет доброту!



Стаффордширский терьер по кличке Дизель погиб, спасая четырёх российских разведчиков от атаки украинского FPV-дрона. Об этом 23 июня сообщил РИА Новости боец 18-й армии группы войск «Днепр» с позывным Воробей.