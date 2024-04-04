Юрий Подоляка пишет:

Очень умный ход: Российская оппозиция - защитница мигрантов...

Российская несистемная (читай предательская проамериканская) оппозиция явно не без подсказки своих спонсоров через свое научное лобби, начала очень опасную для России игру.

На днях профессор Европейского Университета Сергей Абашин в рамках дискуссии о проблемах России в разрезе теракта в "Крокусе" заявил следующее:

«Только за последние четыре года полмиллиона граждан Таджикистана приняли российское гражданство. Именно граждане Таджикистана составляют сегодня одну из основных частей современной иммиграции в Россию. (...)

Таджики - это теперь одна из крупнейших национальных общин жителей России, но поскольку у неё нет своей республики, то нет и своей элиты, которая говорила бы от имени общины. Это и создаёт ситуацию особой беззащитности и перед государством, и перед разными националистическими группировками, которые стали влиятельными в последнее время, и перед бытовым расизмом. А это беззащитность формирует у части мигрантов крайнюю уязвимость, с одной стороны, и радикализм, с другой»

То есть понятно, кто в теракте в "Крокусе" виноват по мнению пана профессора? Правильно "разные националистические группировки", которые затравили бедных приезжих да так, что те стали радикалами.

Ход очень старый, но рабочий. Бедные мигранты и злые шовинисты. Надо защитить обездоленных (мигрантов) и наказать "шовинистов". Это его позиция. И это не просто берд полоумного идиота.

Это очень мудрая политика на будущее. Интересно, а в будущем русских заставят ботинки потомкам мигрантов целовать за "оккупацию" Средней Азии, как это сегодня практикуется в США?

Для начала справка. Европейский университет в Санкт-Петербурге. Кто его только не финансировал (это не государственный ВУЗ, а частная лавочка). Вот список "уважаемых" фондов" (не считая российских):

"Фонд Джона и Катрин Макартуров, фонд Форда, международная программа поддержки высшего образования института «Открытое Общество» фонд Джорджа Сороса, программы TACIS/TEMPUS, INTAS, фонд Спенсера, фонд Карнеги, немецкие фонды ZEIT-Stiftung и Фриц Тиссен..."

Его должны были закрыть еще в 2017-ом за то, что выпускает непонятно кого (в нем учат любить Европу). Не закрыли только потому, что кто-то из Санкт-Петербурга пожаловался Владимиру Путину, что тиранят "такой хороший университет" и только по личному вмешательству президента это недоразумение все еще выпускает выпускников (эуропейских россиян).

А теперь мое видение ситуации. Не надо быть гением, чтобы понять, что таким образом, полностью обанкротившаяся в стране несистемная проамериканская "оппозиция" (а по факту враги России) пытаются найти себе новый электорат (тех же 500 000 таджиков, которые уже получили российский и о которых говорит пан профессор паспорт и якобы которых он защищает. И не только их).

Если отбросить детали, то это та же самая схема по которой американские демократы по сути почти узурпировали власть в США в ущерб коренным американцам (не индейцам). Да, до узурпации в России им еще далеко, но ... если прямо сейчас пожалеть мигрантов, организовать их в движение за свои права и возглавить его ... для уничтожения России, которую строит наш президент, то у них появляется шанс не только сохраниться в большой политике, но и здорово помочь своим спонсорам (читай список выше) в уничтожении собственной страны.

Думаю, именно это и имеют в виду те, кто подсказал пану профессору сделать такое заявление. И на месте российской власти я бы не стал недооценивать такого шага наших врагов. На самом деле очень разумный шаг. И опасный.

П.С. Интересно бы узнать, а кто тогда в 2018-ом заступился перед президентом за Эуропейский университет Санкт-Петербурга? Хотя это и не так важно. В конце концов фонд Сороса нашел бы другого, кто бы начал системно защищать мигрантов.

ПП.С. Кстати, если кто-то из оппонентов Абашина думает, что он против тех помоев. которые на него вылили, то он ошибается. Наоборот, чем больше помоев - тем ему лучше. Это покажет его новой пастве, что именно он и такие как он должны быть их лидерами. Единственно, чего они боятся, что их игру вскроют.

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