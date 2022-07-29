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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

На что хотел бы обратить внимание: ведь страна живёт обычной мирной жизнью – лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины. Я почему к вам обращаюсь, к депутатам. Консолидация общества очень важна, но нужна общенациональная повестка поддержки Вооружённых Сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. И это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины, поддержку нашего народа. - Выдержка из речи Путина на встрече с руководством Госдумы и главами фракцийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Часть спец. каналов уже отрывками писала об этом случае - одном из славных страниц деятельности Музыкальной Группы. Мы же дополним некоторые детали. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14«Музыканты» в Клиновом, ДНР.

Конец июня, работа на направлении Бахмута. На изготовке перед выполнением задачи штурмовая группа Е***на из шестерки. Впереди укреплиния хохлов (там стояли петухи нацбата "ДОНБАС" и мясо из в/ч 0409, как выяснилось позже).

Как ее брать - хер знает. Их там крыли хорошо артой до штурма, но огневой вал не решает все проблемы. Все, что он не решил, делают "музыканты". Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Брать в лоб нельзя - значит надо хитростью. Все детали описывать не будем, скажем коротко: командир притащил форму убитого украинского спецназовца, переоделся и дернул на край. Хохлы на линии приняли за своего - как пошла пальба налетели остальные гуси, засевшие недалеко в зеленке. Укреп был взят почти без потерь, у самого командира - ранение в руку.

 

Это не кадры из американских боевиков, это самые что ни на есть реальные страницы боевых будней простых мужиков, которые делают свою работу не для камер и орденов, а ради России. https://t.me/c/1626866857/1256

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Вагнер продолжают дело дедов, 1945-2022.

Поверьте, там ты не думаешь о медалях, деньгах и славе - там ты и есть Россия, ради которой вот это вот все.

Многие спрашивают за хохлов - как воюют, чем воюют, боевой дух, правда ли, что … (и далее следует какая-нибудь небылица)

Отвечаем. Хохол хохлу рознь. Нацбаты воюют за свою ебнутую бандеровскую идею - поэтому зачастую ведут упорные бои. Но при прямом контакте дают заднюю. О ВСУ вообще говорить нечего - просто мясо, надеющееся на свою арту. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Боец Карп. Всем подписчикам Оркестра Вагнера — привет. Мы вас не подведём, слава России. Отдельный привет — ЛДНР!

Из плюсов: неплохо работают артиллерией, системно поставлена работа с беспилотниками. В распоряжении есть натовские штучки, которые могут вычислять координаты наших коптеров и операторов, которые ими управляют (наши специально отправляют в Сибирь свои птички, чтобы их перешивали там так, чтоб укры их не могли распознавать). 

В целом чувствуется, что из них пытаются делать армию западного образца и по американским стандартам - во взятых укрепах куча западного барахла и оружия. Воюют, кстати, часто на стимуляторах, объебанные наркотой (особенно нацбаты).Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Пацаны, кошмарившие хохлов в Шервудском лесу на востоке от трассы Изюм - Славянск.

Короче говоря, когда говорите о боеспособности хохлов, понимайте, что их боеспособность держится во многом на западной помощи. Воюем мы тут не только с хохлами, а со всей фауной НАТО. Тем ценнее будет неминуемая победа. https://t.me/c/1626866857/1274

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Фото пулемёта Дегтярёва ДПМ 44-го года, использовавшегося украинцами в Мариуполе. Интересно, что украинские территориалы получили эту машину со склада с перевёрнутым назад пламегасителем. Так делали при транспортировке и хранении, чтоб конус не занимал много места. А вот в войсках, конечно же, надо ставить его широкой частью вперёд, иначе он не работаетНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Отмечу что пулемёт ДПМ до сих пор воюет во многих странах, но даже в племенах Африки знают, какой стороной повернуть пламегаситель для стрельбы! Это, как бы, указывает нам на реальное положение дел с образованностью и грамотностью у воюющих за Украину, не смотря, на их регулярные попытки с 14 года пиарить, что у украинского солдат в среднем по три диплома на двоих, а у дончан по 3 судимости. Может дипломы были по гендерной лингвистике или украинской нациократии, но точно физику в школе пользователи этого ДПМ не учили. https://t.me/arrussia/5882Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Боец Оркестра КарпНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Боец Вагнера  с популярным жестом.

Немного о военкорах. 

А военкоры - это святое! И каждого из них мы знаем и любим, думаю для каждого из нас они стали частью нашей повседневной жизни: Поддубный, Сладков, Коц, Пегов. Татарский, Руденко, Марочко, Мирошник, Бессонов, Котенок, Онуфриенко…Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Валентин Трушнин. Известия Попасная. Июль 2022.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Он жеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Владлен ТатанскийНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкор ПоддубныйНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Александр СладковНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Он жеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкор Известий Дмитрий ЗименкинНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Корреспондент Известий Иван ЛитоминНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Он жеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкоры Харченко и ШиловНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Наградили команду военкоров РТ Россия

О гумпомощи

В личку с просьбой перевести деньги мы не пишем, это мошенники, наши сборы только у нас на канале, у блогеров и военкоров которые нас поддерживают.

Всем кто оказывает помощь фронту - большое спасибо!

Дорогие друзья, как я уже писал, вчера полностью освободили Луганскую Республику. Понятно, что гуманитарная ситуация в Северодонецке и Лисичанске пока далека от идеала, но это лишь вопрос времени. Причем непродолжительного.

По моему опыту, через неделю, максимум две, на этом направлении уже организуют комплексную доставку всего необходимого. Мы постоянно находимся на территории, видим, как работают сотрудники МЧС и других служб. Это очень оперативно.

Съездить туда, конечно, можно, но рациональнее распределять сферы деятельности таким образом, чтобы каждый был занят своим делом. Есть фонды и организации, которые уже наработали опыт, как и куда ехать, что с собой везти.

Что касается гражданской гуманитарки, мы занимались этим там, где вообще не было никакой помощи. Сейчас таких «дыр», которые необходимо было закрывать раньше (что мы и делали), уже нет. Поэтому наш проект возвращается к своей первоначальной и основной функции — поддержке фронта. - Волонтер и военкор Шипилов.

Кому необходимо и кто имеет желание помочь, можно через ООО Вече:

Сбербанк 5332058010197917
Валентина К

СБП подключено
Сбер Валентина К +79185778057

Крипта:
BTC  bc1q3pp7za3gjj6l92xg0tgzz93y0tdch4eh6mv7m4
LTC  ltc1qj6l2j2sv3awq0nmss0p38exvj06yr9w9a7v05q
ETH  0xeCD0954B88Bd8af038fF50211AF2dc167eE5fd87
USDT (TRC20)  TVcKPmYaDFJAJiLDuLCaYtiuJqUuz2dKjR
USDT (ERC20)  0xeCD0954B88Bd8af038fF50211AF2dc167eE5fd87Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14
Кто хочет собрать и отправить посылкой обращаться по номеру

📲+79889964626 (Вотсап/Телеграмм)

📲+79185778057 (Вотсап/Телеграмм)

Помочь можно:

На карту Сбербанка:
5228600532230085 Оксана К

СБП подключён к номеру
 +7 (988) 896-50-76 Оксана К

Есть крипта кошельки https://t.me/katya_valya_dnr/849

Номера для связи:
+79185778057 Валентина
+79889964626 Екатерина

Взято с ТГ Бориса РожинаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Благодарность за волонтерскую помощь ООО "Вече" (скан с видеообращения)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Груз ООО "Вече"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Гумпомощь.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Вместо отпуска - спасать раненых. Церковная помощь в зоне конфликтаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14А вот и батюшку среди Отважных наградили. И словом и деломНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Сотрудник ОМОН ФСВНГ старший прапорщик Денис.М и его новый друг - Марта.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Денис спас Марту после того как один из населенных пунктов Донбасса был обстрелян, а дом где жила собака с хозяйкой оказался разрушен, хозяйка Марты погибла на месте.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Денис забрал собаку себе, и она провела весь остаток командировки вместе с отрядом, после чего вернулась в свой новый дом - Вологду.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14https://t.me/ok_spn/20144

Награды находят своих героев.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Генералы-герои. Один из итогов битвы за Лисичанск.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Генерал-полковник Александр Павлович ЛапинНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Командующий войсками ЦВО вручил государственные награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Скрины из видео награждения.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Комбат «Леший», Евгений Евгеньевич и Александр Игоревич (sashakots) на берегу Северского Донца. Командир батальона армии ЛНР рассказывает о ранее неизвестных подробностях освобождения последнего города Народной Республики.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Позывной комбата «Леший». Воюет с 14 года.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Командир казачьего полка Владимир ПолуполтинныхНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Боец ВС РФ с позывным ЛютыйНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Александр Ходаковский. Приехали друзья с Запорожского фронта - привезли подарок. Всего три месяца, но рык уже вполне маститый - будет нам боевое охранение)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Начальник штаба второго МСБ с позывным Вулкан, принимавший участие в штурме поселка Приволье.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Алексей Дикий, причем, это реальная фамилия, а не боевой позывной, считается одним из двух главных освободителей Мариуполя и Донбасса в целом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый вернулся в родной Лисичанск. Встреча с роднымиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14ОтважныеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Отважные на связи с роднымиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Жителям Лисичанска показали, чем их убивали ВСУ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Жителям Лисичанска показали, чем их убивали ВСУНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Жители Лисичанска сегодня.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Выставка захваченной техникиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В Мариуполе продолжаются восстановительные работы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В Мариуполе продолжаются восстановительные работы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В Мариуполе продолжаются восстановительные работы.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В Мелитополе открыли памятник легендарному Павлу Судоплатову в день его рождения. Задача наших поколений - также хорошо сделать работу по ликвидации бандеровщины, как это сделало поколение Павла Судоплатова.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Российские космонавты развернули на МКС флаги ДНР и ЛНР, отметив таким образом освобождение ЛНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В Саратове встретили вернувшийся с СВО отряд спецназа РосгвардииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14В Саратове встретили вернувшийся с СВО отряд спецназа РосгвардииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14На территории Управления Росгвардии по Тамбовской области встретили сотрудников спецподразделений Росгвардии, выполнявших служебно-боевые задачи в ходе проведения военной операции по защите жителей Донбасса.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14На территории Управления Росгвардии по Тамбовской области встретили сотрудников спецподразделений Росгвардии, выполнявших служебно-боевые задачи в ходе проведения военной операции по защите жителей Донбасса.

Артисты.

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Актёр Фёдор Добронравов посетил в самарском госпитале российских военных, вернувшихся из Украины.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Наши любимые артисты продолжают навещать бойцов, находящихся на излечении. На этот раз Федор Добронравов посетил участников Спецоперации в самарском военном госпитале.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Встреча в госпиталеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14тлдьНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Михаил Пореченков вместе с донецкой поэтессой Анной Ревякиной посетил военный госпиталь в Белгородской области, пообщался с ранеными участниками спецоперации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Вячеслав Малежик в госпитале в МосквеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Иван Охлобыстин выступил с речью в поддержу Донбасса и СВО на Украине.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Народный артист России Александр Розенбаум выступил с обширной концертной программой для ракетчиков стратегического назначения в Алтайском крае.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Народный артист РФ Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в НовосибирскеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Выступление перед бойцами.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Все видите сами.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Участники специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию в филиале № 2 «Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Концерты прямо на передовойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Провеликонцерт на передовой и раздали детские рисунки и поделкиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Военнослужащие Центрального военного округа и главный режиссер Театра Олега Табакова Владимир Машков во время проведения моста связи в родными и горожанами.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО совместно с творческими коллективами Свердловской области выступили для участников СВО на территории одного из полевых лагерей в Луганске.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Благодарные зрителиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Выступление. Ну и закончу выпуск Ниагарским водопадом.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Ниагарский водопад в США накануне Дня независимости. Небесное Z не запретитьНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14Даже небо Zа насНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

фото сегодняНовороссияСветлана Митленко
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