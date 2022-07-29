Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

На что хотел бы обратить внимание: ведь страна живёт обычной мирной жизнью – лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины. Я почему к вам обращаюсь, к депутатам. Консолидация общества очень важна, но нужна общенациональная повестка поддержки Вооружённых Сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. И это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины, поддержку нашего народа. - Выдержка из речи Путина на встрече с руководством Госдумы и главами фракций

Часть спец. каналов уже отрывками писала об этом случае - одном из славных страниц деятельности Музыкальной Группы. Мы же дополним некоторые детали. «Музыканты» в Клиновом, ДНР.

Конец июня, работа на направлении Бахмута. На изготовке перед выполнением задачи штурмовая группа Е***на из шестерки. Впереди укреплиния хохлов (там стояли петухи нацбата "ДОНБАС" и мясо из в/ч 0409, как выяснилось позже).

Как ее брать - хер знает. Их там крыли хорошо артой до штурма, но огневой вал не решает все проблемы. Все, что он не решил, делают "музыканты". Брать в лоб нельзя - значит надо хитростью. Все детали описывать не будем, скажем коротко: командир притащил форму убитого украинского спецназовца, переоделся и дернул на край. Хохлы на линии приняли за своего - как пошла пальба налетели остальные гуси, засевшие недалеко в зеленке. Укреп был взят почти без потерь, у самого командира - ранение в руку.

Это не кадры из американских боевиков, это самые что ни на есть реальные страницы боевых будней простых мужиков, которые делают свою работу не для камер и орденов, а ради России. https://t.me/c/1626866857/1256

Вагнер продолжают дело дедов, 1945-2022.

Поверьте, там ты не думаешь о медалях, деньгах и славе - там ты и есть Россия, ради которой вот это вот все.

Многие спрашивают за хохлов - как воюют, чем воюют, боевой дух, правда ли, что … (и далее следует какая-нибудь небылица)

Отвечаем. Хохол хохлу рознь. Нацбаты воюют за свою ебнутую бандеровскую идею - поэтому зачастую ведут упорные бои. Но при прямом контакте дают заднюю. О ВСУ вообще говорить нечего - просто мясо, надеющееся на свою арту. Боец Карп. Всем подписчикам Оркестра Вагнера — привет. Мы вас не подведём, слава России. Отдельный привет — ЛДНР!

Из плюсов: неплохо работают артиллерией, системно поставлена работа с беспилотниками. В распоряжении есть натовские штучки, которые могут вычислять координаты наших коптеров и операторов, которые ими управляют (наши специально отправляют в Сибирь свои птички, чтобы их перешивали там так, чтоб укры их не могли распознавать).

В целом чувствуется, что из них пытаются делать армию западного образца и по американским стандартам - во взятых укрепах куча западного барахла и оружия. Воюют, кстати, часто на стимуляторах, объебанные наркотой (особенно нацбаты). Пацаны, кошмарившие хохлов в Шервудском лесу на востоке от трассы Изюм - Славянск.

Короче говоря, когда говорите о боеспособности хохлов, понимайте, что их боеспособность держится во многом на западной помощи. Воюем мы тут не только с хохлами, а со всей фауной НАТО. Тем ценнее будет неминуемая победа. https://t.me/c/1626866857/1274

Фото пулемёта Дегтярёва ДПМ 44-го года, использовавшегося украинцами в Мариуполе. Интересно, что украинские территориалы получили эту машину со склада с перевёрнутым назад пламегасителем. Так делали при транспортировке и хранении, чтоб конус не занимал много места. А вот в войсках, конечно же, надо ставить его широкой частью вперёд, иначе он не работает Отмечу что пулемёт ДПМ до сих пор воюет во многих странах, но даже в племенах Африки знают, какой стороной повернуть пламегаситель для стрельбы! Это, как бы, указывает нам на реальное положение дел с образованностью и грамотностью у воюющих за Украину, не смотря, на их регулярные попытки с 14 года пиарить, что у украинского солдат в среднем по три диплома на двоих, а у дончан по 3 судимости. Может дипломы были по гендерной лингвистике или украинской нациократии, но точно физику в школе пользователи этого ДПМ не учили. https://t.me/arrussia/5882 Боец Оркестра Карп Боец Вагнера с популярным жестом.

Немного о военкорах.

А военкоры - это святое! И каждого из них мы знаем и любим, думаю для каждого из нас они стали частью нашей повседневной жизни: Поддубный, Сладков, Коц, Пегов. Татарский, Руденко, Марочко, Мирошник, Бессонов, Котенок, Онуфриенко… Валентин Трушнин. Известия Попасная. Июль 2022. Он же Владлен Татанский Военкор Поддубный Александр Сладков Он же Военкор Известий Дмитрий Зименкин Корреспондент Известий Иван Литомин Он же Военкоры Харченко и Шилов Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях. Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях. Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях. Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях. Военкоры ФАН проехали по окрестностям недавно освобожденных Горского и Золотого и побывали на бывших украинских позициях. Наградили команду военкоров РТ Россия

О гумпомощи

В личку с просьбой перевести деньги мы не пишем, это мошенники, наши сборы только у нас на канале, у блогеров и военкоров которые нас поддерживают.

Всем кто оказывает помощь фронту - большое спасибо!

Дорогие друзья, как я уже писал, вчера полностью освободили Луганскую Республику. Понятно, что гуманитарная ситуация в Северодонецке и Лисичанске пока далека от идеала, но это лишь вопрос времени. Причем непродолжительного.

По моему опыту, через неделю, максимум две, на этом направлении уже организуют комплексную доставку всего необходимого. Мы постоянно находимся на территории, видим, как работают сотрудники МЧС и других служб. Это очень оперативно.

Съездить туда, конечно, можно, но рациональнее распределять сферы деятельности таким образом, чтобы каждый был занят своим делом. Есть фонды и организации, которые уже наработали опыт, как и куда ехать, что с собой везти.

Что касается гражданской гуманитарки, мы занимались этим там, где вообще не было никакой помощи. Сейчас таких «дыр», которые необходимо было закрывать раньше (что мы и делали), уже нет. Поэтому наш проект возвращается к своей первоначальной и основной функции — поддержке фронта. - Волонтер и военкор Шипилов.

Кому необходимо и кто имеет желание помочь, можно через ООО Вече:

Сбербанк 5332058010197917

Валентина К

СБП подключено

Сбер Валентина К +79185778057

Крипта:

BTC bc1q3pp7za3gjj6l92xg0tgzz93y0tdch4eh6mv7m4

LTC ltc1qj6l2j2sv3awq0nmss0p38exvj06yr9w9a7v05q

ETH 0xeCD0954B88Bd8af038fF50211AF2dc167eE5fd87

USDT (TRC20) TVcKPmYaDFJAJiLDuLCaYtiuJqUuz2dKjR

USDT (ERC20) 0xeCD0954B88Bd8af038fF50211AF2dc167eE5fd87

Кто хочет собрать и отправить посылкой обращаться по номеру

📲+79889964626 (Вотсап/Телеграмм)

📲+79185778057 (Вотсап/Телеграмм)

Помочь можно:

На карту Сбербанка:

5228600532230085 Оксана К

СБП подключён к номеру

+7 (988) 896-50-76 Оксана К

Есть крипта кошельки https://t.me/katya_valya_dnr/849

Номера для связи:

+79185778057 Валентина

+79889964626 Екатерина

Взято с ТГ Бориса Рожина Благодарность за волонтерскую помощь ООО "Вече" (скан с видеообращения) В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5 В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5 В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5 В рамках большого сбора МОО Вече по заявкам подразделений Народной Милиции ЛДНР и подразделений ZVO5 Груз ООО "Вече" Гумпомощь. Вместо отпуска - спасать раненых. Церковная помощь в зоне конфликта А вот и батюшку среди Отважных наградили. И словом и делом

Сотрудник ОМОН ФСВНГ старший прапорщик Денис.М и его новый друг - Марта. Денис спас Марту после того как один из населенных пунктов Донбасса был обстрелян, а дом где жила собака с хозяйкой оказался разрушен, хозяйка Марты погибла на месте. Денис забрал собаку себе, и она провела весь остаток командировки вместе с отрядом, после чего вернулась в свой новый дом - Вологду. https://t.me/ok_spn/20144

Награды находят своих героев. Генералы-герои. Один из итогов битвы за Лисичанск. Генерал-полковник Александр Павлович Лапин Командующий войсками ЦВО вручил государственные награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Скрины из видео награждения. Комбат «Леший», Евгений Евгеньевич и Александр Игоревич (sashakots) на берегу Северского Донца. Командир батальона армии ЛНР рассказывает о ранее неизвестных подробностях освобождения последнего города Народной Республики. Позывной комбата «Леший». Воюет с 14 года. Командир казачьего полка Владимир Полуполтинных Боец ВС РФ с позывным Лютый Александр Ходаковский. Приехали друзья с Запорожского фронта - привезли подарок. Всего три месяца, но рык уже вполне маститый - будет нам боевое охранение) Начальник штаба второго МСБ с позывным Вулкан, принимавший участие в штурме поселка Приволье. Алексей Дикий, причем, это реальная фамилия, а не боевой позывной, считается одним из двух главных освободителей Мариуполя и Донбасса в целом. Замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый вернулся в родной Лисичанск. Встреча с родными Отважные Отважные на связи с родными Жителям Лисичанска показали, чем их убивали ВСУ. Жителям Лисичанска показали, чем их убивали ВСУ Жители Лисичанска сегодня. Выставка захваченной техники В Мариуполе продолжаются восстановительные работы. В Мариуполе продолжаются восстановительные работы. В Мариуполе продолжаются восстановительные работы. В Мелитополе открыли памятник легендарному Павлу Судоплатову в день его рождения. Задача наших поколений - также хорошо сделать работу по ликвидации бандеровщины, как это сделало поколение Павла Судоплатова. Российские космонавты развернули на МКС флаги ДНР и ЛНР, отметив таким образом освобождение ЛНР. В Саратове встретили вернувшийся с СВО отряд спецназа Росгвардии В Саратове встретили вернувшийся с СВО отряд спецназа Росгвардии На территории Управления Росгвардии по Тамбовской области встретили сотрудников спецподразделений Росгвардии, выполнявших служебно-боевые задачи в ходе проведения военной операции по защите жителей Донбасса. На территории Управления Росгвардии по Тамбовской области встретили сотрудников спецподразделений Росгвардии, выполнявших служебно-боевые задачи в ходе проведения военной операции по защите жителей Донбасса.

Артисты.

Актёр Фёдор Добронравов посетил в самарском госпитале российских военных, вернувшихся из Украины. Наши любимые артисты продолжают навещать бойцов, находящихся на излечении. На этот раз Федор Добронравов посетил участников Спецоперации в самарском военном госпитале. Встреча в госпитале тлдь Михаил Пореченков вместе с донецкой поэтессой Анной Ревякиной посетил военный госпиталь в Белгородской области, пообщался с ранеными участниками спецоперации. Вячеслав Малежик в госпитале в Москве Иван Охлобыстин выступил с речью в поддержу Донбасса и СВО на Украине. Народный артист России Александр Розенбаум выступил с обширной концертной программой для ракетчиков стратегического назначения в Алтайском крае. Народный артист РФ Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в Новосибирске Выступление перед бойцами. Все видите сами. Участники специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию в филиале № 2 «Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского». Концерты прямо на передовой Провеликонцерт на передовой и раздали детские рисунки и поделки Военнослужащие Центрального военного округа и главный режиссер Театра Олега Табакова Владимир Машков во время проведения моста связи в родными и горожанами. Артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО совместно с творческими коллективами Свердловской области выступили для участников СВО на территории одного из полевых лагерей в Луганске. Благодарные зрители Выступление. Ну и закончу выпуск Ниагарским водопадом. Ниагарский водопад в США накануне Дня независимости. Небесное Z не запретить Даже небо Zа нас