История Марии Пахоменко

я давно собиралась рассказать о своей любимой певице Марии Пахоменко, значит надо рассказывать. Но рассказ очень грустный...

Помимо того, что она записала 10 дисков-гигантов, Мария снялась на телевидении 6-ти музыкальных фильмах, вела телепередачу "Приглашает Мария Пахоменко".

Одна из самых харизматичных звезд советской эстрады, обладательница удивительно чистого, волнующего тембра, Мария Пахоменко оставила яркий след в истории отечественного шоу-бизнеса. Ее манера исполнения непостижимым образом сочетает в себе красоту народного стиля и характер эстрадного артистизма. Мария Пахоменко Одна из самых харизматичных звезд советской эстрады, обладательница удивительно чистого, волнующего тембра, Мария Пахоменко оставила яркий след в истории отечественного шоу-бизнеса. Ее манера исполнения непостижимым образом сочетает в себе красоту народного стиля и характер эстрадного артистизма.Мария Пахоменко

Сценический образ Марии Пахоменко во многом перекликался с обликом Валентины Толкуновой. Эти две знаменитые советские певицы олицетворяли собой настоящую русскую красоту и женственность, перед которой невозможно было устоять. Сегодня такие хиты Пахоменко, как "Стоят девчонки", "Качает, качает.." и многие другие, по-прежнему звучат на волнах популярных радиостанций и в программах телевидения. А самобытная манера исполнения певицы все так же волнует души слушателей, как и много лет назад, в расцвете ее творческой карьеры.

Начало пути

Будущая звезда советской эстрады родилась 25 марта в далеком 1937 году в маленькой белорусской деревушке Лютня, где в ту пору учительствовали ее родители. Музыкальное название деревни словно определило дальнейшую судьбу ее уроженки.

Вскоре семья перебралась в Ленинград, где Мария пошла в первый класс. С ранних лет девочка отличалась прекрасным голосом и абсолютным музыкальным слухом, пела в хоре и даже организовала с одноклассниками музыкальный квартет.

Помимо пения Маша серьезно увлекалась изучением французского языка и после окончания школы мечтала поступить на переводческий факультет. Однако жизнь внесла свои коррективы в ее планы, и после девятого класса Мария решила получить рабочую специальность и отнесла документы в радиотехнический техникум, который, будучи творческой натурой, окончила с трудом. Позже Мария все-таки стала заниматься любимым делом – окончила музыкальное училище, устроилась в школу преподавателем пения и все свободное время посвящала творчеству, выступая в кружке художественной самодеятельности при местном Дворце культуры.

Юная Маша увлекалась вокалом с малых лет. И замечания в ее школьном дневнике всегда были связаны с пением в самые неподходящие для учебы моменты.Мария Пахоменко в молодости

Несмотря на свои явно выраженные музыкальные способности, по окончании средней школы Мария поступила в радиотехникум. Но талант девочки дает о себе знать. Маша организовывает квартет, который со временем под руководством В. Акульшина переходит с любительского уровня на профессиональный. Закончив техникум, Мария устраивается на завод "Красный треугольник", где принимает самое активное участие в ансамбле художественной самодеятельности при Дворце культуры Ленсовета.

Основные вехи карьеры

Поступление в музыкальное училище имени Мусоргского становится первым серьезным шагом будущей артистки навстречу славе и всенародной любви. По окончании музучилища Мария Пахоменко пять месяцев работает в школе учителем пения. Однажды девушке на глаза попалось объявление о наборе вокалистов в музыкальный ансамбль, что не могло ее не заинтересовать. Маша пришла на прослушивание со своим школьным квартетом и исполнила несколько песен. Члены приемной комиссии были совершенно очарованы их выступлением и единогласно приняли ребят в коллектив. Одним из основателей Ленинградского музыкального эстрадного ансамбля был молодой композитор Александр Колкер, который через два года стал мужем Пахоменко. Именно Колкер уговорил Марию уже через несколько лет покинуть ансамбль и отправиться в сольное плавание. В 1964 году Александр написал музыку к песне «Качает, качает», которая была использована в спектакле «Иду на грозу» по роману Даниила Гранина. Колкер предложил Марии записать лиричную композицию для радио. Успех превзошел все их ожидания – о Пахоменко заговорили как о новой эстрадной звезде, песни в ее исполнении стали звучать на радио и телевидении.

Дальнейшая артистическая карьера Марии Пахоменко тесно связана с творческой деятельностью ее мужа, который написал для нее большинство самых известных ее хитов. Однако к сотрудничеству с Марией стремились и многие другие известные советские композиторы и поэты, доверяющие высокому профессионализму певицы, и старающиеся включить свои произведения в ее репертуар. В 1964-м стали выходить первые пластинки с песнями Пахоменко на музыку Колкера. За несколько лет благодаря столь плодотворному творческому союзу Александра и Марии вышли грампластинки с песнями «Мне выпало счастье» (1964), «Красивые слова» (1965), «Утоли мою печаль» (1966). Самой популярной песней того периода стала, конечно, «Стоят девчонки», выпущенная в 1967 году.

1964 год становится по-настоящему знаковым для Марии Пахоменко. Песня "Опять плывут куда-то корабли", исполненная ею на радиостанции "Юность", занимает первое место на конкурсе, проводимом в эфире.

Немалую славу певице приносят ее дуэты с такими звездами отечественной эстрады, как Эдуард Хиль и ВИА "Поющие гитары".

Признание певица быстро обрела не только у слушателей, но и на конкурсах и фестивалях. Так, в 1964 году Пахоменко победила на конкурсе радиостанции «Юность», исполнив песню «Опять плывут куда-то корабли». Записи песен Пахоменко выходили миллионными тиражами и тут же становились шлягерами, которые пела вся страна. Это подтвердилось в 1968 году, когда популярная эстрадная певица получила «Нефритовую пластинку» в Каннах за продажу 2,5 миллиона своих грампластинок.



Среди значимых наград в творческой жизни артистки - "Большой Приз" на французском конкурсе грамзаписи МИДЕМ в 1968 году и Гран-при конкурса "Золотой Орфей", проводимого в Болгарии. Это событие произошло в 1971 году, за несколько лет до победы на этом же конкурсе примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Записи песен, исполняемых Марией Пахоменко, начиная с 1964 года, выходили миллионными тиражами на гибких грампластинках, дисках-гигантах, аудиокассетах и компакт-дисках. Помимо Колкера музыку для нежного меццо-сопрано Пахоменко писали такие именитые советские композиторы, как Александра Пахмутова («Ненаглядный мой»)

и Оскар Фельцман («Вальс при свечах»).

Мария также «воскресила» забытые популярные песни прошлых лет – «Лучше нету того цвету» Матвея Блантера

В 1971 году за песню «Чу­до-кони» она привезла из Болгарии «Золотой Орфей»

Карелия

Эй, ухнем

Школьный вальс

Признание

Мужчины

А вот тут она поет вместе с дочерью Натальей

Подари мне солнце

Тихие города

Как по-настоящему талантливый человек, артистка проявила себя и в других сферах. В 80-х годах прошлого века Пахоменко становится ведущей популярной телепередачи "Приглашает Мария Пахоменко", снимается в музыкальных фильмах, много гастролирует по стране и за рубежом. За двадцать лет своей блестящей карьеры Мария объездила с гастролями весь Советский Союз, побывала во многих зарубежных странах, стала обладательницей «Золотого Орфея» (1971) за исполнение песни Александры Пахмутовой «Ненаглядный мой» и других престижных музыкальных премий. В 1976 году певица была удостоена высоких званий Заслуженной артистки СССР. В 1982 году певица вела на ленинградском телевидении собственную музыкальную программу «Приглашает Мария Пахоменко».

Одна из красивейших песен Марии Пахоменко

Наряду с Людмилой Сенчиной и Валентиной Толкуновой Пахоменко для многих советских слушателей стала образцом трогательного и проникновенного исполнения лирических песен. Но в начале девяностых популярность певицы пошла на спад, на смену Пахоменко пришли более современные исполнительницы: Алла Пугачева, София Ротару, Эдита Пьеха. Мария не приняла новые веяния в культуре, негативно отзывалась о новой поп- и рок-музыке и не хотела менять свой репертуар на угоду публике.



В 1999 году Мария Пахоменко становится Народной артисткой России. До самого конца жизни певица прошла руку об руку со своим мужем, Александром Колкером.

Личная жизнь

Женственная красота и очарование Марии Пахоменко с первой же минуты знакомства наповал сразили ее будущего мужа, композитора Сашу Колкера. Любому, кто взглянет на фото певицы в молодости, станет сразу же ясно, почему не смог устоять чуткий ко всему прекрасному музыкант. Мария Пахоменко и Александр Колкер

Первая встреча будущих супругов состоялась в момент прихода певицы в ведущий эстрадный ансамбль Ленинграда. Один из его руководителей был просто покорен обаянием Маши. Однако вокруг красавицы всегда вились толпы поклонников, среди которых было немало интересных и влиятельных мужчин. Почему Мария выбрала из всей армии воздыхателей именно Колкера объясняется упорством и настойчивостью, с которыми музыкант штурмовал эту неприступную цитадель. В ход был пущен незаурядный талант композитора. Перед чувственными, красивыми мелодиями Маша не смогла устоять, и она безоговорочно отдала свою руку и сердце Александру. Мария и Александр Колкер поженились в ранней юности, когда девушке едва исполнилось девятнадцать, а ее избраннику – двадцать три. Для всех поклонников эта пара была одной из самых гармоничных в советской эстраде. Они прожили вместе более пятидесяти лет, воспитали дочь Наташу. Мария Пахоменко и Александр Колкер

На советской эстраде эта пара считалась одной из самых гармоничных и счастливых. Александр Колкер просто боготворил жену, а она вкладывала в его песни всю свою любовь и нежность, что, конечно же, сразу чувствовали слушатели. В браке у них появилась дочь Наташа, которая сегодня является успешным сценаристом и режиссером. Серьезные проблемы в идеальной, на первый взгляд, семье, начались вместе с тяжелым заболеванием, настигнувшем Марию. В последние годы своей жизни певица страдала болезнью Альцгеймера. В 2012 году дочь Марии, Наталья, рассказала журналистам о том, что отец поднимал руку на больную жену. Колкер подал на дочь судебный иск за клевету, но суд проиграл.

Последнее интервью с Марией Пахоменко.

Разговаривали в сентябре прошлого года. Жаль, повод был нерадостный.

Певица Мария Пахоменко: «Хоть сейчас выйду на сцену!» В квартире ее дочери, где она после побоев спряталась от своего мужа - композитора Александра Колкера. Дело в том, что у Марии Леонидовны болезнь Альцгеймера. Периоды просветления случаются все реже и реже. «Мама, у нас солнышко» Народная артистка шутила, улыбалась, заразительно хохотала, отвечала на вопросы и даже пела вдвоем с дочкой. Так хотелось, чтобы не было никакой болезни и это было просто интервью с замечательной артисткой. Марина Пахоменко с дочерью. Сентябрь 2012

Знаете, как говорят: жизнь богаче любой фантазии. В этом пришлось убедиться, неожиданно узнав из первых уст закулисную историю любимой певицы Марии Пахоменко и ее семьи. На это решилась дочь Марии Леонидовны: - Я молчала много лет, - говорит Наталья Пахоменко. - Не хотелось выносить сор из избы. Да и стыдно рассказывать такое. Но отец первым объявил мне войну и пользуется грязными методами.

Украли или потеряли

В начале сентября муж народной артистки Марии Пахоменко, композитор Александр Колкер, объявил во всеуслышание: жена пропала! Верните мою Машеньку! И даже обратился с открытым письмом с обвинениями в адрес своей дочери Натальи. Якобы та украла родительницу, страдающую болезнью Альцгеймера.

- Мы забрали маму к себе два месяца назад, - рассказывает свою версию Наталья Пахоменко. - Позвонили соседи по поселку. Они видели, как отец бьет маму. Мы с мужем поехали на дачу. И уже на входе я услышала дикие крики. Вхожу и вижу: он бьет ее по голове. Объяснил, что она не поставила за собой пустую чашку в мойку, а он приучает ее к самостоятельности. Я решила, что мама не заслуживает такой судьбы. Поэтому и забрала ее себе.

Мария Леонидовна, которую поклонники помнят белокурой красавицей с густой косой и уникальным голосом, по словам дочери, частенько бывала в синяках. В этот раз еще и весила 38 килограммов при росте 160 сантиметров. Боялась любого шороха.

Сначала дочь выхаживала маму на даче. Певица поправилась. А в сентябре Марию Пахоменко перевезли на городскую квартиру.

Легенда советской эстрады с мужем и ее дочь с семьей живут на одной лестничной площадке, дверь в дверь. И это сильно осложняет дело.

- Этой зимой мы уже искали маму, - напоминает Наталья. - Тогда я 27 часов в мороз бегала по городу…

Действительно, в феврале этого года по СМИ прошла тревожная новость: народная артистка Мария Пахоменко пропала. В разгар морозов 74-летняя певица якобы пошла выносить мусор и не вернулась.

- Я узнала о том, что мама пропала, только на следующий день, - говорит дочь. - И то случайно: сосед зашел и попросил вернуть ему куртку, которую он дал Марии Леонидовне, встретив ее во дворе в домашней одежде. А отец все это время спокойно сидел дома и не заявлял в полицию. Даже не поинтересовался, не у меня ли она находится. Достаточно было одного телефонного звонка!

Где провела ночь певица, в чужой мужской куртке, в мороз, осталось тайной. Нашли ее в торговом центре: кто-то опознал благодаря тому, что фотографиями Марии Пахоменко завалили весь Интернет.

- Отец четыре раза терял маму, - объяснила Наталья. - Этим летом, в июне, в Нарве не успели родители приехать, как она потерялась. Нашли ее жители эстонского городка спустя сутки в каком-то подвале и привели в полицию. Она была вся мокрая - шел ливень. Как можно доверить уход за человеком с болезнью Альцгеймера 79-летнему престарелому мужчине с кардиостимулятором, после операции с кучей проблем? Он беспомощен и сам себя не контролирует. А у мамы все-таки серьезная болезнь.

А следующее обвинение Натальи в адрес отца звучало бы чудовищно, если бы ему не было документального подтверждения в виде медицинских справок о множественных переломах ребер и около десятка свидетелей.

- В больнице ей сделали рентген: половина ребер сломана, и переломы уже застарелые, - говорит дочь. – А однажды она попала на скорой в отделение с травмой копчика. Колкер потом объяснил: упала со стремянки. Но у них дома и стремянки-то нет!

Другой случай, о котором поведала Наталья, тоже за гранью. Этим же летом Наталье вновь позвонили из Нарвы отдыхающие петербуржцы: приезжай, или он ее убьет.

Наталья летела, боясь не застать мать в живых. Свидетели рассказали: Александр Колкер сначала вновь потерял жену, а когда ее нашли, поднял руку прямо в супермаркете, не боясь очевидцев. Наносил страшные побои.

- Видимо, она жутко его раздражает, - предположила Наталья. – Наши квартиры прямо напротив друг друга на одной лестничной площадке. Из-за их железной двери часто доносятся его страшные крики и мамины рыдания. Потом он ее выставляет на лестницу вместе с вещами, а я подбираю и увожу к себе. А потом он приходит и с угрозами и кулаками забирает обратно.

Наталья рассказала, как «отметили» юбилей Марии Пахоменко. Весной легенде советской эстрады исполнилось 75 лет. Звонили со всех телеканалов, просили интервью. Дочь объяснила: мама неадекватна, говорить на камеру совсем не может.

А 25 марта, в день рождения, Наталья купила корзину орхидей, подарок и… простояла с девяти утра до девяти вечера под дверью. На звонок никто не открывал. Из квартиры доносились привычные рыдания и визг. Мария Пахоменко в силу болезни даже не знала, что у нее праздник. И никто не смог ее поздравить, кроме мужа. А он, похоже, сделал это кулаками.

Дочь утверждает: папа никогда не гнушался поднять руку на жену и дочь. Она с детства к этому привыкла.

- Стокгольмский синдром, - с горечью констатирует Наталья Пахоменко. - Очень трудно противостоять психологическому давлению. А люди такого типа внутренне очень сильные, умеют подчинять. Кроме того, на людях-то он совсем другой - милый, обаятельный. Вот я и молчала много лет. Да практически всю жизнь. И если бы он сам не довел ситуацию до абсурда, я бы не решилась на такие откровения.

К старости вредные привычки усугубились. Даже сейчас, когда мать находится у дочери, Колкер нападал на Наталью при свидетелях.

- Он позвонил в полицию, приехали вежливые люди, но с автоматами, - вспоминает дочь. - Их вызвал отец, обвинив нас в похищении человека. Увидели, как он беснуется на лестнице, тычет ключом в глаз моей дочери Маши, своей внучке. Посоветовали вызвать психиатрическую «скорую». Врачи приехали, Колкер и при них нападал на Машу. Психиатры пообещали: сейчас мы его заберем. Прошли в квартиру, пообщались с композитором и… ушли:

- Это не к нам!

У кого руки длиннее

Александр Колкер постоянно намекает, что у него хватит связей напакостить дочери. Пока ему это удается.

- Он пытался меня уволить с работы, из Университета культуры. Очернял как мог моего мужа, доктора наук, заведующего лабораторией, - перечисляет Наталья Пахоменко. - Мне в магазин теперь не выйти, люди меня монстром считают. Когда дочь захотела отправиться за вторым образованием в Израиль по гранту, позвонил генконсулу: остановите ее выезд, она проститутка и наркоманка. В общем, гадости делает невероятные. Кто только у нас не побывал с проверками!

Наталья хочет только одного: чтобы ей дали спокойно ухаживать за матерью.

- Он обвиняет меня в аморальных поступках, - говорит дочь. - Но аморальные поступки совершают люди, которые бросают своих стариков и отказываются от них. А я, наоборот, взяла. Я рукастая, могу нормально ухаживать. На работе мне идут навстречу, так график составили, чтобы я могла много времени проводить с мамой. Он называет меня убийцей. А какое я совершаю преступление, ухаживая за очень тяжелой больной? Мама прошла все обследования. 5 сентября возила ее к врачам на полный консилиум в психоневрологический диспансер. Не считая того, что у нее смертельное неизлечимое заболевание мозга, все остальное в отличном состоянии, как у космонавта.

Но сейчас Марию Пахоменко нужно положить в стационар на профилактику. А документы, включая паспорт, медстраховку, остались у Колкера. Он обещает: как только дочь мать отправит в больницу, он сразу же заберет.

- А маму я ему не отдам, - решительно говорит Наталья. - Она там может просто погибнуть. Он тоже человек немолодой, 79 лет, со здоровьем проблемы - куда ему еще за мамой ухаживать? Не дай бог, с ним что-то случится, она даже двери открыть не сможет, умрет в одиночестве. У меня ключей нет…

Сейчас, говорят, Колкер хочет воспользоваться своими высокими связями и обратиться к губернатору. Чтобы тот помог отнять у дочери Марию Пахоменко и отдать ему, мужу. А дочь наняла адвоката, чтобы оформить опеку над мамой.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Муж Марии Пахоменко, заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Колкер: «Я никогда не помирюсь с дочерью!»

- Проблемы в нашей семье начались полгода назад, когда появился этот жиголо, - говорит Александр Наумович. - Какой он муж? Он брачный аферист, нашел Наталью по Интернету. И теперь живет в ее квартире, забрал у нее машину, которую я подарил дочери. Знаете, что он сказал летом, когда выгнал меня с дачи в Нарве? «Вали отсюда!», - и это мне, заслуженному пожилому человеку. Он высокого роста, намного выше меня, и я с ним не смогу справиться. Пришлось уехать и лето провести в городе.

А теперь они украли еще и мою жену. Я прожил с Марией Леонидовной 54 года. Писал ей песни, ухаживал за ней все последние годы, стирал белье, у нас даже стиральной машинки нет - некуда поставить в нашей маленькой квартире. А теперь дочь говорит, что я бил свою жену? Где логика? И где документы, подтверждающие это? Она клевещет! И я никогда с ней не помирюсь, после всего об этом не может быть и речи.

Гражданский муж Натальи Пахоменко Александр Беляев:

- Я тот человек, которого господин Колкер назвал «жиголо». С Натальей Александровной Пахоменко я знаком 38 лет. Мы учились в одной школе №52 на Школьной улице, 13. И Александр Наумович это хорошо знает. Я доктор биологических наук, заведующий лабораторией Молекулярной Цитогентики института Эволюции университета Хайфы. Редактор научного журнала The Scientific World Journal. И это он тоже знает.

Почему же господин Колкер пишет эту клевету? Эти беззащитные женщины перестали быть его собственностью? Рушится миф о неразлучной и верной паре, отстраиваемый столько лет? Никто не запрещает господину Колкеру общаться с больной женой. Квартиры расположены дверь в дверь. Но обижать и наказывать их он больше не будет…

Успешная деятельность этого супружеского тандема продолжалась до самого окончания творческой карьеры Марии Пахоменко. История этой любви насчитывает 49 лет супружества, и ее финалом стал уход Марии Пахоменко из жизни.

Вот еще одна статья о последних годах жизни Марии Пахоменко.

Конец жизненного пути Марии Пахоменко

Имя певицы, подзабытое за давностью лет, вновь попало на первые страницы прессы лишь в 2012 году. 74-летняя артистка вышла из дома вынести мусор и не вернулась обратно, а через некоторое время ее нашли в торговом центре. Потеря памяти была вызвана болезнью Альцгеймера, которой в последние годы жизни страдала Пахоменко. Наташа пыталась оформить опеку над матерью, но не успела этого сделать. 8 марта 2013 года артистка скончалась от пневмонии.



Смерть певицы наступила 8 марта 2013 года. С ее уходом пришел конец целой эпохе, в которой загорались плеяды ярких звезд. Официальная причина смерти Марии - обострившаяся пневмония. Однако этой болезни предшествовал ряд трагических событий в семье, ставших причиной многих других заболеваний артистки. Последние семь лет певица страдала болезнью Альцгеймера, обострение которой произошло на фоне серьезного конфликта ее мужа и дочери Натальи. Мария Пахоменко в последние годы

По версии Наташи, Александр неоднократно поднимал руку на свою беззащитную жену. Однако сам Колкер эти обвинения наотрез отрицает и считает клеветой. Однако факт остается фактом, в 2012 году Наталья забирает мать к себе и открыто обвиняет своего отца в рукоприкладстве. Эта история быстро стала достоянием общественности, и ее итогом стало полное отчуждение Колкера от его бывшей семьи.

Ну и еще, чтобы не быть голословной (потому что больно чудовищные обвинения) я приведу интервью композитора, автора музыки к фильмам «Небесные ласточки», «Ищите женщину», «Иск­ренне Ваш», «Зависть богов» и трилогии о гардемаринах Виктор Лебедев.

— Виктор Михайлович, что случилось с этой когда-то друж­ной, благополучной и, казалось бы, образ­цовой семьей?

— Беда — иначе все, что произошло в течение последних пяти лет, не назовешь. До этого между Са­шей, Машей и их дочерью были очень хорошие, добрые отношения. Они обожали свою внучку, которую в честь бабушки назвали Марией. Кол­кер считал, что она похожа на Машу-старшую, но, на мой взгляд, это не так. Дедушка и бабушка очень заботились о ней и ее образовании, при этом Пахоменко никогда не сюсюкала с внучкой — с ранних лет об­щалась с ней как со взрослой. Потом у Маши случился Альцгеймер, для Саши это был страшный удар.

Самое ужасное в этой болезни то, что она разрушает личность. Помню, как-то я встретил их в Нарве на пляже — он там замечательный, протяженностью в несколько километров. День был прохладный, ветреный, а Сашка собрался купаться. Его спартанские привычки всегда изумляли меня чрезвычайно, я-то сибарит, мне нужна теплая вода, а он плавал даже в холодной. Тут же было удивительным еще и то, что он попросил меня, пока сам купается, побыть с Машей на берегу, как будто она маленький ребенок. Боялся, что жена зайдет в воду, выйдет совсем с другой стороны и потеряется или, не дай Бог, утонет. От человека в таком состоянии можно ожидать чего угодно.

— Говорят, Александр Наумович даже бил жену?

— Этого я не знаю, поэтому утверждать или опровергать не буду, но то, что Саша на нее кричал, это точно — мне рассказывала моя супруга, которая часто встречала их на улице. Меня резанул тот факт, что Саша был с Машей груб. Он ведь всегда любил ее, они были по-настоящему близкими, родными людьми — отдыхать ездили только вместе и вообще никогда надолго не расставались, а тут вдруг такое. В одной из телепрограмм Наташа рассказывала, что на даче Маша боялась рвать ягоды с куста — жаловалась, что за это Саша бил ее по рукам. Возможно, он просто боялся, что она съест какие-нибудь волчьи ягоды и отравится.

Саша пережил то, чего и врагу не пожелаешь: жена несколько раз уходила из дома и не воз­вращалась, однажды ее разыскивали всем Петербургом — даже пресса писала о том, что пропала певица Мария Пахоменко, а по городу были расклеены ее фотографии.

Неудивительно, что Саша сорвался психически: он устал бояться за нее и быть ей нянькой каждую минуту. Представьте себе, в каком стрессе он жил: постоянно опасаться, что твоя жена пойдет выбрасывать мусор и не вернется — забудет адрес, перепутает дом и улицу... Такой ужас не каждый выдержит. Легко его осуждать, но достаточно хотя бы на секунду поставить себя на его место, чтобы понять: этому человеку можно только посочувствовать. Поначалу он не хотел рассказывать о своей беде — тяжело выносить такие вещи на публику, загонял проблему внутрь, что тоже не лучшим образом отразилось на его психическом состоянии, тем более что утаить Машин недуг было невозможно.

— Почему же в такой ситуации они с дочерью не объединились, а, наоборот, превратились во врагов?

— Думаю, тут все дело в характерах. Саша и так всегда был вспыльчивым, а тут у него и вовсе развилась мания — ему стало казаться, что их дочь хочет ему зла — это было очень несправедливо по отношению к Наташе. Я отношусь к ней тепло, потому что она выросла на моих глазах, а теперь работает у меня на кафедре в Институте культуры и искусств. Она всегда была хорошей дочерью, которая любила родителей. Более того, в последнее время на ней держался весь дом: она в ущерб своей личной жизни самоотверженно трудилась — готовила, стирала, убирала. В общем, все превратилось в сплошной ад: отец и дочь наговаривают друг на друга какие-то ужасные вещи, причем Наташа не отстает, характер-то у нее папин.

— Говорят, что у Натальи сейчас боль­шие проблемы в семье?

— У нее болен муж, они уехали в Израиль лечиться. С появлением этого мужчины в ее жизни, казалось, началась светлая полоса, и надо же такому случиться...

— Как долго вы знали семью Марии Па­хоменко?

— Мы дружили много лет. У Саши с Машей была дача в Нарве, которую они еще в начале 70-х сняли, а потом купили и очень любили там бывать — уезжали при каждом удобном случае зимой, а в конце весны приезжали на все лето. Это добротный дом в хорошем районе Нарвы, с прекрасным са­дом, а при нем небольшой гостевой домик, где мы с женой часто летом отдыхали. Потом — не без их влияния — мы купили там квартиру и уже семь лет ездим туда. С тех пор я Машу видел редко — встречались время от времени на пляже. Сейчас проезжаю мимо их дома, как мимо пепелища, и сердце мое сжимается...

— В чем, на ваш взгляд, заключалась уникальность певицы Марии Пахоменко?

— Маша замечательно работала на стыке эстрадной и народной песни — это ее фирменная манера исполнения. И тут творчество органично сочеталось с внешнос­тью и манерами. Пахоменко была очень хороша, причем не наигранной, сделанной красотой, когда человек спекулирует внеш­ними данными, стараясь приблизиться к народному канону. Маша ни под кого не подстраивалась, а просто вела се­бя мак­симально естественно. Ее манера исполнения может нравиться или не нравиться (мне, например, она не близка), но Пахоменко владела ею мастерски.

Пела она всегда очень чисто — от природы обладала феноменальным слухом. В этом смысле Машу можно сравнить только с Людой Сенчиной, когда они подряд выходили в каком-нибудь ленинградском концерте, можно было залюбоваться. Маша очень быстро схватывала мелодию.

Помню, мы с Робертом Рождественским писали цикл композиций для мужского и женского голоса. Исполнитель нашелся сразу, а с исполнительницей возникли проб­лемы, поэтому песню «Ежедневное чудо» я принес Пахоменко. Маша взяла ноты, посмотрела и уже через 10-15 минут чисто все спела. К сожалению, она мало реализовала себя, особенно в последнюю четверть своей жизни. Пик творчества и ее, и Саши Колкера приходится на вторую половину 60-х — первую половину 70-х.

— Можно сказать, что отношения Кол­кера и Пахоменко похожи на историю Пигмалиона и Галатеи: Александр Наумович своими песнями сделал жену известной певицей, она же своим исполнением принесла славу ему?

— Саша и Маша всегда были талантливой парой, о которых просто невозможно говорить по отдельности. Колкер с удоволь­­ствием писал для своей жены, хотя она с успехом пела как песни Соловьева-Седого, так и ленинградских композиторов — Петрова, Портнова, Дубравина и многих других. В конце 60-х годов начало формироваться такое понятие, как ленинградская песня, которая очень напоминала французский шансон — понятие, которое, к сожалению, настолько исковеркали, что в приличном обществе его лучше не произносить. Маша хорошо работала в этом жанре, но исполнительские победы Пахоменко-певицы были все-таки связаны с произведениями ее мужа — именно песни Колкера «Качает, качает...», «Карелия», «Стоят девчонки» — сделали ее популярной. К исполнению женой чужих произведений Саша относился со своеобразной творческой ревностью, но петь их, конечно, не запрещал — это было бы глупо. А еще Колкер очень гордился своей женой.Помню, во время праздников в их доме, когда гостям надоедало есть, пить и шутить, Кол­кер садился за рояль, Маша пела — такое милое домашнее музицирование... Са­шу нельзя назвать гениальным пианистом — ему, скорее, при­суща не­брежная композиторская манера исполнения, но надо было видеть, с каким удовольствием он аккомпанировал и с какой нежностью смотрел на жену.

— Пахоменко стала одной из первых советских ис­полнительниц, получивших меж­дународное признание?

— В 1971 году за песню «Чу­до-кони» она привезла из Болгарии «Золотой Орфей» — Гран-при песенного фестиваля, а уже после нее этой награды были удостоены Алла Пугачева и Роза Рымбаева. Маша рассказывала, как после победы, радостная, позвонила в ЦК ВЛКСМ, чтобы рассказать о том, что получила Гран-при, но человек, ку­­рировавший культуру, грубо перебил ее: «А первое место кто занял?».

— Невероятно!

— Были и специальные, продуманные подлости, которые делали одновременно и Маше, и Колкеру, не разбирая, кто прав, а кто виноват. Саша никогда не входил в круг композиторов, при­­гретых влас­тью, каким, например, являлся Андрей Павлович Петров. Не мо­гу развивать эту тему, потому что боюсь быть не­объективным — у меня с Петровым тоже были не самые лучшие отношения, но к Саше Андрей Павлович был особенно не­справедлив.

Маша к этим инт­ригам отношения не имела, потому что не входила в композиторскую среду. Человеком она была прямым и искренним, лгать и льстить не умела — высказывалась всегда прямо. Она ценила в людях талант и недо­люб­ли­вала тех, кто делал музыкальную карьеру другими путями — пар­тийными, комсомольскими или общественными.

В 1972 году Театр музыкальной комедии возглавил талантливейший, замечательнейший режиссер и человек с очень трудным характером — Владимир Воробьев. Он судил людей по тому, что и как они делают: приносили действительно хорошее произведение — увлекался, предлагали нечто, написанное левой ногой, — какими бы регалиями ни обладал автор, он его работу не ставил, поэтому очень хорошо умел наживать врагов.

Вместе с Колкером Воробьев сделал прекрасный — как музыкально, так и постановочно — спектакль «Свадьба Кречинского», на который невозможно было дос­тать билеты. По популярности театр тогда взлетел до небес, и они поехали на гаст­роли в Москву, которые должны были открываться именно этим спектаклем.

Весь город был увешан афи­шами: «К нам приезжает молодой театр из Ленинграда!». Но когда на следующее после приезда утро Саша с Машей вышли из гостиницы, то увидели, что все афиши «Свадьбы Кречинского» заклеены. Позвонили в Минис­терство культуры, где им сказали, что этот спектакль снят с гаст­ролей, потому что Колкер с Пахоменко уез­жают на ПМЖ в Израиль. Для того времени обвинение более чем серьезное. Самое обидное, что об эмиграции в их семье даже разговора не было.

Саша через знакомых связался с КГБ, и там ему сообщили, что никакой информации об этом нет. Недоразумение разрешилось, но восстановить спектакль в гаст­роль­ной сетке было уже невозможно.

— Удалось выяснить, кто это сделал?

— Думаю, у Колкера имелись соображения на этот счет, но, как говорится, не пой­ман — не вор: без доказательств любые об­винения неэтичны и бессмысленны.

— Колкер и Пахоменко любили принимать гостей?

— У ребят был очень уютный и гостеприимный дом, вот только приглашали они туда далеко не всех. Маша довольно сложно сходилась с людьми — она была человеком закрытым. И хозяйственной женщиной ее не назовешь — все в их доме делал Саша. Колкер из тех мужчин, кто видит свою задачу в том, чтобы обеспечить семье достойную жизнь, и всегда ее выполнял: зарабатывал деньги, в прежние времена доставал дефицитные продукты и товары, теперь же просто ездил за ними в магазины. Думаю, Маша даже не знала, где и что продается, — муж полностью огра­дил ее от житейских трудностей. Есть мужчины (я, например), которых на кухню арканом не затащишь, а Саша очень любил готовить, особенно хорошо ему удавалось мясо.

— К слову, Мария Леонидовна даже в последние годы — об этом можно судить по фотографиям — сохранила строй­ную фигуру...

— Идеальная физическая форма у Маши от природы. Она была настолько хорошо сложена, что моя жена, бывшая балетная, всегда удивлялась, как Пахоменко уда­валось не поправляться, ничего для этого не делая. Другие-то женщины за каждый грамм борются. К тому же в свое время Пахоменко была мастером спорта по художественной гимнастике, что тоже не могло не отразиться на ее фигуре. Даже в солидном возрасте она выглядела замечательно — бывало, идешь сзади и удивляешься: ну просто девочка!

Мария Пахоменко была одной из самых женственных певиц советской эстрады, с хорошим вкусом и своей сдержанной манерой одеваться, не в пример многим со­временным исполнительницам всегда выглядела очень дос­тойно на сцене. Маша никогда не пользовалась косметикой, мне даже казалось, что иног­да она в этом смысле перегибает палку. Накрашенной я ее, наверное, видел всего не­сколько раз, да и то во время съемок на те­левидении. Если бы не страшная болезнь, она, не­смотря на воз­раст, оставалась бы такой же при­­влекательной.

Мария Пахоменко в последние годы

Мария Пахоменко похоронена на кладбище в Комарово, где покоятся многие выдающиеся деятели искусства и культуры.

https://24smi.org/celebrity/3748-mariia-pakhomenko.html

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-mariya-pahomenko...

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/star/6407/bio/

https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s9_66577/8513.html

https://www.spb.kp.ru/online/news/1385018/

https://www.spb.kp.ru/daily/25947/2890845/