Куда уходит детство: история 11-летней девочки, спасенной ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Миланья осталась в Бахмуте с бабушкой и дедушкой. Вместе они прятались в подвале жилого дома — от обстрелов и от так называемых «Белых ангелов». По словам девочки, они, представляясь сотрудниками военной полиции, приходили в семьи и забирали детей — нередко прямо на глазах у родителей, угрожая тем автоматами.

Однажды пришли и за самой Миланьей, но родным и соседям удалось отстоять ребенка. Тем не менее через неделю «Белые ангелы» появились вновь.