История 11-летней Миланьи Бородай трогает до глубины души. Она целый год прожила в Бахмуте под контролем украинских формирований без матери, которая по стечению обстоятельств осталась в другом городе и ничего не знала о судьбе дочери. Благодаря бойцам ЧВК «Вагнер» семья снова вместе.
Оксана Бородай, мама Миланьи, в беседе с военкорами ФАН Александром Симоновым и Александром Яремчуком сообщила, что в бывший Артемовск ребенка вывезли из Попасной, когда там начались обстрелы.
«В Попасной начались большие обстрелы. Они начались с февраля, а мы до апреля ждали. У меня мама после инсульта, она плохо соображает и ее тяжело на что-то уговорить. Но когда во двор прилетело, тогда она согласилась. Вывозили потому, что возле дома был автобус, и единственная возможность была — на Артемовск», — рассказала женщина.
Дальше в планах у семьи была эвакуация в Белгородскую область — в России у Оксаны живет сестра. Однако уже после выезда из Попасной стало известно, что границы закрыты.
Миланья осталась в Бахмуте с бабушкой и дедушкой. Вместе они прятались в подвале жилого дома — от обстрелов и от так называемых «Белых ангелов». По словам девочки, они, представляясь сотрудниками военной полиции, приходили в семьи и забирали детей — нередко прямо на глазах у родителей, угрожая тем автоматами.
Неизвестно, какой сейчас была бы судьба девочки, если бы жителей дома, в котором она пряталась, не нашли бойцы ЧВК «Вагнер».
«Зачищали центральную часть Бахмута, зачищали гражданские дома. Наткнулись на дом — начали гражданские выбегать из подвала. Сказали, что в подвале находятся дети. Был ребенок 11 лет, маленькая девочка, перепуганная. [Там же] бабушка и дедушка ее. Бабушка и дедушка отказались сначала выходить, просили эвакуировать внучку. При эвакуации по нам открыли огонь, стрелял прицельно снайпер. Причем стрелял не в нашу сторону, а направленно по маленькой девочке. При эвакуации пришлось закрывать ее бронежилетами, но все прошло благополучно ее, девочку увели. Затем вернулись, эвакуировали бабушку и дедушку», — рассказал один из «музыкантов».
По словам Миланьи, снайпер вел огонь с позиции, оборудованной в одной из 9-этажек. Девочка помнит обстрел, главной целью которого оказалась она сама.
«Пули летали надо мной, по “вагнерам” вообще не зацепляли, именно по мне. Но меня не ранило, все нормально», — отметила Миланья.
Пережитое в Бахмуте оставило свой отпечаток на 11-летнем ребенке. По словам Оксаны Бородай, после воссоединения она поняла, как сильно повзрослела ее дочь за этот год.
«Слишком много она пережила. То, чего не нужно», — поделилась женщина.
Сейчас родные воссоединились. В планах у них — жить и наслаждаться жизнью, радоваться каждому дню, проведенному вместе, и тому, что самое страшное осталось позади.
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