Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не «масштабировать отдельные эпизоды», когда речь зашла об ужесточении миграционного законодательства.

«У нас дружба народов. Мы не можем пойти по пути запрещения миграции. Это понятно и очевидно. Мы будем продолжать совершенствование законодательства во взаимодействии с нашими коллегами из тех стран, которые направляют к нам миграционные потоки», - заявила она.

Интересно, когда взрослые мужики с детских площадок маленьких мальчиков и девочек за ручку уводят или толпой избивают вступившегося за девушку парня – это тоже «дружба народов»?

«Машина времени Валентины Матвиенко, видимо, застряла где-то в 70-х годах XX века вместе с дружбой народов СССР, общими традициями и интересами. Интересно, что ей скажут люди, живущие в реалиях современной России? Может быть "не надо масштабировать" отдельные эпизоды далёкого прошлого на современность?» - вопрошает Общество «Царьград».

Весьма категорично высказался и депутат Госдумы Михаил Матвеев. Депутат Государственной Думы РФ, округ162, д.и.н.,профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев ответил Валентине Матвиенко на ее спич о дружбе народов. Он считает, что Матвиенко говорит тезисами из методичек, вряд ли она сама такое придумала. Важно то, что подобное исходит из уст третьего лица государства.

«Они (видимо, авторы методичек – ред.) хотят, чтобы мы смирились с мыслью, что без мигрантов мы не проживём. Нас пытаются приучить к этой аксиоме, что даже обсуждать не надо, что мы можем жить без мигрантов. Как только вы это примите – дальше дело техники, а вы уже проиграли, завоёваны, разбиты»,

- констатировал Матвеев.

https://t.me/tsargradtv/85390?single

Его позиция роста и понятно: без мигрантов не только можно, но и нужно обойтись.

Нашёл простое и логичное доказательство отсутствия "дружбы народов" бывшего СССР, на которую ссылается Валентина Матвиенко и большой хор мигрантофилов и адептов широко открытых в сторону Средней Азией и Закавказья российских дверей.

Итак первое. Согласитесь, что "дружба народов" не может быть с одной стороны. Когда ты с ним "дружишь" в рамках своих "горизонтальных связей", а он с тобой нет?

Теперь второе: читаем учебники истории (https://t.me/matveevkomment/8216) любой из 14 бывших республик СССР, образовавших свои независимые от России национальные государства: везде почти Россия -"оккупант". Какая же это с их стороны дружба?

Так как самое массовое переселение по "мостам дружбы" к нам идет из Средней Азии, почитаем казахские, узбекские, таджикские учебники. Ссылки (https://t.me/matveevkomment/8216) на них я публиковал, и многие уже их прочли (https://t.me/dntreadonme/1573) .

Почему именно учебники расскажут о наличии/отсутствии дружбы народов? Потому что это официальные нарративы, (https://m.business-gazeta.ru/article/644197)которые приняты в данной стране, приятные её народу. То, чему с детства учат. То, на чём построена национальная идентичность. Новые издания, в которых описывается колониальная политика романовской России и СССР

Попробуем установить хронологию "дружбы народами" русских с среднеазиатами.

Докладываю. В учебниках истории этих стран период, когда наши народы начинают "дружить" , найти не предоставилось возможным.

Ну, может быть, потому, что Российская Империя пришла в их славный край только в конце ХIX века? Может другие народы России успели "подружить" ранее? Например, татары, до присоединения Поволжья и Сибири к России, олицетворявшие собой северного соседа?

Упс - кроме вражды среднеазиатского Тимура с золотоордынским Тохтамышем (битва 1391 под Самарой была), что-то примеров не находится. Ну, может, не успели подружиться? Всё таки далековато жили друг от друга?

И вот в учебниках среднеазиатских народов появляется Россия. Как "нашествие колонизаторов" и "оккупантов". Про невольничьи рынки в Бухаре и Самарканде, где торговали русскими рабами, конечно, не написано. Зато весь период до 1917 года описывается в этих учебниках как период угнетения и насилия русскими над свободолюбивыми народами Туркестана. Царская Россия, превратив Туркестан в свою колонию, установила на этой территории систему управления, основанную на насилии. С этого времени местное население потеряло свою независимость. Даже последний генерал-губернатор Туркестана А. Куропаткин, признавая это, roворил: «Mы обуздали местное население и в течение 50 лет держали в стороне от школ и русской жизни». Однако одаренньй и гордый узбекский народ никогда не падал духом, героически боролся за национальную независимость и свободу.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/61512?single

В финале которого- восхваляемое "национально-освободительное восстание 1916 г.", когда только в Семиречье вырезали тысячи русских.

https://t.me/historiographe/14484

Итак, установили: до 1917 г. "дружбы народов" не было. Идём дальше- читаем учебники про "советский период". Мигрантов с детства учат ненавидеть русских: Разбор обычного учебника истории в Узбекистане

https://t.me/tsargradtv/84904.

Упс, Валентина Ивановна, тут тоже какой то конфуз: в них тоже описывается, как в Россию из прекрасных богатых среднеазиатских республик выкачивались ресурсы, русскими подавлялась национальная культура, а борцы за свободу (басмачи) гибли от рук советских насильников. Как видно из скринов, рассуждая о том, что советская власть стала препятствием для свободного и динамичного развития Центральной Азии, дочь и помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева ничего не добавляла от себя. По-видимому, она просто хорошо училась в школе.

https://t.me/dntreadonme/1573

Ответственность за "вовлечение" во Вторую мировую войну (название "Великую Отечественную" не используется) этих стран возлагается одновременно и на Гитлера, и на СССР (учебник История Узбекистана (https://uzedu.online/istorija-uzbekistana/),, 10 кл., с 87), а участники фашистского "Туркестанского легиона" называются "жертвами войны".(Учебник "История Казахстана (https://okulyk.kz/category/istorija-kazahstana/#9-class) с начала ХХ века до 1946 г," с 147).

Итак, период нахождения в СССР этих народов характеризуется также негативно, как "грабительский" и продолжение "колонизации".

То есть опять нет "дружбы народов"? Не будем отрицать - между отдельными гражданами СССР разной национальности она была, но так, чтобы между народами?

Далее, мы помним, от "русских колонизаторов" освободились , и началась резня и бегство сотен тысяч русских из Средней Азии, особенно преуспел в этом "дружеский" таджикский народ, где "русорез" 1992-1994 г. в Душанбе кровавыми буквами должен быть вписан в историю, но места ему там не нашлось. (Зато таджики парадоксально лидируют по числу полученных в России паспортов).

В общем, в учебниках "дружеских" стран Средней Азии "дружбы народов" с Россией не обнаружено. Ни до 1917 года, ни после. А если одна сторона её отрицает (https://m.business-gazeta.ru/article/644197), то какова цена такой "дружбы"?

P.S. Уж если даже христиане армяне, Карл, армяне(!), которых русские вообще спасли от физического уничтожения турками и персами, взяв в начале XlX века под защиту, в своих учебниках называют (https://t.me/dntreadonme/1572) вхождение Армении в состав России "аннексией", то чего же ждать от других "друзей"....

Одни "горизонтальные связи".....

https://t.me/matveevkomment/8258